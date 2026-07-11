Едят ли англичане овсянку на завтрак и правда ли, что у них плохие зубы?

Мы продолжаем серию материалов о странах-участницах ЧМ-2026. 12 июля в 00:00 мск в рамках 1/4 финала встретятся сборные Англии и Норвегии.

Про привычки и быт англичан есть немало мифов и стереотипов, которые уже стали неотъемлемой частью жизни британцев. Но все ли они правдивы – разберёмся в нашем материале.

О чём расскажем:

Правда ли, что англичане обязательно едят овсянку на завтрак?

Это заблуждение, которое поддерживалось веками людьми, не имеющими полного представления о британской кухне. Овсянку всегда предпочитали жители Шотландии, а британцы относились к ней довольно предвзято, называя её «кормом для коней». В Англии овсяная каша считалась едой для рабочего класса. Из-за своей высокой питательности она была дешёвым способом сытно накормить рабочих. Знатные люди же относились к овсянке пренебрежительно, считая её пищей для бедняков.

Фото: Arx0nt/istockphoto.com

И на сегодняшний день овсяная каша присутствует на утреннем столе британцев не больше и не чаще, чем у жителей других стран. Зато есть такое понятие, как «Большой английский завтрак» (Full English breakfast). Это чрезвычайно сытное блюдо появилось в XVIII-XIX веках. И утренний завтрак по традиции включает в себя глазунью, бекон, сосиски, жареные помидоры, запечённую фасоль в томатном соусе, грибы и тосты. Этот насыщенный, самый известный завтрак в мире можно найти в любом ресторане или кафе Соединённого Королевства.

На завтрак также иногда готовят так называемую «жабу в норе». Это блюдо делается очень просто: сосиски в горячей форме заливают блинным тестом – и запекают в духовке. И действительно, торчащие из теста кусочки колбасок словно выглядывают из укрытия – как жабы.

Вообще, британцы очень креативны в названии блюд. К примеру, Bubble and Squeak, что переводится как «бульканье и писк» – это простая овощная запеканка из картофеля и капусты. Или Welsh rarebit («Валлийский кролик») – горячее блюдо из сыра и никакого кролика!

Правда, ли что у англичан плохие зубы?

Трудно сказать, по какой причине сложился подобный стереотип. Говорят, что поддержанию этого мифа способствуют американцы, а именно Голливуд, где звёзды с белоснежными улыбками стали эталоном для подражания. В США повальная мода на виниры, а в Британии к улыбке и правильному прикусу относятся проще.

В британском кинематографе на эту тему любят шутить. Например, когда американцы выпустили свой ремейк британского комедийного сериала «Офис», исполнитель главной роли и автор идеи Рики Джервейс тонко пошутил. «Да всё то же самое – только зубы у актёров лучше», – сказал британец.

Фото: Ridofranz/istockphoto.com

По большому счёту англичане должны винить за существующий миф своего великого сородича – писателя Чарльза Диккенса. Он так увлёкся описанием гнилых зубов литературных персонажей, что невольно внедрил в массовое сознание устойчивый культурный образ рядового британца.

Впрочем, до XVIII-XIX веках в стране, как и во всей Европе, и в помине не было настоящих стоматологов. Роль дантиста выполнял по совместительству обычный цирюльник. Плохое питание, пренебрежение гигиеной, отсутствие дантистов – всё это и приводило зубы в плачевное состояние. Похвастаться белоснежной здоровой улыбкой не мог никто из европейцев, и не только британцы.

Правда ли, что англичане всегда пьют только чай?

Традиция послеобеденного чаепития, или five o’clock tea появилась в XIX веке. Чай обычно подавали между 15:30 и 16:30. За высоким обеденным столом, окружённым стульями, шла настоящая чайная церемония, за которой между делом вели длительные беседы. И обязательно говорили о погоде. К напитку прилагались копчёный лосось, мясная и сырная тарелки-ассорти, фаршированные яйца, картофельный салат и рулетики с колбасками.

Фото: mediaphotos/istockphoto.com

В последнее время традиция послеобеденного чаепития постепенно уходит в прошлое. Чай так и остаётся национальным напитком, однако его потихоньку, но уверенно вытесняет кофе.

Правда ли, что британцы всегда шутят?

У британцев своеобразный юмор, и они любят шутить, даже в очередях. Это действительно так, и тонкая английская ирония скрывается в образе жизни, поступках и правилах. Есть даже смешные традиции, например, в городе Хай-Уиком ежегодно и публично взвешивают мэра. Если он набрал лишний вес – его громко освистывают.

Фото: pixelfit/istockphoto.com

Также в стране проводят фестивали юмора. В последний день августа в Лондоне идут шумные соревнования между резиновыми утками, которых отправляют в плавание по Темзе. Самый популярный конкурс по гримасничанью постоянно проходит в городе Эгремонт. Это состязание связано с сортом кислых яблок, которыми некогда угощали простых людей. А ещё есть конкурс по ловле червей. Это соревнование, к удивлению, собирает немало любителей.

Правда ли, что Англия — родина сэндвичей?

Это так. История возникновения этого блюда связана с именем Джона Монтегю, четвёртого графа Сэндвичского, жившего в XVIII веке. Знатный аристократ был помешан на игре в карты. И чтобы лишний раз не отрываться от столика, он однажды устроил себе короткую трапезу. Между двумя кусками обжаренного хлеба положил мясо – и получил своего рода бутерброд, который тут же с удовольствием съел. Новое кулинарное изобретение пришлось по вкусу его друзьям, которые назвали закрытый бутерброд «сэндвичем» в честь сэра Джона Монтегю.

Фото: SolStock/istockphoto.com

Заметим, что исконно британскими продуктами считаются вустерский соус, колманская горчица и мармайт – солоноватая, с очень насыщенным специфическим вкусом паста из дрожжевого экстракта, богатая витаминами группы В.