«Арктический марафон» — 2026: дистанции, маршруты и особенности старта в Воркуте

Эти выходные станут особенными для бегунов Воркуты и всей Республики Коми, ведь там состоится «Арктический марафон». На выбор участникам предлагают пять дистанций, маршруты охватят знаковые для города объекты. Рассказываем больше о старте за полярным кругом.
О чём расскажем:
О старте
Одно из крупнейших беговых событий Республики Коми – «Арктический марафон» – проходит в самом восточном городе Европы Воркуте. В субботу, 4 июля, участники смогут проверить свои силы на одной из пяти дистанций: 3 км, 10 км, 21,1 км или 42,2 км, а также в детском забеге на 600 м.
В спортивную программу войдёт разминка от «звёздных» гостей. В 2026 году событие посетит заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка, рекордсменка и чемпионка мира по лёгкой атлетике Ирина Привалова.
В стартово-финишном городке гости смогут окунуться в атмосферу Крайнего Севера, поучаствовав в развлекательно-познавательных активностях. А на ярмарке будут выставлять товары местного производства.
Фото: Сообщество «Газпром трансгаз Ухта» во «ВКонтакте»
Расписание
Всероссийское беговое событие «Арктический марафон» пройдёт в субботу, 4 июля. Подробнее о времени старта узнавайте в программе мероприятия.
4 июля, суббота
- 8:00 — открытие стартово-финишного городка.
- 8:00-10:30 — выдача стартовых пакетов (заканчивается за 30 минут до старта на выбранную дистанцию).
- 9:30 — торжественное открытие «Арктического марафона».
- 9:30-15:30 — интерактивная развлекательная программа и мастер-классы для детей.
- 9:30-15:30 — время работы площадки ГТО.
- 9:45 — разминка для участников забега на 42,2 км.
- 9:55 — старт забега на 42,2 км.
- 10:00 — разминка для участников детского забега на 600 м.
- 10:10 — старт детского забега на 600 м.
- 10:20 — разминка для участников забега на 3 км.
- 10:30 — старт забега на 3 км.
- 10:45 — награждение победителей и призёров забега на 600 м в абсолютном зачёте и по категориям.
- 11:20 — награждение победителей и призёров забега на 3 км в абсолютном зачёте и по категориям.
- 11:35 — разминка для участников забегов на 10 км и 21,1 км.
- 11:50 — старт забегов на 10 км и 21,1 км.
- 13:35 — награждение победителей и призёров забега на 10 км в абсолютном зачёте и по категориям.
- 14:10 — награждение победителей и призёров забега на 21,1 км в абсолютном зачёте.
- 14:40 — награждение победителей забега на 21,1 км по категориям.
- 15:00 — награждение победителей и призёров дистанции 42,2 км в абсолютном зачёте.
- 15:30 — награждение победителей забега на 42,2 км по категориям.
- 15:45 — награждение победителей семейного зачёта и комплекса ГТО.
- 16:00 — закрытие мероприятия.
Фото: Сообщество «Газпром трансгаз Ухта» во «ВКонтакте»
Дистанции и маршруты
Маршруты пяти дистанций проходят через культурно и исторически значимые для Воркуты места. Длинные дистанции возьмут начало рядом с символом заполярного города – памятником «Воркута – 67 параллель». Часть трассы марафонской дистанции проложена через тундру, там можно будет насладиться видами на Приполярный Урал.
|Дистанция
|Лимит времени
|Возраст участников
|Забег на 600 м
|10 минут
|от 4 до 11 лет
|Забег на 3 км
|30 минут
|от 12 лет и старше
|Забег на 10 км
|1 час 30 минут
|от 16 лет и старше
|Полумарафон, забег на 21,1 км
|3 часа
|от 18 лет и старше
|Марафон, забег на 42,2 км
|6 часов
|от 18 лет и старше
Фото: Сообщество «Газпром трансгаз Ухта» во ВКонтакте
Награждение
Каждый участник, успешно справившийся с выбранной дистанцией, получит памятную медаль финишёра с символикой забега. После подведения итогов и формирования предварительного протокола состоится церемония награждения. На каждой дистанции призы получат участники с первого по третье место в абсолютном зачёте и первый бегун в каждой возрастной категории.
Фото: Сообщество «Газпром трансгаз Ухта» во «ВКонтакте»
Забеги вдохновляют и объединяют, помогают определять цели и достигать их. Если вы давно мечтали об участии в массовом старте — регистрируйтесь на это или другие события из нашего раздела «Бег».