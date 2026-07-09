Африканский Голливуд. Какие знаменитые фильмы снимали в Марокко?

Сегодня, 9 июля, в 23:00 мск состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся сборные Франции и Марокко. Расскажем интересные факты о стране, ставшей излюбленной киноплощадкой для режиссёров со всего мира.

Обычно съёмки проводят в городе Уарзазат, который называют Уалливуд или Африканский Голливуд. Именно здесь расположились две киностудии. Зачастую Марокко «исполняет роль» других стран – например, Египта. Благодаря сохранённым культурным памятникам, пустынным равнинам и необычной природе Марокко может вжиться даже в образ античной страны.

Кстати, все исторические места, запечатлённые в кино, свободны к посещению. Есть специальные экскурсии по киностудиям и главным локациям, в которых снимали голливудские блокбастеры и европейские шедевры. Всего на территории Уалливуда было снято более 200 фильмов и сериалов!

О чём расскажем:

«Лоуренс Аравийский»

Один из лучших исторических проектов мирового кинематографа частично снимали в Марокко. Например, сцену резни в Тафасе снимали в Уарзазате, и в ней принимали участие настоящие марокканские солдаты. Режиссер Дэвид Лин оказался новатором. Он экспериментировал с технологиями, операторской работой. Многие именитые режиссёры, в том числе Стивен Спилберг, взяли его открытия на заметку. Так, Дени Вильнёв при создании «Дюны» в качестве визуального примера выбрал именно «Лоуренса Аравийского».

На съёмки картины были затрачены рекордные $ 15 млн. По меркам 1960-х годов это баснословная сумма. Однако все затраты окупились – кассовые сборы составили $ 70 млн.

Кадр из фильма «Лоуренс Аравийский» Фото: «Кинопоиск»

«Мумия»

Египетские власти запретили режиссёру Стивену Соммерсу снимать приключенческий фильм на их территории. Команда долго боролась за право доступа к культурным памятникам и пирамидам, но получила официальный отказ. Тогда съёмочная площадка переместилась в Марокко.

Здесь, недалеко от города Эрфуд на территории пустыни Сахары, снимали натурные сцены. В кратере потухшего вулкана построили мёртвый город Хамунаптра. А все тюремные сцены сняли в отеле Марракеша. Там, кстати, жила съёмочная группа. Вторую часть – «Мумия возвращается» — Соммерс тоже снимал в Марокко.

Кадр из фильма «Мумия» Фото: «Кинопоиск»

«Жемчужина Нила»

Майкл Дуглас, Кэтлин Тёрнер и Дэнни Де Вито несколько месяцев жили в Марокко, пока шла работа над второй частью картины «Роман с камнем». Основной площадкой стал старинный город-крепость Айт-Бен-Хадду. Это излюбленная локация многих кинематографистов, её можно увидеть также в картинах «Мумия», «Иисус из Назарета», «Принц Персии».

Кадр из фильма «Жемчужина Нила» Фото: «Кинопоиск»

«Гладиатор»

И снова город-крепость Айт-Бен-Хадду стал одной из локаций – там снимали кадр продажи бывшего полководца Максимуса (Рассел Кроу) в рабство. А вот гладиаторскую арену и все кровавые битвы — на студиях Atlas Studios и CLA Studios. Там установили дорогостоящие декорации, разместили старинное оружие. Кстати, Айт-Бен-Хадду внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кадр из фильма «Гладиатор» Фото: «Кинопоиск»

Несмотря на то что фильм возвёл Рассела Кроу в ранг мировых звёзд, съёмки актёр вспоминает с большим неприятием. Во-первых, ему пришлось основательно готовиться к образу мужественного героя. Несколько месяцев Кроу сидел на высокобелковой диете и занимался спортом до изнеможения. Во-вторых, Рассел очень плохо переносил жару. После завершения работы Кроу зарёкся играть мускулистых персонажей. И слово сдержал – сейчас в располневшим актёре трудно узнать мощного Максимуса.

«007: Спектр»

Очередную часть бондианы снимали сразу в трёх городах Марокко: Танжере, Уйде и Эрфуде. Именно в районе Эрфуда кинематографисты построили декорации секретной базы злодея Блофельда. Его играл Кристоф Вальц. А потом эту базу взорвали! Сцена попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый мощный постановочный взрыв в истории кино.

Кадр из фильма «007: Спектр» Фото: «Кинопоиск»

«Принц Персии: Пески времени»

Все натурные съёмки приключенческой картины с Джейком Джилленхолом прошли в Марокко. Опять же, отметился город-крепость Айт-Бен-Хадду! Съёмочная группа была в восторге, что пришлось минимально выстраивать декорации. Исторические локации, живописная пустыня, памятники архитектуры – всё это оказалось на руку техникам и декораторам. Единственное, что осложняло съёмки — сильные ветра. В одну из недель разыгралась мощная песчаная буря, пришлось защищать дорогое оборудование и самим спасаться от стихии.

Кстати, Джилленхол, сыгравший Дастана, несколько месяцев изучал паркур. И на площадке обходился без каскадёров. Все прыжки, пируэты и трюки актёр исполнял сам. А роли преследовавших его ассасинов сыграли мастера боевых искусств, гимнасты и воздушные акробаты.

Кадр из фильма «Принц Персии: Пески времени» Фото: «Кинопоиск»

«Игра престолов»

И создателям знаменитого сериала приглянулся город Айт-Бен-Хадду. По задумке они превратили его в город Юнкай в Бухте работорговцев. В портовом городе Эс-Сувейра, который расположился недалеко от крепости, Дейенерис Таргариен освободила армию Безупречных. Также Эс-Сувейра в сериале стал ещё одним городом — Астапором, в нём Дейенерис готовилась к штурму Семи Королевств.

Эс-Сувейра тоже внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь ещё снимали такие фильмы, как «Отелло» и «Царство небесное».

Кадр из сериала «Игра престолов» Фото: «Кинопоиск»

«Александр»

Марокко стал главной площадкой исторического фильма Оливера Стоуна. Съёмки с юным Александром шли в Эс-Сувейре, а в Марракеше снимали битву Александра против персидского царя Дария III.

Режиссёр почти 15 лет готовился к съёмкам, изучал биографию Александра Македонского. Трудности начались ещё в момент кастинга на главную роль. Стоун вначале видел в образе героя Тома Круза и Хита Леджера – однако оба актёра отказались от сложных съёмок. Роль Филиппа отвергли Шон Коннери и Лиам Нисон, в итоге её сыграл Вэл Килмер.

Кадр из фильма «Александр» Фото: «Кинопоиск»

Выбор ирландца Колина Фаррелла публика осудила, но всё же его игру критики встретили тепло. Что не скажешь о самом фильме в целом. К сожалению, творение Стоуна провалилось в прокате, не отбило затраченный бюджет и собрало шесть номинаций на антипремию «Золотая малина». После провальной премьеры Оливер Стоун выпустил полную режиссёрскую версию, однако и это не спасло картину от финансового краха.

Интересно, что самой опасной сценой Стоун называл кадр битвы слонов. Режиссёр опасался, что животные могут нанести вред окружающим и не будут слушаться дрессировщиков. Но слоны оказались очень умными и послушными – аккуратно отыграли сцену без всяких рисков и инцидентов.

Кадр из сериала «Секс в большом городе 2» Фото: «Кинопоиск»

«Секс в большом городе 2»

По сюжету вторая часть полнометражного фильма проходит в ОАЭ. Но арабские власти запретили съёмки сериала в стране. По их мнению, главные героини развратны, и в целом проект выглядит неподобающим. Поэтому всё действие переместилось в Марракеш, хотя по сценарию сюжет развивается на Ближнем Востоке.