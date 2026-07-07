Культ чая мате и любовь к стейкам: 5 здоровых привычек аргентинцев

Жители этой страны умеют наслаждаться вкусной едой и не перетруждают себя работой.

Сегодня, 7 июля, в 19:00 мск играют сборные Аргентины и Египта. А мы продолжаем публикацию материалов о странах-участницах чемпионата мира по футболу 2026 года.

Аргентину называют страной тысячи и одного чуда природы. Ледник Перито-Морено, Лунная дoлина, деревня Пурмамарка и её Семицветный холм, остров Пингвинов, многочисленные национальные парки – это далеко не полный список живописных мест, от знакомства с которыми захватывает дух.

Аргентина занимает восьмое место среди крупнейших стран мира с площадью 2 766 890 км². По последним данным, численность населения страны составила более 46 млн человек. И бо́льшая часть жителей из них – это выходцы из Старого Света. Испанцы, итальянцы и французы привнесли в местную культуру особый колорит, который заметно отличает Аргентину от других государств Южной Америки.

К слову, за всю история существования Нобелевской премии пять аргентинцев стали её лауреатами. Необычные привычки, пристрастия и традиции жителей этой южноамериканской страны напрямую связаны с её богатой историей и различными знаковыми событиями.

О чём расскажем:

Культ чая мате

Пить чай мате (йерба мате) – это целый социальный ритуал. Ещё до прихода европейцев его пили индейцы гуарани. Аборигены использовали для изготовления напитка листья падуба парагвайского. Отвар считался отличным лечебным средством. Это не мешало индейцам полученный чай использовать в качестве ходовой валюты.

В XVII-XVIII веках миссионеры-иезуиты увидели в этом напитке экономическую и политическую выгоду. Монахи стали культивировать его в своих миссиях, разбросанных по стране. И какое-то время мате по праву называли «иезуитским чаем».

По оценкам Национального института Йерба Мате в Аргентине, этот напиток ежедневно пьёт почти вся страна. По статистике, в среднем аргентинцы потребляют около 100 л мате на человека в год. Аргентина считается главным производителем йерба мате в мире.

Фото: LarisaBlinova/istockphoto.com

В 2013 году этот чай официально признали национальным напитком Аргентины. Среди множества его сортов местные гурманы обожают «копчёный» мате, который сушится на тлеющих углях и обладает дымным вкусовым оттенком. Чаепитие в кругу родных и друзей превращается в настоящий обряд. Первым самую горькую и крепкую заварку выпивает сeбадор – специалист по приготовлению чая. Затем специальный сосуд для заваривания и питья чая – калабас (его ещё называют калебаса) – с мате идёт по кругу, – и каждый не спеша цедит его через специальную трубочку – бомбилью. Не принято брать чай вне очереди. А шевеление бомбильей при питье считается грубейшим нарушением этикета и прямым оскорблением сeбадора.

Пешие прогулки

Любовь аргентинцев к пешим прогулкам – это образ жизни, приобщения к культуре родной страны и её давним традициям. Например, походы в столицу Буэнос-Айрес, который называют Латиноамериканским Парижем или Добрыми ветрами, каждый раз приносят новые впечатления.

Не перестаёт удивлять своей величественной красотой мост Женщины – неповторимое архитектурное творение испанца Сантьяго Калатравы. Ещё одна достопримечательность – скульптура Флоралис Хенерика – огромный металлический цветок, установленный в центре столичного города, который раскрывает по утрам массивные лепестки. И это необычное зрелище вызывает восхищение многочисленных туристов.

В зелёных зонах после пешей прогулки можно отдохнуть в семейном кругу в парке Пасео-дель-Боске с лужайками и озером, где есть возможность покататься на лодке. В национальном парке Науэль-Уапи устраиваются многодневные походы с ночёвкой в горных хижинах.

Буэнос-Айрес Фото: Jeremy Poland/istockphoto.com

По вечерам в районе Сан-Тельмо столицы Аргентины танцуют танго прямо на улицах. Этот страстный танец зародился в Буэнос-Айресе и первое время считался «порочным». Пока танго официально не разрешил сам Папа Римский. И сейчас танец является частью мирового наследия ЮНЕСКО.

Уникально и то, что только в Аргентине можно ощутить на себе влияние различных климатических зон. Тропические влажные леса, побережье Атлантического океана на востоке и высокогорья Анд на западе создали уникальную природную атмосферу.

Любовь к мясу

Аргентина является одним крупнейших производителей и экспортёров говядины в мире. Для каждого жителя страны это основной продукт, без которого он не мыслит жизни. Получить сочный стейк, тающий во рту, способен только настоящий специалист. Этим делом всегда занимается асадор, умеющий выбрать отменную говядину, контролирующий жар и с помощью секретов своего мастерства способный приготовить очередной шедевр.

Фото: alvarez/istockphoto.com

По сложившейся традиции мясо почти не маринуют и лишь перед жаркой посыпают крупной солью. По мнению аргентинцев, хороший стейк должен «говорить сам за себя». Местные жители знают толк в масштабном барбекю. К примеру, большой стейк чоризо весит в среднем 800 г, и его толщина составляет около 6 см. Ежегодно 11 октября в Аргентине проходит Национальный день асадо, который посвящён традиционному способу приготовления мяса на углях и объединяющему всю нацию культурному ритуалу.

Умение отдыхать

Для аргентинцев La pausa означает не только баланс между работой и отдыхом. Они следуют простой философии, когда нужно ценить моменты покоя в сложной жизни, не сломаться от её тяжести, а восстановить силы и обрести стабильность в себе. «Сначала жизнь – потом работа», – такой философии следуют аргентинцы.

Фото: Johnce/istockphoto.com

Ежегодно 9 июля празднуется День независимости страны. И аргентинские города ощутимо пустеют: многие семьи уезжают на отдых в сельскую глушь или выбирают недорогие отели близ морских пляжей. Удивительно, но неторопливый ритм жизни нисколько не сказывается на развитии экономики страны. Видимо, принятые в обществе негласные нормы помогают сохранить энергию и для работы, и для приятного отдыха.

Психотерапия

В 2010 году в стране был принят Национальный закон о психическом здоровье. И можно сказать, что это решение дало старт почти повальному увлечению населения психотерапией. Многие аргентинцы теперь регулярно идут на приём к специалистам, чтобы доверить им свои проблемы, разобраться в себе и найти способ, как улучшить качество собственной жизни.

Вскоре, наряду с привычным классическим анализом, стала набирать популярность когнитивно-поведенческая терапия среди молодёжи и другие современные виды лечения.

Фото: MesquitaFMS/istockphoto.com