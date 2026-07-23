15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Статьи

Болельщик из России посетил 290 стадионов мира — личный опыт Владимира Кононыкина

Объехал полмира ради футбола: болельщик из России посетил 290 стадионов в 56 странах
Софья Бычкова Владимир Кононыкин
,
Владимир Кононыкин
Комментарии
История Владимира Кононыкина о том, как превратить просмотр матчей в грандиозное путешествие.

ЧМ-2026 завершился, но впереди футбольных фанатов будут ждать и другие интересные матчи по всему земному шару. Далеко не каждому болельщику удаётся посетить хотя бы десяток футбольных арен в разных точках планеты. А вот Владимир Кононыкин в этом деле явно обогнал каждого из нас. Он уже побывал на 290 стадионах в 56 странах, в том числе на чемпионате мира в этом году. Он побывал на трёх встречах турнира, проходивших в Канаде и США.

В интервью «Чемпионату» путешественник рассказал, как совмещать работу 5/2 с поездками, попадать на самые ажиотажные спортивные события и чем обязательно нужно перекусить на матчах в разных странах.

<a href="https://www.championat.com/authors/9326/1.html">Владимир Кононыкин</a>
Владимир Кононыкин
путешественник, автор телеграм- и YouTube-каналов «Вышел из комнаты»

«Я всегда любил футбол и был им увлечён. Болею за профессиональный футбольный клуб ЦСКА и бо́льшую часть жизни посвятил любви к клубу — поездкам за ЦСКА по России и на евровыезды».

Как началась эта история

Футбол всегда был частью моей жизни. А вот желание коллекционировать стадионы появилось в ковидные времена. В России футбол встал на паузу, матчи шли без зрителей — и это было непривычно, будто часть рутины просто исчезла.

В это же время в Беларуси игры не останавливали: трибуны не ломились от болельщиков, но хоть какой‑то футбол был, с живыми эмоциями и обычным стадионным шумом. Мне хотелось не терять эту связь со спортом, продолжать ездить, пусть даже и не на матчи любимой команды.

Ещё одним толчком к развитию идеи стало введение в России Fan ID. Во мне оставалось желание по-прежнему видеть хороший, интересный футбол, продолжать путешествовать.

Национальный футбольный стадион (Минск, Беларусь)

Национальный футбольный стадион (Минск, Беларусь)

Фото: Из личного архива Владимира Кононыкина

И вот моему увлечению уже шесть лет. За плечами 56 стран и 290 стадионов. Знаю точно — это далеко не предел.

Путешествия, поездки на футбол и коллекционирование стадионов — это сугубо моё личное хобби, однако, к сожалению, оно не приносит дохода. Конечно, хотелось бы, чтобы увлечение приносило деньги, но моя основная работа совершенно не связана с путешествиями.

У меня, как, наверное, у большинства людей, стандартный график — 5/2. При этом накопилось довольно много неиспользованных дней отпуска, который я стараюсь подстраивать под поездки. Все свободные дни — новогодние каникулы, февральские и мартовские праздники — по возможности посвящаю путешествиям. Иногда беру несколько дней, чтобы съездить куда‑нибудь на выходные.

«Stadion pod Bijelim Brijegom» (Мостар, Босния и Герцеговина)

«Stadion pod Bijelim Brijegom» (Мостар, Босния и Герцеговина)

Фото: Из личного архива Владимира Кононыкина

Сейчас сочетать работу и путешествия становится всё сложнее. Прямых рейсов за рубеж почти не осталось, и любая поездка в Европу теперь требует пересадок — чаще всего через Турцию. Это отнимает намного больше времени и сил, чем раньше.

Помню клёвые времена, когда можно было улететь очень недорого и буквально за три часа оказаться, скажем, в Мюнхене — будто на маршрутке прокатился. Но сейчас приходится довольствоваться тем, что есть. Как говорится, если есть хоть какая‑то возможность — надо ей пользоваться.
Читайте также:
«Это не просто спорт, а что-то большее». Трейлраннер пробежал больше 200 км по Уралу
Эксклюзив
«Это не просто спорт, а что-то большее». Трейлраннер пробежал больше 200 км по Уралу

О стадионах — любимых и не очень

Какого-то однозначно любимого стадиона у меня, честно говоря, нет, если не брать в расчёт клубные предпочтения. Пожалуй, можно было бы назвать московскую «ВЭБ Арену», однако у неё есть свои очевидные проблемы. Также мне очень нравится «Крэйвен Коттедж» в Лондоне — площадка футбольного клуба «Фулхэм». Он подкупает своей легендарностью и какой‑то особой «олдскульностью».

Не менее долго размышлял над тем, какой стадион оставил неоднозначное впечатление. Сейчас даже не могу вспомнить какой‑то конкретный пример — но если говорить о первом, что приходит на ум, то это «Газпром Арена» (стадион футбольного клуба «Зенит») в Санкт-Петербурге.

Я несколько раз там бывал — и на еврокубковых матчах, и на играх «Зенита» с ЦСКА. Арена оставила противоречивые впечатления: с учётом вложенного бюджета и возможностей (например, закрывающейся крыши) условия для зрителей оказались не самыми комфортными — даже в тёплую погоду находиться там невозможно.

«Windsor Park» (Белфаст, Северная Ирландия)

«Windsor Park» (Белфаст, Северная Ирландия)

Фото: Из личного архива Владимира Кононыкина

А вот попасть за кулисы стадионов я никогда особо не стремился. У меня был опыт посещения экскурсий — одна из них запомнилась на всю жизнь. Это была прогулка по испанскому «Камп Ноу» ещё на старом стадионе, до реконструкции. Дело было в 2018 году: летом, после чемпионата мира в России, я отдыхал на побережье недалеко от Барселоны и в свободный день отправился на стадион. Игр тогда не было, так что я просто пошёл на экскурсию — и мне очень понравилось, прямо зашло. Классный получился опыт.

Правда, позже я как‑то охладел к таким экскурсиям: они отнимают довольно много времени. Можно запросто потратить три‑четыре часа, а если ещё не спеша заглядывать в клубные музеи и брать разные активности — и того больше.

«Etihad Stadium» (Манчестер, Великобритания)

«Etihad Stadium» (Манчестер, Великобритания)

Фото: Из личного архива Владимира Кононыкина

Что касается мерча и памятных вещей — сейчас стараюсь сокращать количество сувениров. При этом я, наверное, немного старовер: считаю, что магниты на холодильник — это круто. У меня весь холодильник ими завешан.

Сейчас больше ориентируюсь на брелоки футбольных клубов, на матчах которых побывал: они занимают меньше места, и их можно красиво оформить на доске дома. Раньше я активно коллекционировал шарфы, значки, билеты. Бо́льшая часть моей коллекции — розы футбольного клуба ЦСКА.

Читайте также:
«Дедушка всегда учил быть романтиком и мечтать». Как живёт внучка Фёдора Конюхова?
Эксклюзив
«Дедушка всегда учил быть романтиком и мечтать». Как живёт внучка Фёдора Конюхова?
«Это был настоящий челлендж». Велосипедист проехал 633 км от Сеула до Пусана за пять дней
Эксклюзив
«Это был настоящий челлендж». Велосипедист проехал 633 км от Сеула до Пусана за пять дней

Попасть сложно, забыть невозможно

Что касается самого сложного случая с попаданием на матч, вспоминается история с «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Это было 31 декабря 2023 года, в 14:00 — скоро Новый год. Я хотел отпраздновать его в Великобритании, на Boxing Day, и купил билеты примерно за £ 250 (~26 000 рублей по нынешнему курсу) через систему перепродажи.

Приехал заранее, но билет не сработал. Видимо, его продали несколько раз и кто‑то прошёл по нему раньше. Я оказался в панике и в спешке стал искать возможность купить новый билет. В итоге снова нашёл его на том же сайте, купил и зашёл на стадион примерно на 20‑й минуте первого тайма. Потом была долгая история с разбирательством по возврату денег за первую покупку.

В этом году тоже получился интересный кейс. Мне удалось приехать на чемпионат мира по футболу. За эту поездку посетил две страны и побывал на трёх матчах турнира. Я получил визу в США в мае 2024 года — для этого специально съездил на собеседование в Люксембург из Москвы.

«Levi's Stadium» (Санта-Клара, США)

«Levi's Stadium» (Санта-Клара, США)

Фото: Из личного архива Владимира Кононыкина

Я строил маршрут не вокруг футбола, а вокруг самого путешествия: выбирал города, которые давно хотел увидеть, и подстраивал под них посещение встреч. Как оказалось, это было отличное решение: удалось побывать в Сан‑Франциско, Лос‑Анджелесе, Лас‑Вегасе, Чикаго, Майами, Торонто и у Ниагарского водопада.

Особенно повезло с билетами: ещё на этапе жеребьёвки я выиграл право на их покупку и выкупил по $ 140 (~10 000 рублей по нынешнему курсу). Сейчас такие цены кажутся настоящей фантастикой — на фоне нынешнего спроса это всё равно что купить билет за $ 14 (~1000 рублей). Северная Америка умеет делать настоящее шоу, и по ходу турнира оно только набирало обороты.

О поездке Владимира Кононыкина на ЧМ-2026 читайте здесь:
«Здесь всё просто так, кроме денег». Российский болельщик — об атмосфере на ЧМ-2026 в США

О самых ярких матчах

Один из самых запоминающихся матчей, который мне удалось увидеть, — игра в Дублине между сборными Ирландии и Шотландии. Это, можно сказать, британское дерби, хотя Ирландия сейчас не входит в состав Великобритании.

Матч запомнился не только самой игрой, но и всей атмосферой: я прилетел в Дублин из Москвы долгим маршрутом с пересадками, а после встречи меня ждал не менее сложный путь домой. На стадионе царила настоящая британская атмосфера.

Пиво лилось рекой, болельщики шотландской сборной были в килтах, всё сошлось — хорошая погода, вкусное пиво (которого у нас на стадионах не бывает), отличное настроение. И сам факт, что я смог добраться из Москвы в Дублин, тоже сделал этот матч особенным.

Конечно, было много других ярких игр — в том числе открытие Евро‑2024. Но пока именно матч Ирландия — Шотландия в Дублине остаётся самым запоминающимся.

«Aviva Stadium» (Дублин, Ирландия)

«Aviva Stadium» (Дублин, Ирландия)

Фото: Из личного архива Владимира Кононыкина

Сложно выделить одну самую необычную историю, связанную с посещением стадиона, но вот что сразу приходит на ум. 4 января 2025 года я был на матче африканской Лиги чемпионов в Марокко: «Раджа» (Касабланка) играла против клуба из ЮАР. Стадион был на солдауте, билетов не было, перед входом — огромная давка и очереди.

Из толпы меня вытащил сотрудник, видимо, клуба — представительный мужчина в костюме. Он спросил, откуда я. После ответа, что из России, можно сказать, открылись все двери. Появилась поддержка: оцепление раздвинуло толпу, и меня в своеобразном «кордоне» с определёнными почестями довели до входа на сектор. Дальше меня «передали» сотрудникам стадиона — они проводили прямо в центр центральной трибуны и усадили на место. Люди вокруг были явно удивлены: я чувствовал себя не в своей тарелке.

Когда тебя с такими почестями ведут на трибуну, а вокруг все смотрят, хлопают, машут и кричат: «Россия, Россия!» — это производит сильное впечатление. Пожалуй, это одна из самых интересных историй за последнее время.
Читайте также:
«Вставали в 5 утра и повторяли движения по 300 раз». Месяц кунг-фу в Шаолине
Эксклюзив
«Вставали в 5 утра и повторяли движения по 300 раз». Месяц кунг-фу в Шаолине

Крепкая дружба народов

С известными болельщиками на стадионах мне встречаться не приходилось. Зато поездки на матчи — это отличная возможность пообщаться с самыми обычными людьми.

В США все, кто замечал на мне джерси сборной России, с такой теплотой и трепетом вспоминали чемпионат мира 2018 года. Из таких мелочей и складываются самые крутые впечатления — из простых бесед с людьми со всего света. Ведь футбол как раз и должен объединять. Мы здорово поболтали о путешествиях по России.

Ребята из Мексики рассказывали, как ездили из Москвы в Санкт‑Петербург, из Москвы — в Казань. Особенно их впечатлила наша привычка брать с собой еду в дорогу. До сих пор у них в памяти эта картина: жара, плацкарт, а с ними — курица, яйца, лучок, хлеб и водка. Эта деталь, кажется, запомнилась им на всю жизнь.
«Al-Janoub Stadium» (Доха, Катар)

«Al-Janoub Stadium» (Доха, Катар)

Фото: Из личного архива Владимира Кононыкина

Ещё одна история тоже связана с поездкой в Штаты. Американцы, как и мексиканцы, подходили ко мне, стоило им заметить джерси сборной России. Сначала спрашивали: «Откуда вы?» А когда узнавали, что я прилетел из Москвы, из России, будто открывалась какая‑то дверь — сразу становилось больше добродушия и отзывчивости. Они что‑то подсказывали, хотели помочь, расспрашивали. В конце почти каждый говорил: «Вы крутой! Вы проделали такой огромный путь, чтобы приехать и вместе с нами побыть на этом празднике футбола».

Говяжий бульон и огромные сосиски

Еда, конечно, тоже неотъемлемая часть моего увлечения. Одно из самых необычных блюд, что мне довелось попробовать на стадионе, — легендарный говяжий экстракт боврил на стадионе в Великобритании. Это культовая вещь: заливаешь кипятком — и получается горячий бульон, который идеально согревает в прохладную, промозглую британскую погоду. Производят его, если не ошибаюсь, с 1866 года — так что у напитка солидная история.

«Peninsula Stadium» (Манчестер, Великобритания)

«Peninsula Stadium» (Манчестер, Великобритания)

Фото: Из личного архива Владимира Кононыкина

На втором месте — классика Восточной Европы: огромные сосиски карривурст. Такое можно встретить в Германии, Польше и в Венгрии. Помню, берёшь эту сосиску — сантиметров 13 длиной, — к ней идут большая булка и куча разных соусов. Сама сосиска стоит где‑то евро четыре, а если добавить пиво за условные € 7, получается отличный комплексный перекус.

Для контраста — меня сильно впечатлили фудкорты перед стадионами в Азии — в частности в Индонезии и Малайзии. Если представляете, как выглядят азиатские рынки с их уличной кухней, то там примерно то же самое. Стоят тенты, палатки, газовые плиты. В огромных чанах варят лапшу, жарят всякие закуски, разливают напитки.

Воздух пропитан специями — этот резкий аромат поначалу буквально бьёт в голову: сначала не понимаешь, что тут происходит. Помню, взял себе лапшичку — получился крутой вок, довольно недорогой и совсем не обычный. В общем, новый яркий опыт.

Был и не самый удачный эпизод со стритфудом — перед стадионом в Омане. После матча мы с товарищем увидели палатки и столики с уличной едой, там жарили шашлыки — мы взяли по порции. И случилась, наверное, классическая история: непонятно, чем и почему, но мы отравились. А на следующее утро у меня был самолёт в Бахрейн, где я тоже собирался сходить на футбол. В итоге всю ночь я только и думал о том, как бы всё обошлось.

Читайте также:
Забег в Хоббитоне и треккинг в Мордоре: спортивное путешествие по миру «Властелина колец»
Эксклюзив
Забег в Хоббитоне и треккинг в Мордоре: спортивное путешествие по миру «Властелина колец»
Путешественница прошла 2300 км по Большой Уральской тропе за четыре месяца. Как это было? Путешественница прошла 2300 км по Большой Уральской тропе за четыре месяца. Как это было?

Для чего это?

Футбольные путешествия помогают расширять кругозор. Само по себе путешествие даёт новые впечатления, а именно футбольные поездки позволяют глубже погрузиться в тему: когда находишься за рубежом, обращаешь внимание на детали — на маркетинг, на работу с болельщиками, на организацию матча, на устройство клубного магазина, на взаимодействие с фанатами во время игры.

Когда возвращаешься в Россию, хочется передавать этот опыт нашим клубам. У меня уже были консультации с клубами. К сожалению, сейчас российский футбол находится в определённой стагнации.

Такие путешествия помогают мне самому не впадать в эту стагнацию и продолжать жить интересной жизнью — ведь она у нас всего одна.

Близкие относятся с пониманием. Бо́льшую часть последних поездок я совершил вместе с женой — ей такие путешествия очень нравятся. Важно разделять: футбольное событие в рамках поездки — это сравнительно небольшой отрезок времени: приехал, посмотрел матч (примерно три часа) — и дальше можно заниматься другими делами. Например, в трёхдневном путешествии время на сам футбол — совсем небольшая часть. Поэтому жене комфортно: она может погулять, заняться своими делами, а потом — сходить со мной на матч.

«Hong Kong FC» Stadium (Гонконг)

«Hong Kong FC» Stadium (Гонконг)

Фото: Из личного архива Владимира Кононыкина

У нас есть дружная компания единомышленников, которые тоже любят путешествовать и ходить на футбол. Мы устраиваем совместные выезды — и по России, и за рубеж. Одна из последних классных вылазок была в январе 2026 года: мы всей компанией сорвались на футбол и заодно посмотрели Албанию.

Я стараюсь не романтизировать слово «мечта». У меня скорее есть ежедневные цели, которые помогают подниматься по ступенькам лестницы. На вершине этой длинной и непростой лестницы — возможность и необходимость жить интересной жизнью.

Среди моих целей — посетить футбольные встречи во всех странах Европы. Осталось закрыть шесть стран. Ещё одна цель — съездить в Мексику (это единственная незакрытая страна в Северной Америке). Хочу шаг за шагом, страна за страной посетить как можно больше интересных мест и реализовать эту задумку.

Если подытожить, мне хочется сказать, что путешествия — это не только про новые места, но и про бесценный жизненный опыт и взаимодействие с самыми разными людьми. А свобода путешествовать, наверное, — одно из самых главных благ, которое должно быть в жизни каждого человека.

Читайте также:
«Отличная школа жизни». Путешественник прошёл около 260 км по Пути Сантьяго
Эксклюзив
«Отличная школа жизни». Путешественник прошёл около 260 км по Пути Сантьяго
Как сделать путешествия стилем жизни и объездить полмира? Личная история Ирины Поповой
Эксклюзив
Как сделать путешествия стилем жизни и объездить полмира? Личная история Ирины Поповой
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android