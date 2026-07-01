Танцевальная программа на VK Fest 2026 в Санкт-Петербурге: полный гид по дэнс-активностям

Разумеется, любой музыкальный фестиваль — территория танцев. Но для VK Fest 2026 этот статус можно считать официально закреплённым. Ведь здесь можно не только оторваться у сцены и зажечь на дискотеках, но и освоить разные танцевальные направления и увидеть зажигательные батлы. Но обо всё по порядку. Ловите полный дэнс-гид по VK Fest 2026 в Санкт-Петербурге, который пройдёт 4 и 5 июля в Парке 300-летия.
Под кого будут танцевать все?
Конечно, вкусы у всех разные, но есть и универсальные танцевальные рецепты. Ими поделятся главные хитмейкеры Синей и Белой сцен.
4 июля (суббота): поп-хиты, рэп и электронный взрыв
- Aarne & Toxi$ & Big Baby Tape (Синяя сцена) — мощный совместный сет с главными клубными banger-треками и тяжёлым басом.
- Клава Кока и Артур Пирожков (Синяя сцена) — лёгкий, зажигательный поп-дэнс, под который невозможно устоять на месте.
- XOLIDAYBOY (Синяя сцена) — шоу с бешеной энергетикой и ритмичными треками.
- OG Buda и Lida (Белая сцена) — для тех, кто хочет прыгать в слэме и танцевать под улётный рэп и рейв.
VK fest 2025 в Санкт-Петербурге
Фото: пресс-служба VK fest
5 июля (воскресенье): ретроотрыв и громкие камбэки
- t.A.T.u. (Синяя сцена) — возвращение дуэта с культовыми хитами, под которые гарантированно будут танцевать все.
- FEDUK и МОТ (Синяя сцена) — мастера стильной танцевальной музыки, хип-хопа и хаус-рэпа. Эта история идеальна для парных танцев.
- Ольга Бузова и Мари Краймбрери (Синяя сцена) — стадионные поп-хиты! Толпа точно будет танцевать.
- ТРАВМА (Белая сцена) — тут вас ждут вирусные танцевальные ремиксы последних лет.
AK-47 & TGK (Белая сцена) — рэп для тех, кто любит качать головой в такт.
Клава Кока на VK fest 2025
Фото: пресс-служба VK fest
Диджеи и дискотеки
Главной дискотечной точкой VK Fest 2026 в Санкт-Петербурге станет электронная сцена Радио Рекорд. Организаторы спроектировали её так, что танцпол находится прямо внутри конструкции сцены. Это позволит находиться в максимальной близости к диджеям. Кто и когда будет качать?
4 июля (суббота)
- LADY WAKS — мировая звезда bass-сцены и безоговорочная «королева брейкса».
- FEEL — один из лучших транс-диджеев России.
- BYOR — топовый хаус-продюсер, чьи треки регулярно попадают в мировые танцевальные чарты.
- ARIA FREDDA — диджей, прилетающий на фестиваль прямиком с Бали.
- DJ BALDIN & TURBOSH (Live) — мастера скоростных ритмов, евродэнса и мощного клубного звука для тех, кто готов танцевать до упада.
Фото: Gennadiy Kravchenko / istockphoto.com
5 июля (воскресенье)
- SWANKY TUNES — легендарное российское трио, авторы мировых хаус-хитов.
- DJ MEG — один из самых стильных диджеев страны с огромным опытом создания масштабных шоу.
- ZESKULLZ & NEJTRINO — гуру клубной индустрии, которые раскачают толпу сочными хаус-ремиксами.
Пенный танцпол — особая фишка фестиваля. Это огромная зона open-air, где под сеты диджеев будут запускаться тонны пены. Она организована в новой пляжной зоне с водными активностями Парка 300-летия. Пушки будут выдавать пену несколько раз в день циклично, чтобы все гости успели потанцевать и освежиться. Пенная вечеринка на берегу Финского залива — это ли не место!
Фото: Enes Evren / istockphoto.com
Вдохновение и обучение
Танцевальные мастер-классы пройдут в оба дня фестиваля — 4 и 5 июля. Они будут организованы в специальной хореографической зоне. Тут профессиональные танцоры станут учить всех желающих с нуля. Звёздными педагогами станут хореографы шоу «Танцы», «Новые Танцы», а также топовые презентёры российских студий.
А применить полученные навыки можно будет на «ДВИЖЕНИЕ battle» — танцевальном чемпионате фестиваля 4 и 5 июля. Площадка соберёт сильнейших танцоров со всей страны.
Она полностью интерактивна. Гости VK Fest смогут не только наблюдать за выступлениями, но и влиять на исход поединков, поддерживая участников шумом и голосами. В перерывах между этапами будут проходить открытые джемы, где потанцевать в кругу смогут все желающие.