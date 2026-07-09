Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Статьи

Забег Ночная Тула – 2026: дата, регистрация, маршрут, дистанции

«Ночная Тула» — 2026: маршруты, дистанции и особенности забега
Светлана Ибрагимова
«Ночная Тула» — 2026: особенности забега
Комментарии
Старты пройдут 18 июля.

Ночные старты всегда имеют особенную атмосферу – пустые улицы, свет от фонарей и прохладный воздух. Преодолеть дистанцию под покровом темноты совсем скоро можно будет в Туле – на забеге «Ночная Тула». Рассказываем о деталях старта.

О чём расскажем:

Читайте также:
Что произойдёт с телом, если бегать каждый день на протяжении месяца Что произойдёт с телом, если бегать каждый день на протяжении месяца
Что будет, если пробежать 100 км. История любви на длинной дистанции
Фото
Что будет, если пробежать 100 км. История любви на длинной дистанции

О старте

Забег «Ночная Тула» входит в серию стартов «Тульский марафон». На выбор участникам предлагают две дистанции: 5 км и 10 км. Юные атлеты могут попробовать свои силы в детских забегах на 300 м, 600 м и 1 км.

Организаторы призывают делать эту ночь ярче: выбирайте запоминающиеся костюмы, используйте гирлянды и светящиеся элементы одежды. Ведь главное в массовом старте — эмоции и удовольствие от забега.

В 2025 году в спортивном событии приняли участие 2498 человек из 37 регионов России. На дистанции 10 км самым быстрым среди мужчин стал Алексей Дорофеев с результатом 31.56. Среди женщин раньше всех до финиша добралась Ирина Леонова – 36.03. Превзойдёт ли старт 2026 года эти показатели, узнаем совсем скоро.

Фото: Сообщество «Тульский марафон» во «ВКонтакте»

Расписание

Забеги начнутся в субботу, 18 июля, а завершатся ночью следующего дня.

17 июля, пятница

  • 17:00 — начало предварительной выдачи стартовых пакетов в стартовом городке.
  • 21:00 — окончание предварительной выдачи стартовых пакетов.
Больше интересного о беге:
Беговые кроссовки на лето: обзор специфики, технологий и топ-10 пар Беговые кроссовки на лето: обзор специфики, технологий и топ-10 пар
Почему возникает синдром «колено бегуна» и можно ли с ним продолжать тренировки Почему возникает синдром «колено бегуна» и можно ли с ним продолжать тренировки

18 июля, суббота

  • 12:00 — открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов.
  • 20:20 — разминка для участников детских забегов.
  • 20:30-21:00 — старты детских забегов на 300 м.
  • 21:10 — старт забега безграничных возможностей на 600 м.
  • 21:20-21:30 — старты детских забегов на 600 м.
  • 21:40 — награждение победителей забегов на 300 м и 600 м.
  • 21:55 — старт забега на дистанции 1 км.
  • 22:05 — награждение победителей забега на 1 км.
  • 22:15 — предстартовая разминка.
  • 22:35 — церемония открытия соревнований.
  • 22:40 — старт забегов на 5 км и 10 км.
  • 23:10 — награждение победителей забега на 5 км.
  • 23:35 — награждение победителей забега на 10 км.

19 июля, воскресенье

  • 00:20 — закрытие соревнований.
Фактическое время может незначительно отличаться от заявленного расписания. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения.

Фото: Сообщество «Тульский марафон» во «ВКонтакте»

Дистанции и маршруты

«Ночная Тула» — городской забег, все старты пройдут по центральным улицам Тулы: Менделеевской, Советской и проспекту Ленина. Вдоль трассы располагаются филармония им. И. А. Михайловского, музей «Тульские древности» и Дом Дворянского собрания. Стартово-финишный городок разместится на площади Ленина.

Готовьтесь к забегу с нами:
Забег на 10 км: как подготовиться к старту правильно? Рассказывает тренер
Забег на 10 км: как подготовиться к старту правильно? Рассказывает тренер
ДистанцияЛимит времениВозраст участников
300 м4-9 лет
600 м10-12 лет
1 км13-15 лет
5 км1 часот 16 лет
10 км1,5 часаот 16 лет
Для участия понадобится документ удостоверяющий личность и возраст, а также медицинская справка.

Фото: Сообщество «Тульский марафон» во «ВКонтакте»

Награждение

Все участники, успешно преодолевшие дистанцию, получат памятную медаль финишёра. Также пройдёт награждение в абсолютном первенстве и в возрастных категориях с первого по третье место. В забегах на 5 км и 10 км будет семь возрастных категорий среди мужчин и среди женщин: 16-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 и 70+.

Принимать участие в забегах можно в командах. Здесь награждение пройдёт в трёх номинациях:

  • команда с наибольшим числом участников;
  • команда с наилучшей средней скоростью;
  • команда с наилучшей суммой балов по средней дистанции.

Фото: Сообщество «Тульский марафон» во «ВКонтакте»

Подготовку к забегу лучше начать заранее, так вам будет легче преодолеть дистанцию. Планы тренировок, советы для новичков и бывалых атлетов ищите в нашем разделе «Бег».

Больше интересного — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Когда массаж опасен? 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку Когда массаж опасен? 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Рыбий жир vs омега-3. Почему не всем нужно их принимать? Рыбий жир vs омега-3. Почему не всем нужно их принимать?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android