Форма для большого тенниса и падела: функциональность, тренды и конкретные вещи

Андрей Симонов PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Теннис и падел — два вида спорта с ракеткой, которые объединяет динамика, точность и особый дресс-код. Но форма для каждого из них имеет свои нюансы — функциональные, стилистические и технологические. Разбираемся, в чём играют профессионалы и любители, чем отличается экипировка для тенниса и падела и на что обращать внимание при выборе».

О чём расскажем:

Форма для большого тенниса

Большой теннис — один из немногих видов спорта, где дресс-код исторически строг. На турнирах «Большого шлема» некоторые корты по-прежнему требуют преимущественно белой формы, а ведущие спортсмены выступают в одежде, созданной в партнёрстве с крупнейшими брендами: Nike, adidas, Lacoste, Fila, — каждый сезон марки разрабатывают капсульные коллекции специально для турниров.

Главные требования к профессиональной форме — максимальная свобода движений, эффективное влагоотведение и терморегуляция. Ткани с технологиями Dri-FIT (Nike) или ClimaCool (adidas) отводят пот от тела, не давая одежде тяжелеть и прилипать, что позволяет игроку сосредоточиться на матче. Крой подбирается так, чтобы не сковывать замах ракетки и не тянуть при резких движениях: расширенные проймы, эргономичные швы, минимум лишних деталей.

Комплект из поло (7519 руб.) и шорт (5669 руб.) Wilson Фото: Wilson

У любителей требования схожие, но немного мягче. Строгого дресс-кода обычно нет, поэтому выбор шире: можно играть в компрессионных шортах, легинсах или в футболке свободного кроя — главное, чтобы было удобно. Тем не менее эксперты советуют не пренебрегать качеством ткани: синтетика с влагоотводящими свойствами гораздо комфортнее хлопка в разгар матча. Разница между профессиональной и любительской экипировкой скорее в деталях, цене и индивидуальной разработке, чем в принципиальных конструктивных решениях.

Падел и подход к форме: есть ли отличия?

Падел — более молодой и демократичный вид спорта. Он зародился в Мексике, завоевал Испанию и сейчас активно набирает популярность по всему миру, в том числе в России. Дресс-код здесь мягче, чем в большом теннисе, а форма несёт в себе больше энергии и яркости.

Топ (2772 руб.) и юбка-шорты (4289 руб.) Padel Mi Amor Фото: Padel Mi Amor

Функциональные отличия падел-формы от теннисной невелики: те же дышащие материалы, тот же акцент на свободе движений. Однако падел предполагает более интенсивные ускорения, частые смены направления и игру у стеклянных стен — одежда должна быть особенно эластичной. Кроме того, открытые и полуоткрытые падел-корты предъявляют повышенные требования к вентиляции экипировки.

Стилистически форма для падела заметно ярче и смелее: геометрические принты, неоновые оттенки, объёмные логотипы. Это отражает дух игры — динамичной, социальной, ориентированной на городскую аудиторию.

Падел добавил в моду свободу движений, облегающие силуэты и дышащие технологии. Здесь появляются геометрические принты, цветочные дизайны, неоновые оттенки.

Мужская форма для тенниса и падела

Базовый мужской комплект для ракеточных видов спорта — поло или футболка, шорты и носки. На первый взгляд всё просто, но именно в деталях кроются ключевые отличия.

Для большого тенниса традиционно предпочтительны поло: они соответствуют дресс-коду большинства клубов и выглядят классически. В 2026 году поло переживают настоящий ренессанс. В моде как традиционные модели на пуговицах из мягкого хлопкового пике, так и технологичные варианты — поло с воротником-стойкой на короткой молнии. Обратите внимание на поло — пример сочетания классического кроя с современными техническими характеристиками.

Поло мужское FILA, 2159 руб. Фото: FILA

Что касается цветовых тенденций: классический белый образ уступает место «дофаминовому» стилю. Популярны динамичные контрасты — сочетания белого, светло-голубого и насыщенного тёмно-синего, акцентные полосы и линейные графичные принты. Выразительные логотипы и номера на спине отдают дань уважения стилю университетских команд.

Шорты мужские Diadora, 2449 руб. Фото: Diadora

Для активных игр в падел особое значение приобретают компрессионные шорты. Они поддерживают мышцы бёдер, снижают усталость при длительных матчах и обеспечивают дополнительную свободу движений. Шорты с компрессией — практичный выбор как для корта, так и для интенсивных тренировок. Футболка здесь идеальная, функциональная и модная: технологичная ткань с влагоотведением и современным дизайном, характерным для падел-культуры (пример на фото).

Футболка мужская Bullpadel Palazuel, 3221 руб. Фото: Bullpadel

Женская форма для тенниса и падела

Женская теннисная форма, пожалуй, самая узнаваемая в мире ракеточного спорта. Платья, юбки, топы и шорты — каждый элемент существует в десятках вариаций. В 2026 году женскую форму определяет концепция court-to-culture («корт и культура»): спортивная одежда выходит за пределы площадки и становится частью городского гардероба. Элементы теннисного и падел-стиля носят в городе, на вечеринках, в офисе с расслабленным дресс-кодом.

Платье теннисное с шортами EUPHORIA, 2201 руб. Фото: EUPHORIA

Спортивные платья — классика женской теннисной моды, которая давно перешла и в падел.

Современные модели шьют из высокотехнологичных тканей: встроенный спортивный топ обеспечивает поддержку, интегрированные шорты решают вопрос комфорта, а эргономичный крой спинки типа «борцовка» даёт максимальную свободу рук.

Юбка-шорты женская adidas Club, 6199 руб. Фото: adidas

Юбки в комплекте с топом — универсальный вариант, не сковывающий движения ног. Верх может быть разный: более свободная или обтягивающая майка, топ, поло. Важно делать ставку на технологичные ткани — дышащие, обеспечивающие комфорт даже при высокой интенсивности тренирвоки.

Топ женский RAQUETASPORT Bright and Black, 5900 руб. Фото: RAQUETASPORT

Среди ключевых трендов сезона — цветовые блоки и яркие динамичные контрасты, логомания с отсылками к университетскому стилю, а также сдержанные благородные оттенки: синий, тёмно-зелёный, кипельно-белый. На первый план выходят технологичные материалы: лён, хлопок-сетка и ткани с влагоотведением. Полезная деталь для падела — карманы для мячей в юбках. Эластичные лямки с силиконовой фиксацией не сползают при прыжках — важный нюанс, который ценят активные игроки.

Свободная майка Bullpadel WPT Rufran, 3349 руб. Фото: Bullpadel

На что обращать внимание при выборе

Разобравшись с трендами, поговорим о практике. На что обращать внимание при выборе, чтобы не ошибиться?

Материал и технологии. Ищите ткани с влагоотводящими свойствами. Они отводят пот от тела, поддерживают комфортную температуру и быстро сохнут после стирки. Хлопок — не лучший выбор для активной игры: он тяжелеет от пота и долго сохнет, создавая дискомфорт.

Ищите ткани с влагоотводящими свойствами. Они отводят пот от тела, поддерживают комфортную температуру и быстро сохнут после стирки. Хлопок — не лучший выбор для активной игры: он тяжелеет от пота и долго сохнет, создавая дискомфорт. Эластичность . Особенно важна для падела. Проверьте одежду в движении: не тянет ли она при широком замахе или резком рывке в сторону. Идеальная ткань после растяжения возвращается в форму, не деформируясь.

. Особенно важна для падела. Проверьте одежду в движении: не тянет ли она при широком замахе или резком рывке в сторону. Идеальная ткань после растяжения возвращается в форму, не деформируясь. Посадка. Форма не должна быть ни слишком свободной, ни слишком облегающей. Оптимальная посадка — по фигуре, но с запасом на активное движение. Примерьте, подняв руки и сделав выпад: если ничто не тянет и не задирается, посадка правильная.

Форма не должна быть ни слишком свободной, ни слишком облегающей. Оптимальная посадка — по фигуре, но с запасом на активное движение. Примерьте, подняв руки и сделав выпад: если ничто не тянет и не задирается, посадка правильная. Вентиляция. Сетчатые вставки, перфорация, лазерная обработка ткани в зонах повышенного потоотделения — всё это улучшает воздухообмен и помогает не перегреться в жаркий день или в душном помещении.

Сетчатые вставки, перфорация, лазерная обработка ткани в зонах повышенного потоотделения — всё это улучшает воздухообмен и помогает не перегреться в жаркий день или в душном помещении. Дресс-код. Если вы планируете играть в клубе или участвовать в любительских турнирах, уточните требования к форме заранее. В большом теннисе они строже, чем в паделе: многие клубы требуют нейтральных цветов и специальной теннисной обуви.

Если вы планируете играть в клубе или участвовать в любительских турнирах, уточните требования к форме заранее. В большом теннисе они строже, чем в паделе: многие клубы требуют нейтральных цветов и специальной теннисной обуви. Универсальность. Можно ли использовать одну форму для обоих видов спорта? В большинстве случаев — да, если одежда обеспечивает свободу движений и соответствует требованиям клуба. Однако специализированная экипировка для каждой дисциплины даст дополнительное преимущество.

Форма для тенниса и падела — это инструмент, который напрямую влияет на производительность, комфорт и уверенность на корте. В 2026 году граница между спортивным и повседневным гардеробом стирается. Форма выходит с корта в город, а городская эстетика приходит на корт. Технологии, функциональность и стиль идут рука об руку — и это делает выбор одновременно интереснее и ответственнее. Выбирайте то, что соответствует вашему уровню игры, стилю и самоощущению — и тогда каждый матч, будь то долгий сет на теннисном корте или стремительная партия в падел, будет истинным удовольствием.

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