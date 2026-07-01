Танцевальная программа на VK Fest 2026 в Санкт-Петербурге: полный гид по дэнс-активностям

Самые зажигательные выступления, диджеи и дискотеки, мастер-классы и батлы. Рассказываем, что вас ждёт, где и когда.

Разумеется, любой музыкальный фестиваль — территория танцев. Но для VK Fest 2026 этот статус можно считать официально закреплённым. Ведь здесь можно не только оторваться у сцены и зажечь на дискотеках, но и освоить разные танцевальные направления и увидеть зажигательные батлы. Но обо всё по порядку. Ловите полный дэнс-гид по VK Fest 2026 в Санкт-Петербурге, который пройдёт 4 и 5 июля в Парке 300-летия.

Под кого будут танцевать все?

Конечно, вкусы у всех разные, но есть и универсальные танцевальные рецепты. Ими поделятся главные хитмейкеры Синей и Белой сцен.

4 июля (суббота): поп-хиты, рэп и электронный взрыв

Aarne & Toxi$ & Big Baby Tape (Синяя сцена) — мощный совместный сет с главными клубными banger-треками и тяжёлым басом.

Клава Кока и Артур Пирожков (Синяя сцена) — лёгкий, зажигательный поп-дэнс, под который невозможно устоять на месте.

XOLIDAYBOY (Синяя сцена) — шоу с бешеной энергетикой и ритмичными треками.

OG Buda и Lida (Белая сцена) — для тех, кто хочет прыгать в слэме и танцевать под улётный рэп и рейв.

VK fest 2025 в Санкт-Петербурге Фото: пресс-служба VK fest

5 июля (воскресенье): ретроотрыв и громкие камбэки

t.A.T.u. (Синяя сцена) — возвращение дуэта с культовыми хитами, под которые гарантированно будут танцевать все.

FEDUK и МОТ (Синяя сцена) — мастера стильной танцевальной музыки, хип-хопа и хаус-рэпа. Эта история идеальна для парных танцев.

Ольга Бузова и Мари Краймбрери (Синяя сцена) — стадионные поп-хиты! Толпа точно будет танцевать.

ТРАВМА (Белая сцена) — тут вас ждут вирусные танцевальные ремиксы последних лет.

AK-47 & TGK (Белая сцена) — рэп для тех, кто любит качать головой в такт.

Клава Кока на VK fest 2025 Фото: пресс-служба VK fest

Диджеи и дискотеки

Главной дискотечной точкой VK Fest 2026 в Санкт-Петербурге станет электронная сцена Радио Рекорд. Организаторы спроектировали её так, что танцпол находится прямо внутри конструкции сцены. Это позволит находиться в максимальной близости к диджеям. Кто и когда будет качать?

4 июля (суббота)

LADY WAKS — мировая звезда bass-сцены и безоговорочная «королева брейкса».

FEEL — один из лучших транс-диджеев России.

BYOR — топовый хаус-продюсер, чьи треки регулярно попадают в мировые танцевальные чарты.

ARIA FREDDA — диджей, прилетающий на фестиваль прямиком с Бали.

DJ BALDIN & TURBOSH (Live) — мастера скоростных ритмов, евродэнса и мощного клубного звука для тех, кто готов танцевать до упада.

Фото: Gennadiy Kravchenko / istockphoto.com

5 июля (воскресенье)

SWANKY TUNES — легендарное российское трио, авторы мировых хаус-хитов.

DJ MEG — один из самых стильных диджеев страны с огромным опытом создания масштабных шоу.

ZESKULLZ & NEJTRINO — гуру клубной индустрии, которые раскачают толпу сочными хаус-ремиксами.

Пенный танцпол — особая фишка фестиваля. Это огромная зона open-air, где под сеты диджеев будут запускаться тонны пены. Она организована в новой пляжной зоне с водными активностями Парка 300-летия. Пушки будут выдавать пену несколько раз в день циклично, чтобы все гости успели потанцевать и освежиться. Пенная вечеринка на берегу Финского залива — это ли не место!

Фото: Enes Evren / istockphoto.com

Чтобы совместить пенное шоу с лучшей музыкой, ориентируйтесь на дневное время (с 14:00 до 18:00), когда солнце в зените, а на сцене Радио Рекорд — самые мощные хаус-сеты.

Вдохновение и обучение

Танцевальные мастер-классы пройдут в оба дня фестиваля — 4 и 5 июля. Они будут организованы в специальной хореографической зоне. Тут профессиональные танцоры станут учить всех желающих с нуля. Звёздными педагогами станут хореографы шоу «Танцы», «Новые Танцы», а также топовые презентёры российских студий.

А применить полученные навыки можно будет на «ДВИЖЕНИЕ battle» — танцевальном чемпионате фестиваля 4 и 5 июля. Площадка соберёт сильнейших танцоров со всей страны.

Она полностью интерактивна. Гости VK Fest смогут не только наблюдать за выступлениями, но и влиять на исход поединков, поддерживая участников шумом и голосами. В перерывах между этапами будут проходить открытые джемы, где потанцевать в кругу смогут все желающие.