Почему испанцы не едят речную рыбу и сколько стоит самый дорогой хамон в мире?

Мы продолжаем серию материалов о странах-участницах чемпионата мира по футболу. Сегодня, 2 июля, в 22:00 мск сыграют сборные Испании и Австрии.

Испанская кухня имеет глубокие исторические корни. В её уникальном разнообразии чувствуется влияние античных кулинаров. Именно древним грекам и римлянам испанцы обязаны тем, что в стране появились оливки и масло из них, виноград, чеснок и лук. Шафран, миндаль, баклажаны и цитрусовые завезли арабы.

Открытие Христофором Колумбом в 1492 году Америки и вовсе изменило кухню Испании. Томаты, картофель, паприка и какао – эти ингредиенты вскоре хозяйки использовали для приготовления различных блюд.

Рассказываем о необычных вкусовых пристрастиях испанцев.

О чём расскажем:

Речную рыбу не готовят

Многие испанские хозяйки считают, что форель или карп пахнет болотом, имеет привкус илистого дна. И никакими кулинарными ухищрениями эти недостатки не устранишь. Тем более в стране изобилие морепродуктов, и речная рыба просто не идёт в счет.

Большинство жителей предпочитает морскую рыбу, которая прекрасно сочетается с травами, чесноком и оливковым маслом. Также надо учесть географическое положение страны. Испания омывается как Атлантическим океаном, так и Средиземным морем. И у побережья всегда в изобилии свежие морепродукты и рыба.

Фото: Ara Barradas/istockphoto.com

Есть ещё одна причина, которая объясняет странности испанской кухни. Чтобы ловить рыбу в местных реках, нужно получить специальную лицензию. За нарушение закона можно получить штраф в € 1500 (около 130 тысяч рублей). Однако нельзя сказать, что речная рыба исчезла из кулинарного обихода. В некоторых ресторанах довольно популярны блюда из судака и форели.

Забавно, но нелюбовь испанцев к речной рыбе порой связывают с одной из исторических версий. Оказывается, во времена мавританского владычества завоеватели и понятия не имели, что её можно употреблять в пищу. И существующее кулинарное неприятие превратилось в традицию.

Оливковое масло вместо сливочного

Оливковое масло в Испании называют «жидким золотом». Страна является одним из крупнейших в мире производителей этого ценного продукта. И стоит заметить, что оливковое масло уже давно вытеснило сливочное и стало самой важной частью испанской кухни. Например, его добавляют в выпечку. А каждое утро жителя страны начинается с тапаса – небольшой закуски, буквально пропитанной оливковым маслом.

Фото: ValentynVolkov/istockphoto.com

Среди испанцев очень популярны холодные супы гаспачо и сальморехо , в которые добавляют и оливковое масло. Идеальный маринад для мяса, по мнению хозяек, получается только в том случае, когда его основой служит оливковый продукт.

Самый дорогой хамон

Хамон – национальная гордость Испании. И, наверное, по этой причине в каждом городе есть свой музей ветчины. Хамон серрано – продукт отменного вкуса – идёт по большей части на экспорт. А для себя держат настоящие шедевры кулинарного искусства.

Речь о хамоне иберико, или pata negra – «чёрной ноге». Стоимость целого окорока (ноги весом 7-9 кг) доходит до € 4 тыс. (около 350 тысяч рублей). Хамон с таким названием готовят из мяса свиней чёрной иберийской породы, которые до поры до времени живут просто в барских условиях. Их выгуливают на пастбищах, где животных постоянно контролируют.

Фото: fcafotodigital/istockphoto.com

С 15 октября по 15 февраля для свиней наступает «желудёвый сезон». Жёлуди испанских дубов отличаются большим количеством углеводов и растительных масел. Этот корм даёт возможность набрать животным вес до 180 кг. Чтобы иберийские свиньи по привычке не разрушили корни уникальных деревьев, в пятачки им вставляются кольца.

Процесс приготовления хамона иберико очень сложен и длится почти год. И самый важный, трепетный момент, когда знаменитая ветчина доходит до нужной кондиции, наступает при её разделке. Кортадор (специалист по нарезке мяса), обязательно окончивший специальные курсы, гибким и острым, как бритва, ножом ловко срезает с целого окорока тонкие пластины хамона.

Заметим, что в этом деле есть искусные мастера, о которых слава идёт по всей Испании. К примеру, Флоренсио Санчидриан был даже удостоен звания «рок-звезды» хамона. Его постоянными клиентами являются представители королевской семьи.

Паэлья перестала быть любимым блюдом

Ежегодно 20 сентября в Валенсии отмечают Всемирный день паэльи . В XVI веке в этот город завезли красный перец и томат. И паэлья вскоре приобрела яркий аппетитный вид. Местные хозяйки не утруждали себя долгим кулинарным процессом. Рис, овощи, курица или кролик – всё, что было под рукой, шло на изготовление этого блюда.

В каждом испанском городе имелись свои особенные рецепты и традиции. Скажем, в Валенсии хозяйки подавали паэлью прямо в сковородке. И каждый ел только обозначенный перед ним сектор. По старому обычаю подобное действо символизировало равенство за столом.

Фото: Imgorthand/istockphoto.com

Примечательно, что в 2001 году в пригороде Мадрида испекли гигантскую паэлью для 100 тысяч человек на сковороде диаметром 21,5 м. В 2021 году власти страны включили блюдо в Национальный реестр объектов культурного наследия. Однако со временем отношение к любимой еде изменилось. По мнению многих испанцев, сейчас паэлья – это еда в основном для туристов.

На готовку не более 15 минут

Испанцы в силу своего темперамента не очень-то любят возиться на кухне. И приготовление пищи по времени у них почти всегда занимает не более 15 минут. Поэтому предпочтение отдаётся походам в местные бары, рестораны и кафе.

Фото: Nensuria/istockphoto.com

Во всех барах страны действует приятная традиция. К напиткам бесплатно подают закуску тапас: от хамона до мини-сэндвичей и картошки фри. Семейные торжества испанцы обычно празднуют в Sobrino de Botin. Этот ресторан был открыт в Мадриде в 1725 году. Он занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самое старое заведение в мире, которое работает беспрерывно. А гурманы предпочитают ресторан El Diablo на испанском острове Лансароте, где подают блюда, зажаренные в жерле вулкана.