«Стальной характер» — 2026 в Томске: особенности и дистанции экстремального забега

Каждую вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. В Томске к этому празднику приурочили экстремальный забег «Стальной характер», он пройдёт на следующий день после торжества, в воскресенье, 9 августа. Рассказываем больше о старте.

О чём расскажем:

О старте

«Стальной характер» — это экстремальная гонка, участникам необходимо преодолеть все препятствия на дистанции и добраться до финиша. Среди испытаний: колючая проволока, барьеры, трамплины, сети, норы и грязевые ямы.

Дистанции разной сложности и длины, от 3 км до 11 км. Суммарно на них будет более 25 препятствий. На забеге «Стальной характер» атлеты бросают вызов самим себе каждый километр. Участвовать можно как индивидуально, так и в команде. Такой необычный тимбилдинг точно запомнится надолго.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l Томск» во «ВКонтакте»

Регистрация

Для участия в любом из забегов серии «Стальной характер» необходимо подать заявку через сайт «Высшей лиги» и внести стартовый взнос. Он будет разным в зависимости от дистанции и выбранного пакета: от 4490 до 6290 рублей.

В Томске организаторы предлагают два варианта стартового пакета: «Эконом» и «Оптимум». При покупке первого вы сможете участвовать в старте и пользоваться точками освежения на дистанции, а также получите медаль финишёра.

Второй пакет – расширенный, в него войдут контрольный браслет, электронный сертификат участника, фирменная спортивная сумка и футболка. Также при выборе пакета «Оптимум», атлетам предоставят место для хранения вещей, страховку участника и возможность возврата билета.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l Томск» во «ВКонтакте»

Расписание

Экстремальный забег «Стальной характер» в Томске пройдёт в воскресенье, 9 августа.

Программа мероприятия:

8:00-11:45 – регистрация участников;

9:00-18:00 – работа фан-зоны;

10:45 – официальное открытие;

11:00 – первый старт;

11:30 – второй старт;

12:00 – третий старт;

12:30 – четвёртый старт;

13:00 – пятый старт;

16:00 – закрытие забега.

Для прохождения регистрации и получения стартового пакета необходимо предоставить удостоверение личности, медицинскую справку и заполненный бланк отказа от претензий. Пройти регистрацию необходимо не позднее чем за 30 минут до старта забега на выбранную дистанцию.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l Томск» во «ВКонтакте»

Маршрут и дистанции

Пройдёт «Стальной характер» в Зоркальцевском сельском поселении в Томской области. На выбор предоставляется пять дистанций, сложность трассы будет расти пропорционально её длине. Расскажем чуть подробнее про каждый из забегов.

Дистанции экстремального забега «Стальной характер»

3 км. Короткая и наиболее простая дистанция. Она позволит новичку познакомиться со стартом. Некоторые препятствия могут показаться сложными, но справиться с ними сможет любой.

Короткая и наиболее простая дистанция. Она позволит новичку познакомиться со стартом. Некоторые препятствия могут показаться сложными, но справиться с ними сможет любой. 5 км. Этот забег считается «классикой» серии забегов «Стальной характер». Это уже не старт для новичков, его выбирают атлеты, для которых 3 км – пройденный этап.

Этот забег считается «классикой» серии забегов «Стальной характер». Это уже не старт для новичков, его выбирают атлеты, для которых 3 км – пройденный этап. 7 км. Наиболее сбалансированная трасса с идеальным соотношением дистанции и количества препятствий. Его лучше выбирать участникам со среднем уровнем подготовки и выше.

Наиболее сбалансированная трасса с идеальным соотношением дистанции и количества препятствий. Его лучше выбирать участникам со среднем уровнем подготовки и выше. 9 км. Предпоследняя по сложности трасса. Для её преодоления нужно обладать силой, выносливостью, ловкостью и смекалкой. Выбирая её, вы должны иметь чёткое представление о формате и особенностях старта.

Предпоследняя по сложности трасса. Для её преодоления нужно обладать силой, выносливостью, ловкостью и смекалкой. Выбирая её, вы должны иметь чёткое представление о формате и особенностях старта. 11 км. Самая сложная дистанция, которая станет челленджем даже для бывалых атлетов. Большое количество испытаний и большая дистанция не дадут заскучать ни на минуту.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l Томск» во «ВКонтакте»

Награждение

Каждый участник, успешно справившийся со всеми испытаниями по ходу дистанции, получит памятную медаль с символикой забега. Но награждения в категориях или абсолютном первенстве не будет, так же как и чипов хронометража. Этот забег не для рекордов и времени, он для эмоций и ощущения «я сделал это!» на финише.

Фото: Сообщество «Стальной Характер l Томск» во «ВКонтакте»

Прежде чем регистрироваться на старт, позаботьтесь о своём здоровье. Пройдите обследование и получите справку-допуск. Так вы обезопасите и себя, и организаторов старта.