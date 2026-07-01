«Гонка Героев» в Нижнем Новгороде: как пройдёт забег с препятствиями в 2026 году?

Покорить «Эверест», проползти под колючей проволокой и прыгнуть с высокого трамплина можно будет на полигоне Мулино уже в эти выходные. Там состоится «Гонка Героев», популярный и масштабный забег с препятствиями. Рассказываем больше интересного про старт в Нижегородской области.

О чём расскажем:

О старте

«Гонка Героев» – флагманский проект команды «Лиги Героев», который объединяет тысячи спортсменов по всей стране. Это беговой старт с полосой препятствий. В каждом городе трасса своя, она включает в себя испытания на силу, ловкость, скорость и выносливость.

К участию допускаются атлеты с любым уровнем подготовки. Перед стартом инструкторы проводят разминку и объясняют правила забега. Также во время массового старта инструкторы имеют право помогать проходить препятствия. Бегун вправе пропустить испытание, если справиться не получается. Но эта опция доступна только в обычном формате. В рамках «Гонки Героев» также проходят чемпионаты, в них отказаться от выполнения или воспользоваться помощью будет нельзя. Судьи будут внимательно следить за правильностью преодоления дистанции.

Для удобства и безопасности на месте проведения будет дежурить бригада медиков. Также для спортсменов будут работать точки питания и освежения, камеры хранения, раздевалки и душевые.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Расписание

«Гонка Героев» в Нижнем Новгороде пройдёт 4 июля на полигоне Мулино. Уже в эту субботу тысячи атлетов выйдут на трассу, чтобы проверить свои силы и преодолеть страхи. Подробнее о времени старта разных категорий участников — в программе мероприятия.

4 июля, суббота

9:30-10:30 — регистрация участников чемпионата России по гонкам с препятствиями.

9:30-11:25 — регистрация чемпионата в возрастных категориях и категории PRO, а также чемпионата Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

10:40-11:40 — регистрация участников массового старта.

11:30-12:30 — регистрация для участников корпоративных команд.

12:30-15:30 — регистрация для участников командных стартов.

9:30 — открытие стартово-финишного городка.

10:45 — разминка участников.

10:55 — старт чемпионата России среди мужчин.

11:00 — старт чемпионата России среди женщин.

11:05 — старт чемпионата в категории PRO.

11:10 — старт чемпионата в категории AGE 18-29.

11:15 — старт чемпионата в категории AGE 30-34.

11:20 — старт чемпионата в категории AGE 35-39.

11:25 — старт чемпионата в категории AGE 40+.

11:30 — официальная церемония открытия.

11:35 — разминка участников.

11:50-12:10 — массовый старт участников гонки с препятствиями.

12:20 — разминка участников.

12:30-13:30 — старты среди корпоративных команд.

14:00-14:15 — награждение чемпионата России по гонкам с препятствиями.

14:15-14:30 — награждение участников чемпионата в возрастных категориях и категории PRO.

14:40 — награждение участников чемпионата Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

14:30-16:12 — старты среди команд.

14:55 — разминка участников.

19:30 — завершение мероприятия.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Дистанция и маршрут

«Гонка Героев» пройдёт на полигоне Мулино в Нижегородской области. Протяжённость трассы — 9300 м, на ней будет расположено 30 препятствий разной степени сложности. Подъём шин, перенос ящиков, взбирание по канату, подъём груза и гимнастические брусья — лишь часть того, что встретится на маршруте. Атлетам также предстоит справиться с традиционными рукоходами, которых на трассе девять.

Финальное испытание носит название «Эверест». Участникам предстоит подняться на восьмиметровую горку с канатами с вертикальным подъёмом. Бегунам придётся нелегко: каждое задание заставит работать все группы мышц, включать спортивную смекалку, ловкость и выносливость.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Награждение

Каждый участник, преодолевший дистанцию, на финише получит жетон «Гонки Героев». Это не просто подвеска, а напоминание о проявленных силе воли и характере. Церемония награждения пройдёт только в рамках чемпионатов. Там участников ждут более строгие критерии: помимо учёта времени, судьи будут фиксировать факт и правильность преодоления каждого испытания.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Зарегистрироваться на «Гонку Героев» и узнать все подробности можно на сайте «Лиги Героев». Цены на участие составляют 3700-3900 рублей для личного старта и 39 000 рублей – для командного. Но перед регистрацией убедитесь, что вы готовы к такому сложному забегу, пройдите медицинское обследование, справка — обязательное требование организаторов.