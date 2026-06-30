Для похудения и роста мышц: что такое протеиновый кофе и чем он полезен?

Протеиновый кофе (или proffee) — функциональный напиток, объединяющий в себе бодрящую силу кофе и питательную ценность белка. Изначально рецепт рекламировали фитнес-блогеры, но тенденцию подхватили бизнесмены. Они начали выпускать специальные растворимые смеси. В статье расскажем про особенности и виды напитка, а также наш автор поделится своим опытом применения.
О чём расскажем:
- Польза протеинового кофе
- Состав протеинового кофе
- Рецепты протеинового кофе
- Как выбрать протеиновый кофе?
- Мифы и факты о протеиновом кофе
Польза протеинового кофе
Основной плюс от сочетания продуктов – взаимодействие кофеина и аминокислот:
- кофеин быстро избавляет от сонливости и временно улучшает продуктивность;
- белок в составе напитка замедляет усвоение кофеина и даёт организму строительный материал;
- протеин поставляет в организм незаменимые аминокислоты, которые запускают мышечный рост и ускоряют процессы восстановления микроповреждений мышечных волокон после силовых или кардиотренировок.
Фото: istockphoto.com/Gingagi
Ещё протеин отличается самым высоким индексом сытости среди всех макронутриентов. Он помогает вырабатывать гормоны насыщения и одновременно снижает уровень гормона голода.
«В сочетании с кофеином белок контролирует чувство голода, предотвращает переедание и помогает выдерживать паузы между приёмами пищи во время похудения».
Состав протеинового кофе
Эффективность и вкус напитка во многом зависят от источника белка. Чаще всего в состав идёт один из следующих видов:
- сывороточный (концентрат, изолят). Обладает высокой биологической ценностью и идеальным аминокислотным профилем. Он сочетается с кофе, придавая напитку молочный вкус. Но смесь нужно делать тёплой или холодной, потому что в горячей воде белок сворачивается;
- растительный (гороховый, соевый, конопляный). Подходит для веганов и людей с лактазной недостаточностью. Имеет специфический плотный вкус, который хорошо маскируется кофейным ароматом. Можно смешивать в блендере, потому что порошок слишком тяжёлый и плохо растворяется;
- казеин. Медленный белок, который делает напиток очень густым, похожим на плотный молочный коктейль. Неплохое решение для утра, но лучше разбавлять большим количеством воды.
Фото: istockphoto.com/Gingagi
Кофе можно использовать любой на ваш вкус: растворимый или для варки. Если варите его в турке, не забудьте остудить перед смешиванием с протеином и другими ингредиентами. В качестве дополнительных компонентов состава можно добавлять коллаген, витамины и минералы.
По словам нутрициолога, гидролизат коллагена растворяется в горячем кофе (но не в кипятке) и поддерживает здоровье суставов, связок и кожи. Чтобы сделать напиток полезнее, добавьте порошок витаминов группы B (для нервной системы), магний, цинк и среднецепочечные триглицериды (MCT-масло). Однако перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
Рецепты протеинового кофе
Для классики потребуется:
- 1 порция эспрессо или американо (60-100 мл);
- 150 мл тёплой воды или молока;
- 25-30 г сывороточного протеина с нейтральным или ванильным вкусом.
Способ приготовления
Остудите кофе до 60°C. В шейкере смешайте протеин с тёплым молоком или водой, затем аккуратно влейте приготовленный кофе и тщательно взбейте до образования красивой пенки.
Фото: istockphoto.com/Thidarat Kwangten
Варианты
Чтобы превратить напиток в десерт без вреда для фигуры, добавьте в шейкер при смешивании 1 ч. л. обезжиренного какао-порошка, щепотку корицы или мускатного ореха. Для сладости используйте низкокалорийные сиропы на основе стевии или эритрита (например, со вкусом карамели или лесного ореха).
Личный опыт
«В летнее время я всегда пью холодный протеиновый кофе. Готовить его легко».
- Заварите порцию кофе и полностью её остудите.
- В блендер насыпьте горсть льда.
- Влейте 150 мл миндального или коровьего молока в остывший кофе.
- Добавьте порцию протеина (шоколадный вкус подойдёт идеально).
- Взбейте на высокой скорости в течение 30 секунд.
В результате получите густой, освежающий фраппучино с высоким содержанием белка.
Как выбрать протеиновый кофе?
Если покупаете готовые смеси, обращайте внимание на первоисточник белка. На первом месте в составе должен стоять качественный изолят или концентрат сывороточного белка. Избегайте смесей, где используются дешёвые пшеничные или соевые белки (в них мало аминокислот). Далее смотрите на характеристики:
- протеиновый кофе должен содержать минимум 15-20 г белка на порцию;
- количество углеводов и жиров должно оставаться минимальным (не более 2-4 г);
- в составе не должно быть скрытых сахаров (мальтодекстрин, кукурузный сироп).
Фото: istockphoto.com/Djavan Rodriguez
Если сравнивать покупные и домашние смеси для протеинового кофе, то плюс первых в том, что порошок уже содержит и кофе, и белок в выверенной пропорции. Минус — ограниченный выбор сортов кофе и более высокая цена за порцию. Домашние составы позволяют полностью контролировать качество кофейных зёрен и выбирать любимый бренд протеина.
Мифы и факты о протеиновом кофе
- Миф №1: напиток пьют только атлеты. Факт: белок необходим каждому человеку для поддержания иммунитета, синтеза гормонов и сохранения плотности тканей. Он подходит для офисных работников, у которых нет времени на полноценный завтрак, для худеющих, а также для пожилых людей, у которых с возрастом естественным образом снижается усвоение белка из твёрдой пищи.
- Миф №2: протеин вреден для здоровья. Факт: спортивный протеин — это концентрат обычного пищевого сырья, очищенный от лишних жиров и углеводов. Для здорового человека умеренное употребление белка абсолютно безопасно.
Заодно разберём потенциальные недостатки и противопоказания. Основная опасность заключается в бесконтрольном употреблении напитка. Избыток кофеина вызывает тахикардию, повышение артериального давления, тревожность и бессонницу. Перебор белка грозит дискомфортом в ЖКТ: вздутием, тяжестью или метеоризмом. Не рекомендуется протеиновый кофе:
- людям с тяжёлыми хроническими заболеваниями почек;
- лицам с выраженной непереносимостью лактозы (им следует выбирать растительный протеин или изолят);
- беременным и кормящим женщинам (из-за высокого содержания кофеина);
- людям с повышенной нервной возбудимостью и тяжёлыми формами бессонницы.
Фото: istockphoto.com/Gingagi
Протеиновый кофе помогает решить проблему нехватки качественного белка в рационе современного человека. Одновременно он придаёт бодрость и помогает контролировать аппетит в течение дня. Оптимальное время для чашечки напитка — утро (в качестве дополнения к завтраку) или за 45 минут до тренировки. Как самостоятельный приём пищи напиток не подходит. Также не пейте его более двух порций в день.
Источники
- Пищевой белок, снижение массы тела и поддержание достигнутого веса // European Journal of Clinical Nutrition. 2009. Т. 63, №3. С. 318-326.
- Кофеин, кофе и контроль аппетита: обзор // International Journal of Food Sciences and Nutrition. 2017. Т. 68, №8. С. 901-912.
- Влияние белковых добавок на мышечную массу, силу, аэробную и анаэробную производительность у здоровых взрослых // Sports Medicine. 2015. Т. 45, №1. С. 111-131.