Эти автоматические действия кажутся удобными, но именно они ведут к сколиозу, грыжам и вечной усталости.

Поза нога на ногу, сумка на одно плечо и ещё 3 привычки, которые разрушают ваш позвоночник

Осанка — это не просто эстетическая составляющая внешности, а прямой показатель здоровья всей системы организма. Большинство серьёзных деформаций формируются не из-за разовых травм, а в результате ежедневных, доведённых до автоматизма действий.

Кристина Елисеева остеопат практик-центра Ampermy «Разберём распространённые бытовые привычки, которые незаметно разрушают позвоночник каждый день».

Привычка сидеть «нога на ногу»

Это положение часто кажется самым комфортным, так как позволяет временно расслабить перенапряжённые мышцы поясницы, но цена такой позы слишком высока.

При скрещивании ног происходит вынужденный перекос костей таза, из-за чего крестец меняет своё физиологическое положение, в результате одна ягодичная мышца растягивается, а другая сокращается.

Фото: istockphoto.com/doble-d

Чтобы удержать вертикальную ось и не упасть, позвоночник выше таза вынужден компенсаторно искривляться. Это приводит к неравномерному давлению на межпозвонковые диски, спазму глубоких мышц поясницы и связок поясничных позвонков, возникает риск ущемления седалищного нерва.

Ношение сумки или рюкзака на одном плече

Регулярное распределение тяжести только на одну сторону заставляет плечевой пояс постоянно работать в режиме сопротивления силе тяжести.

Чтобы ремень сумки не соскальзывал, плечо рефлекторно приподнимается и подаётся вперёд. Мышцы шеи и трапеции с этой стороны приходят в состояние гипертонуса, а противоположная сторона смещается в сторону и перерастягивается.

Фото: istockphoto.com/Suphansa Subruayying

Из-за мышечного перекоса нарушается естественная подвижность рёбер, что со временем может приводить к межрёберной невралгии, а также ограничивать движение главной дыхательной мышцы-диафрагмы — и изменять глубину вдоха.

Сон на животе с повёрнутой головой

Ночь — единственное время суток, когда позвоночник должен полностью разгружаться, однако такая поза является серьёзным испытанием для шеи.

В положении на животе голова повёрнута в крайнее положение на протяжении нескольких часов. Это создаёт сильное скручивание в шейном отделе и блокирует суставы между первым и вторым шейными позвонками.

Пережимаются позвоночные артерии, ухудшается венозный отток от головного мозга. Как результат — утренняя скованность, головные боли, морщины на лице, хроническое мышечное напряжение и развитие протрузии .

Наклон шеи при использовании гаджетов

Длительный наклон головы вперёд во время чтения с экрана смартфона или работы за низко расположенным ноутбуком — главный фактор перегрузки шейного и верхне-грудного отдела позвоночника.

В вертикальном положении вес головы взрослого человека составляет около 4–5 кг. При наклоне вперёд под углом в 45 градусов из-за нагрузки на шейные позвонки и связки возрастает до 20–22 кг.

Фото: istockphoto.com/Studio4

Мышцы задней поверхности шеи работают на пределе, пытаясь удержать голову. Это приводит к формированию холки.

Опора на одну ногу в положении стоя

Частый перенос веса тела на одно бедро во время ожидания транспорта, в очередях или при разговоре кажется безобидным отдыхом для уставших ног.

В этот момент связочный аппарат тазобедренного сустава с опорной стороны испытывает колоссальную перегрузку, а глубокие мышцы-стабилизаторы противоположной стороны полностью выключаются из работы.

Фото: istockphoto.com/fotostorm

Регулярное повторение этой позы закрепляет перекос таза, провоцирует появление функциональной разной длины ног и перегружает пояснично-крестцовый отдел, вызывая ноющие боли в пояснице.

Для минимизации вреда достаточно внедрить базовые правила:

поднимать экраны гаджетов до уровня глаз;

чередовать плечи при ношении сумки;

контролировать симметричность обеих ног;

использовать индивидуально подобранные подушки для сна на боку или спине.

Организм обладает колоссальным ресурсом к саморегуляции, и, как только плохие привычки исчезают, тело самостоятельно начинает стремиться к здоровому балансу.