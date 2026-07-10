Спортивные активности на VK Fest в Нижнем Новгороде: фехтование, танцы, йога и не только

11 июля 2026 года Нижний Новгород впервые примет масштабный фестиваль VK Fest. Главной площадкой станет Стрелка — место, где сливаются Ока и Волга, а заодно музыка, спорт, творчество и хорошее настроение. Организаторы подготовили программу, наполненную выступлениями любимых артистов, движением и живым общением. Рассказываем, что ждёт гостей в спортивной зоне.

Главная фишка спортивной программы — возможность лично пообщаться с игроками ведущих нижегородских команд. Хоккейный клуб «Торпедо» и футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» отправят своих спортсменов на автограф-сессии и спортивные конкурсы. Вы не только получите заветную подпись, но и сможете посоревноваться в ловкости с настоящими профи.

О чём расскажем:

Футбол

Любителей погонять мяч ждут сразу два турнира. Клуб «Торпедо» и женская команда «Норманочка» организуют соревнования по мини-футболу — в том числе с участием своих игроков. Матчи пройдут на специальной площадке с LED-панелями, что добавит зрелищности. Рядом расположится зона настольного футбола, где можно сразиться с друзьями или даже с профессионалами. А для любителей киберспорта — телевизор с приставкой и уютные пуфики, чтобы отдохнуть и провести время с комфортом.

Фото: пресс-служба VK fest

Фехтование

Если вы всегда мечтали почувствовать себя героем исторических фильмов, то VK FEST предоставит такой шанс. Опытные инструкторы проведут тренировки и мастер-классы по фехтованию, организуют показательные бои. Вы сможете примерить настоящую экипировку, сделать фото и даже получить индивидуальную пробу в секцию. Возможно, это станет началом большого спортивного пути.

Фото: пресс-служба VK fest

Йога, пилатес и растяжка

Между активными играми и танцами важно найти время для самоуглубления. В спортивной зоне работает несколько студий, предлагающих йогу, медитации, пилатес и занятия для здоровой спины. Они помогут расслабиться, снять напряжение и восстановить дыхание. Для самых юных гостей проведут отдельные занятия по йоге с малышами — это отличный способ приобщить ребёнка к здоровому образу жизни с ранних лет.

Также стоит обратить внимание на зону отдыха с чаем, где после тренировки можно посидеть в уютных креслах, выпить травяной напиток и просто насладиться атмосферой фестиваля.

А для самых стойких будет организовано гвоздестояние! Это шанс проверить свою концентрацию и внутреннюю устойчивость.

Фото: пресс-служба VK fest

Танцевальные батлы и мастер-классы

Без танцев ни один фестиваль не обходится, и VK Fest не исключение. Здесь будет организован настоящий марафон: джемы и мастер-классы по разным стилям — от зажигательной латины и афро до пластичного контемпорари и динамичного хип-хопа. Вы сможете не только понаблюдать за профессионалами, но и сами выйти в круг батла. Даже если вы никогда раньше не танцевали — научат основным движениям. Танец объединяет, и это как раз тот случай, когда можно раскрепоститься, получить заряд энергии и улыбнуться от души.

Интеллектуальный отдых: шахматы и настольные игры

Если хочется переключиться с физической активности на умственную — добро пожаловать в шахматный клуб. Здесь пройдут турниры и лекции для всех желающих, независимо от уровня подготовки. Можно послушать интересные стратегии, сыграть партию с соперником или просто понаблюдать за захватывающими дуэлями.

Рядом развернётся огромная зона настольных игр. Организаторы привезут самые разные варианты — от классических «ходилок» до современных стратегий и деревянных игр ручной работы. Это идеальное место для семей с детьми, для компаний друзей и для всех, кто любит соревноваться в уме и весело проводить время.

Фото: пресс-служба VK fest

Водные приключения и баланс

Для тех, кто неравнодушен к водной стихии, на фестивале организуют мастер-классы по морским узлам и создадут настоящую чил-зону с шезлонгами и пуфами прямо у воды. А рядом — станция проката сапов и обучение на тренажёрах для сёрфинга. Можно попробовать удержать равновесие на баланс-бордах — это отличная тренировка для координации и весёлое развлечение.

Также будут работать игровая зона с бадминтонной сеткой и фотозона с огромным воланом — отличный повод сделать яркий кадр.

Множество впечатлений ждёт вас на VK FEST в Нижнем Новгороде 11 июля. Фехтование, мини-футбол, йога, танцевальные батлы, шахматные турниры и настольные игры — найдутся увлечения на любой вкус и возраст. Помимо спорта, вас ждут выступления любимых артистов, киберактивности, конкурсы и розыгрыши. В программе нет случайностей — всё продумано так, чтобы вы могли и размяться, и отдохнуть, и попробовать что-то необычное. Берите с собой друзей или детей, а лучше и тех, и других — на VK Fest хватит места и впечатлений для каждого.