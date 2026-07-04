А ещё её называют домом для полярных медведей, и именно здесь живут самые законопослушные люди.

Удивительные факты о Канаде: почему символ страны — бобр и чем полезен кленовый сироп?

Мы продолжаем серию материалов об интересных фактах о странах-участницах ЧМ-2026. Сегодня, 4 июля в 20:00 мск, состоится матч между сборными Канады и Марокко.

Канада в этом году выступает и в качестве хозяйки чемпионата мира по футболу. Страна является вторым по площади государством в мире. На её территории обитает огромное количество животных, и многие из них стали символами страны.

О чём расскажем:

Бобр — главный символ Канады

Около 2 млн озёр занимают почти 9% территории Канады. Бобры заполонили все водоёмы страны! Животные даже построили в национальном парке Вуд-Баффало плотину длиной около 850 м, которая признана самой протяжённой в мире.

Фото: Jillian Cooper/istockphoto.com

Канадский бобр изображён на пятицентовой монете и на первой почтовой марке 1851 года. Его «портрет» часто встречается на гербах городов, на сувенирах и картинах. 24 марта 1975 года бобр официально стал национальным символом Канады, а в 1976 году – талисманом летних Олимпийских игр в Монреале. Зверёк носил имя Амик.

Настойчивость, хозяйственность, трудолюбие и честность – эти качества, по мнению канадцев, всегда были присущи их любимому животному.

А в 2011 году разгорелась нешуточная борьба за новый национальный символ. Сенатор Николь Итон назвал бобра «зубастым тираном» и предложил заменить его белым медведем. Затем он пошёл на попятную, вовремя сообразив, что идти против общественного мнения небезопасно для своей репутации.

Лось, гагара и полярный медведь

Бобр – не единственный символ страны. Например, западноканадский лось, по мнению канадцев, — животное, олицетворяющее спокойствие, силу и грацию. Его изображение отчеканено на монете в 25 центов. В честь величественного зверя в некоторых городах даже воздвигнуты памятники. В 2000 году в Торонто установили более 300 фигур лосей в натуральную величину.

Черноклювая гагара, которая является официальной птицей канадской провинции Онтарио, вызывает особый интерес. Индейцы Северной Америки почитали её как хранительницу тайн. Эта птица загадочна и обладает необычным голосом. Черноклювая гагара издает настоящий вой, когда нужно обозначить свои границы. В случае опасности она предупреждает криком, смахивающим на смех. Черноклювую гагару можно увидеть на монете в $ 1 и на денежной купюре в $ 5 образца 1991 года.

Мощь и свирепость полярного медведя – настоящего хозяина дикой природы Северной Америки — сделали его из одним уважаемых символов страны. Изображение этого животного можно найти на серебряном канадском долларе, на сувенирной продукции.

Фото: Brittany Crossman/istockphoto.com

Дом для полярных медведей

Канада славится своими уникальными природными особенностями. К примеру, страну нередко зовут домом для полярных медведей. Здесь нашли пристанище, по последним подсчётам, более 15 тысяч свирепых хищников. И ближе к зиме в городе Черчилл на берегу Гудзонского залива можно ежегодно наблюдать столпотворение белых медведей.

Звери кучно идут через городские улицы, чтобы добраться до замёрзшего залива. Для них там начинается охота на нерп. Во время шествия полярных медведей жители города Черчилла (он расположен на берегу Северного Ледовитого океана) сидят дома, а двери автомобилей остаются настежь открытыми. Чтобы в случае чего можно было в них укрыться и избежать столкновения с хищниками.

Фото: CarlaMc/istockphoto.com

Сахарный клён

В давние времена индейцы Северной Америки в первое весеннее полнолуние праздновали Сахарную Луну, непременно исполняя Танец Клёна. Именно аборигены научили европейцев добывать сок из деревьев и делать напиток, считающийся источником жизненной энергии. И в ходу тогда у индейцев была по-настоящему твёрдая валюта: кусковой кленовый сахар.

В Канаде растет сахарный клён, который за её пределами нигде не встречается. Он является символом единства. 15 февраля 1965 года произошло знаменательное событие. В этот день официально красный 11-конечный кленовый лист занял центральное место на флаге Канады.

Кстати, в стране производят более 70% мирового кленового сиропа. И даже создан стратегический запас этого продукта на случай неурожая. Сбор сока обычно происходит ранней весной, когда ночью часто случаются заморозки. По общему мнению, перепад температур придаёт соку особый вкус. Процесс производства напитка довольно трудоёмкий и дорогой. Например, чтобы получить 1 л сиропа, нужно переработать 40 л сока.

Фото: creighton359/istockphoto.com

Ежегодно в Канаде проводятся фестивали кленового сиропа. Здесь можно попробовать различные сорта напитка. А также воочию увидеть весь процесс его производства: от сверления деревьев до кипячения сока.

Каждое утро местного жителя начинается с традиционного завтрака: панкейки с кленовым сиропом, чай или кофе также с добавлением этого продукта. Каши, йогурты, десерты, мороженое – везде присутствует знаменитый сироп. Его используют при готовке маринада для мяса и рыбы. Блюдо с карамельной корочкой – это гордость национальной кухни.

Древесина сахарного клёна отличается своей прочностью и твёрдостью. Она идёт на изготовление паркета для боулинга, баскетбольных площадок, бейсбольных бит, мебели и музыкальных инструментов. Особенно ценится древесина с «птичьим глазом» – с фигурным рисунком волокон. А бильярдные кии, изготовленные из канадского клёна, пользуются популярностью у многих известных снукеристов.

Отвары из листьев клёна используют в народной медицине при простудных заболеваниях. В косметологии очень популярны маски с кленовым сиропом благодаря его антиоксидантным свойствам.

Кленовый сироп – это кладезь полезных веществ, поддерживающих иммунитет и важных для обмена веществ и синтеза коллагена. Он содержит более 24 видов антиоксидантов (включая квебрахитол), а также ценные минералы — марганец, цинк, кальций и калий.

Кроме того, учёные считают, что канадские клёны в целом играют ключевую роль в местной экосистеме. Деревья дают пищу и убежище для многих животных, а их опавшие листья значительно обогащают почву.

Фото: Gabriel Shakour/istockphoto.com

А ещё

Каждый год в декабре в дoлине Оканаган в Британской Колумбии местные жители собирают виноград, замёрзший на лозе. А затем в ходе сложного процесса готовят ледяное вино.

Канадцы не стремятся к роскоши: для них главное в обыденной жизни – комфорт. Даже на официальные встречи они ходят в «смокинге деревенщины»: джинсах и кроссовках.

А ещё в Канаде водителям разрешено поворачивать на красный свет. Хотя местные жители отличаются своей законопослушностью. Наверное, по этой причине в Онтарио находится самая маленькая тюрьма в мире, площадь которой составляет 24 кв. м. Канадцы очень вежливы. Это качество характера воспитывается с детства. И они очень трепетно, с уважением относятся к национальным символам страны.