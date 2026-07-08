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Сырный трейл 2026 в Истре: дата, регистрация, маршрут, дистанции

«Сырный трейл»: дистанции, особенности и программа старта в Подмосковье
Светлана Ибрагимова
«Сырный трейл»: особенности и программа старта
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Забеги пройдут 11 и 12 июля.

Поучаствовать в «Сырном трейле» можно будет уже в эти выходные на территории Истринской сыроварни Олега Сироты. Рассказываем больше о старте.

О чём расскажем:

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О старте

«Сырный трейл» в Истре — традиционный забег, проходящий на подмосковной сыроварне. Все девять дистанций возьмут своё начало на ферме, а участники смогут попробовать сыр прямо по ходу маршрута – в точках питания и освежения.

Маршрут забега будет проходить через коровник, поля и лесные тропы. Дополнительную сложность добавят броды. После финиша участников ждёт «Паста-пати».

Фото: istra.run

Расписание

Беговые старты «Сырного трейла» пройдут в выходные, 11 и 12 июля. Стартовые пакеты начнут выдавать днём ранее. Рассказываем подробнее о программе мероприятия.

10 июля, пятница

  • 16:00-20:00 – выдача стартовых пакетов в Москве в магазине «АльпИндустрия» (Симоновский вал, 7Б).

11 июля, суббота

  • 15:00 – открытие стартово-финишного городка.
  • 15:00 – начало выдачи стартовых пакетов.
  • 16:40 – разминка для участников детских забегов, «Командной эстафеты за сыром» и «Забега в лаптях».
  • 16:45 – брифинг участников «Забега в лаптях» и «Командной эстафеты за сыром».
  • 17:00 – старт «Забега в лаптях» на 1 км.
  • 17:30 – старт «Командной эстафеты за сыром» 3х1 км.
  • 17:50 – брифинг для участников детских забегов «Йогуртовая тысяча» и «Йогуртовая половинка».
  • 18:00 – старт детского забега «Йогуртовая тысяча» на 1 км.
  • 18:15 – старт детского забега «Йогуртовая половинка» на 500 м.
  • 18:30 – награждение участников «Забега в лаптях», «Йогуртовой тысячи» и «Командной эстафеты за сыром».
  • 18:30-23:00 – «Паста-пати».
  • 18:45 – разминка для участников забега «Фермерский карнавал».
  • 18:50 – брифинг для участников забега «Фермерский карнавал» на 5 км.
  • 19:00 – старт забега «Фермерский карнавал» на 5 км.
  • 19:45 – награждение участников забега «Фермерский карнавал» на 5 км.
  • 19:50 – начало концертной программы.
  • 20:40 – брифинг участников забега «Ночной сырный жор» на 10 км.
  • 20:50 – разминка для участников забега «Ночной сырный жор».
  • 21:00 – старт забега «Ночной сырный жор» на 10 км.
  • 22:30 – награждение участников забега «Ночной сырный жор» на 10 км.
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12 июля, воскресенье

  • 7:00 – открытие стартово-финишного городка.
  • 7:00 – начало выдачи стартовых пакетов.
  • 8:30 – разминка участников забегов «Сливочный (около) пятачок», «Молочная пятнашка» и «Двойная сырная дюжина».
  • 8:40 – брифинг участников забегов.
  • 9:00 – старт забегов «Молочная пятнашка» на 15 км и «Двойная сырная дюжина» на 26 км.
  • 9:20 – старт забега «Сливочный около пятачок» на 5 км.
  • 10:00-13:00 – «Паста-пати».
  • 11:30 – награждение участников забегов «Сливочный (около) пятачок», «Молочная пятнашка» и «Двойная сырная дюжина».
  • 13:00 – завершение мероприятия.

Дистанции и маршруты

Все забеги пройдут на территории Истринской сыроварни Олега Сироты и в её окрестностях. Перед финишем бегунам предстоит подняться в «сырную гору». На выбор представлено девять трейлраннинговых дистанций с интересными названиями, расскажем чуть больше про каждую.

О формате трейловых стартов:
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ДистанцияВозраст участников
«Йогуртовая половинка», 500 мот 0 до 6 лет
«Йогуртовая тысяча», 1 кмот 7 до 15 лет
«Забег в лаптях», 1 км16 лет и старше
«Командная эстафета за сыром», 3х1 км7 лет и старше
«Фермерский карнавал», 5 км16 лет и старше
«Сливочный (около) пятачок», 5 км16 лет и старше
«Ночной сырный жор», 10 км18 лет и старше
«Молочная пятнашка», 15 км18 лет и старше
«Двойная сырная дюжина», 26 км18 лет и старше
Точная длина дистанций может несущественно отличаться в большую или меньшую сторону от заявленной. Возраст участников забега определяется в дату проведения.

Награждение

Все участники, успешно преодолевшие дистанцию, получат памятную медаль финишёра. На всех дистанциях, кроме «Фермерского карнавала», награждаются по трое мужчин и по три женщины в абсолютном зачёте. На дистанциях «Двойная сырная дюжина» и «Молочная пятнашка» специальные призы также получат участники в пяти возрастных категориях: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60+ лет. Главный приз старта – шестикилограммовая головка сыра.

В детском забеге «Йогуртовая тысяча» призы достанутся участникам в трёх возрастных категориях: 7-9 лет, 10-12 лет и 13-15 лет. На «Йогуртовой половинке» награждение не предусмотрено.

В командном зачёте организаторы выделят три лучшие команды по набранным очкам. В «Командной эстафете за сыром» наградят три команды, пересёкшие финишную черту первыми. В корпоративном зачёте победители будут определяться по наибольшему количеству участников в команде.

Фото: istra.run

Забег может быть не только весёлым и красивым, но ещё и вкусным. Не каждый массовый старт может похвастаться дегустацией сыра и безалкогольного вина. Про такие яркие спортивные события мы рассказываем в разделе «Любительский спорт».

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