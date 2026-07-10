От Роналду до Холанда: самые стильные и дорогие сумки футболистов на ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу можно назвать спортивной Неделей моды. Если сомневаетесь в этом, изучите наш рейтинг самых стильных сборных на ЧМ-2026. Если скепсис остаётся, вот ещё одна подборка-доказательство — обзор предпочтений спортсменов в области сумок. Hermès, Louis Vuitton, Gucci, Goyard. Звёзды мирового футбола выбирают тяжёлый люкс по баснословным ценам. Стоимость таких премиальных аксессуаров может достигать $ 50 тыс.

Разбираем самые разные решения: от роскошно-лаконичных до ярких и необычных. В нашем обзоре будут и вместительные дорожные баулы, и миниатюрные сумочки. Про цены тоже обязательно расскажем.

О ком расскажем:

Криштиану Роналду

Выбор Роналду — это про роскошь без лишних деталей. Дорожная сумка Gucci Mega Web Trademark Large Duffle Bag — узнаваемая классика этого модного дома. Гладкая чёрная кожа и фирменная зелёно-красная текстильная полоса по центру выглядят максимально лаконично и при этом статусно. Все понимают, о каком бренде идёт речь. И этого достаточно. Тот факт, что на лицевой стороне нет броских металлических логотипов, ещё больше усиливает минималистичный настрой.

Криштиану Роналду и сумка Gucci Savoy Large Duffle Bag Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

Стоит эта сумка около $ 3400-3900. Кстати, чемодан тоже от Gucci. Он входит в ту же капсулу, что и сумка. Называется модель Gucci Porter. Выполнена она из чёрной кожи с тиснением фирменного графического паттерна. Стоит примерно так же, как и сумка — $ 3800-4200 .

Педру Нету

Португальский футболист Педру Нету также принял лаконичное модное решение. Он выбрал стильную и дорогую модель от дома Hermès. Модель Hermès HAC 40 — историческая предшественница знаменитой женской сумки Birkin.

Корпус сумки выполнен из прочной хлопковой парусины в светло-бежевом оттенке. Верхний клапан, ручки, ремни и угловые накладки сделаны из премиальной телячьей кожи. Тут использован фирменный рыже-коричневый оттенок бренда. Сочетание цветов очень элегантное и стильное.

Педру Нету с сумкой Hermès HAC 40 Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

Сегодня Hermès HAC в размерах 40 и 50 см считается одной из самых статусных дорожных сумок. Она очень популярна у мужчин-знаменитостей. В том числе и у футболистов. Она есть у Лионеля Месси, Дэвида Бекхэма и других. Цена на подобные модели начинается от $ 15 000-20 000 , но может превышать $ 40 000 (на ресейл-платформах, в зависимости от редкости исполнения и так далее).

Эрлинг Холанд

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд на ЧМ-2026 продемонстрировал страсть к сумкам Hermès и не ограничился их лаконичными версиями. Например, в его коллекции есть модель Hermès Endless Road HAC Birkin 50. Это лимитированная серия, украшенная аппликацией в виде горного пейзажа. Её стоимость составляет около $ 45 500 . Именно с этой сумкой Холанд прибыл на чемпионат.

Эрлинг Холанд с сумкой Hermès Endless Road HAC Birkin 50 Фото: David Jensen/Getty Images

По ходу турнира он также был замечен с моделями Hermès Multipocket HAC 50 за ( $ 69 500 ) и Hermès Evercalf Toile Cargo HAC 40 — текстильно-кожаной утилитарной сумкой стоимостью около $ 50 000 .

Валентин Барко

Не только Эрлинг Холанд решил выделиться из толпы, демонстрируя яркие и эксклюзивные модели сумок. Также поступил молодой аргентинский полузащитник Валентин Барко. Он выбрал лимитированную модель Louis Vuitton Keepall Bandoulière 50 Neon Pink. Её главная фишка именно цвет — неоновая фуксия. Сумка — часть специальной мужской коллекции, которую создал креативный директор Louis Vuitton Фаррелл Уильямс.

Louis Vuitton Keepall Bandoulière 50 Neon Pink Фото: Jay Biggerstaff/Getty Images

В отличие от базовых сумок бренда, эта модель выполнена в полностью монохромном стиле, где и фон, и сам логотип окрашены в один тон. Даже металлические элементы покрыты эмалью в тон сумки. С одной стороны, это выглядит лаконично, с другой — немного футуристично.

Сумка редкая, так как выпускается ограниченным тиражом. Её стоимость в бутиках начинается от $ 3800-4500. На ресейлах может быть дороже.

Винисиус Жуниор

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сделал ставку на принт. Он вышел с интересной моделью от Chrome Hearts. За основу здесь взята классическая спортивно-дорожная сумка из белой зернистой кожи. Но главная фишка — в аппликациях. Поверхность украшена фирменными разноцветными нашивками бренда в форме готических крестов.

Ещё одна фишка — фурнитура отлита из стерлингового серебра 925-й пробы. Полное название сумки — Chrome Hearts Multicolor Cross Patch Duffle Bag. Официальная цена варьируется: от $ 15 000 до 25 000 .

Винисиус Жуниор с сумкой Chrome Hearts Multicolor Cross Patch Duffle Bag Фото: Jordan Bank/Getty Images

Саму Кошта

Не только большими дорожными баулами, но и миниатюрными версиями сумок обратили на себя внимание фешен-сообщества футболисты на ЧМ-2026. Например, португальский полузащитник Саму Кошта продемонстрировал изящный клатч Gucci Small GG Canvas Clutch Bag.

Саму Кошта с клатчем Gucci Small GG Canvas Clutch Bag Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

Клатч выполнен из традиционной парусины со знаменитым принтом GG Supreme в бежево-коричневых тонах. Однако вещица довольно яркая. Бежевая гамма сочетается с отделкой из кожи неоново-зелёного цвета. Боковые вставки, ремешок на запястье и логотип — в том же оттенке. Цена клатча примерно $ 850-1000 .

Ману Коне

Французский полузащитник Ману Коне тоже показал вариант миниатюрной сумочки — дорожной косметички от люксового бренда Goyard. Она предназначена для хранения личных вещей и туалетных принадлежностей в поездках. Материал — прочное полотно Goyardine. Это смесь хлопка, льна и конопли с особым покрытием. Он полностью водонепроницаем, устойчив к загрязнениям.

Ману Коне с несессером Goyard Jouvence Toiletry Bag Фото: Jaiden Tripi/Getty Images

Модель Goyard Jouvence Toiletry Bag выполнена в фирменном оттенке жёлтого. Что-то ближе к горчичному. И он, кстати, прекрасно гармонирует с колористикой парадно-выездной формы французской сборной от Nike. Рыжие полосы на олимпийке и тёплый желтый оттенок несессера — идеальное сочетание. Его стоимость — $ 1500-2500 .

Этот несессер можно назвать редкостью ещё и потому, что марка Goyard принципиально не продаёт свои вещи онлайн. При этом её бутики есть только в нескольких мегаполисах мира. Понятно, что вокруг аксессуаров Goyard присутствует определённый ажиотаж. И когда с одним из них выходит в свет известный футболист, очевидно, он только возрастает.

Все аксессуары звёздных футболистов — это про стиль и эксклюзивность. Конечно, порой предпочтения может определять контракт. Если спортсмен — амбассадор бренда, ему не приходится платить за возможность использовать его вещи. Однако зачастую выбор является личным и отражает индивидуальные модные предпочтения. Например, Эрлинг Холанд не является амбассадром Hermès. Этот дом вообще принципиально не дарит свои сумки знаменитостям. Также и страсть Криштиану Роналду к Gucci — личная история. Поэтому смело можно говорить о том, что футболисты и люксовые сумки — это по любви.