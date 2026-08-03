«Стальной характер» — 2026 в Томске: особенности и дистанции экстремального забега

Каждую вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. В Томске к этому празднику приурочили экстремальный забег «Стальной характер», он пройдёт на следующий день после торжества, в воскресенье, 9 августа. Рассказываем больше о старте.
О чём расскажем:
О старте
«Стальной характер» — это экстремальная гонка, участникам необходимо преодолеть все препятствия на дистанции и добраться до финиша. Среди испытаний: колючая проволока, барьеры, трамплины, сети, норы и грязевые ямы.
Дистанции разной сложности и длины, от 3 км до 11 км. Суммарно на них будет более 25 препятствий. На забеге «Стальной характер» атлеты бросают вызов самим себе каждый километр. Участвовать можно как индивидуально, так и в команде. Такой необычный тимбилдинг точно запомнится надолго.
Фото: Сообщество «Стальной Характер l Томск» во «ВКонтакте»
Регистрация
Для участия в любом из забегов серии «Стальной характер» необходимо подать заявку через сайт «Высшей лиги» и внести стартовый взнос. Он будет разным в зависимости от дистанции и выбранного пакета: от 4490 до 6290 рублей.
В Томске организаторы предлагают два варианта стартового пакета: «Эконом» и «Оптимум». При покупке первого вы сможете участвовать в старте и пользоваться точками освежения на дистанции, а также получите медаль финишёра.
Второй пакет – расширенный, в него войдут контрольный браслет, электронный сертификат участника, фирменная спортивная сумка и футболка. Также при выборе пакета «Оптимум», атлетам предоставят место для хранения вещей, страховку участника и возможность возврата билета.
Фото: Сообщество «Стальной Характер l Томск» во «ВКонтакте»
Расписание
Экстремальный забег «Стальной характер» в Томске пройдёт в воскресенье, 9 августа.
Программа мероприятия:
- 8:00-11:45 – регистрация участников;
- 9:00-18:00 – работа фан-зоны;
- 10:45 – официальное открытие;
- 11:00 – первый старт;
- 11:30 – второй старт;
- 12:00 – третий старт;
- 12:30 – четвёртый старт;
- 13:00 – пятый старт;
- 16:00 – закрытие забега.
Фото: Сообщество «Стальной Характер l Томск» во «ВКонтакте»
Маршрут и дистанции
Пройдёт «Стальной характер» в Зоркальцевском сельском поселении в Томской области. На выбор предоставляется пять дистанций, сложность трассы будет расти пропорционально её длине. Расскажем чуть подробнее про каждый из забегов.
Дистанции экстремального забега «Стальной характер»
- 3 км. Короткая и наиболее простая дистанция. Она позволит новичку познакомиться со стартом. Некоторые препятствия могут показаться сложными, но справиться с ними сможет любой.
- 5 км. Этот забег считается «классикой» серии забегов «Стальной характер». Это уже не старт для новичков, его выбирают атлеты, для которых 3 км – пройденный этап.
- 7 км. Наиболее сбалансированная трасса с идеальным соотношением дистанции и количества препятствий. Его лучше выбирать участникам со среднем уровнем подготовки и выше.
- 9 км. Предпоследняя по сложности трасса. Для её преодоления нужно обладать силой, выносливостью, ловкостью и смекалкой. Выбирая её, вы должны иметь чёткое представление о формате и особенностях старта.
- 11 км. Самая сложная дистанция, которая станет челленджем даже для бывалых атлетов. Большое количество испытаний и большая дистанция не дадут заскучать ни на минуту.
Фото: Сообщество «Стальной Характер l Томск» во «ВКонтакте»
Награждение
Каждый участник, успешно справившийся со всеми испытаниями по ходу дистанции, получит памятную медаль с символикой забега. Но награждения в категориях или абсолютном первенстве не будет, так же как и чипов хронометража. Этот забег не для рекордов и времени, он для эмоций и ощущения «я сделал это!» на финише.
Фото: Сообщество «Стальной Характер l Томск» во «ВКонтакте»
Прежде чем регистрироваться на старт, позаботьтесь о своём здоровье. Пройдите обследование и получите справку-допуск. Так вы обезопасите и себя, и организаторов старта.