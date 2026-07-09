«Ночная Тула» — 2026: маршруты, дистанции и особенности забега

Ночные старты всегда имеют особенную атмосферу – пустые улицы, свет от фонарей и прохладный воздух. Преодолеть дистанцию под покровом темноты совсем скоро можно будет в Туле – на забеге «Ночная Тула». Рассказываем о деталях старта.

О чём расскажем:

О старте

Забег «Ночная Тула» входит в серию стартов «Тульский марафон». На выбор участникам предлагают две дистанции: 5 км и 10 км. Юные атлеты могут попробовать свои силы в детских забегах на 300 м, 600 м и 1 км.

Организаторы призывают делать эту ночь ярче: выбирайте запоминающиеся костюмы, используйте гирлянды и светящиеся элементы одежды. Ведь главное в массовом старте — эмоции и удовольствие от забега.

В 2025 году в спортивном событии приняли участие 2498 человек из 37 регионов России. На дистанции 10 км самым быстрым среди мужчин стал Алексей Дорофеев с результатом 31.56. Среди женщин раньше всех до финиша добралась Ирина Леонова – 36.03. Превзойдёт ли старт 2026 года эти показатели, узнаем совсем скоро.

Фото: Сообщество «Тульский марафон» во «ВКонтакте»

Расписание

Забеги начнутся в субботу, 18 июля, а завершатся ночью следующего дня.

17 июля, пятница

17:00 — начало предварительной выдачи стартовых пакетов в стартовом городке.

21:00 — окончание предварительной выдачи стартовых пакетов.

18 июля, суббота

12:00 — открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов.

20:20 — разминка для участников детских забегов.

20:30-21:00 — старты детских забегов на 300 м.

21:10 — старт забега безграничных возможностей на 600 м.

21:20-21:30 — старты детских забегов на 600 м.

21:40 — награждение победителей забегов на 300 м и 600 м.

21:55 — старт забега на дистанции 1 км.

22:05 — награждение победителей забега на 1 км.

22:15 — предстартовая разминка.

22:35 — церемония открытия соревнований.

22:40 — старт забегов на 5 км и 10 км.

23:10 — награждение победителей забега на 5 км.

23:35 — награждение победителей забега на 10 км.

19 июля, воскресенье

00:20 — закрытие соревнований.

Фактическое время может незначительно отличаться от заявленного расписания. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения.

Фото: Сообщество «Тульский марафон» во «ВКонтакте»

Дистанции и маршруты

«Ночная Тула» — городской забег, все старты пройдут по центральным улицам Тулы: Менделеевской, Советской и проспекту Ленина. Вдоль трассы располагаются филармония им. И. А. Михайловского, музей «Тульские древности» и Дом Дворянского собрания. Стартово-финишный городок разместится на площади Ленина.

Дистанция Лимит времени Возраст участников 300 м — 4-9 лет 600 м — 10-12 лет 1 км — 13-15 лет 5 км 1 час от 16 лет 10 км 1,5 часа от 16 лет

Для участия понадобится документ удостоверяющий личность и возраст, а также медицинская справка.

Фото: Сообщество «Тульский марафон» во «ВКонтакте»

Награждение

Все участники, успешно преодолевшие дистанцию, получат памятную медаль финишёра. Также пройдёт награждение в абсолютном первенстве и в возрастных категориях с первого по третье место. В забегах на 5 км и 10 км будет семь возрастных категорий среди мужчин и среди женщин: 16-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 и 70+.

Принимать участие в забегах можно в командах. Здесь награждение пройдёт в трёх номинациях:

команда с наибольшим числом участников;

команда с наилучшей средней скоростью;

команда с наилучшей суммой балов по средней дистанции.

Фото: Сообщество «Тульский марафон» во «ВКонтакте»

Подготовку к забегу лучше начать заранее, так вам будет легче преодолеть дистанцию. Планы тренировок, советы для новичков и бывалых атлетов ищите в нашем разделе «Бег».