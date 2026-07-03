Проклятия египетских фараонов: самые страшные находки археологов

Продолжаем серию материалов о странах-участницах ЧМ-2026. Сегодня, 3 июля, в 21:00 мск сыграют сборные Австралии и Египта.

Египет славится своими пирамидами, а гробницы фараонов всегда привлекали археологов со всего мира. Учёных не пугали предостережения о проклятиях, суливших смерть каждому, кто потревожит покой духов, скрытых в пирамидах. А зря. Ведь многие из предостережений сбылись.

Например, в пирамиде Пепи I был обнаружен текст-предупреждение. В нём говорилось о том, что нарушитель покоя фараона будет «схвачен за шею, как птица». Если опираться на научные факты и прислушиваться к точке зрения известных учёных – можно махнуть рукой на грозные предупреждения. Но действительно были зафиксированы случаи, когда погибали целые экспедиции.

О чём расскажем:

Проклятье гробницы Тутанхамона

В 1922 году в научном мире произошла настоящая сенсация. Экспедиция во главе с британским археологом Говардом Картером при финансовой поддержке лорда Джорджа Карнарвона увенчалась грандиозным успехом. В Египте в Дoлине царей была обнаружена первая сохранившаяся гробница юного фараона Тутанхамона, которую ещё не успели разграбить.

Её убранство поражало роскошью и невиданным богатством. Перед глазами участников экспедиции лежали тысячи артефактов: троны, колесницы, драгоценные украшения. Но главной находкой была мумия египетского фараона с золотой погребальной маской. Позже сложилось впечатление, что юного фараона похоронили в спешном порядке. Рядом с Тутанхамоном нашли вещи, которые ему не принадлежали.

Гробница Тутанхамона Фото: Argelis Rebolledo/istockphoto.com

Открытие ещё одной страницы в истории Древнего Египта неожиданно стало почвой для быстро распространяющихся слухов о тексте, обнаруженном на стене гробницы. И надпись гласила: «Смерть настигнет того, кто потревожит покой».

Говард Картер лишь посмеялся над «проклятием Тутанхамона» и назвал происходящее вокруг «просто романом для газет». Однако последующие события превратились в мистику. Египтолог и журналист Артур Вейгалл, который освещал в печати работу экспедиции британского археолога, привёл несколько странных фактов.

Как только открыли усыпальницу Тутанхамона, кобра съела любимую канарейку Картера, которую исследователь возил с собой. Заметим, что эта змея по легенде является символом власти фараонов. В этот же день в родовом поместье лорда Джорджа Карнарвона умерла его собака. А через полтора месяца лорд скончался от заражения крови, порезавшись бритвой.

Говард Картер Фото: wikipedia/commons

Один за другим ушли из жизни самые активные участники экспедиции. В 1923 году погиб Али Камель Фахми Бей, немногим позже умер рентгенолог Арчибальд Дуглас-Рейд. В 1928 году скончался археолог Артур Мейс.

Говард Картер умер в своей лондонской квартире 2 марта 1939 года в возрасте 64 лет. Кстати, после завершения работ в Дoлине царей он отказался от дальнейших археологических исследований. Позже ранние смерти участников экспедиции (кроме насильственных случаев) учёные объяснили тем, что в замкнутом пространстве гробницы в течение веков сохранялись споры опасных грибков. Они способны вызывать тяжёлые инфекции, поражать лёгкие и сердце. Также выяснилось, что у некоторых участников археологических раскопок и ранее были проблемы со здоровьем.

Египетские мумии

В XVII веке в Европе возник ажиотаж, связанный с коллекционированием египетских мумий. Алхимики использовали их для проведения своих опытов, а потом продавали как «бальзамированные тела». Учёные тщетно пытались раскрыть секреты бальзамирования. Вскоре древние артефакты из Египта стали выставляться в залах Парижа, Амстердама и Лондона. И эти мероприятия часто носили не только научный, но и коммерческий характер.

В 1699 году польский путешественник Ян Длугош плыл на корабле, в трюме которого находились две египетские мумии. Артефакты были предназначены для состоятельного европейского коллекционера. В своём дневнике Длугош отметил, что с самого начала плавания всем было не по себе. Все пассажиры, включая членов команды, испытывали странное состояние: перед глазами мелькали пугающие видения, кружилась голова и чувствовалась слабость в теле.

Вскоре корабль попал в жесточайший шторм, и казалось, что судно от ударов волн вот-вот разлетится в щепки и пойдёт ко дну. Капитан приказал выбросить «проклятые мумии» за борт. Удивительно, но шторм вскоре стих. И корабль благополучно добрался до места назначения.

Фото: eugenesergeev/istockphoto.com

Мумия прорицательницы на «Титанике»

Британский историк лорд Кентервиль, перед тем как взойти на палубу «Титаника», внимательно проследил, как матросы переносят его самый ценный груз – древний артефакт. В деревянном ящике лежала прекрасно сохранившаяся мумия египетской прорицательницы времен фараона Аменхотепа IV (XIV век до нашей эры).

Амулет с изображением Осириса – бога возрождения и царя загробного мира находился под её головой. «Восстань из забытья и одним взглядом победи всех, кто встанет на твоём пути» – гласила надпись на нём. Мумию египетской прорицательницы обнаружили в 80-х годах XIX века близ Каира. После всех перипетий в 1912 году редкий артефакт купил американский коллекционер. И лорд Кентервиль должен был сопроводить груз до места назначения.

Останки прорицательницы поставили рядом с капитанским мостиком. По одной из версий, это решение сыграло роковую роль в судьбе «Титаника». Легенда гласила: дух египетской прорицательницы, недовольный тем, что люди нарушили его покой, стал им мстить. И якобы оставшиеся в живых пассажиры уверяли, что перед самым столкновением «Титаника» с айсбергом видели капитана лайнера рядом с ящиком, где хранилась мумия.

«Титаник» Фото: MR1805/istockphoto.com

«Кричащая мумия»

Пентуар, сын фараона Рамсеса III, участвовал в заговоре против родного отца. И за это был жестоко наказан. По приказу египетского правителя жрецы задушили Пентуара. При захоронении его лишили традиционных почестей. Тело не облачили, как обычно, в белые погребальные пелены. А просто завернули в овечью шкуру, которая считалась у древних египтян ритуально нечистым материалом. Жрецы верили, что таким образом душа грешника будет неспокойна в вечности.

Фото: Anton Aleksenko/istockphoto.com

Кричащей мумию назвали французские археологи, которые обнаружили тело Пентуара в 1886 году. Находка привела исследователей в ужас – лицо мумии было искажено гримасой, будто застывшем крике. И археологи говорили о тяжёлой, гнетущей атмосфере, которая исходит от его останков. Несмотря на это, более 100 лет проводилось исследование, и лишь в 2018 году генетический тест установил, что это сын Рамсеса III. Сейчас «Кричащая мумия» представлена в Каирском египетском музее.