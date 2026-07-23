Объехал полмира ради футбола: болельщик из России посетил 290 стадионов в 56 странах

ЧМ-2026 завершился, но впереди футбольных фанатов будут ждать и другие интересные матчи по всему земному шару. Далеко не каждому болельщику удаётся посетить хотя бы десяток футбольных арен в разных точках планеты. А вот Владимир Кононыкин в этом деле явно обогнал каждого из нас. Он уже побывал на 290 стадионах в 56 странах, в том числе на чемпионате мира в этом году. Он побывал на трёх встречах турнира, проходивших в Канаде и США.

В интервью «Чемпионату» путешественник рассказал, как совмещать работу 5/2 с поездками, попадать на самые ажиотажные спортивные события и чем обязательно нужно перекусить на матчах в разных странах.

Владимир Кононыкин путешественник, автор телеграм- и YouTube-каналов «Вышел из комнаты» «Я всегда любил футбол и был им увлечён. Болею за профессиональный футбольный клуб ЦСКА и бо́льшую часть жизни посвятил любви к клубу — поездкам за ЦСКА по России и на евровыезды».

Как началась эта история

Футбол всегда был частью моей жизни. А вот желание коллекционировать стадионы появилось в ковидные времена. В России футбол встал на паузу, матчи шли без зрителей — и это было непривычно, будто часть рутины просто исчезла.

В это же время в Беларуси игры не останавливали: трибуны не ломились от болельщиков, но хоть какой‑то футбол был, с живыми эмоциями и обычным стадионным шумом. Мне хотелось не терять эту связь со спортом, продолжать ездить, пусть даже и не на матчи любимой команды.

Ещё одним толчком к развитию идеи стало введение в России Fan ID. Во мне оставалось желание по-прежнему видеть хороший, интересный футбол, продолжать путешествовать.

Национальный футбольный стадион (Минск, Беларусь) Фото: Из личного архива Владимира Кононыкина

И вот моему увлечению уже шесть лет. За плечами 56 стран и 290 стадионов. Знаю точно — это далеко не предел.

Путешествия, поездки на футбол и коллекционирование стадионов — это сугубо моё личное хобби, однако, к сожалению, оно не приносит дохода. Конечно, хотелось бы, чтобы увлечение приносило деньги, но моя основная работа совершенно не связана с путешествиями.

У меня, как, наверное, у большинства людей, стандартный график — 5/2. При этом накопилось довольно много неиспользованных дней отпуска, который я стараюсь подстраивать под поездки. Все свободные дни — новогодние каникулы, февральские и мартовские праздники — по возможности посвящаю путешествиям. Иногда беру несколько дней, чтобы съездить куда‑нибудь на выходные.

«Stadion pod Bijelim Brijegom» (Мостар, Босния и Герцеговина) Фото: Из личного архива Владимира Кононыкина

Сейчас сочетать работу и путешествия становится всё сложнее. Прямых рейсов за рубеж почти не осталось, и любая поездка в Европу теперь требует пересадок — чаще всего через Турцию. Это отнимает намного больше времени и сил, чем раньше.

Помню клёвые времена, когда можно было улететь очень недорого и буквально за три часа оказаться, скажем, в Мюнхене — будто на маршрутке прокатился. Но сейчас приходится довольствоваться тем, что есть. Как говорится, если есть хоть какая‑то возможность — надо ей пользоваться.

О стадионах — любимых и не очень

Какого-то однозначно любимого стадиона у меня, честно говоря, нет, если не брать в расчёт клубные предпочтения. Пожалуй, можно было бы назвать московскую «ВЭБ Арену», однако у неё есть свои очевидные проблемы. Также мне очень нравится «Крэйвен Коттедж» в Лондоне — площадка футбольного клуба «Фулхэм». Он подкупает своей легендарностью и какой‑то особой «олдскульностью».

Не менее долго размышлял над тем, какой стадион оставил неоднозначное впечатление. Сейчас даже не могу вспомнить какой‑то конкретный пример — но если говорить о первом, что приходит на ум, то это «Газпром Арена» (стадион футбольного клуба «Зенит») в Санкт-Петербурге.

Я несколько раз там бывал — и на еврокубковых матчах, и на играх «Зенита» с ЦСКА. Арена оставила противоречивые впечатления: с учётом вложенного бюджета и возможностей (например, закрывающейся крыши) условия для зрителей оказались не самыми комфортными — даже в тёплую погоду находиться там невозможно.

«Windsor Park» (Белфаст, Северная Ирландия) Фото: Из личного архива Владимира Кононыкина

А вот попасть за кулисы стадионов я никогда особо не стремился. У меня был опыт посещения экскурсий — одна из них запомнилась на всю жизнь. Это была прогулка по испанскому «Камп Ноу» ещё на старом стадионе, до реконструкции. Дело было в 2018 году: летом, после чемпионата мира в России, я отдыхал на побережье недалеко от Барселоны и в свободный день отправился на стадион. Игр тогда не было, так что я просто пошёл на экскурсию — и мне очень понравилось, прямо зашло. Классный получился опыт.

Правда, позже я как‑то охладел к таким экскурсиям: они отнимают довольно много времени. Можно запросто потратить три‑четыре часа, а если ещё не спеша заглядывать в клубные музеи и брать разные активности — и того больше.

«Etihad Stadium» (Манчестер, Великобритания) Фото: Из личного архива Владимира Кононыкина

Что касается мерча и памятных вещей — сейчас стараюсь сокращать количество сувениров. При этом я, наверное, немного старовер: считаю, что магниты на холодильник — это круто. У меня весь холодильник ими завешан.

Сейчас больше ориентируюсь на брелоки футбольных клубов, на матчах которых побывал: они занимают меньше места, и их можно красиво оформить на доске дома. Раньше я активно коллекционировал шарфы, значки, билеты. Бо́льшая часть моей коллекции — розы футбольного клуба ЦСКА.

Попасть сложно, забыть невозможно

Что касается самого сложного случая с попаданием на матч, вспоминается история с «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Это было 31 декабря 2023 года, в 14:00 — скоро Новый год. Я хотел отпраздновать его в Великобритании, на Boxing Day, и купил билеты примерно за £ 250 (~26 000 рублей по нынешнему курсу) через систему перепродажи.

Приехал заранее, но билет не сработал. Видимо, его продали несколько раз и кто‑то прошёл по нему раньше. Я оказался в панике и в спешке стал искать возможность купить новый билет. В итоге снова нашёл его на том же сайте, купил и зашёл на стадион примерно на 20‑й минуте первого тайма. Потом была долгая история с разбирательством по возврату денег за первую покупку.

В этом году тоже получился интересный кейс. Мне удалось приехать на чемпионат мира по футболу. За эту поездку посетил две страны и побывал на трёх матчах турнира. Я получил визу в США в мае 2024 года — для этого специально съездил на собеседование в Люксембург из Москвы.

«Levi's Stadium» (Санта-Клара, США) Фото: Из личного архива Владимира Кононыкина

Я строил маршрут не вокруг футбола, а вокруг самого путешествия: выбирал города, которые давно хотел увидеть, и подстраивал под них посещение встреч. Как оказалось, это было отличное решение: удалось побывать в Сан‑Франциско, Лос‑Анджелесе, Лас‑Вегасе, Чикаго, Майами, Торонто и у Ниагарского водопада.

Особенно повезло с билетами: ещё на этапе жеребьёвки я выиграл право на их покупку и выкупил по $ 140 (~10 000 рублей по нынешнему курсу). Сейчас такие цены кажутся настоящей фантастикой — на фоне нынешнего спроса это всё равно что купить билет за $ 14 (~1000 рублей). Северная Америка умеет делать настоящее шоу, и по ходу турнира оно только набирало обороты.

О поездке Владимира Кононыкина на ЧМ-2026 читайте здесь: «Здесь всё просто так, кроме денег». Российский болельщик — об атмосфере на ЧМ-2026 в США

О самых ярких матчах

Один из самых запоминающихся матчей, который мне удалось увидеть, — игра в Дублине между сборными Ирландии и Шотландии. Это, можно сказать, британское дерби, хотя Ирландия сейчас не входит в состав Великобритании.

Матч запомнился не только самой игрой, но и всей атмосферой: я прилетел в Дублин из Москвы долгим маршрутом с пересадками, а после встречи меня ждал не менее сложный путь домой. На стадионе царила настоящая британская атмосфера.

Пиво лилось рекой, болельщики шотландской сборной были в килтах, всё сошлось — хорошая погода, вкусное пиво (которого у нас на стадионах не бывает), отличное настроение. И сам факт, что я смог добраться из Москвы в Дублин, тоже сделал этот матч особенным.

Конечно, было много других ярких игр — в том числе открытие Евро‑2024. Но пока именно матч Ирландия — Шотландия в Дублине остаётся самым запоминающимся.

«Aviva Stadium» (Дублин, Ирландия) Фото: Из личного архива Владимира Кононыкина

Сложно выделить одну самую необычную историю, связанную с посещением стадиона, но вот что сразу приходит на ум. 4 января 2025 года я был на матче африканской Лиги чемпионов в Марокко: «Раджа» (Касабланка) играла против клуба из ЮАР. Стадион был на солдауте, билетов не было, перед входом — огромная давка и очереди.

Из толпы меня вытащил сотрудник, видимо, клуба — представительный мужчина в костюме. Он спросил, откуда я. После ответа, что из России, можно сказать, открылись все двери. Появилась поддержка: оцепление раздвинуло толпу, и меня в своеобразном «кордоне» с определёнными почестями довели до входа на сектор. Дальше меня «передали» сотрудникам стадиона — они проводили прямо в центр центральной трибуны и усадили на место. Люди вокруг были явно удивлены: я чувствовал себя не в своей тарелке.

Когда тебя с такими почестями ведут на трибуну, а вокруг все смотрят, хлопают, машут и кричат: «Россия, Россия!» — это производит сильное впечатление. Пожалуй, это одна из самых интересных историй за последнее время.

Крепкая дружба народов

С известными болельщиками на стадионах мне встречаться не приходилось. Зато поездки на матчи — это отличная возможность пообщаться с самыми обычными людьми.

В США все, кто замечал на мне джерси сборной России, с такой теплотой и трепетом вспоминали чемпионат мира 2018 года. Из таких мелочей и складываются самые крутые впечатления — из простых бесед с людьми со всего света. Ведь футбол как раз и должен объединять. Мы здорово поболтали о путешествиях по России.

Ребята из Мексики рассказывали, как ездили из Москвы в Санкт‑Петербург, из Москвы — в Казань. Особенно их впечатлила наша привычка брать с собой еду в дорогу. До сих пор у них в памяти эта картина: жара, плацкарт, а с ними — курица, яйца, лучок, хлеб и водка. Эта деталь, кажется, запомнилась им на всю жизнь.

«Al-Janoub Stadium» (Доха, Катар) Фото: Из личного архива Владимира Кононыкина

Ещё одна история тоже связана с поездкой в Штаты. Американцы, как и мексиканцы, подходили ко мне, стоило им заметить джерси сборной России. Сначала спрашивали: «Откуда вы?» А когда узнавали, что я прилетел из Москвы, из России, будто открывалась какая‑то дверь — сразу становилось больше добродушия и отзывчивости. Они что‑то подсказывали, хотели помочь, расспрашивали. В конце почти каждый говорил: «Вы крутой! Вы проделали такой огромный путь, чтобы приехать и вместе с нами побыть на этом празднике футбола».

Говяжий бульон и огромные сосиски

Еда, конечно, тоже неотъемлемая часть моего увлечения. Одно из самых необычных блюд, что мне довелось попробовать на стадионе, — легендарный говяжий экстракт боврил на стадионе в Великобритании. Это культовая вещь: заливаешь кипятком — и получается горячий бульон, который идеально согревает в прохладную, промозглую британскую погоду. Производят его, если не ошибаюсь, с 1866 года — так что у напитка солидная история.

«Peninsula Stadium» (Манчестер, Великобритания) Фото: Из личного архива Владимира Кононыкина

На втором месте — классика Восточной Европы: огромные сосиски карривурст. Такое можно встретить в Германии, Польше и в Венгрии. Помню, берёшь эту сосиску — сантиметров 13 длиной, — к ней идут большая булка и куча разных соусов. Сама сосиска стоит где‑то евро четыре, а если добавить пиво за условные € 7, получается отличный комплексный перекус.

Для контраста — меня сильно впечатлили фудкорты перед стадионами в Азии — в частности в Индонезии и Малайзии. Если представляете, как выглядят азиатские рынки с их уличной кухней, то там примерно то же самое. Стоят тенты, палатки, газовые плиты. В огромных чанах варят лапшу, жарят всякие закуски, разливают напитки.

Воздух пропитан специями — этот резкий аромат поначалу буквально бьёт в голову: сначала не понимаешь, что тут происходит. Помню, взял себе лапшичку — получился крутой вок, довольно недорогой и совсем не обычный. В общем, новый яркий опыт.

Был и не самый удачный эпизод со стритфудом — перед стадионом в Омане. После матча мы с товарищем увидели палатки и столики с уличной едой, там жарили шашлыки — мы взяли по порции. И случилась, наверное, классическая история: непонятно, чем и почему, но мы отравились. А на следующее утро у меня был самолёт в Бахрейн, где я тоже собирался сходить на футбол. В итоге всю ночь я только и думал о том, как бы всё обошлось.

Для чего это?

Футбольные путешествия помогают расширять кругозор. Само по себе путешествие даёт новые впечатления, а именно футбольные поездки позволяют глубже погрузиться в тему: когда находишься за рубежом, обращаешь внимание на детали — на маркетинг, на работу с болельщиками, на организацию матча, на устройство клубного магазина, на взаимодействие с фанатами во время игры.

Когда возвращаешься в Россию, хочется передавать этот опыт нашим клубам. У меня уже были консультации с клубами. К сожалению, сейчас российский футбол находится в определённой стагнации.

Такие путешествия помогают мне самому не впадать в эту стагнацию и продолжать жить интересной жизнью — ведь она у нас всего одна.

Близкие относятся с пониманием. Бо́льшую часть последних поездок я совершил вместе с женой — ей такие путешествия очень нравятся. Важно разделять: футбольное событие в рамках поездки — это сравнительно небольшой отрезок времени: приехал, посмотрел матч (примерно три часа) — и дальше можно заниматься другими делами. Например, в трёхдневном путешествии время на сам футбол — совсем небольшая часть. Поэтому жене комфортно: она может погулять, заняться своими делами, а потом — сходить со мной на матч.

«Hong Kong FC» Stadium (Гонконг) Фото: Из личного архива Владимира Кононыкина

У нас есть дружная компания единомышленников, которые тоже любят путешествовать и ходить на футбол. Мы устраиваем совместные выезды — и по России, и за рубеж. Одна из последних классных вылазок была в январе 2026 года: мы всей компанией сорвались на футбол и заодно посмотрели Албанию.

Я стараюсь не романтизировать слово «мечта». У меня скорее есть ежедневные цели, которые помогают подниматься по ступенькам лестницы. На вершине этой длинной и непростой лестницы — возможность и необходимость жить интересной жизнью.

Среди моих целей — посетить футбольные встречи во всех странах Европы. Осталось закрыть шесть стран. Ещё одна цель — съездить в Мексику (это единственная незакрытая страна в Северной Америке). Хочу шаг за шагом, страна за страной посетить как можно больше интересных мест и реализовать эту задумку.

Если подытожить, мне хочется сказать, что путешествия — это не только про новые места, но и про бесценный жизненный опыт и взаимодействие с самыми разными людьми. А свобода путешествовать, наверное, — одно из самых главных благ, которое должно быть в жизни каждого человека.