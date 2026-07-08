Маски рестлеров, фул грим и национальные костюмы: 30 ярких образов фанатов на ЧМ-2026

Каждый футбольный матч становится соперничеством не только команд, но и болельщиков. На трибунах разворачивается настоящее шоу. Особенно если на поле встречаются сборные с сильными футбольными традициями и национальной идентичностью. В таких случаях фанатская поддержка выходит далеко за пределы банальных кричалок и аплодисментов. Болельщики со всего мира превращают трибуны в настоящий карнавал, демонстрируя культуру, историю и символику своих стран через костюмы, грим и аксессуары. Показываем самые интересные фанатские образы и раскрываем их фишки.

Самый интересный грим

Самый популярный и впечатляющий «костюм» мексиканцев — грим Дня мёртвых (Диа де лос Муэртос). На праздник многие перевоплощаются в Катрину — персонажа сатирических гравюр начала XX века. Скелет с цветами изначально высмеивал слепое следование моде, а затем стал символом принятия смерти как естественной части жизни.

Образ Катрины давно вышел за пределы праздника и превратился в один из главных символов мексиканской культуры. На матче Чехия — Мексика болельщики не пытались напугать соперников своим гримом, а скорее хотели напомнить о богатых традициях своей страны. Страна-хозяйка выбыла из турнира 6 июля.

Грим Дня мёртвых на матче Чехия — Мексика Фото: «Чемпионат»

Этот футбольный фанат стал популярен по всему миру. Турецкий болельщик Уди Неко перед каждым матчем полностью покрывает лицо и шею чёрным гримом, оставляя нетронутыми лишь бороду и волосы. Ещё более контрастным его образ делают светлые линзы, из-за которых взгляд кажется почти потусторонним.

Уди Неко обрёл популярность не только благодаря необычной внешности, но и благодаря эмоциональным реакциям на происходящее на поле. Камеры регулярно ловят его во время матчей, а ролики с участием болельщика быстро становятся вирусными. Сегодня он уже считается одной из самых узнаваемых фигур на трибунах.

Уди Неко Фото: Alex Grimm/Getty Images

Уди Неко не единственный, кто выбрал угольный грим на ЧМ-2026. Колумбийские фанаты тоже использовали этот способ выделиться, но вместо контрастных волос и линз сделали акцент на одежде. Они дополнили образы яркими париками, футболками, плащами и другими элементами в цветах национального флага, превращая обычный макияж в полноценный сценический костюм.

Колумбийский фанат Фото: «Чемпионат»

Не менее эффектно выглядел и яркий грим. Болельщик из Кюрасао не ограничился раскрашенным лицом: он покрасил бороду в цвет национального флага, дополнил образ соответствующим маникюром и аксессуарами. Такой подход превратил поддержку сборной в искусство.

Образ болельщика с маникюром Фото: Francois Nel/Getty Images

Самые яркие аксессуары

Колумбийские фанаты удивляли не только нарядами, но и аксессуарами. Искушённой публике недостаточно просто накинуть флаг на плечи. Можно пойти дальше и подобрать парик, окрашенный в национальные цвета. А для завершения эпатажного образа добавить загадочности и скрыть лицо. Например, рестлерской маской.

Образ с париком и рестлерской маской Фото: «Чемпионат»

Загадочнее колумбийца в рестлерской маске может выглядеть только колумбиец в маске слона. Такие образы сразу становятся объектами внимания фотографов, а сами болельщики охотно позируют с поклонниками других сборных. Правда, если собираетесь дразнить соперников большими ушами и хоботом, особенно украшенными пайетками, стоит помнить о чувстве меры.

Фанат в маске слона Фото: David Ramos/Getty Images

Главным оружием болельщиков всегда была энергия. Её можно подчеркнуть национальными украшениями или современными отсылками к собственной культуре. Этнические серьги, ободки, повязки, браслеты и массивные ожерелья делают образ более узнаваемым и помогают рассказать о своей стране без слов.

Фанатка из ЮАР с национальными символами Фото: «Чемпионат»

Колумбийские болельщики встретили финальный свисток ликованием. После матча с ДР Конго стадион превратился в настоящую праздничную площадку, где маски, парики, грим и яркие костюмы стали такой же важной частью атмосферы, как песни и танцы на трибунах.

Колумбийский фанат празднует победу команды в матче с ДР Конго Фото: «Чемпионат»

Японские болельщики, в свою очередь, традиционно делали ставку на тщательно продуманные костюмы. Одни выбирали национальную одежду, другие вдохновлялись героями поп-культуры и аниме, а третьи комбинировали современные футбольные атрибуты с традиционными элементами.

Японские болельщики Фото: Alex Slitz/Getty Images

Немного перформанса

Не обошёлся ЧМ-2026 и без одного из самых известных футбольных фанатов — болельщика ДР Конго Кука Мболадинги, известного как Лумумба. Чем он прославился и почему такое прозвище? Его фанатский перформанс на матчах национальной команды состоит в неподвижном стоянии с поднятой рукой. Так он копирует позу главного политика в истории ДР Конго Патриса Лумумбы.

Цвета его одежды — дань уважения колористке национального флага. В данном случае Лумумба выбрал красный пиджак как основу образа. Этот цвет на флаге ДР Конго (в виде диагональной полосы) символизирует кровь мучеников, пролитую за независимость страны.

Правда, наслаждаться Лумумбой нам пришлось недолго. Он смог попасть только на матчи, проходившие в Мексике. В США его не пустили.

Лумумба на матче Колумбия — ДР Конго на групповом этапе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Американские болельщики тоже не забыли о национальной истории. Один из самых ярких фанатов появился на трибунах в образе, напоминающем одного из отцов-основателей США. Белый парик, синий камзол с золотой отделкой, кружевное жабо и полосатый жилет в цветах американского флага превратили обычный поход на футбол в небольшое историческое представление. Подобные костюмы редко встречаются на спортивных аренах, поэтому неизменно привлекают внимание фотографов и зрителей.

Эквадорские болельщики предпочли более разнообразные способы поддержки. Пока одни ограничились яркими париками в жёлто-сине-красных цветах, другие выбрали традиционные ремесленные изделия.

Образы болельщиков США, Эквадора, Хорватии, Южной Кореи и других — в галерее

Один из фанатов появился на стадионе в большой вязаной маске с геометрическими узорами, кисточками и декоративными элементами, дополнив её национальным флагом. Такой образ одновременно отсылает к народному творчеству и подчёркивает желание выделиться среди тысяч зрителей.

Мексиканские поклонники футбола переосмысливали знаменитую эстетику Дня мёртвых. Не все выбрали классический бело-чёрный грим Катрины.

Некоторые ограничились отдельными элементами образа:

декоративным макияжем вокруг глаз;

золотыми узорами;

цветочными венками;

одеждой с изображением скелета.

Благодаря сочетанию ярких красных роз, золотистых украшений и полупрозрачного костюма такой наряд выглядит скорее праздничным, нежели пугающим, и ещё раз напоминает, что мексиканская традиция посвящена памяти близких и уважению к наследию, а не созданию устрашающих образов.

Именно такие детали сделали чемпионат мира настоящим праздником не только футбола, но и национальных культур. Пока одни болельщики вдохновлялись историческими персонажами, другие – обращались к народным традициям, современному искусству или символам своей страны. В результате трибуны превратились в красочную выставку костюмов, где каждый образ рассказал собственную историю.