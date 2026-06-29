«Арктический марафон» — 2026: дистанции, маршруты и особенности старта в Воркуте

Эти выходные станут особенными для бегунов Воркуты и всей Республики Коми, ведь там состоится «Арктический марафон». На выбор участникам предлагают пять дистанций, маршруты охватят знаковые для города объекты. Рассказываем больше о старте за полярным кругом.

О чём расскажем:

О старте

Одно из крупнейших беговых событий Республики Коми – «Арктический марафон» – проходит в самом восточном городе Европы Воркуте. В субботу, 4 июля, участники смогут проверить свои силы на одной из пяти дистанций: 3 км, 10 км, 21,1 км или 42,2 км, а также в детском забеге на 600 м.

В спортивную программу войдёт разминка от «звёздных» гостей. В 2026 году событие посетит заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка, рекордсменка и чемпионка мира по лёгкой атлетике Ирина Привалова.

В стартово-финишном городке гости смогут окунуться в атмосферу Крайнего Севера, поучаствовав в развлекательно-познавательных активностях. А на ярмарке будут выставлять товары местного производства.

Фото: Сообщество «Газпром трансгаз Ухта» во «ВКонтакте»

Расписание

Всероссийское беговое событие «Арктический марафон» пройдёт в субботу, 4 июля. Подробнее о времени старта узнавайте в программе мероприятия.

4 июля, суббота

Фото: Сообщество «Газпром трансгаз Ухта» во «ВКонтакте»

Дистанции и маршруты

Маршруты пяти дистанций проходят через культурно и исторически значимые для Воркуты места. Длинные дистанции возьмут начало рядом с символом заполярного города – памятником «Воркута – 67 параллель». Часть трассы марафонской дистанции проложена через тундру, там можно будет насладиться видами на Приполярный Урал.

Дистанция Лимит времени Возраст участников Забег на 600 м 10 минут от 4 до 11 лет Забег на 3 км 30 минут от 12 лет и старше Забег на 10 км 1 час 30 минут от 16 лет и старше Полумарафон, забег на 21,1 км 3 часа от 18 лет и старше Марафон, забег на 42,2 км 6 часов от 18 лет и старше

Фото: Сообщество «Газпром трансгаз Ухта» во ВКонтакте

Награждение

Каждый участник, успешно справившийся с выбранной дистанцией, получит памятную медаль финишёра с символикой забега. После подведения итогов и формирования предварительного протокола состоится церемония награждения. На каждой дистанции призы получат участники с первого по третье место в абсолютном зачёте и первый бегун в каждой возрастной категории.

Фото: Сообщество «Газпром трансгаз Ухта» во «ВКонтакте»

Забеги вдохновляют и объединяют, помогают определять цели и достигать их. Если вы давно мечтали об участии в массовом старте — регистрируйтесь на это или другие события из нашего раздела «Бег».