«Сырный трейл»: дистанции, особенности и программа старта в Подмосковье

Поучаствовать в «Сырном трейле» можно будет уже в эти выходные на территории Истринской сыроварни Олега Сироты. Рассказываем больше о старте.

О чём расскажем:

О старте

«Сырный трейл» в Истре — традиционный забег, проходящий на подмосковной сыроварне. Все девять дистанций возьмут своё начало на ферме, а участники смогут попробовать сыр прямо по ходу маршрута – в точках питания и освежения.

Маршрут забега будет проходить через коровник, поля и лесные тропы. Дополнительную сложность добавят броды. После финиша участников ждёт «Паста-пати».

Фото: istra.run

Расписание

Беговые старты «Сырного трейла» пройдут в выходные, 11 и 12 июля. Стартовые пакеты начнут выдавать днём ранее. Рассказываем подробнее о программе мероприятия.

10 июля, пятница

16:00-20:00 – выдача стартовых пакетов в Москве в магазине «АльпИндустрия» (Симоновский вал, 7Б).

11 июля, суббота

15:00 – открытие стартово-финишного городка.

15:00 – начало выдачи стартовых пакетов.

16:40 – разминка для участников детских забегов, «Командной эстафеты за сыром» и «Забега в лаптях».

16:45 – брифинг участников «Забега в лаптях» и «Командной эстафеты за сыром».

17:00 – старт «Забега в лаптях» на 1 км.

17:30 – старт «Командной эстафеты за сыром» 3х1 км.

17:50 – брифинг для участников детских забегов «Йогуртовая тысяча» и «Йогуртовая половинка».

18:00 – старт детского забега «Йогуртовая тысяча» на 1 км.

18:15 – старт детского забега «Йогуртовая половинка» на 500 м.

18:30 – награждение участников «Забега в лаптях», «Йогуртовой тысячи» и «Командной эстафеты за сыром».

18:30-23:00 – «Паста-пати».

18:45 – разминка для участников забега «Фермерский карнавал».

18:50 – брифинг для участников забега «Фермерский карнавал» на 5 км.

19:00 – старт забега «Фермерский карнавал» на 5 км.

19:45 – награждение участников забега «Фермерский карнавал» на 5 км.

19:50 – начало концертной программы.

20:40 – брифинг участников забега «Ночной сырный жор» на 10 км.

20:50 – разминка для участников забега «Ночной сырный жор».

21:00 – старт забега «Ночной сырный жор» на 10 км.

22:30 – награждение участников забега «Ночной сырный жор» на 10 км.

12 июля, воскресенье

7:00 – открытие стартово-финишного городка.

7:00 – начало выдачи стартовых пакетов.

8:30 – разминка участников забегов «Сливочный (около) пятачок», «Молочная пятнашка» и «Двойная сырная дюжина».

8:40 – брифинг участников забегов.

9:00 – старт забегов «Молочная пятнашка» на 15 км и «Двойная сырная дюжина» на 26 км.

9:20 – старт забега «Сливочный около пятачок» на 5 км.

10:00-13:00 – «Паста-пати».

11:30 – награждение участников забегов «Сливочный (около) пятачок», «Молочная пятнашка» и «Двойная сырная дюжина».

13:00 – завершение мероприятия.

Дистанции и маршруты

Все забеги пройдут на территории Истринской сыроварни Олега Сироты и в её окрестностях. Перед финишем бегунам предстоит подняться в «сырную гору». На выбор представлено девять трейлраннинговых дистанций с интересными названиями, расскажем чуть больше про каждую.

Дистанция Возраст участников «Йогуртовая половинка», 500 м от 0 до 6 лет «Йогуртовая тысяча», 1 км от 7 до 15 лет «Забег в лаптях», 1 км 16 лет и старше «Командная эстафета за сыром», 3х1 км 7 лет и старше «Фермерский карнавал», 5 км 16 лет и старше «Сливочный (около) пятачок», 5 км 16 лет и старше «Ночной сырный жор», 10 км 18 лет и старше «Молочная пятнашка», 15 км 18 лет и старше «Двойная сырная дюжина», 26 км 18 лет и старше

Точная длина дистанций может несущественно отличаться в большую или меньшую сторону от заявленной. Возраст участников забега определяется в дату проведения.

Награждение

Все участники, успешно преодолевшие дистанцию, получат памятную медаль финишёра. На всех дистанциях, кроме «Фермерского карнавала», награждаются по трое мужчин и по три женщины в абсолютном зачёте. На дистанциях «Двойная сырная дюжина» и «Молочная пятнашка» специальные призы также получат участники в пяти возрастных категориях: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60+ лет. Главный приз старта – шестикилограммовая головка сыра.

В детском забеге «Йогуртовая тысяча» призы достанутся участникам в трёх возрастных категориях: 7-9 лет, 10-12 лет и 13-15 лет. На «Йогуртовой половинке» награждение не предусмотрено.

В командном зачёте организаторы выделят три лучшие команды по набранным очкам. В «Командной эстафете за сыром» наградят три команды, пересёкшие финишную черту первыми. В корпоративном зачёте победители будут определяться по наибольшему количеству участников в команде.

Фото: istra.run

Забег может быть не только весёлым и красивым, но ещё и вкусным. Не каждый массовый старт может похвастаться дегустацией сыра и безалкогольного вина. Про такие яркие спортивные события мы рассказываем в разделе «Любительский спорт».