Сон по 10 часов и 6000 калорий в день: как живёт и тренируется Эрлинг Холанд?

Эрлинг Холанд – новая звезда футбола. Ему 25 лет, он играет за «Манчестер Сити» и за последние три сезона в АПЛ положил больше голов, чем любой другой игрок за аналогичный период. На ЧМ-2026 он уже забил семь мячей в четырёх матчах — включая дубль в 1/8 финала с Бразилией — и по этому показателю сравнялся с Месси и Мбаппе.

Сам норвежец в интервью раз за разом повторяет: такой результат — это не только талант. Прежде всего это дисциплина, доведённая почти до одержимости. Давайте посмотрим на его режим, возможно, кто-то найдёт в нём полезное и для себя.

Завтра, 12 июля, в 00:00 мск сыграют сборные Англии и Норвегии.

Питание

Спортивные нутрициологи говорят, что не так важен режим и интенсивность тренировок, как режим отдыха и питания. Для Эрлинга это тоже не новость: в день норвежец съедает порядка 6000 ккал. Учитывая, что его официальный вес 94 кг, он ест в два раза больше, чем ему положено по обычным нормам. Однако цель спортсмена вовсе не наращивание массы. Для футболиста куда важнее скорость и ловкость, чем вес. 6000 ккал съедаются для того, чтобы набрать как можно больше полезных веществ именно из продуктов, а не из БАДов и добавок.

Основу рациона Холанда составляют цельные продукты, рыба и мясные субпродукты. Спортсмен заявляет, что в первую очередь делает акцент на сердце и печени, потому что они богаты железом, магнием и витаминами группы B.

Фото: из личного архива Эрлинга Холанда

Из меню Эрлинга исключены не только алкогольные напитки, но и любая ультрапереработанная еда. В этот список попадают полуфабрикаты, сосиски, фастфуд.

Одна пищевая слабость у футболиста всё-таки есть. По его собственным словам, перед каждым домашним матчем он ест лазанью. Причём не магазинную, а приготовленную своим отцом, тоже, кстати, бывшим футболистом Альфом-Инге Холандом.

Обычным людям такой суточный калораж (даже если меню составлено только из полезных продуктов) не рекомендован. Атлеты уровня Эрлинга тренируются по несколько часов ежедневно, что и помогает соблюдать баланс калорий. У рядового человека нет столь интенсивной физической нагрузки, поэтому проблемы с весом не заставят себя ждать.

Режим сна

Для большинства футболистов сон — просто пауза между часами работы на поле. Для Холанда — отдельная тренировка, только лёжа. Он спит около 10 часов в сутки и относится к этому так же серьёзно, как к работе в зале.

За несколько часов до отбоя атлет надевает специальные очки, блокирующие синий свет от экранов. Этот свет подавляет выработку мелатонина и сдвигает момент засыпания, а значит, крадёт часы восстановления.

Эрлинг спит в тёмной и прохладной комнате. Сомнологи считают такие условия одними из лучших для глубокого сна. Оптимальным является не только полное отсутствие света, но и температура на уровне +19-20°С.

Сразу после подъёма Холанд выходит на естественный свет: это помогает быстрее взбодриться и легче заснуть уже следующим вечером.

Фото: istockphoto.com/Mystockimages

Спать по 10 часов для большинства – непозволительная роскошь. Но все остальные хитрости вполне можно перенять. Даже если у вас нет возможности утром сразу выйти на улицу – открывайте все шторы и окна. Бодрит невероятно.

Особенная разминка

Групповые тренировки проходят под руководством тренера, поэтому для всей команды они одинаковые. Но остальную активность Холанд контролирует сам.

Его утро начинается не с завтрака, а с визита физиотерапевта. Специалист клуба Марио Пафунди приезжает к нему домой и делает массаж ещё до того, как норвежец добирается до тренировочной базы.

Перед общей тренировкой «Манчестер Сити» Эрлинг проводит индивидуальную разминку. Упражнения в ней направлены на активацию мышц, которые, по его убеждению, готовят тело к нагрузке лучше, чем стандартная пробежка по полю.

После окончания командной тренировки Холанд часто остаётся на поле один и отрабатывает удары по воротам.

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Зачастую именно такой подход (делать больше, чем другие) и приводит к лидерству. Если бы Эрлинг отрабатывал на тренировках только необходимый минимум, мы могли бы и не узнать его имени.

Восстановление

Даже 10-часового сна и явного перебора калорий в еде недостаточно, чтобы полностью восстанавливаться между тренировками. Среди особенностей, которые помогают футболисту быть в форме:

в его доме установлена персональная криокамера стоимостью около £ 50 000 (около 6 млн рублей). Спортивные врачи ещё спорят над тем, действительно ли экстремальный холод помогает в восстановлении мышц, но на примере Холанда заметно, что хотя бы не вредит;

футболист регулярно принимает ледяные ванны и сразу после них идёт в сауну — такую связку холода и жара он повторяет четыре-пять раз в неделю;

к перечисленному добавляются сеансы терапии красным светом, ежедневная работа с личным физиотерапевтом и обязательная растяжка после каждой тренировки без исключений.

Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Бывший руководитель футбольного клуба «Ньюкасл» Каллум Уолш отмечал, что примерно по такой же схеме в своё время восстанавливался и Роналду. Если два футболиста с мировым именем используют такие методы, значит, что-то полезное в них есть. Однако не спешите набирать себе ванну со льдом – подобные процедуры должны выполняться под контролем врача.

Мы разобрали основные физические аспекты жизни атлета, пора забраться и в его голову. Согласно комментариям самого Холанда, его мозг работает не меньше, чем ноги. Атлет сознательно избегает всего, что может отвлечь от тренировок: лишнего информационного шума, негативных людей, любых раздражителей, которые не приближают его к цели. Плюс ко всему норвежец регулярно медитирует и уверяет, что именно это помогает ему сохранять концентрацию и внутреннее спокойствие даже в самых сложных матчах. К слову, поза лотоса, в которую футболист садится после каждого гола, как раз символизирует приверженность к ритуалу медитации.