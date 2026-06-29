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Вода с корицей: рецепт, польза, как пить для похудения

Вода с корицей — эксперт рассказал о пользе и как пить для похудения
Елена Грабовски Александр Сидоров
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Вода с корицей: как пить для похудения?
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Стакан этого напитка утром ускоряет метаболизм.

Тысячелетия назад в Древнем Египте, Китае и Индии корица была на вес золота. Её использовали в медицине, религиозных обрядах и, конечно же, в кулинарии. Сегодня приправу применяют как часть детокс-программ или элемент функционального питания.

<a href="https://www.championat.com/authors/8920/1.html">Александр Сидоров</a>
Александр Сидоров
нутрициолог

«Разберём, почему сочетание чистой воды и специи стало настоящим трендом в диетологии. Также изучим напиток с точки зрения доказательной медицины, расскажем, как правильно готовить и пить воду с корицей».

О чём расскажем:

Полезные свойства корицы

Основной плюс – специя насыщена мощными антиоксидантами. Эти вещества защищают организм от окислительного стресса. Благодаря такому действию мы медленнее стареем за счёт снижения риска развития хронических заболеваний. Базовый компонент специи – коричный альдегид. Соединение вызывает термогенез — процесс, при котором организм вырабатывает тепло, сжигая дополнительные калории. Дополнительно:

  • корица помогает организму эффективно расщеплять жировые отложения и преобразовывать их в энергию, а не откладывать «про запас»;
  • специя способствует снижению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) и триглицеридов в крови;

Фото: Anna-r

Также компоненты корицы помогают расслаблять кровеносные сосуды, что нормализует артериальное давление.

Польза воды с корицей

Во-первых, основа напитка – вода. Чистая вода транспортирует питательные вещества, выводит токсины и поддерживает тонус кожи. Пить просто воду – скучно, а вот корица придаёт ей мягкий, естественно сладковатый вкус без добавления сахара и лишних калорий. По словам нутрициолога, сочетание воды со специей:

  • стимулирует выработку желудочного сока и ферментов, что ускоряет и облегчает процесс переваривания пищи;
  • обладает мягким «ветрогонным» действием, эффективно борется со вздутием живота, метеоризмом и чувством тяжести после еды;
  • поддерживает здоровую микрофлору кишечника.
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Специя способна имитировать действие инсулина, улучшая усвоение сахара клетками. Это помогает избежать резких скачков глюкозы в крови после еды. Стабильный уровень избавляет от внезапных приступов мучительного голода и непреодолимой тяги к сладкому и мучному.

Как приготовить воду с корицей?

Для приготовления вам понадобятся всего два компонента:

  • 1 л чистой фильтрованной или питьевой негазированной воды;
  • одна-две палочки натуральной цейлонской корицы (можно использовать молотый порошок, около 1 ч. л.).

Фото: Grazi Brescia

Существует два основных способа приготовления:

  • холодный: поместите палочки (порошок) корицы в графин с водой комнатной температуры и оставьте в холодильнике на ночь (10-12 часов). Напиток получится освежающим и мягким.
  • горячий: залейте корицу горячей водой (около 90°C, не кипятком, чтобы сохранить полезные вещества), дайте настояться 15-20 минут, после чего охладите.

Чтобы напиток принёс пользу для здоровья, не превышайте дозировку. Оптимальная пропорция: палочка корицы (или 0,5 ч. л. порошка) на 500 мл воды. Готовить напиток впрок более чем на сутки не рекомендуется — лучше каждый день заваривать свежую порцию.

Разнообразие рецептов с водой и корицей

Попробуйте сочетания ниже – и обязательно найдёте то, что вам полюбится.

  • С мёдом. На стакан тёплой воды с корицей добавьте 1 ч. л. натурального мёда (воду предварительно остудите ниже 40°C, чтобы мёд не потерял свойства). Напиток прекрасно бодрит по утрам, укрепляет иммунитет и аккуратно запускает работу пищеварительной системы.
  • С лимоном. Отличный вариант для насыщения организма витамином C. В готовый холодный настой корицы добавьте сок половины лимона и несколько его долек. Лимонная кислота в сочетании с пряностью стимулирует выработку желчи и помогает расщеплять жиры.
  • С имбирём. Добавьте к корице 1-2 см свежего корня имбиря, нарезанного тонкими ломтиками. Имбирь содержит гингерол, который усиливает термогенный эффект корицы, ускоряет кровообращение и помогает организму активно тратить энергию.

Фото: fcafotodigital

Смешивайте также корицу не только с водой, но и с отваром шиповника, с чёрным или зелёным чаем, а также с травяными настоями.

Рекомендации по употреблению

Для максимального жиросжигания первый стакан воды с корицей рекомендуется выпивать натощак, примерно за 20-30 минут до завтрака. Оставшийся объём можно распределить в течение дня и пить между приёмами пищи. Стакан такого напитка за полчаса до обеда или ужина поможет быстрее насытиться меньшей порцией еды.

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Несмотря на всю пользу, важно знать меру. Популярная недорогая корица содержит кумарин — вещество, которое в больших дозах вредно для печени. Поэтому рекомендуется использовать именно цейлонскую корицу. Абсолютно напиток противопоказан при:

  • язве желудка и гастрите в стадии обострения;
  • беременности;
  • индивидуальной аллергии;
  • приёме лекарств, разжижающих кровь.

Фото: Albina Kidinova

Начните с небольших порций. Одного стакана в день достаточно, чтобы проследить за реакцией пищеварительной системы. Оптимальный курс для поддержки организма и похудения — две-три недели, после чего необходимо сделать перерыв на 10 дней. Помните, что напиток работает эффективно только в сочетании со сбалансированным питанием и физической активностью.

Вода с корицей прекрасно справляется с задачей правильной гидратации, помогает контролировать аппетит, нормализует уровень сахара в крови и ускоряет обмен веществ. Это натуральная альтернатива сладким сокам без пустых калорий. Попробуйте разные рецепты, и пусть этот ароматный напиток станет вашей полезной привычкой.

Источники

  • Rao, P. V., & Gan, S. H. (2014). Cinnamon: A Multifaceted Medicinal Plant. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.
  • Khan, A., Safdar, M., et al. (2003). Cinnamon Improves Glucose and Lipids of People with Type 2 Diabetes. Diabetes Care.
  • Shen, Y., et al. (2012). Cinnamaldehyde ameliorates obesity using white adipose tissue browning as a target. Journal of Nutritional Biochemistry.
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