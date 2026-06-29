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Арктический марафон – 2026 в Воркуте: дата, регистрация, маршрут, дистанции

«Арктический марафон» — 2026: дистанции, маршруты и особенности старта в Воркуте
Светлана Ибрагимова
«Арктический марафон» — 2026: особенности старта
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Соревнования пройдут 4 июля.

Эти выходные станут особенными для бегунов Воркуты и всей Республики Коми, ведь там состоится «Арктический марафон». На выбор участникам предлагают пять дистанций, маршруты охватят знаковые для города объекты. Рассказываем больше о старте за полярным кругом.

О чём расскажем:

О беге и стартах:
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О старте

Одно из крупнейших беговых событий Республики Коми – «Арктический марафон» – проходит в самом восточном городе Европы Воркуте. В субботу, 4 июля, участники смогут проверить свои силы на одной из пяти дистанций: 3 км, 10 км, 21,1 км или 42,2 км, а также в детском забеге на 600 м.

В спортивную программу войдёт разминка от «звёздных» гостей. В 2026 году событие посетит заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка, рекордсменка и чемпионка мира по лёгкой атлетике Ирина Привалова.

В стартово-финишном городке гости смогут окунуться в атмосферу Крайнего Севера, поучаствовав в развлекательно-познавательных активностях. А на ярмарке будут выставлять товары местного производства.

Фото: Сообщество «Газпром трансгаз Ухта» во «ВКонтакте»

Расписание

Всероссийское беговое событие «Арктический марафон» пройдёт в субботу, 4 июля. Подробнее о времени старта узнавайте в программе мероприятия.

4 июля, суббота

  • 8:00 — открытие стартово-финишного городка.
  • 8:00-10:30 — выдача стартовых пакетов (заканчивается за 30 минут до старта на выбранную дистанцию).
  • 9:30 — торжественное открытие «Арктического марафона».
  • 9:30-15:30 — интерактивная развлекательная программа и мастер-классы для детей.
  • 9:30-15:30 — время работы площадки ГТО.
  • 9:45 — разминка для участников забега на 42,2 км.
  • 9:55 — старт забега на 42,2 км.
  • 10:00 — разминка для участников детского забега на 600 м.
  • 10:10 — старт детского забега на 600 м.
  • 10:20 — разминка для участников забега на 3 км.
  • 10:30 — старт забега на 3 км.
  • 10:45 — награждение победителей и призёров забега на 600 м в абсолютном зачёте и по категориям.
  • 11:20 — награждение победителей и призёров забега на 3 км в абсолютном зачёте и по категориям.
  • 11:35 — разминка для участников забегов на 10 км и 21,1 км.
  • 11:50 — старт забегов на 10 км и 21,1 км.
  • 13:35 — награждение победителей и призёров забега на 10 км в абсолютном зачёте и по категориям.
  • 14:10 — награждение победителей и призёров забега на 21,1 км в абсолютном зачёте.
  • 14:40 — награждение победителей забега на 21,1 км по категориям.
  • 15:00 — награждение победителей и призёров дистанции 42,2 км в абсолютном зачёте.
  • 15:30 — награждение победителей забега на 42,2 км по категориям.
  • 15:45 — награждение победителей семейного зачёта и комплекса ГТО.
  • 16:00 — закрытие мероприятия.

Фото: Сообщество «Газпром трансгаз Ухта» во «ВКонтакте»

Дистанции и маршруты

Маршруты пяти дистанций проходят через культурно и исторически значимые для Воркуты места. Длинные дистанции возьмут начало рядом с символом заполярного города – памятником «Воркута – 67 параллель». Часть трассы марафонской дистанции проложена через тундру, там можно будет насладиться видами на Приполярный Урал.

Развивайте навыки правильно:
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ДистанцияЛимит времениВозраст участников
Забег на 600 м10 минутот 4 до 11 лет
Забег на 3 км30 минутот 12 лет и старше
Забег на 10 км1 час 30 минутот 16 лет и старше
Полумарафон, забег на 21,1 км3 часаот 18 лет и старше
Марафон, забег на 42,2 км6 часовот 18 лет и старше

Фото: Сообщество «Газпром трансгаз Ухта» во ВКонтакте

Награждение

Каждый участник, успешно справившийся с выбранной дистанцией, получит памятную медаль финишёра с символикой забега. После подведения итогов и формирования предварительного протокола состоится церемония награждения. На каждой дистанции призы получат участники с первого по третье место в абсолютном зачёте и первый бегун в каждой возрастной категории.

Фото: Сообщество «Газпром трансгаз Ухта» во «ВКонтакте»

Забеги вдохновляют и объединяют, помогают определять цели и достигать их. Если вы давно мечтали об участии в массовом старте — регистрируйтесь на это или другие события из нашего раздела «Бег».

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