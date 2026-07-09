«Ночная Тула» — 2026: маршруты, дистанции и особенности забега

Ночные старты всегда имеют особенную атмосферу – пустые улицы, свет от фонарей и прохладный воздух. Преодолеть дистанцию под покровом темноты совсем скоро можно будет в Туле – на забеге «Ночная Тула». Рассказываем о деталях старта.
О чём расскажем:
О старте
Забег «Ночная Тула» входит в серию стартов «Тульский марафон». На выбор участникам предлагают две дистанции: 5 км и 10 км. Юные атлеты могут попробовать свои силы в детских забегах на 300 м, 600 м и 1 км.
Организаторы призывают делать эту ночь ярче: выбирайте запоминающиеся костюмы, используйте гирлянды и светящиеся элементы одежды. Ведь главное в массовом старте — эмоции и удовольствие от забега.
В 2025 году в спортивном событии приняли участие 2498 человек из 37 регионов России. На дистанции 10 км самым быстрым среди мужчин стал Алексей Дорофеев с результатом 31.56. Среди женщин раньше всех до финиша добралась Ирина Леонова – 36.03. Превзойдёт ли старт 2026 года эти показатели, узнаем совсем скоро.
Фото: Сообщество «Тульский марафон» во «ВКонтакте»
Расписание
Забеги начнутся в субботу, 18 июля, а завершатся ночью следующего дня.
17 июля, пятница
- 17:00 — начало предварительной выдачи стартовых пакетов в стартовом городке.
- 21:00 — окончание предварительной выдачи стартовых пакетов.
18 июля, суббота
- 12:00 — открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов.
- 20:20 — разминка для участников детских забегов.
- 20:30-21:00 — старты детских забегов на 300 м.
- 21:10 — старт забега безграничных возможностей на 600 м.
- 21:20-21:30 — старты детских забегов на 600 м.
- 21:40 — награждение победителей забегов на 300 м и 600 м.
- 21:55 — старт забега на дистанции 1 км.
- 22:05 — награждение победителей забега на 1 км.
- 22:15 — предстартовая разминка.
- 22:35 — церемония открытия соревнований.
- 22:40 — старт забегов на 5 км и 10 км.
- 23:10 — награждение победителей забега на 5 км.
- 23:35 — награждение победителей забега на 10 км.
19 июля, воскресенье
- 00:20 — закрытие соревнований.
Фото: Сообщество «Тульский марафон» во «ВКонтакте»
Дистанции и маршруты
«Ночная Тула» — городской забег, все старты пройдут по центральным улицам Тулы: Менделеевской, Советской и проспекту Ленина. Вдоль трассы располагаются филармония им. И. А. Михайловского, музей «Тульские древности» и Дом Дворянского собрания. Стартово-финишный городок разместится на площади Ленина.
|Дистанция
|Лимит времени
|Возраст участников
|300 м
|—
|4-9 лет
|600 м
|—
|10-12 лет
|1 км
|—
|13-15 лет
|5 км
|1 час
|от 16 лет
|10 км
|1,5 часа
|от 16 лет
Фото: Сообщество «Тульский марафон» во «ВКонтакте»
Награждение
Все участники, успешно преодолевшие дистанцию, получат памятную медаль финишёра. Также пройдёт награждение в абсолютном первенстве и в возрастных категориях с первого по третье место. В забегах на 5 км и 10 км будет семь возрастных категорий среди мужчин и среди женщин: 16-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 и 70+.
Принимать участие в забегах можно в командах. Здесь награждение пройдёт в трёх номинациях:
- команда с наибольшим числом участников;
- команда с наилучшей средней скоростью;
- команда с наилучшей суммой балов по средней дистанции.
Фото: Сообщество «Тульский марафон» во «ВКонтакте»
Подготовку к забегу лучше начать заранее, так вам будет легче преодолеть дистанцию. Планы тренировок, советы для новичков и бывалых атлетов ищите в нашем разделе «Бег».