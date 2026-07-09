Что уничтожает желудок? Доктор Вялов — о вреде спортпита, ИИ-врачах и опасных упражнениях

Сергей Вялов — гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, автор 160 научных работ, 10 практических руководств для врачей, бестселлера «Гастро-книга» и уникальной книги «Схемы лечения», руководитель Гастро-центра Института пластической хирургии, заведующий курсом гастроэнтерологии, медицинский эксперт №3 в РФ по мнению врачей, ведущий программы «Ваше здоровье». Автор новинки «Стол №5. Здоровье печени, желчного и поджелудочной», вышедшей в «АСТ Нонфикшн».

Фото: из личного архива Сергея Вялова

Псевдонаучные процедуры, опасные тренды и вред протеиновых батончиков

— Учёные доказали, что микробиом кишечника влияет на наше настроение, депрессию и даже выбор партнёра. Сергей, признайтесь честно: кто сегодня мне отвечает на вопросы интервью — вы или колония ваших бактерий, которая захотела публичности? Насколько мы вообще свободны в своих желаниях?

— Конечно, я, мы с моими бактериями уже давно пришли к консенсусу. Связь между кишечником и мозгом — это двусторонняя магистраль, как шлейф электропроводки в компьютере, и исследования показывают, что микробиота действительно влияет на выработку нейромедиаторов, включая серотонин, от которого зависит наше настроение. Но я бы не сказал, что бактерии нами управляют — скорее, они наши партнёры по переговорам, создают условия для принятия того или другого решения, но в мыслительный процесс не вмешиваются.

Свобода воли в контексте бытовых и пищевых желаний — это вообще отдельная тема. Когда вам хочется шоколадки, это может быть сигнал от вашей микрофлоры, которая «проголодалась» по определённым веществам. Но как врач я знаю: осознанность и понимание этих процессов дают нам возможность сделать выбор, а не слепо подчиняться импульсам. Поэтому сегодня вам отвечаю я, но при поддержке мощной и лояльной команды моих бактерий.

— Вы каждый день сталкиваетесь с жертвами «чисток», детоксов и кофейных клизм. Какой самый абсурдный и дикий тренд биохакинга или народной медицины вызывал у вас одновременно и смех, и профессиональный ужас?

— Знаете, конкуренция за звание самого абсурдного тренда очень высокая. Но, пожалуй, меня больше всего поражает и пугает повальное увлечение витаминными капельницами и «дрип-спа» для здоровых людей. Человек приходит, платит большие деньги за внутривенную инфузию витаминов, считая это вершиной биохакинга, и при этом абсолютно не понимает, что его печень и почки — это природные фильтры, которые могут и сами справляться со своей задачей. Хотя если делать это с умом и на профессиональном уровне, то хороший эффект всё же можно получить, но стать суперменом вряд ли получится. Уринотерапия давно уже перестала быть модной, а чесночно-кофейные клизмы — это вообще технологичное средневековье.

Вместо того чтобы использовать проверенные и не обязательно лекарственные подходы, нас тянет на эксперименты и попытки изобрести велосипед заново. В мире над проблемами здоровья работает несколько миллионов специалистов: врачей-исследователей, биологов, химиков, физиков, генетиков, физиологов, в общем, учёных. Но мы всё равно пытаемся сделать «кустарный тюнинг» организма. И вопрос не в доказательной базе, стандартах или клинических рекомендациях. Перспективные разработки, которые пока не вошли в стандарты, тоже имеют эффективность, хотя многие ещё полностью не проверены. Врачебный ужас вызывает то, что за этими псевдонаучными процедурами не стоит вообще ничего, они просто высосаны из пальца.

— Веганы, кето-адепты, сыроеды, интервальные голодающие… Каждая из этих «сект» будет доказывать свою правоту. Почему в XXI веке с едой такие сложные отношения? И какая из этих «сект», на ваш взгляд, наносит самый незаметный, но страшный удар по организму?

— Сложные отношения с едой возникли потому, что мы превратили питание из биологической необходимости в способ самовыражения и поиска идентичности. Еда стала религией, адепты которой ищут «истинный путь». Если говорить о наиболее опасном тренде, с медицинской точки зрения я бы выделил неконтролируемое веганство без адекватной коррекции дефицитов. Организм не получит витамин В12 из растительной пищи, и его дефицит приведёт к неврологическим нарушениям, которые развиваются незаметно годами.

Противоположность этому — увлечение суперфудами и продуктами с повышенной концентрацией полезных веществ, что может только вредить организму. Кето-диета тоже опасна длительным ударом по сосудам и почкам из-за переизбытка жиров и белков. Но проблема в том, что любая крайность — это стресс для организма. Самое страшное — это не сама диета, а фанатизм, с которым люди отказываются слышать доводы здравого смысла.

— Вы часто говорите о печени. Она долго терпит издевательства, не болит, а потом просто отказывает. Как её поддержать и защитить?

— Печень — это наш главный фильтр и химический завод, который работает 24/7 и проводит более миллиона химических реакций в секунду. Она действительно уникальна своей способностью к регенерации, но и у неё есть предел прочности.

Первое и главное правило — не перегружать её токсинами, особенно алкоголем и избытком жирной пищи. А очень часто мы разрушаем её, просто принимая много БАДов, многие из которых печень тоже вынуждена обезвреживать. Второе — добавить в рацион продукты, которые являются «расходными материалами» для печени: белки, жиры, витамины А, D, Е, К. Печень не любит, когда мы её повреждаем, а ей нечем проводить «ремонт» и чинить повреждения. Но её главный враг — это не какой-то конкретный продукт, а скорость, с которой мы её разрушаем. Ведь она неплохо восстанавливается, но когда мы очень сильно её повреждаем, то она вынуждена восстанавливаться слишком быстро, а это переходит в бесконтрольное восстановление и даже рак печени.

— Говорят, что все болезни от нервов. Если бы желудок умел разговаривать, какую главную претензию он бы предъявил современному городскому жителю?

— Восстановим историческую справедливость, не говорят, а это конкретно сказал Сергей Петрович Боткин в контексте регулирования работы организма и его систем, но мы, как обычно, неправильно поняли его глубокую мысль и потеряли продолжение. Но желудок сказал бы: «Перестань есть на бегу и в стрессе!»

Пищеварение начинается в голове, и его первая фаза так и называется — «мозговая фаза пищеварения». Когда мы видим еду, мозг даёт сигнал желудку выделять сок, создавать ферменты, запускать движение в кишечнике. Но если мы постоянно торопимся, работаем в состоянии многозадачности и нервничаем, организм работает «на автопилоте» и ещё включает режим «бей или беги», и пищеварение тормозится. В итоге еда вызывает тяжесть, изжогу и вздутие.

Вторая претензия — мы едим не потому, что голодны, а потому, что нам тревожно или грустно. Это называется эмоциональное питание, и оно нарушает весь пищеварительный ритм. Желудок просит нас просто сесть, успокоиться и уделить процессу еды хотя бы 20 минут.

— Многие верят, что если на продукте написано «ПП», значит, он точно действительно полезный, или, по крайней мере, не навредит ни здоровью, ни фигуре. А что в действительности? Что вы думаете о протеиновых батончиках? Едите ли вы их сами? И вообще, что берёте с собой на перекус?

— Надпись «ПП» — это больше маркетинговый ход, а не медицинская гарантия. Протеиновые батончики — это хороший инструмент для спортсменов, когда нужно быстро восполнить белок, например, после тренировки. Но большинство этих батончиков — это «конфеты в обёртке здорового питания» с добавлением сахара, сиропов и искусственных ингредиентов.

Фото: istockphoto.com/karinsasaki

Самый опасный ингредиент — это кукурузный фруктозный сироп, который используют, чтобы батончики держали форму и были сладкими на вкус. Но именно он вызывает воспаление, особенно в кишечнике, и повышает риск образования полипов и аденом . Я сам их не ем, потому что предпочитаю получать белок из натуральных продуктов. На перекус я беру горсть орехов, яблоко или, например, кусочек сыра и цельнозерновой хлеб. Это даёт энергию без лишних химических добавок. А главное, я помню, что батончик — это перекус для экстренного случая, а не замена полноценного приёма пищи.

— Если бы завтра в мире запретили все БАДы и витамины в банках, что бы произошло со здоровьем нации? Мы бы вымерли или, наоборот, стали здоровее?

— Мы бы точно не вымерли, а скорее стали бы здоровее как нация, потому что люди перестали бы беспорядочно пить витамины, которые им не нужны. И даже не столько витамины, сколько другие добавки, которые к витаминам отношения вообще не имеют. Например, кору муравьиного дерева, или скользкий вяз, или грифонию — всё это тоже зарегистрировано как БАДы, но не является ни витаминами, ни микроэлементами.

Но, возвращаясь к витаминам, исследования показывают, что избыток жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) так же опасен, как и их дефицит. У нас в стране огромная проблема гипердиагностики дефицитов. Человек сдаёт анализы, находит у себя нехватку витамина D на 2% ниже нормы и начинает пить ударные дозы, забывая, что большинство витаминов мы должны получать из пищи. Если мы начнём есть правильные количества продуктов — овощи, фрукты, мясо, рыбу — то в 90% случаев никакие БАДы нам не понадобятся. БАДы — это дополнение к терапии, а не замена здорового образа жизни. Но многие сейчас пытаются вылечить себя добавками, в которых нет ни витаминов, ни микроэлементов, — скорее всего, это ошибка.

Главные страхи пациентов, медийность и проблемы фитнес-инфополя

— По каким микросигналам вы понимаете, что пациент, клянущийся, что питается только брокколи и росой, вчера ночью съел половину торта у открытого холодильника?

— О, у нас, врачей, есть профессиональная интуиция, и язык тела нас часто выдаёт. Когда пациент начинает слишком эмоционально и подробно описывать свою идеальную диету, это первый звоночек. Второй момент — это объективные данные или осмотр пациента и его живота, которые в медицине называют пальпация и перкуссия. Ну и, конечно, аускультация или выслушивание живота с помощью фонендоскопа. Осмотр покажет истинное положение дел. Можно понять, что человек ел, сколько обычно еды он съедает, что находится в кишечнике и в каком количестве. Иногда даже душу видно.

Однако проще всего, и я практически всегда так делаю, просто написать всё, что человек съел за день, вчера или сегодня. Обычно проблема вовсе не в том, что он специально что-либо скрывает, а в том, что искренне не знает, что полезно и что вредно. Поэтому ест вредную еду в абсолютной уверенности, что правильно и хорошо питается. Это просто надо объяснять и рассказывать.

— Почему людям легче развестись, сменить работу, переехать в другую страну, чем просто отказаться от сахара или вечернего переедания?

— Потому что еда — это самый доступный и быстрый способ получить дофамин. Когда мы едим сладкое и жирное, мозг получает мгновенное вознаграждение, это древний механизм выживания. Смена работы или переезд — это огромные энергозатраты и изменения, а отказаться от сахара — значит, остаться с самим собой и своим стрессом без «костыля». Это похоже на зависимость: люди знают, что это вредно, но не могут остановиться, потому что организм требует эндорфинов.

Чтобы это изменить, нужно не просто силу воли напрячь, а понять свои психологические триггеры: зачем я это делаю? Мне скучно? Грустно? Тревожно? Это глубинная работа, которую многие не готовы делать. Но иногда это вынужденный сигнал организма, когда питание настолько неправильное, что организму с биологической точки зрения просто нечего есть и он пытается выжить. Тогда надо перестраивать рацион питания.

— Гастроэнтерология и проктология — сферы, где людям часто стыдно. Как вы как врач снимаете этот барьер? Бывали случаи, когда стыд буквально доводил пациента до реанимации?

— Стыд — это огромный барьер, и я всегда говорю пациентам: «Вы для меня не симптом, а человек, и проблемы с пищеварением могут быть у каждого». Я сразу стараюсь создать атмосферу абсолютно спокойной и рутинной беседы. К сожалению, случаи, когда из-за стыда люди доводят себя до критического состояния, — это реальность. Я помню пациентку с симптомами, похожими на обычный геморрой, которая стеснялась прийти на осмотр в течение пяти лет. Когда она наконец обратилась, оказалось, что у неё была опухоль, которую можно было вылечить на ранней стадии. Это трагедия, которая происходит из-за ложной скромности. Поэтому я всегда подчёркиваю: здоровье не терпит стеснения.

— Вы учёный, кандидат наук, но в YouTube вам приходится играть по правилам шоу-бизнеса: делать яркие обложки, броские заголовки. Не чувствуете ли вы внутреннего конфликта между академическим врачом и шоуменом? Коллеги-профессора не ворчат, что вы «упрощаете» науку?

— Это вопрос, на который я уже давно ответил. Я упрощаю науку без потери «медицинской глубины», ведь всё можно объяснить просто и другими словами. По сути, я даже не упрощаю, а перевожу с медицинского на русский. Я уверен, что нужно говорить сложные вещи простым языком, чтобы люди поняли, как работает их тело. Но с использованием образов действительно нужно быть аккуратным, чтобы это не было истолковано превратно. С другой стороны — я понимаю, что, если заголовок будет скучным, никто это видео не откроет. Но при этом никто не запрещает внутри этого видео формировать у аудитории объективную точку зрения.

Это не конфликт, а борьба за внимание. Но для меня важно донести принципиальные смыслы до широкой аудитории, а не просто «хайпануть». Я всегда проверяю свои материалы по научным источникам и никогда не скажу того, за что мне будет стыдно перед коллегами. И я знаю, что коллеги-профессора тоже смотрят мои ролики — и многие поддерживают, потому что понимают, что просвещение сейчас важнее, чем сидение в терминах и научности. Хотя многие и не разделяют такой подход. Но в диалоге с врачами я сохраняю и терминологию, и рассказываю про передний край науки и новые тренды. Для каждой аудитории нужен свой понятный язык изложения.

— Вы пишете книги и снимаете видео, чтобы просвещать людей. Но нет ли обратного эффекта? Не приходят ли к вам пациенты с фразой: «Доктор, я посмотрел ваш ролик, сам поставил себе диагноз и сам назначил антибиотики»?

— Лично в моей практике это практически не встречается, и я очень этому рад. Обычно после просмотра видео или чтения моих книг люди начинают больше думать, поскольку получают хорошую базу знаний. Они начинают видеть ошибки, которые не позволяли им получить результат, начинают их исправлять, и тогда результат не заставляет себя ждать, возвращается и здоровье, и самочувствие.

Фото: из личного архива Сергея Вялова

Я всегда подчёркиваю, что мой контент — это для информации, а не для самолечения. Но находятся люди, которые приходят с уже готовым диагнозом и требуют конкретные лекарства. Это хорошо, потому что уже есть точка для обсуждения дальнейших действий и мне не приходится тратить дополнительное время на разъяснения, можно сразу переходить к действиям. Иногда я прошу забыть всё, что они «узнали» в интернете, и пройти нормальную диагностику. Мой главный посыл — чётко и конкретно разложить проблему, чтобы получить результат, то есть вылечиться полностью, а это возможно только после очного приёма и назначений врача. А мой контент нужен, чтобы вы понимали, какие вопросы задавать врачу, а не чтобы назначать себе лечение.

— Правда ли то, что считается вредным в привычном фитнес-инфополе, реально настолько вредно?

— Нет, большинство «страшилок» — это мифы. Например, утверждение, что есть нельзя после шести, — это бред, важнее общее количество еды за день, а потом уже и её состав, а не время. Главная проблема фитнес-инфополя — в чёрно-белом мышлении. Там все продукты делятся на «полезные» и «вредные», а на самом деле вредно — не учитывать количество. Если полезной еды будет слишком много, это тоже вредно. Можно есть даже гамбургер, если это происходит редко и в рамках общего здорового рациона. Врачи не должны запрещать, врачи рекомендуют разнообразие и умеренность. Но ещё важнее, чтобы врач показал, как это реализовать и внедрить в реальную жизнь.

Диеты, ИИ-врачи и приложения для анализа болезней по фото

— Действительно ли при похудении вообще нельзя есть вредности и пить пиво? Или это нам головы просто задурили? Что вообще подразумевается под здоровым питанием на самом деле?

— Если вы хотите похудеть, вам нужен дефицит калорий и состав еды. Если вы в этот дефицит вписываете пиво и бургер — вы похудеете, но вопрос, как вы себя будете чувствовать. Здоровое питание — это не про запреты, а про количество и разнообразие: достаточное количество белка, сложных углеводов, полезных жиров, клетчатки. Это про умение слушать свой организм и про осознанное потребление. Главное правило: ваш рацион должен быть устойчивым. Если он строится на запретах, вы долго не продержитесь. Можно есть даже гамбургер, если это происходит редко и в рамках общего здорового рациона.

Фото: istockphoto.com/vaaseenaa

Конкретно про пиво надо сказать, что оно даже в безалкогольном варианте улучшает разнообразие микрофлоры в кишечнике и в целом полезно в разумных количествах. А вот если после пива или «вредностей» портится стул или появляется вздутие, то это сигнал о проблемах с пищеварением или кишечником. Тут уже не вредности и пиво, а эти проблемы могут стать барьером для снижения веса.

— В одном из подкастов вы говорили, что еда — это не более чем энергия и все проблемы, которые с ней связаны, — в голове. Так как на самом деле работает процесс похудения? Разложите нам, пожалуйста, по полочкам. И что важнее в процессе пищеварения — правильно есть или в голове навести порядок?

— Добавлю ещё, что еда — это ещё и сигнал для мозга, гормонов и иммунитета. И с помощью еды мы можем оказывать влияние и даже управлять многими процессами в организме. Это отдельная область знаний, передний край науки, и этим я тоже занимаюсь.

Похудение — это сначала математика: тратите больше, чем потребляете. Но проблема в том, что за каждым перееданием стоит психология и гормоны. Важнее всего — навести порядок в голове. Процесс пищеварения запускается с мозга. Если вы едите в стрессе, пища хуже переваривается, метаболизм замедляется, и вы начинаете запасать жир. Я всегда помогаю разобраться с эмоциями и привычками, а уже потом составляю план питания. Организму сначала нужно что-то дать, а только потом забирать лишнее. Потому что можно сидеть на супердиете, но, если внутри тревога, вы всё равно сорвётесь. Только когда мы убираем психологические блоки, физиологические процессы приходят в норму. Разобраться с гормонами бывает ещё важнее, иногда они просто блокируют процесс похудения.

— Вы бы доверили своё здоровье ИИ-доктору или всё-таки только живому специалисту?

— Иногда даже живому доверить сложно. ИИ может помочь в диагностике, проанализировать снимки и медицинские изображения, например от колоноскопии или тонкого кишечника, разобраться с большими данными, например при исследовании микрофлоры, когда мы проверяем тысячу видов бактерий в кишечнике. Но он никогда не заменит живого грамотного врача, который видит пациента, слышит его интонации, чувствует его состояние.

Врач — это не только знания, это интуиция, эмпатия и умение видеть картину в целом. ИИ может дать верный диагноз, но как он назначит лечение? Неграмотного врача ИИ может заменить и, скорее всего, заменит. Медицина — это искусство на базе науки, а не только наука.

— Если бы мы взяли крестьянина из XIX века и накормили его стандартным бизнес-ланчем современного клерка (бургер, картошка фри, сладкая газировка, капучино на альтернативном молоке) — что бы с ним произошло?

— У него бы случился мощнейший метаболический шок. Его организм привык к грубой, необработанной пище, в основном растительной, к большим физическим нагрузкам. Раньше многие крестьяне впервые пробовали мясо, только когда поступали на службу в армию. Посмотрите на старинные фотографии и литературные описания, когда про человека в возрасте 35 лет говорили, что он глубокий старик, и выглядели соответствующе. Жили бедно и голодно, многие продукты были слишком дорогими или недоступными. А тут — жир, сахар, рафинированные продукты и прочая экзотика из заморских стран. У него бы резко подскочил сахар, печень испытала бы колоссальную перегрузку по обмену азота. Возможно, это вызвало бы у него запор из-за недостатка клетчатки и ферментированных продуктов.

Кстати, в XIX веке у людей не было такого распространённого ожирения, как сейчас, именно потому, что они ели естественную пищу и много двигались. Мы же деградируем, потому что слишком много едим обработанной еды и мало двигаемся. Кстати, ни у кого ещё не получилось правильно питаться, быть здоровым и при этом лежать на диване.

— Если тенденция с фастфудом и стрессом сохранится, как изменится пищеварительная система человека через 500 лет?

— Сама система пищеварения никак не изменится, но перспектива печальная. За последние несколько тысяч лет организм никак не изменился с точки зрения его устройства и процессов. Но если мы продолжим в том же духе, то через 500 лет наш кишечник может стать в 35 раз более больным, потому что обработанная пища вызывает воспаление и старение органов. Уже сегодня мы видим наиболее высокий риск по раку поджелудочной железы у людей в возрасте 17–35 лет. Похожая история с воспалением, полипами и раком кишечника. Мы видим жировую болезнь печени и фиброз у подростков, такой же, как раньше видели у алкоголиков.

У людей, возможно, исчезнет способность переваривать клетчатку, потому что это связано не с нами, а с микрофлорой, обитающей в кишечнике. Вот она-то как раз эволюционирует и изменяется. Но я надеюсь, что до этого не дойдёт, если мы осознаем проблему и сможем переломить эту тенденцию. Но для этого нужно уже сейчас менять свои пищевые привычки.

— Правда ли, что врачи — худшие пациенты? Расскажите свою историю.

— Абсолютная правда, врачи и рыжие, но у них есть генетические особенности. А врачи думают, что они всё знают, и поэтому либо запускают свои болезни, либо занимаются самолечением проблем не своего профиля. У меня лично не было таких историй, поскольку я стараюсь и слежу за здоровьем, больше занимаюсь предотвращением проблем, а не разгребанием последствий.

Но у коллег была история с рефлюксом: доктор чувствовал изжогу, думал, что это от пропусков питания и переутомления, и продолжал работать, забывая про себя. Игнорировал симптомы несколько месяцев, пока боль не стала невыносимой. Он сам себе назначил лечение, но когда он осознал, что ничего не помогает, то всё же обратился и прошёл обследование. Оказалось, что запущенный рефлюкс перешёл в эрозии и предраковое состояние. С тех пор он уяснил: к врачу надо ходить не когда «припекло», а для профилактики. Мы, врачи, всегда думаем, что мы бессмертные, но это большое заблуждение.

— Интервальное голодание 16/8, 20/4, голодание через день — как это влияет на пищеварение? Есть ли «красная черта», за которой уже опасно?

— Интервальное голодание — это инструмент, а не панацея. И важнее всего понимать, кому и когда это полезно делать, а кому нет. Врач должен это определить и подсказать. Для некоторых людей это работает: даёт «отдых» пищеварительной системе и помогает контролировать калорийность. Но для многих это катастрофа. Длительные перерывы в еде могут замедлять метаболизм, потому что организм воспринимает это как стресс и начинает делать запасы при первом же приёме пищи.

«Красная черта» — это когда голодание перестаёт быть контролируемым и ведёт к срывам, к запорам или образованию камней в жёлчном. Если вы голодаете и чувствуете сильный дискомфорт, слабость, раздражение — это уже опасно. И длительное голодание или резкое похудение без профессионального контроля — это вообще путь к серьёзным проблемам.

— Есть приложения, которые анализируют стул по фото (да, такие существуют!). Как врач вы бы рекомендовали такое или это паранойя?

— Бывает и мне присылают фотографии, да, такое происходит. Говорят: «Доктор, посмотрите мой анализ кала». Открываешь, а там картинка. Я бы не рекомендовал так делать. Это больше похоже на паранойю и игру в гадалку, чем на медицину. Качество и форма стула могут зависеть от того, что именно вы съели вчера, и других нюансов. По фото в приложении невозможно оценить скрытую кровь, наличие инфекций или состояние микрофлоры. Исследование кала — это серьёзная лабораторная работа, а не эстетический анализ.

Это может навредить: человек или запаникует из-за ерунды, или, наоборот, успокоится, увидев «норму», и пропустит реальную проблему. Лучше обратиться к врачу и прийти с анализом кала и пищевым дневником, если есть реальные тревожные симптомы.

Лучшие и худшие виды спорта, упражнения-табу и последствия от спортпита

— Какой вид спорта — это катастрофа для вашей специализации, а какой — лучшая профилактика?

— Катастрофа — это любой вид спорта, связанный с резкими подъёмами тяжестей и сильным напряжением пресса без правильной техники, особенно если не соблюдается интервал между приёмом пищи и тренировкой, а ещё марафонский бег. А лучшая профилактика для ЖКТ — это ходьба, плавание и йога. Эти виды спорта улучшают кровообращение в органах брюшной полости, снижают стресс и способствуют нормальной перистальтике.

Отдельно выделю боксёрские тренировки без спаррингов, которых многие боятся. Это отличная комплексная нагрузка: и кардио, и силовая, и координация, и дыхание. Главное — не перегружать себя и заниматься с удовольствием, не забывая о режиме питания до и после тренировок.

— Если бы вы выписывали «рецепт на спорт» своим пациентам, что бы там было написано и почему?

— Я бы всем выписал: «Ходьба в умеренном темпе 30–40 минут в день, 4–5 раз в неделю». Это золотой стандарт. Ходьба — это физиологично, безопасно, не перегружает суставы и сердце, но при этом отлично стимулирует перистальтику, помогает бороться со стрессом и способствует сжиганию калорий. Это доступно каждому, независимо от возраста и подготовки. А если есть желание — можно добавить плавание или лёгкую гимнастику. Но себе выписываю бокс.

Фото: istockphoto.com/.shock

— Говорят, что качать пресс полезно для всего. А правда ли, что для здоровья кишечника это тоже работает? Или есть упражнения-табу?

— Качать пресс полезно для мышц спины и формирования корсета, но для кишечника это обоюдоострый меч. Умеренные упражнения на пресс улучшают моторику и могут помочь при запорах. Но есть упражнения-табу: например, упражнения с сильным натуживанием, которые повышают внутрибрюшное давление. Они могут спровоцировать образование грыж, обострение геморроя и даже рефлюкс. Поэтому качать пресс нужно плавно, без рывков и натуживания, особенно людям с заболеваниями ЖКТ. Идеально — сочетание упражнений на пресс с дыхательными практиками.

— Тяжёлая атлетика, становая тяга, приседания со штангой — врачебный кошмар или всё-таки можно, если правильно?

— Можно, если вы здоровы и у вас идеальная техника. Но для большинства моих пациентов это кошмар. Резкое повышение внутрибрюшного давления во время становой тяги и приседаний создаёт колоссальную нагрузку на связки, кишечник и сосуды малого таза. Это может привести к опущению органов, грыжам, варикозу.

Если вы новичок или у вас есть проблемы с ЖКТ — эти упражнения противопоказаны. Если вы опытный атлет — делайте, но под контролем тренера и с акцентом на правильное дыхание, без «задержек» и натуживания. И напомню, что техника выполнения упражнений имеет первостепенное значение.

— Можно ли быть абсолютно здоровым, занимаясь профессиональным спортом? Или большой спорт — это всегда жертва здоровьем ради результата?

— Профессиональный спорт — это почти всегда жертва здоровьем ради результата. Это колоссальные нагрузки, экстремальные диеты, постоянные травмы и хроническое воспаление. Организм работает на износ, и многие профессиональные спортсмены заканчивают карьеру с целым букетом хронических болезней, включая гастрит и проблемы с суставами. Недавно одна бывшая спортсменка поставила рекорд, мы нашли у неё в кишечнике около 20 полипов. Быть абсолютно здоровым в большом спорте невозможно, потому что нагрузки превышают физиологические нормы. Здоровье — это про баланс, а большой спорт — это про достижение предела.

— Протеиновые коктейли, гейнеры, спортпит в огромных количествах — что происходит с кишечником у «качков»?

— У «качков», которые увлекаются спортивным питанием, кишечник испытывает сильный стресс. Большое количество белка — это тяжёлая нагрузка на печень, почки и кишечник. Избыток неусвоенного белка выращивает неправильную микрофлору в кишечнике, вызывая вздутие, метеоризм, и может привести к повышенной нагрузке на печень за счёт резкого усиления азотистого обмена, создать проблему с почками и спровоцировать подагру. Кроме того, многие добавки содержат искусственные подсластители и ароматизаторы, которые усиливают воспаление в кишечнике. В итоге — постоянное чувство тяжести, газообразование и проблемы с регулярным стулом. Всё хорошо в меру.

— Вы ведёте активный образ жизни в соцсетях — снимаете, монтируете, общаетесь. Это же тоже физически затратно. Как восстанавливаетесь?

— Это действительно очень энергозатратно, я практически не выключаюсь из работы. Восстанавливаюсь я двумя способами: во-первых, стараюсь соблюдать режим сна, потому что сон — это главный восстановитель. Во-вторых, я практикую переключение: когда я устаю от экранов, выхожу гулять или просто сижу в тишине. Мне помогает физическая активность, прогулки и массаж, чтобы активизировать тело, «перезагрузить» мозг и снять мышечные зажимы.

— Если бы вы создавали идеальную тренировку для здоровья кишечника и всего ЖКТ, что бы в неё входило?

— Идеальная тренировка начиналась бы с глубокого дыхания и релаксации для снижения уровня стресса. Затем — плавная аэробная разминка: быстрая ходьба или лёгкий бег в течение 20 минут для улучшения кровообращения в брюшной полости. Затем — комплекс упражнений на растяжку и скручивания (мягкие, без натуживания), чтобы стимулировать перистальтику. И в конце — упражнения на расслабление: например, поза ребёнка из йоги для снятия напряжения с мышц живота. Конечно, важно заниматься натощак или через два часа после еды, чтобы не мешать пищеварению.

Блиц-опрос

— Главный пищевой грех самого доктора Вялова — это...?

— Иногда я ем с телефоном, когда сильно занят, хотя сам же и учу своих пациентов не делать этого. К счастью, это бывает редко. Ещё я люблю кофе и шаурму, но с научной медицинской точки зрения при нормальном качестве продуктов это ок, так что отпускаю вам грехи.

— Какую еду вы не станете есть даже под дулом пистолета?

— Сырые яйца и непонятный фастфуд неизвестного происхождения, особенно котлеты сомнительного качества. А ещё невкусную и просроченную.

— Спортпит — да или нет?

— Для профессиональных спортсменов — да, в ограниченных дозах. Для обычных людей — скорее, нет, лучше получать белок из натуральных продуктов, если нет дефицита.

— Читмил раз в неделю — норма или зло?

— Скорее, один-два раза в месяц, если это не превращается в обжираловку на 5000 калорий. Разгрузите голову, позвольте себе маленькую радость, но не теряйте голову.

— Если бы можно было оставить в рационе человечества только три продукта, что бы вы оставили для идеального выживания?

— Гречка — источник медленных углеводов, клетчатки и белка. Квашеная капуста — для микрофлоры и витаминов. Яйца — для полноценного белка и жиров.

— Продолжите фразу: «Никогда не верьте врачу, который...»

—… обещает вылечить вас онлайн, или по телефону, или по фото, назначает лекарства без осмотра. Хороший врач всегда должен осмотреть пациента, иначе сложно получить результат.