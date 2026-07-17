Настоящее пекло: рекорды зноя в Мексике и спортсмены, пострадавшие от жары

Столбик термометра здесь может подниматься до 50°C! Почему так происходит и как в этих условиях проводятся соревнования?

Мексика — одна из стран-хозяек ЧМ-2026. На её территории проходили матчи в групповом этапе, а также на стадиях 1/16 и 1/8 финала. Начиная с четвертьфиналов, ЧМ перебазировался на стадионы США. И это климатически верное решение в условиях разгара лета и накала страстей.

О чём расскажем:

Почему в Мексике так жарко?

Исследования климатологов показали, что смертельная жара, волной накатившаяся на многие города Мексики, возникла в основном из-за глобального потепления. Десятки миллионов людей на планете стали жертвами этого по-настоящему опасного явления.

Тепловой купол, часто накрывающий южноамериканскую страну, не остывает ни днём, ни ночью. Он стойко удерживает горячий воздух у поверхности земли, постоянно повышая температуру в течение длительного времени.

Фото: Marcela Barsse/istockphoto.com

Тепловой купол – это своего рода щит на пути холодного воздуха, созданный по капризу природы. Близость океана делает жару более ощутимой. От влажности воздух становится тяжёлым, густым. Переносить постоянный давящий зной очень сложно. Особенно людям с заболеваниями сердца и лёгких.

Высокий температурный фон в Мексике во многом зависит от географического расположения. Страна находится в тропическом и субтропическом поясах. Почти полгода в прибрежных районах бушует водная стихия. И по этой причине Мексика располагается в так называемом «поясе ураганов». На повышение температуры также влияют рельеф и горные хребты.

Феномен Эль-Ниньо

В 2023 году учёные-климатологи объясняли экстремальную жару в Мексике, расположенной в Северном полушарии, аномальным застоем в атмосфере. Если ранее воздушные потоки способствовали смене погоды, то за последнее время ситуация резко изменилась. В одних местах по большей части длительно стоит жара, а в других идут тропические ливни.

Явление назвали феноменом Эль-Ниньо. Это климатическое явление, когда вода в Тихом океане становится аномально тёплой. Феномен нарушает направление течений, а также ветров. И по этой причине одна часть планеты подвергается наводнениям, другая страдает от засухи и зноя.

Мехико Фото: ferrantraite /istockphoto.com

Всемирная метеорологическая организация и Лейпцигский университет в ходе исследований сделали вывод: июль 2023 года стал одним из самых жарких за 120 тысяч лет. Ещё два года назад учёные предупреждали, что жара в Мексике будет становиться всё сильнее из-за нарастающего климатического кризиса.

Атмосферные системы высокого давления, нависающие над определёнными регионами страны, задерживают под собой тёплый воздух. По этой причине идёт интенсивное образование тепловых куполов, которые уже создали зоны постоянной жары, губительной для окружающей среды.

Самые жаркие районы Мексики

Одним из самых экстремально жарких городов Мексики считается Мехикали (Нижняя Калифорния): здесь была зафиксирована температура до +50°C. Учёные давно подметили печальную закономерность: периоды аномальной жары в Мексике начиная с 1970 года становятся всё более смертоносными для людей. Жара приобретает опасный характер уже при температуре воздуха +35℃, когда человеческое тело утрачивает способность рассеивать тепло в окружающую среду.

Летом 2006 года в один из дней в мексиканском штате Нижняя Калифорния, граничащем с США, термометр даже в тени показывал +47°C. Последствия аномальной жары были катастрофическими: от тепловых ударов скончались 26 человек.

Мехикали Фото: Photo Beto /istockphoto.com

За последнее время самые трагические события в истории Мексики связаны с 2024 годом. Многим жителям страны тогда показалось, что природа словно мстит людям, напустив на них страшные бедствия. В юго-восточных тропических лесах близ штата Табаско, как и на его территории, уже в конце весны стояла удушающая жара. И длительный период держалась температура воздуха выше 45°C. От жары погибли 18 человек.

Сильная засуха привела к массовой гибели обезьян-ревунов. Грузовики вывозили сотни трупов погибших животных, которые находились на грани исчезновения. Волонтёры повсюду в лесах оставляли ведра с водой и корзины с фруктами, пытаясь спасти обезьян от жажды и голода. Немногим позже министерство окружающей среды Мексики приняло ряд мер, чтобы выправить сложившуюся ситуацию.

Вильяэрмоса, столица штата Табаско Фото: abalcazar/istockphoto.com

Джеффри Шрейдер, известный учёный из Колумбийского университета в Нью-Йорке, проанализировал данные о смертности, вызванные аномальной жарой в Мексике, с 1998 по 2019 год. И выяснилось, что самыми уязвимыми оказались молодые люди в возрасте от 18-35 лет. Прогноз исследователей на будущее поверг всех в шок. К 2100 году от постоянного пребывания во влажном, горячем воздухе смертность мексиканской молодёжи может увеличиться на 32%.

Самые жаркие спортивные соревнования

Контрасты климата Мексики негативно повлияли и на состояние спортсменов, которые волею судьбы участвовали в соревнованиях, проходивших в разное время на её территории.

На Олимпиаде 1968 года в Мехико знаменитый австралийский бегун Рон Кларк считался одним из фаворитов. На его счету было более десятка мировых рекордов. В финальном забеге на 10 000 метров от невыносимой жары и высокогорья Кларк потерял сознание и упал. Ему всё-таки удалось прийти к финишу шестым. По словам бегуна, последний отрезок дистанции он преодолел в полуобморочном состоянии.

Фото: FG Trade Latin / istockphoto.com

На чемпионате мира 1986 года по футболу, который состоялся в Мексике, его организаторы умудрились составить крайне неудобный график матчей. Например, 34 из 52 игр были назначены на полдень. В Монтеррее, когда 3 июня сборная Англии встречалась с командой Португалии, на стадионе «Текнолохико» уже утром температура воздуха превысила 38°C.

Англичане проиграли соперникам со счётом 0:1. В поражении обвинили адскую жару, которая отняла у спортсменов последние силы. Позже форвард футбольной сборной Аргентины Хорхе Вальдано назвал раннее начало матчей «атакой на игроков» и возмущённо заявил: «Этот чемпионат мира ясно показывает, что интересы телевидения ставятся выше интересов самого футбола».

Был также недоволен и наставник аргентинской команды Карлос Билардо. Он считал, что играть в условиях мексиканской жары в хлопковых футболках – это просто кошмарное испытание на выносливость. Билардо попросил производителя формы предоставить футболистам более лёгкие майки. Увы, его заказ так и не выполнили. Правда, утешает успех аргентинской сборной, которая стала чемпионом мира по футболу. Как всегда, блистал своим мастерством Диего Марадона.