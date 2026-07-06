Собрали забавный гид — от А до Я.

Штраф за картошку и запрет на кошек: самые невероятные законы стран-участниц ЧМ-2026

Мы продолжаем рассказывать о странах-участницах ЧМ-2026. Сегодня, 6 июля, в 22:00 мск встретятся сборные Португалии и Испании.

И знаете, что их объединяет? Наличие особых «пляжных» законов. Так, в Португалии полагается штраф за ношение купальников в городе. А в Испании есть запрет на использование шампуней и гелей в пляжных душевых. Оно и понятно — страны жаркие, и потому купальная индустрия требует регулирования.

И так везде — законы и правила касаются природно-климатических, культурных и социальных особенностей. Рассказываем о забавных и порой нелепых ограничениях, с которыми живут в разных странах-участницах ЧМ-2026. Читайте забавный гид — от А до Я.

О чём расскажем:

А

Австралия

В Австралии запрещается иметь большие запасы… картофеля. Если сотрудники полиции обнаружат в машине более 50 кг этого овоща, есть риск нарваться на штраф. За повторное «преступление» придётся заплатить в два раза больше. При этом в стране очень развито картофелеводство, и непонятно, почему власти приняли такие законы.

Особенно трепетно австралийцы относятся к почтовым голубям. Их нельзя ловить, трогать и даже кормить!

Фото: Balefire9/istockphoto.com

Австрия

Австрийцы нетерпимы к шуму. После 22:00 нельзя даже принимать душ, если льющаяся вода мешает спокойствию соседей.

Англия

Британцам запрещено чистить и выбивать пыль из ковров… днём – только в ночное время. А ещё нельзя просить разменять крупную денежную купюру у незнакомых людей. Это могут расценить как попрошайничество и вызвать полицию.

Фото: MediaProduction / istockphoto.com

Аргентина

В аргентинском городке Сан-Сальвадор-де-Жужуй нельзя сутулиться. Бедные жители обязаны держать правильную осанку, иначе их могут осудить за непристойный вид.

От Б до И

Бельгия

Зимой жители Вингене и Лихтервелде не могут играть в снежки, как бы им ни хотелось. А всё потому, что снежок расценивается как метательный снаряд, который может нанести серьёзный урон здоровью человека.

Фото: swissmediavision/istockphoto.com

Бразилия

В некоторых городах запрещено самостоятельно заправлять машину бензином. Иначе сотрудники автозаправочных станций рискуют потерять работу.

Гаити

Официально: зомби под запретом! Зомбирование считается покушением на убийство человека и строго карается законом.

Германия

Вздумали маршировать на мосту? Платите штраф. Согласно закону, подобной походкой наносится ущерб конструкциям сооружения. А в некоторых городах существует запрет на странные и смешные имена. Поэтому родителям приходится умерить свою фантазию.

Фото: Pekic / istockphoto.com

ДР Конго

В конце ХХ века в некоторых городах был принят закон, запрещающий мини-юбки. Позже под запрет попали даже брюки, и женщины могли носить только платья средней и максимальной длины.

Египет

В Каире особо нервных и торопящихся водителей могут оштрафовать за нажатие на клаксон. Это расценивается как нарушение общественного порядка

Иордания

На проявление нежных чувств (поцелуи, объятия) в людных местах быстро реагируют стражи порядка. Задержание, профилактическая беседа – и солидный штраф.

Испания

Медлительные пешеходы могут запросто попасть на штраф, если будут слишком долго переходить дорогу по «зебре». Запрещено водить машину в шлёпанцах – это расценивается как опасное вождение.

Фото: william87/istockphoto.com

К

Кабо-Верде

За камуфляжную футболку – привод в полицию и выплата штрафа. Гражданские лица не имеют права носить военную форму. Это объясняется тем, что в стране действует много преступных группировок, которые как раз и облачаются в военную одежду, чтобы вводить людей в заблуждение и ограбить.

Канада

Прежде чем завести попугая, придётся сто раз подумать. Например, в городке Оук-Бэй за слишком крикливого пернатого питомца можно заплатить штраф. А ещё в некоторых городах запрещено публично срывать пластырь. Вдруг вид раны шокирует прохожих.

Фото: ngirish/istockphoto.com

Катар

Грязный автомобиль – законная причина властей заставить нарушителя заплатить штраф в $ 1370.

Колумбия

Нельзя кормить у Карибского побережья морских обитателей. Нарушителей ждёт штраф.

Кот-д’Ивуар

За «бросание семьи» мужчинам грозит тюремное заключение. Этот закон появился в 1964 году: он отменил многожёнство в стране.

От М до П

Мексика

«Ноль отрыва от педалей» – это правило действует в мексиканских городах. При езде на велосипеде нужно быть «прикованным» к нему, чтобы не потерять управление. И полицейские за этим наблюдают! Также нельзя слишком близко подходить к незнакомым людям и начинать разговор. Следует держать дистанцию, иначе вас могут обвинить в домогательстве.

Марокко

Паре, не состоящей в официальном браке, нельзя заселяться в отель. Наказание за нарушение – месяц тюремного заключения.

Нидерланды

Громкий смех ночью на улице наказывается штрафом от € 140 до 450. Поэтому полиция никогда не дремлет.

Новая Зеландия

«Долгие объятия» – этот закон для провожающих, которые затягивают расставание в аэропортах страны. На «посидеть на дорожку» отведено три минуты. За превышение лимита – штраф.

Фото: Tempura/istockphoto.com

Норвегия

На норвежском Шпицбергене нет места кошатникам. Здесь эти животные под строгим запретом. Почему? Дело в том, что на архипелаге прямо на земле гнездятся редкие виды птиц, что делает их легкой добычей для хищников. Таким образом, местная власть защищает хрупкую экосистему.

Панама

Ходьба без рубашки с голым торсом привлечёт внимание полиции, которая не будет тратить времени на разговоры, а сразу же выпишет штраф.

Парагвай

В Асунсьоне автомобилистам следует аккуратно проезжать по лужам. Здесь действует штраф за обрызгивание пешехода. Его сумма составляет 10 дневных минимальных зарплат.

Португалия

Нельзя носить купальник за пределами пляжа. В Албуфейре за это нарушение наказывают небольшим штрафом.

Фото: Mariia Vitkovska/istockphoto.com

С

Саудовская Аравия

В общественных местах мужчинам запрещено появляться в шортах. Полиция нравов строго следит за исполнением этого закона. И нарушителя всегда ждёт наказание – приличный штраф.

Сенегал

Кормить диких животных во время сафари считается серьёзным нарушением закона. Нарушитель может провести в полицейском участке целые сутки.

Сербия

Для 18-летних водителей установлен комендантский час. С 10 часов вечера до раннего утра им запрещено садиться за руль.

США

В Аризоне действует закон, согласно которому нельзя устраивать осла на ночлег в ванной комнате… Вообще, в разных штатах Америки часто встречаются подобные странности. Например, в Алабаме, если вам вдруг захочется положить рожок мороженого в карман, вы нарушите закон. В штате Мэн накажут за неубранные после 14 января новогодние украшения, а в Балтиморе нельзя выгуливать своего льва. Как бы вам ни хотелось!

Фото: David Baileys/istockphoto.com

От Т до Ч

Тунис

По закону дорожному инспектору нельзя преследовать водителя-лихача. Нарушителя всё равно остановят на следующем посту.

Турция

Нельзя ходить на каблуках и шпильках в исторических центрах страны. Это якобы разрушает старинные мостовые. Полицейские строго следят за исполнением закона и выписывают нарушителям штрафы.

Уругвай

Уругвайцев сложно назвать трудоголиками, и на это у них есть законное основание. Работодатель, который задерживает сотрудников после 17:00, понесёт денежное наказание.

Франция

В 2025 году власти сняли 100-летний запрет на купание в Сене. Якобы теперь воды знаменитой реки чисты и не опасны для здоровья человека. Правда, желающих пока особо нет.

В городе Безье действует строгий закон для владельцев собак. Если хотите гулять с питомцем, то он должен пройти ДНК-тест и получить паспорт. Мэр города устал, что жители не убирают за своими собаками. И теперь есть целая служба, которая собирает продукты жизнедеятельности хвостатых нарушителей. Затем проводит анализ, находит по базе имя владельца и выставляет счёт!

Фото: AleksandarGeorgiev/istockphoto.com

Хорватия

Власти ревностно следят за общественным порядком в исторических центрах. В зависимости от степени нарушения штраф может вырасти до € 4000. А ещё запрещено спать на улице, тем более если вы храпите. За громкий храп в общественных местах выпишут штраф.

Чехия

Перекусывать можно только в местах, для этого предназначенных. Фастфуд, слишком пахучая и пачкающая еда запрещены в метро и наземном общественном транспорте. Ешьте дома или в кафе – объясняют власти.

Ш

Швейцария

Швейцарцы нетерпимы к громкому шуму по ночам, поэтому здесь действует ряд законов. В нарушители запишут тех, кто громко сливает воду в туалете и громко хлопает дверью и багажником автомобиля в ночное время. А ещё тут есть так называемая «мусорная полиция», которая следит за правильной сортировкой отходов.

Швеция

В Швеции несколько лет действовал закон о запрете публичных танцев на улице. Нельзя даже было просто пританцовывать! Для этого требовалось получить специальную лицензию. Решение властей вызвало не только возмущение, но и смех жителей. Однако правительство объясняло ограничение тем, что таким образом они хотели избежать столпотворения, которое могло привести к травмам.

Шотландия

С 1872 года в Шотландии действует запрет за нетрезвую езду на корове. И есть реальный штраф за проступок. Видимо, шотландцы сохранили некоторые исторические запреты забавы ради. Иначе как объяснить такую формулировку: «запрещено общаться с лососем при подозрительных обстоятельствах». Шотландская полиция и сама не знает, что это за обстоятельства.

Фото: gorodenkoff/istockphoto.com

От Э до Я

Эквадор

В стране запрещено ввозить иностранные автомобили старше одного года, покупать подержанные машины можно только внутри страны. Есть исключения для чиновников и дипломатов, однако им приходится оплачивать 100-процентный налог на ввоз. Запрет объясняется тем, что в Эквадоре высокая стоимость бензина, а расход у старых двигателей очень высок.

ЮАР

Здесь действует закон, согласно которому нужно всегда уступать дорогу страусу. И это не дань уважения животному, а правило безопасности. Мощная птица своими сильными лапами может нанести серьёзный урон человеку.

Фото: Henk Bogaard / istockphoto.com

Южная Корея

Можно влететь на приличный штраф, если проигнорировать попавшего в беду человека. Свидетель несчастного случая обязан вызвать скорую и позвонить в полицию.

Япония

В Японии несколько лет действует так называемый закон «Метабо». Правительство придумало его в целях профилактики ожирения у японцев. Некоторые компании даже производят замеры талии сотрудников: в случае превышения нормы штраф платит… работодатель. Не уследили за аппетитом сотрудников.