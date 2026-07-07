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Триатлон Медный всадник 2026: дата, регистрация, маршрут, дистанции

Фестиваль спорта «Медный всадник»: гид по событию в Санкт-Петербурге
Светлана Ибрагимова
Фестиваль спорта «Медный всадник» в Петербурге
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Фестиваль пройдёт с 9 по 12 июля.

Бег, плавание и велогонки объединяются в одной дисциплине — триатлоне. Преодоление такой дистанции требует не только силы и скорости, но и выносливости, умения держать темп и преодолевать себя. Уже в эти выходные в Санкт-Петербурге пройдёт масштабный старт «Медный всадник». Участники смогут проверить свои силы в беге, заплывах и велогонке. Раскрываем все подробности в нашем гиде.

О чём расскажем:

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О фестивале

В 2026 году Крестовский и Елагин острова Санкт-Петербурга примут V соревнования по триатлону «Медный всадник». Здесь спортсмены преодолеют 226 км или 113 км, совмещая заплыв, велогонку и бег. В эти выходные тысячи атлетов бросят вызов самим себе на берегу Финского залива.

Организаторы подготовили всё для безопасного и комфортного преодоления дистанции. Заплыв состоится на Гребном канале, а для велогонки и забега частично перекроют движение на дорогах. Также на всех этапах будут дежурить бригады спасателей и скорой медицинской помощи.

Подробнее о дисциплине:
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Для тех, кто пока не готов освоить «железную» дистанцию, подготовили другие форматы. Представительницы прекрасного пола могут пробежать 5 км в рамках «Женского ночного забега». Юные спортсмены могут выбрать одну из трёх дистанций детских стартов. А всем желающим старше 18 лет предлагают проверить свои силы в заплыве на открытой воде, на выбор две дистанции — 750 м и 1500 м.

Гости фестиваля спорта «Медный всадник» смогут не только насладиться атмосферой соревнований и поддержать атлетов на дистанции, но и посетить ЭКСПО или потанцевать на диджей-сете. Вне зависимости от того, собираетесь вы преодолеть дистанцию или нет, вам тут будут рады.

Фото: mvtriathlon.ru / medny-vsadnik-festival-sporta

Расписание

Выдача стартовых пакетов состоится 9 июля, в этот же день откроют ЭКСПО. Однако спортивная программа начнётся в субботу, 11 июля. Подробнее о деталях рассказываем в расписании.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу мероприятия.

9 июля, четверг

  • 15:00-20:00 — выдача стартовых пакетов участникам в дисциплине «Триатлон — средняя дистанция», «Триатлон — длинная дистанция».
  • 15:00-20:00 — выдача стартовых пакетов в дисциплине «Плавание на открытой воде» на дистанции 750 м и 1500 м.
  • 15:00-20:00 — выдача стартовых пакетов на женский забег на 5 км.
  • 15:00-20:00 — выдача стартовых пакетов на детские забеги на 500 м, 1 км и 1,5 км.
  • 15:00-20:00 — время работы ЭКСПО.
Место проведения: КСК «Арена», Футбольная аллея, д. 8.
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10 июля, пятница

  • 10:00-22:00 — выдача стартовых пакетов участникам в дисциплине «Триатлон — средняя дистанция», «Триатлон — длинная дистанция».
  • 10:00-22:00 — выдача стартовых пакетов в дисциплине «Плавание на открытой воде» на дистанции 750 м и 1500 м.
  • 10:00-22:00 — выдача стартовых пакетов на женский забег на 5 км.
  • 10:00-22:00 — выдача стартовых пакетов на детские забеги на 500 м, 1 км и 1,5 км.
  • 10:00-22:00 — время работы ЭКСПО.
  • 11:00-23:00 — работа транзитной зоны для постановки велосипедов.
  • 18:00-19:00 — брифинг для участников стартов «Триатлон — средняя дистанция», «Триатлон — длинная дистанция» и «Командная эстафета».
  • 19:30-21:00 — «Ужин триатлета».
Место проведения: КСК «Арена», Футбольная аллея, д. 8.

Фото: mvtriathlon.ru / medny-vsadnik-festival-sporta

11 июля, суббота

  • 5:30-6:55 — работа транзитной зоны для проверки оборудования и экипировки для участников «Триатлон — длинная дистанция».
  • 5:30-9:15 — работа транзитной зоны для проверки оборудования и экипировки для участников «Триатлон — средняя дистанция» и «Командная эстафета».
  • 6:50 — церемония открытия соревнований для участников «Триатлон — длинная дистанция».
  • 7:05 — старт триатлона «Медный всадник» на 226 км.
  • 9:00-19:00 — время работы ЭКСПО.
  • 9:20 — церемония открытия соревнований для участников стартов «Триатлон — средняя дистанция» и «Командная эстафета».
  • 9:30 — старт триатлона «Медный всадник» на 113 км.
  • 10:00-10:10 — старт соревнований «Медный всадник» для команд.
  • 13:30 — финиш первого участника старта «Триатлон — средняя дистанция».
  • 13:30-23:00 — обед финишёров.
  • 15:00-15:30 — финиш первого участника «Триатлон — длинная дистанция».
  • 17:30-00:00 — время работы транзитной зоны открыта для выдачи экипировки и оборудования.
  • 11:30-00:00 — работа зоны восстановления для участников.
  • 20:00-21:30 — церемония награждения участников «Триатлон — средняя дистанция» и «Командная эстафета».
  • 23:30 — финиш последнего участника «Триатлон — длинная дистанция».
Место проведения: Крестовский остров, Васильевский остров, Западный скоростной диаметр.
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12 июля, воскресенье

  • 11:00-13:00 — выдача стартовых пакетов в дисциплине «Плавание на открытой воде» на дистанции 750 м и 1500 м.
  • 14:00-17:00 — выдача стартовых пакетов на детские забеги на 500 м, 1 км, 1,5 км.
  • 19:00-21:00 — выдача стартовых пакетов на женский забег на 5 км.
  • 10:00-12:00 — время работы транзитной зоны для выдачи экипировки и оборудования.
  • 12:00-12:30 — церемония награждения участников старта «Триатлон — длинная дистанция».
  • 14:00 — старт заплыва на открытой воде на дистанцию 750 м.
  • 14:10 — старт заплыва на открытой воде на дистанцию 1,5 км.
  • 16:00-17:00 — церемония награждения участников соревнований в дисциплине «Плавание на открытой воде».
  • 17:00-18:00 — разминка для участников детских забегов.
  • 18:00-18:45 — старты детских забегов.
  • 19:00 — общая фотография участников детских забегов.
  • 21:00 — начало диджей-сета.
  • 22:00 — старт ночного женского забега на 5 км.
  • 22:45 — церемония награждения участниц женского забега.
  • 23:15 — общая фотография участниц женского забега.
  • 23:30 — завершение фестиваля.
Место проведения: КСК «Арена», Футбольная аллея, д. 8.

Фото: mvtriathlon.ru / medny-vsadnik-festival-sporta

Дистанции и маршруты

Всего на фестивале спорта «Медный всадник» представлено три формата участия: бег, заплыв и триатлон. Дистанции, как и критерии для участия, разные. Плавательные этапы пройдут на Гребном канале на Крестовском острове, забеги — по Крестовскому острову и Центральному парку культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове. Маршрут велоэтапа проложат по Западному скоростному диаметру.

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ДистанцияЛимит времениВозраст участников
Триатлон, 226 км (3,8 км — плавание, 180,2 км — велоэтап, 42,2 — беговой этап)16 часовот 18 лет и старше
Триатлон индивидуально/команды, 113 км (1,9 км — плавание, 90,1 км — велоэтап, 21,1 — беговой этап)8 часовот 18 лет и старше
Плавание на открытой воде, 1500 м1 час 15 минутот 18 лет и старше
Плавание на открытой воде, 750 м30 минутот 18 лет и старше
Женский ночной забег, 5 км40 минутот 18 лет и старше
Детский забег, 1500 м2009-2012 год рождения
Детский забег, 1000 м2013-2017 год рождения
Детский забег, 500 м2018-2021 год рождения
Для участия необходимо предъявить удостоверение личности, оригинал и копию медицинской справки, согласие на принятие рисков. Для участия ребёнка в стартах необходимо согласие родителя/опекуна, а также паспортные данные родителя/опекуна. Для участия в триатлоне также потребуется медицинская страховка с включёнными рисками «триатлон» с минимальным покрытием от 1 млн рублей или действующая лицензия ФТР.

Фото: mvtriathlon.ru / medny-vsadnik-festival-sporta

Награждение

Медаль финишёра получит каждый участник, успешно справившийся с выбранной дистанцией. Победителей и призёров в дисциплине «Плавание на открытой воде» определят в абсолютном зачёте и по возрастным категориям с первого по третье места среди мужчин и женщин.

Участницы «Женского ночного забега» будут награждены подарками от партнёров и организаторов с первого по третье места в абсолютном первенстве и возрастных категориях. В детских забегах награждение специальными призами не производится.

Индивидуальное участие в триатлоне на 113 км или 226 км даёт возможность побороться за специальные призы. На обеих дистанциях их вручат мужчинам и женщинам с первого по третье места в абсолютном зачёте и каждой возрастной категории. Тройка лидеров среди команд в дисциплине «Триатлон — средняя дистанция» также получит памятные призы.

Фото: mvtriathlon.ru / medny-vsadnik-festival-sporta

Конечно, такие масштабные и сложные старты — не для всех. Но если вы давно мечтали попробовать себя в такой разносторонней дисциплине, как триатлон, то это ваш знак начать тренировки.

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