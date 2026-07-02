Звёзды VK Fest 2026, которым удалось сильно похудеть: истории, методы и мнение врача

Одни уже давно сбросили лишнее и до сих пор удерживают вес, а другие сделали это недавно — ради проектов и радостных жизненных событий.

Главное музыкальное событие лета — VK Fest — в 2026 году собирает на своих сценах самых ярких и популярных артистов. И для некоторых из них это возможность продемонстрировать не только творческие достижения, но и результаты работы над собой.

Некоторые музыканты и блогеры изменились до неузнаваемости за последние годы, кто-то прошёл через трансформацию ещё в детстве и сейчас удерживает результат, а другие растянули изменения на длинный период и постепенно вводят новые привычки, вместе с ними появляется и красота. Каждый движется в своём темпе, выбирая индивидуальный подход. Увидеть результаты работы любимых артистов можно на VK Fest.

Кто-то сбросил два десятка килограммов, кто-то кардинально пересмотрел отношение к еде или пришёл к стройности через осознанный подход и работу с врачами. Важно помнить: каждый организм уникален и то, что сработало у других, не обязательно подойдёт вам. Именно поэтому мы попросили врача прокомментировать достижения и методы наших героев. Итак, разбираем реальные истории участников фестиваля — с цифрами, методами и личными открытиями.

О чём расскажем:

Лолита

Певица Лолита заметно преобразилась. Она похудела более чем на 20 кг и удерживает вес уже около четырёх лет.

Секрет Лолиты прост в понимании и одновременно сложен в исполнении. Она не морила себя голодом и не пила таблетки для подавления аппетита. Вместо этого певица обратилась к специалистам — нутрициологу и эндокринологу, которые разработали для неё индивидуальный план рациона.

В его основе лежали два ключевых изменения:

полный отказ от алкоголя;

исключение соли.

Важно, что Лолита не считает калории и не сидит на строгих диетах. Она позволяет себе сладкое и другие «запрещённые» продукты, но не регулярно.

«Могу периодически поесть чего-то «слишком», в том числе и пирожные. А потом на недели полторы-две просто закрыть рот и этого не есть», — признаётся артистка.

Лолита в обновлённом стиле Фото: РИА Новости

С целлюлитом Лолита борется с помощью жёстких массажей щёткой. Она делает их примерно шесть раз в месяц. Спортивные залы певица не жалует, признаваясь: «У меня неприязнь ко всему, что связано с тренажёрными залами». Помимо советов врачей, форму помогает держать старое проверенное хобби — дача. У певицы есть частный дом в Болгарии.

Сама Лолита признаётся, что не стремилась к супертелу: «Идеальная форма — это когда ты себя отфотошопишь или наденешь корректирующее бельё. Я не видела ни одной идеальной фигуры у тех, кто не вылезает из качалки. У всех что-то провисает — все нормальные люди».

Лолита выступит 4 июля в Санкт-Петербурге (Синяя сцена в Парке 300-летия).

Мари Краймбрери

Мари Краймбрери кардинально изменилась за последние годы. В детстве она весила на 20 кг больше. Артистка признаётся, что изменения во внешности связаны именно с похудением и грамотным уходом, а не с пластическими операциями.

Методы Мари — это система личных правил. Она перекусывает только в самых крайних случаях, а сладкое и мучное ест не чаще одного раза в сутки. Ежедневно певица делает 15-минутную тренировку натощак, что помогает быстро приходить в форму.

При этом Мари придерживается интуитивного питания и не мучит себя строгими диетами. На завтрак она может позволить себе тосты, блины, брускетту или гречку. А поддержать фигуру ей помогают регулярные занятия в спортзале — именно благодаря им у неё рельефный пресс. До 15 лет артистка профессионально занималась хореографией, что дало ей отличную базу для танцев и физической активности.

Стройная Мари Краймбрери выступает в роскошном платье Фото: РИА Новости

В середине мая 2026 года Мария родила ребёнка, но это не мешает ей находиться в отличной форме. Певица тщательно следит за здоровьем и своим внешним видом.

Мари Краймбрери выступит 5 июля в Санкт-Петербурге (Синяя сцена в Парке 300-летия).

Клава Кока

Певица достигла веса 52-54 кг — и это результат осознанного подхода к питанию и телу. Клава уже несколько лет придерживается растительной диеты, исключив мясо, яйца и молочные продукты. Предпочтение отдаёт рыбе как источнику белка, а еду старается готовить на пару.

Начало активного похудения было связано с непростым периодом — травлей в Сети. Но сегодня Клава воспринимает свой образ жизни как осознанный выбор. На шоу «Звёзды в джунглях» она придерживалась своих принципов даже в экстремальных условиях: «Голодала. Кроме фасоли и кукурузы, у меня ничего не было» — и скинула ещё 4 кг».

Эпатажная Клава Кока в коротком костюме Фото: РИА Новости

Поддерживает форму певица с помощью танцев, бассейна и тренажёрного зала. Она не скрывает, что путь к стройности не был лёгким — случались срывы и периоды, когда вес возвращался, но дисциплина и любовь к себе помогли прийти к желанному результату.

Клава Кока выступит 4 июля в Санкт-Петербурге (Синяя сцена в Парке 300-летия Санкт-Петербурга); 11 июля в Нижнем Новгороде (на площадке «Нижегородская Стрелка»), а также в Москве.

Ида Галич

В 2025 году блогер родила второго ребёнка, и после, чтобы вернуть форму, сбросила около 20 кг.

Она худеет с помощью прогулок, постепенно наращивая темп и продолжительность, но признаётся, что из-за плотного графика и грудного вскармливания процесс идёт медленнее, чем хотелось бы.

Ида Галич подчёркивает фигуру вырезами и необычным кроем одежды Фото: из личного архива Иды Галич

Ради съёмок в проекте (название которого она не рассекречивает) Ида начала соблюдать строгую диету, отказавшись от сладкого, мучного и фастфуда. Однако позже осознала, что не стоит гнаться за мгновенным эффектом. Блогер перестала требовать от себя быстрых результатов, дав возможность организму спокойно восстанавливаться в своём темпе.

Ключевой принцип Иды — «наивысшая степень любви к себе — это самодисциплина».

Иду Галич можно будет увидеть в Санкт-Петербурге 5 июля в качестве звёздной ведущей главной Синей сцены.

Аслан Шукаша

Блогер Аслан Шукаша удивительно трансформировался ещё в подростковом возрасте. В девятом классе мальчик весил 93 кг. Причиной были гормональные всплески, и это причиняло ему и психологические, и физические страдания.

Аслан взял себя в руки, начал бегать по утрам и следить за питанием. Подростка поддерживал и направлял на сложном пути его отчим. Мальчик сбросил более 30 кг за полгода.

Худой Аслан Шукаша в молодёжном образе Фото: из личного архива Аслана

Аслан Шукаша будет среди участников масштабных уикендов фестиваля — в Санкт-Петербурге (4-5 июля) и в Москве (18-19 июля).

Маша Гербер

Маша Гербер худела к конкретному счастливому событию. Девушка сбросила 10 кг к свадьбе с Робертом Гербером.

Маша изменила свои привычки:

исключила мучное и сладкое из рациона;

увеличила физическую активность;

начала регулярно посещать сеансы массажа.

постройневшая Маша Гербер в свадебном платье Фото: из личного архива Маши Гербер

Маша Гербер выступит вместе со своим мужем Робертом в составе семейного дуэта «Маша и Роберт Герберы». В Санкт-Петербурге и Москве.

Слава КПСС

Рэпер Слава КПСС сбросил 12 кг ради роли в кино. Он честно признаётся, что его экстремальный подход подойдёт не всем.

Рэпер сидел на диете, полностью исключающей соль и сахар, и использовал специальные препараты для похудения.

Слава КПСС выступит 5 июля в Санкт-Петербурге (Белая сцена в Парке 300-летия Санкт-Петербурга), а также в Москве.

Исхудавший Слава Кпсс в оверсайз-образе Фото: из личного архива Славы Кпсс

У всех героев статьи — разные подходы. От строгих диет и обращения к врачам до спорта, отказа от вредных привычек и интуитивного питания. Главное, что их объединяет, — это дисциплина, регулярность и работа над собой. Быстрое похудение не всегда стабильно, а здоровый подход — это образ жизни, который поможет не только хорошо выглядеть, но и чувствовать себя прекрасно.

Вдохновляться звёздами можно, однако важно помнить о собственном организме, консультироваться с врачами и не стремиться к мгновенным результатам. Красота и здоровье — это марафон, а не спринт. Относитесь к себе бережно. И читайте далее полезные комментарии от врача.

Мнение врача

Юлия Ватагина врач-терапевт, нутрициолог, врач УЗД «Истории героев хорошо показывают: универсального способа похудеть не существует. Устойчивый результат чаще дают не жёсткие ограничения, а система — питание, движение, сон, снижение стресса и медицинский контроль, если есть гормональные нарушения, большой избыток веса, беременность, грудное вскармливание или приём препаратов».

Самый безопасный темп снижения веса — постепенный: примерно 0,5-1 кг в неделю. Именно такой подход повышает шансы удержать результат, а не быстро вернуть потерянные килограммы. Быстрые трансформации «к роли», «к свадьбе» или «к сцене» (как в случае Славы КПСС и Маши Гербер) могут выглядеть эффектно, но для организма это не всегда комфортно. Особенно осторожными нужно быть подросткам, женщинам после родов и людям с хроническими заболеваниями.

Отказ от алкоголя (как в случае Лолиты) действительно может помочь. Он повышает калорийность рациона, влияет на аппетит, сон и обменные процессы. Кроме того, ВОЗ подчёркивает, что безопасного для здоровья уровня употребления алкоголя не установлено. А вот полный самостоятельный отказ от соли (тоже метод Лолиты) — не лучшая идея: организму нужен натрий, вопрос именно в избытке. ВОЗ рекомендует взрослым употреблять менее 5 г соли в сутки, поэтому правильнее не «обнулять» соль, а контролировать её количество, особенно в готовых продуктах, соусах, фастфуде и снеках.

Фото: busracavus / istockphoto.com

Исключение сладкого, мучного и фастфуда (способ Мари Краймбрери) часто работает потому, что снижает общую калорийность питания и уменьшает количество ультрапереработанных продуктов. Однако демонизировать отдельные продукты не стоит: важны регулярность, размер порций и общий баланс. ВОЗ рекомендует ограничивать свободные сахара до менее 10% суточной калорийности, а дополнительное снижение до 5% может дать ещё больше пользы для здоровья.

Растительный рацион (Клава Кока) тоже может быть здоровым, если он грамотно составлен. При отказе от мяса, яиц и молочных продуктов важно следить за белком, железом, кальцием, витамином D, йодом, омега-3 и особенно витамином B12. Даже если в рационе остаётся рыба, лучше периодически проверять показатели крови и обсуждать питание со специалистом.

Фото: AleksandarGeorgiev / istockphoto.com

Тренировки натощак, танцы, прогулки, спортзал, бассейн. Всё это может быть частью здорового снижения веса. Однако «магии» именно в тренировке натощак нет. Работает регулярность, как в случае Иды Галич и Аслана Шукаша. Для взрослых ориентир — 150-300 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю или 75-150 минут интенсивной, плюс силовые упражнения. После родов возвращаться к активности нужно постепенно: начинать с низкой интенсивности и увеличивать нагрузку по самочувствию, особенно при грудном вскармливании и после осложнённых родов.

Отдельно хочу сказать о препаратах для похудения (Слава КПСС). Использовать их «для роли», «к мероприятию» или без назначения врача опасно. Современные лекарства для лечения ожирения действительно существуют, но они применяются по медицинским показаниям, под контролем специалиста и как часть долгосрочной программы, куда входят питание, физическая активность и наблюдение за состоянием здоровья.

ВОЗ рассматривает такие препараты как инструмент лечения ожирения у взрослых, а не как быстрый косметический способ сбросить несколько килограммов. Перед тем как резко менять питание, исключать целые группы продуктов, садиться на строгую диету или принимать препараты, стоит проконсультироваться с врачом. Здоровое похудение — это не наказание тела, а забота о нём.