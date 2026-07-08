«Сырный трейл»: дистанции, особенности и программа старта в Подмосковье

Поучаствовать в «Сырном трейле» можно будет уже в эти выходные на территории Истринской сыроварни Олега Сироты. Рассказываем больше о старте.
О чём расскажем:
О старте
«Сырный трейл» в Истре — традиционный забег, проходящий на подмосковной сыроварне. Все девять дистанций возьмут своё начало на ферме, а участники смогут попробовать сыр прямо по ходу маршрута – в точках питания и освежения.
Маршрут забега будет проходить через коровник, поля и лесные тропы. Дополнительную сложность добавят броды. После финиша участников ждёт «Паста-пати».
Фото: istra.run
Расписание
Беговые старты «Сырного трейла» пройдут в выходные, 11 и 12 июля. Стартовые пакеты начнут выдавать днём ранее. Рассказываем подробнее о программе мероприятия.
10 июля, пятница
- 16:00-20:00 – выдача стартовых пакетов в Москве в магазине «АльпИндустрия» (Симоновский вал, 7Б).
11 июля, суббота
- 15:00 – открытие стартово-финишного городка.
- 15:00 – начало выдачи стартовых пакетов.
- 16:40 – разминка для участников детских забегов, «Командной эстафеты за сыром» и «Забега в лаптях».
- 16:45 – брифинг участников «Забега в лаптях» и «Командной эстафеты за сыром».
- 17:00 – старт «Забега в лаптях» на 1 км.
- 17:30 – старт «Командной эстафеты за сыром» 3х1 км.
- 17:50 – брифинг для участников детских забегов «Йогуртовая тысяча» и «Йогуртовая половинка».
- 18:00 – старт детского забега «Йогуртовая тысяча» на 1 км.
- 18:15 – старт детского забега «Йогуртовая половинка» на 500 м.
- 18:30 – награждение участников «Забега в лаптях», «Йогуртовой тысячи» и «Командной эстафеты за сыром».
- 18:30-23:00 – «Паста-пати».
- 18:45 – разминка для участников забега «Фермерский карнавал».
- 18:50 – брифинг для участников забега «Фермерский карнавал» на 5 км.
- 19:00 – старт забега «Фермерский карнавал» на 5 км.
- 19:45 – награждение участников забега «Фермерский карнавал» на 5 км.
- 19:50 – начало концертной программы.
- 20:40 – брифинг участников забега «Ночной сырный жор» на 10 км.
- 20:50 – разминка для участников забега «Ночной сырный жор».
- 21:00 – старт забега «Ночной сырный жор» на 10 км.
- 22:30 – награждение участников забега «Ночной сырный жор» на 10 км.
12 июля, воскресенье
- 7:00 – открытие стартово-финишного городка.
- 7:00 – начало выдачи стартовых пакетов.
- 8:30 – разминка участников забегов «Сливочный (около) пятачок», «Молочная пятнашка» и «Двойная сырная дюжина».
- 8:40 – брифинг участников забегов.
- 9:00 – старт забегов «Молочная пятнашка» на 15 км и «Двойная сырная дюжина» на 26 км.
- 9:20 – старт забега «Сливочный около пятачок» на 5 км.
- 10:00-13:00 – «Паста-пати».
- 11:30 – награждение участников забегов «Сливочный (около) пятачок», «Молочная пятнашка» и «Двойная сырная дюжина».
- 13:00 – завершение мероприятия.
Дистанции и маршруты
Все забеги пройдут на территории Истринской сыроварни Олега Сироты и в её окрестностях. Перед финишем бегунам предстоит подняться в «сырную гору». На выбор представлено девять трейлраннинговых дистанций с интересными названиями, расскажем чуть больше про каждую.
|Дистанция
|Возраст участников
|«Йогуртовая половинка», 500 м
|от 0 до 6 лет
|«Йогуртовая тысяча», 1 км
|от 7 до 15 лет
|«Забег в лаптях», 1 км
|16 лет и старше
|«Командная эстафета за сыром», 3х1 км
|7 лет и старше
|«Фермерский карнавал», 5 км
|16 лет и старше
|«Сливочный (около) пятачок», 5 км
|16 лет и старше
|«Ночной сырный жор», 10 км
|18 лет и старше
|«Молочная пятнашка», 15 км
|18 лет и старше
|«Двойная сырная дюжина», 26 км
|18 лет и старше
Награждение
Все участники, успешно преодолевшие дистанцию, получат памятную медаль финишёра. На всех дистанциях, кроме «Фермерского карнавала», награждаются по трое мужчин и по три женщины в абсолютном зачёте. На дистанциях «Двойная сырная дюжина» и «Молочная пятнашка» специальные призы также получат участники в пяти возрастных категориях: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60+ лет. Главный приз старта – шестикилограммовая головка сыра.
В детском забеге «Йогуртовая тысяча» призы достанутся участникам в трёх возрастных категориях: 7-9 лет, 10-12 лет и 13-15 лет. На «Йогуртовой половинке» награждение не предусмотрено.
В командном зачёте организаторы выделят три лучшие команды по набранным очкам. В «Командной эстафете за сыром» наградят три команды, пересёкшие финишную черту первыми. В корпоративном зачёте победители будут определяться по наибольшему количеству участников в команде.
Фото: istra.run
Забег может быть не только весёлым и красивым, но ещё и вкусным. Не каждый массовый старт может похвастаться дегустацией сыра и безалкогольного вина. Про такие яркие спортивные события мы рассказываем в разделе «Любительский спорт».