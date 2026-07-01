Защитное зелье для ворот и порча на Роналду: как африканские шаманы «вызывали» победу

Сегодня, 1 июля, в 19:00 мск на ЧМ-2026 по футболу сыграют сборные Англии и ДР Конго. Перед этим матчем мы расскажем, как шаманы из африканских стран «вызывали» победы для своих команд.

В книге «Элитный африканский футбол: структура, политика, проблемы», составленной нигерийцем Чукой Онвумечили, автор привёл любопытные факты. Во многих командах имелись штатные колдуны, которые получали зарплату. А клубные боссы и вовсе содержали личных шаманов.

Однажды министр спорта Камеруна Бидонг Мпкатт получил письмо от местного колдуна-марабута, где шаман потребовал от чиновника перевести на его счета € 45 тыс. за услуги. Он утверждал, что якобы его магия помогла сборной Камеруна завоевать Кубок Африки.

В 2001 году Африканской Конфедерация футбола (КАФ) приняла жёсткое решение: отказать в аккредитации всем «советникам» из числа шаманов. Это случилось в Мали перед Кубком Африки. Сейчас оккультические приёмы расцениваются как неспортивное поведение. И сборные, нарушившие правила, рискуют быть оштрафованными. Однако колдунов это не остановило.

О чём расскажем:

Защитное зелье для ворот

В 2008 году в Конго, во время матча местного чемпионата «Сокозаки» – «Ньюки Систем» возник конфликт, который перерос в побоище. Началась жестокая драка между игроками команд. Полиция пыталась их разнять, но отступила под градом камней болельщиков. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. На стадионе произошла давка: 13 человек погибли, 36 – получили тяжёлые травмы.

Фото: Andrea Forlani/istockphoto.com

Позже местная радиостанция сообщила, что причиной трагедии стал колдун. Якобы голкипер хозяев поля, наученный шаманом, прямо на глазах болельщиков и соперников побрызгал на каркас ворот «зельем» и громко произнёс заклинание. Губернатор пытался опровергнуть домыслы, но местные так и остались уверены, что дело было в магии.

Перчатки вратаря как амулет

В 2001 году в матче сборных Руанды и Уганды конфликт также начался из-за вратаря. Руандийский голкипер повесил запасные перчатки на сетку собственных ворот. Соперники увидели в этом действии подозрительный умысел. И посчитали, что перчатки – это колдовской талисман, мощь которого направлена против них.

Интересно, что угандийские футболисты умудрились пять раз из выгодных позиций попасть в штангу чужих ворот!.. Когда вратарь соперника отказался убрать запасные перчатки, на поле вспыхнула драка, к которой присоединились болельщики. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Матч закончился через пять часов: сборная Руанды победила – 1:0.

Фото: cirano83/istockphoto.com

Корова в жертву

В 2010 году перед началом чемпионата мира по футболу в ЮАР местные шаманы шокировали общественность. Накануне официального открытия они торжественно окропили главный стадион Йоханнесбурга «Соккер Сити» кровью быка.

Жертвоприношение проходило согласно древним традициям. Три сотни магов в шкурах животных хотели задобрить духов предков и просили защиту сборной от травм. Посмотреть на обряд пришли более 2000 человек. Ритуал не остался незамеченным, и ЮАР осудили все мировые организации по защите животных.

На самом чемпионате мира победу одержала сборная Испании. А южноафриканцы не смогли выйти в плей-офф, заняв третье место в группе. ЮАР стала первой сборной, не вышедшей из группы на домашнем чемпионате мира.

Стадион Йоханнесбурга «Соккер Сити» Фото: THEGIFT777/istockphoto.com

Порча на Роналду

В 2014 году Криштиану Роналду буквально преследовали травмы. Ему диагностировали воспаление ткани сухожилия левой ноги, возникли проблемы с левым бедром. Из-за этого португалец пропустил товарищескую игру с Грецией. Был риск, что он не сможет выступить на чемпионате мира в Бразилии. Ответственность за травмы Роналду взял на себя колдун из Ганы Нана Кваку Бонсама.

«Я знаю, из-за чего у Роналду появилась травма, ведь я над ней работаю. Я серьёзно. Ещё четыре месяца назад я сказал, что помешаю Роналду принять участие в чемпионате мира или хотя бы сыграть с Ганой. Эту травму не вылечит ни одно лекарство, никто не узнает, из-за чего она возникла, так как всё дело в магии. Сегодня это колено, завтра – бедро, на следующий день ещё что-то», – заявлял Бонсама изданию Guardian.

Криштиану Роналду Фото: Michael Reaves/Getty Images

По словам шамана, он так старался для родной сборной. Гана тогда попала в «группу смерти», где фаворитами были немцы и португальцы. На ЧМ-2014 Роналду выглядел неважно. Его команда всухую проиграла немцам – 0:4, потом последовала тяжёлая ничья с командой США.

В последнем матче португальцы одолели ганцев со счётом 2:1. Победный гол на 80-й минуте забил именно Криштиану Роналду. Африканцы не вышли в плей-офф. Впрочем, как и сборная Португалии.

Колдовство против сборной СССР

На молодёжном чемпионате мира по футболу 1989 года в Саудовской Аравии советская сборная была как никогда сильна. В её составе блистали будущие звёзды отечественного футбола Юрий Никифоров, Виктор Онопко, Сергей Кирьяков, Бахва Тедеев и Олег Саленко, который позже на чемпионате мира 1994 года в США забьёт в ворота Камеруна пять голов, установив рекорд.

Молодёжной сборной руководил Борис Игнатьев. 25 февраля 1989 года в четвертьфинале наша сборная встретилась с Нигерией. К 61-й минуте сборная СССР вела 4:0. А потом вдруг произошёл резкий перелом. Ребят будто подменили.

Нигерийцы сравняли счёт, довели матч до серии пенальти, где оказались гораздо удачливее советских футболистов. Сборная Нигерии вышла в полуфинал. В стране эту победу назвали «Чудо Даммама».

Позже Сергей Кирьяков подробно рассказывал о той встрече: «Я хорошо помню, как перед игрой по полю шаман ходил. В маске с рогами и с «трубкой мира». Дымил чего-то, завывал, танцевал, бубенчиками-колокольчиками звенел. То у одних ворот походит, то у других. Мы сначала с иронией отнеслись, однако после матча всё это вспомнилось. Оказалась, сборная Нигерии на чемпионат со своим шаманом приехала. И в итоге до финала дошла. Пусть это и моё субъективное мнение, но нет у меня других объяснений тому, что тогда произошло…Мы имели полное преимущество, спокойно вели в счёте 4:0, и вдруг за полчаса всё перевернулось с ног за голову – как такое может быть? Вот тогда я в первый раз и поверил в потусторонние силы. Оказывается, и в футболе такие вещи могут иметь место. У африканцев это вообще серьёзная сила».