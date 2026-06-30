Горный марафон «Конжак»-2026: маршрут и особенности старта

Марафон — популярная дистанция, которая встречается на многих массовых забегах. Преодолевают 42,2 км в разных местах: по шоссе, стадиону, пересечённой местности или по горам. «Конжак» объединяет последние два варианта. Участники проверят свои силы на маршруте через тайгу и горную местность. Рассказываем больше о старте в Свердловской области.

О чём расскажем:

О старте

Горный марафон «Конжак» – масштабное спортивное событие в Свердловской области. Оно проводится уже более 10 лет, объединяя сотни людей из разных городов и стран. Так, в 2012 году дистанцию успешно завершили 1297 человек из 161 города и семи стран. В 2026 году ожидается более 2000 участников.

Дистанция пролегает через тайгу, а разворот будет после подъёма на гору Конжаковский Камень, высота которой — 1569 м над уровнем моря. После финиша участникам предлагается обед, приготовленный на костре. Культурная программа включает в себя выступление исполнителя Иракли. Церемонию открытия и закрытия будет вести заслуженный журналист Российской Федерации Дмитрий Губерниев.

Стоимость участия в горном марафоне «Конжак» варьируется от 3500 до 5000 рублей в зависимости от времени покупки и возраста участника. Приобрести слот можно онлайн до 1 июля включительно, далее сделать это можно будет только в пунктах выдачи номеров.

Фото: Алексей Путилов / Сообщество «Конжак» международный горный марафон» во «ВКонтакте»

Расписание

Выдача номеров пройдёт с 1 по 3 июля в трёх городах. Благодаря этому каждый участник сможет своевременно и удобно забрать стартовый пакет.

Места выдачи стартовых пакетов:

«Дом спорта» (г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 20), с 1 по 2 июля с 17:00 до 19:00, 3 июля с 12:00 до 21:00;

«Карпинский спортивно-оздоровительный комплекс» (г. Карпинск, ул. Карпинского, 2В), с 1 по 3 июля с 17:00 до 20:00;

«Волчанская спортивная школа» ( г. Волчанск, ул. Максима Горького, 8) с 1 по 3 июля с 17:00 до 20:00.

Для получения стартового пакета необходимо предъявить удостоверение личности, медицинскую справку и страховой полис. Участники младше 18 лет допускаются к забегу только в присутствии родителей или законных представителей.

Старт горного марафона «Конжак» будет дан 4 июля в 10:00. Открытие пройдёт в 9:30.

Программа мероприятия включает в себя несколько важных пунктов. 14:30 — контрольное время для точки «Йовское плато», расположенной через 17 км от старта. Если за 4,5 часа участник не преодолевает этот участок, то считается выбывшим. Следующий важный временной рубеж — 21:00. В это время финиш закроют. Бегуны, завершившие гонку после, не получат медаль и сувенирную продукцию.

Фото: Наталия Короткова / Сообщество «Конжак» международный горный марафон» во «ВКонтакте»

Дистанция и маршрут

Все участники марафона «Конжак» преодолеют одну и ту же дистанцию — 42,2 км. Местом проведения станет Северный Урал в районе города Карпинск. Атлетам предстоит бежать по горно-таёжной местности, а в середине пути их ждёт настоящее испытание – подъём на гору Конжаковский Камень. Это самая высокая точка Свердловской области — 1569 м над уровнем моря. После неё атлеты отправятся обратно к месту старта.

На пути будет пять контрольных пунктов. Там участников покормят, угостят конжаковским чаем и окажут необходимую помощь.

Фото: Алексей Путилов / Сообщество «Конжак» международный горный марафон» во «ВКонтакте»

Награждение

Все участники, уложившиеся в лимит времени, получат памятную медаль с символикой забега. Особенные призы достанутся 10 мужчинам и 10 женщинам, которые первыми пересекут финишную линию. В 2026 году призовой фонд составит 2 млн рублей, его разделят среди 20 лучших атлетов.

Награждение будет проходить не только в абсолютном первенстве, также организаторы выделят специальные номинации. В командном зачёте призы получат три команды, имеющие наилучшие показатели по сумме результатов всех участников. Специальная награда – нагрудный знак «Почётный конжаковец» – достанется атлетам, которые принимали участие в марафоне «Конжак» 15 и более раз.

Фото: Наталия Короткова / Сообщество «Конжак» международный горный марафон» во «ВКонтакте»

Для преодоления такой длинной дистанции в столь сложных условиях нужно быть уверенным в своих силах. Начните подготовку задолго до старта, поучаствуйте в похожих забегах на более короткие дистанции, о них мы рассказываем в разделе «Бег».