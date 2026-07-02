Пара из России незаконно взобралась на Эмпайр-стейт-билдинг: почему все об этом говорят?

1 июля руферы из России Иван Биркус и Ангелина Николау поднялись на вершину Эмпайр‑стейт‑билдинг в Нью‑Йорке. Их заметили у антенны небоскрёба на высоте примерно 443 м. По данным Variety, пара провела наверху около получаса. Оба были в чёрной одежде и масках.

За это время они развернули флаг с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познаёт мир». Отдельным кадром разошёлся момент, когда Биркус встал на колено и надел кольцо на палец Николау. После руферы перебрались со шпиля на смотровую платформу и спустились. Внизу пару задержала полиция, сопротивления правоохранителям Иван и Ангелина не оказывали.

Сейчас Биркус и Николау находятся под стражей. Правоохранительные органы не раскрывают детали задержания. При этом известно, что паре предъявили восемь обвинений по законам штата Нью-Йорк, среди которых незаконное проникновение, повреждение имущества, кража со взломом, посягательство на чужое имущество, нарушение общественного порядка, хранение инструментов для взлома.

Руфинг — это вылазки на крыши и высотные объекты, чаще ради эффектных кадров и ощущения риска. Такие подъёмы обычно нарушают правила доступа к чужой или охраняемой территории и могут угрожать безопасности людей.

Фото: Кадр из видео

Кто такие Иван Биркус и Ангелина Николау?

Москвичи Иван Биркус и Ангелина Николау давно известны в медиапространстве. Их высотные съёмки регулярно становятся вирусными, а в 2024 году Netflix даже снял о паре документальный фильм Skywalkers: A Love Story.

Ангелина родилась в семье цирковых артистов и всё детство провела за кулисами, наблюдая, как акробаты парят под куполом. Она — мастер спорта по художественной гимнастике. Однажды Николау увидела фотосессию циркачей на крыше и поняла, что её тоже привлекает высота. Как итог — Ангелина стала первой в мире женщиной-руфером.

Иван Биркус — это псевдоним. Настоящее имя — Иван Кузнецов. Молодой человек родился в Москве. Он рос закрытым ребёнком и предпочитал проводить время в одиночестве. Руфингом Иван увлёкся в подростковом возрасте.

Фото: Из личного архива Ивана Биркуса

Первая совместная вылазка Ангелины и Ивана на вершину небоскрёба случилась в 2016 году. Тогда они поднялись на стройплощадку небоскрёба Goldin Finance 117 в Тяньцзине (Китай) — на тот момент это была самая высокая стройплощадка в мире.

В 2024 году пара переехала из Москвы в Нью-Йорк. Тогда они заявили, что находятся в поиске приключений.

Запрещён ли руфинг в России?

В России нет отдельной статьи за занятия руфингом — такого состава правонарушения в законе не прописано. Однако это не означает, что вылазки на крыши ничем не грозят: всё будет зависеть от того, как человек туда проник и что делал.

Нередко попадание на крышу руферами предполагает порчу имущества или нарушение пропускного режима на охраняемом объекте. Это может быть квалифицировано как незаконное проникновение и грозить административной или уголовной ответственностью. В случае если из-за действий руферов пришлось останавливать работу здания или вызывать экстренные службы, это может расцениваться как угроза безопасности.

Кроме того, за вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, которые заведомо опасны для их жизни (руфинг подходит под эту категорию правонарушений), предусмотрена уголовная ответственность.

Фото: Кадр из видео

Запрещён ли руфинг за рубежом?

За границей подход похожий. Отдельной статьи «за руфинг» тоже нет, но закон реагирует на конкретные нарушения, которые при этом возникают.

В большинстве стран (США, Великобритания, страны Европы) такие действия квалифицируют как нарушение права собственности или проникновение в закрытую зону. Например, в Нью-Йорке несанкционированный выход на крышу могут расценить как уголовное нарушение третьей степени — это грозит штрафом или даже тюремным сроком.