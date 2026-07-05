С учётом того, что здесь очень дорогая жизнь и высокие налоги!

Почему Норвегия считается одной из самых счастливых стран мира?

Продолжаем серию материалов о странах-участницах чемпионата мира по футболу – 2026. Сегодня, 6 июля, в 23:00 играют сборные Бразилии и Норвегии.

У норвежцев – особенные традиции и привычки, связанные с богатым на события историческим прошлым. И, возможно, они покажутся гостям северной страны немного странными.

О чём расскажем:

Шестое место в топ-10 счастливых стран мира

В 2017-м Норвегия лидировала в списке, а сейчас звание самой счастливой страны носит Финляндия. Однако это никак не повлияло на жизненные устои норвежцев.

К примеру, местные жители строго и неукоснительно следуют каждой букве законов Янте – это негласный свод правил поведения, описывающий скандинавский менталитет. Норвежцы живут по принципу: не поучай других, не выделяйся, чтобы не показать, что ты лучше остальных.

Исторические здания в Брайгген-Ганзейской пристани в Бергене, Норвегия Фото: CHUNYIP WONG / istockphoto.com

Скромность в одежде, в поведении, вежливость – эти качества присущи каждому норвежцу. Окна без занавесок в домах как бы говорят о душевной открытости хозяев, которым нечего скрывать от людских глаз.

Удивительно, но даже особо опасные преступники, сосланные на остров Бастой, живут в комфортных условиях. Для заключённых здесь построены уютные деревянные домики со всеми благами цивилизации. Им разрешены прогулки на фоне живописной природы, которые они совмещают с работами на свежем воздухе.

Самый высокий уровень жизни и сильная социальная система

Норвегия считается страной с высоким уровнем жизни и постоянно входит в число государств с наилучшим индексом человеческого развития. Доходы от продажи нефти и газа направляются в Государственный пенсионный фонд – один из крупнейших в мире. На сегодняшний день его стоимость составляет около $ 2,1 трлн. И каждый норвежец имеет право называть себя условным миллионером.

Цены здесь высокие (на продукты питания и промышленные товары), но затраты компенсируется соответствующими зарплатами и пакетом различных льгот. А самые высокие в мире налоги в стране идут на финансирование социальных программ.

В Норвегии – бесплатное образование для студентов, и государство делает всё возможное, чтобы знания были доступны для каждого молодого человека.

Фото: Oleh_Slobodeniuk/istockphoto.com

Самая высокая продолжительность жизни в Европе

Средняя продолжительность жизни мужчин – примерно 82 года, а женщин – около 85 лет. Вообще, многих туристов несколько обескураживает отношение норвежцев к смерти. Например, небольшой городок Лонгйир на Шпицбергене известен тем, что здесь нельзя умирать! Уже более 80 лет в этом месте вообще не хоронят людей. В условиях вечной мерзлоты тела не подвержены разложению, и они могут привлечь полярных медведей.

Бережное отношение к природе

Около трети территории Норвегии лежит за Северным полярным кругом. Западные склоны Скандинавских гор изрезаны узкими, глубокими морскими заливами – фьордами, среди которых выделяется самый длинный в мире Согне-фьорд. Несмотря на географическое расположение, в Норвегии – мягкий климат с не слишком суровой зимой и прохладным летом. Заметим, что стране принадлежат около 50 тысяч островов.

Фото: cookelma/istockphoto.com

Жители Норвегии бережно относятся к природе. Здесь нет беспощадной вырубки лесов. Государство предпочитает закупать древесину в других странах. Национальным символом Норвегии является лось. Его изображение можно увидеть на дорожных знаках, сувенирах и монетах. На довольно обширной территории страны живут около 5 млн человек, и по этой причине преобладает множество небольших населённых пунктов.

Норвегия занимает седьмое место в мире по экологической эффективности. Местные жители по праву гордятся чистым воздухом и безопасной питьевой водой. В дальние путешествия они отправляются чаще на поездах, считая, что самолёты оставляют вредный углеродный след.

Отдых на природе — как хобби

В Норвегии действует принцип открытого доступа к природе. Вам дозволено поставить палатку на любом клочке земли, находящемся в частной собственности, собирать там ягоды, свободно гулять. Главное – не оставлять мусора после себя и не находиться от дома владельца земли ближе чем в 150 метрах.

У норвежцев очень развит культ загородных домов. Жильё предков, которое называют «хитта», по большей части находится в горах. Сюда норвежцы приезжают, чтобы слиться с природой, поплавать, походить на лыжах. И просто отдохнуть в скромной и естественной обстановке. Вообще, норвежцы очень ценят личное пространство и сторонятся незнакомцев, предпочитая в одиночестве проводить время на природе.

Фото: Oleh_Slobodeniuk/istockphoto.com

А ещё норвежцы обожают, когда светит солнце, которое не часто балует своим появлением. Ведь с сентября по апрель постоянно льёт дождь или падает снег. Поэтому норвежцы даже бросают работу, чтобы выбежать на улицу и погреться на солнце. В 2013 году в городке Рьюкан на высоте 450 метров были установлены три огромных зеркала. С тех пор его центральная площадь в течение длительного времени залита отражённым солнечным светом.

И ещё интересные факты

В Норвегии не принято давать деньги в долг. Объясняется всё просто: высокие доходы почти каждого жителя не дают ему право быть нуждающимся.

Норвежцы неприхотливы в еде, и традиционная кухня известна самыми любимыми блюдами: лютефиском (вяленой треской) и ракфиском (ферментированной рыбой). Кстати, именно норвежцы предложили японцам готовить суши из сырого лосося. Солёное сливочное масло, хлеб всегда входят в рацион питания, которое считается постоянным. Лакрица же – это национальное достояние. Знаменитая сладость насчитывает десятки видов, и её всерьёз называют частью культурного кода.

Фото: AnnaPustynnikova/istockphoto.com

В небольших деревушках встречаются «лавки самообслуживания», где разложены аккуратные бумажные пакеты, в которых расфасованы овощи. Их можно купить, положив деньги в специальную коробку. Здесь всё рассчитано на честность покупателей, и рядом нет никаких камер. Говорят, что за всю историю существования лавок не было ни одного случая воровства.

На Новый год в Норвегии принято дарить спички, которые по давнему обычаю являются символом тепла, уюта и семейного благополучия. В этом подарке заложено философское понятие Kos – скандинавская концепция уюта и тепла, умение ценить обычные радости жизни. Но особый восторг вызывают презенты, изготовленные своими руками. И самый популярный вариант – это вязаные шарфы, свитера, носки и варежки, а также домашняя выпечка.