Как отдохнуть по-настоящему: инструкция, чтобы не вернуться из отпуска разбитым

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Целый год мы мечтаем об отпуске, строим маршруты, бронируем отели и считаем дни до вылета. Но стоит вернуться домой — и вместо ощущения обновления парадоксальным образом чувствуем только усталость. Первые рабочие дни превращаются в испытание, а организм буквально требует ещё немного отдохнуть. За годы путешествий я понял, что проблема далеко не всегда в том, что отпуск «не удался». Чаще всего мы просто неправильно отдыхаем».

Мы пытаемся успеть всё

Самая распространённая ошибка – превращение отпуска в марафон впечатлений, особенно если поездка долгожданная или дорогая. Возникает желание увидеть максимум достопримечательностей, поужинать во всех ресторанах, съездить на каждую экскурсию и обязательно привезти фотографии из всех знаковых мест.

Фото: Solovyova / istockphoto.com

В результате график оказывается насыщеннее, чем дома: подъём в семь утра, километры пешком, постоянные переезды и эмоциональные перегрузы. Мозг в таком режиме не отдыхает – наоборот, он непрерывно обрабатывает огромный поток информации. Поэтому я всегда закладываю в программу свободные дни. И именно они часто становятся самыми запоминающимися. Побродить без цели, пообщаться с местными, посидеть в уличном кафе. Словом, дать себе отдохнуть от отдыха – бывает необходимо почти физически.

Организм не успевает перестроиться

Если отпуск длится всего неделю, а перелёт занимает несколько часов с пересадками и джетлагом, значительная часть отдыха уходит на адаптацию. Особенно это касается дальних путешествий. Первые дни организм привыкает к новому часовому поясу, климату, еде и режиму дня. А затем приходит время возвращаться обратно и снова перестраиваться. Поэтому короткие отпуска иногда оказываются менее эффективными, чем кажется. Если есть возможность, лучше выбирать либо более продолжительную поездку, либо направление без серьёзной смены часовых поясов.

Забываем, что отдых — это не только смена декораций

Можно улететь на другой конец света, но продолжать жить в привычном режиме стресса. Проверять рабочие чаты, отвечать на письма, постоянно быть на связи и мысленно решать рабочие вопросы. В такие моменты физически человек находится на пляже, но психологически – всё ещё в офисе. Полностью отключиться удаётся не всегда, однако хотя бы определить часы, когда вы не заглядываете в рабочие сообщения, вполне реально.

Фото: Orbon Alija / istockphoto.com

Настоящий отдых начинается именно тогда, когда мозг привыкает, что прямо сейчас ничего срочного не происходит.

Считаем, что каждый отпуск должен быть активным

В последние годы появилась мода на так называемые «продуктивные путешествия». Люди отправляются в горы, проходят десятки километров по тропам, покоряют вершины, занимаются сёрфингом, дайвингом или многочасовыми экскурсиями. Всё это прекрасно, если организм действительно готов к таким нагрузкам. Но если весь год человек работал в режиме постоянного напряжения, возможно, лучший формат путешествия для него — несколько дней вообще без расписания. Не стоит испытывать чувство вины за ленивый день у моря или долгий завтрак на террасе. Отдых не обязан быть эффективным. Его задача –восстановить силы.

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Не планируем восстановление после отпуска

Ещё одна причина усталости – неправильное возвращение домой. Многие прилетают поздно вечером в воскресенье, а уже утром в понедельник выходят на работу. Организм получает двойной стресс: перелёт, смена режима и необходимость сразу включаться в рабочие задачи. Идеальный вариант – вернуться хотя бы за один-два дня до окончания отпуска. За это время можно спокойно разобрать вещи, выспаться, купить продукты, восстановить привычный режим сна. Такой небольшой буфер заметно снижает уровень стресса.

Есть простое правило, которым я пользуюсь сам: отпуск стоит заканчивать не в день прилёта, а тогда, когда организм полностью вернулся в привычный ритм.

После путешествия я стараюсь не назначать важных встреч в первые дни, не перегружать календарь и не пытаться сразу наверстать всё пропущенное. Работа никуда не исчезнет, а вот возможность мягко войти в привычный режим поможет сохранить то самое ощущение отдыха гораздо дольше.

В конечном счёте хороший отпуск измеряется не количеством посещённых стран, музеев или фотографий. Его главный результат – внутреннее ощущение, что сил стало больше. И если после путешествия хочется взять ещё один отпуск, возможно, дело вовсе не в работе. Возможно, пора научиться отдыхать так же осознанно, как мы привыкли работать.