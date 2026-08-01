Разбираем его состав и отличия от других растительных напитков.

Чем полезно кунжутное молоко и может ли оно заменить коровье? Отвечает врач

Кунжутное молоко — это растительный напиток, который получают из измельчённых и разведённых водой семян кунжута. Внешне и по консистенции он напоминает обычное молоко, но по составу и вкусу это совершенно самостоятельный продукт.

Марина Карташева врач-эндокринолог, диабетолог, нутрициолог «Кунжут выращивали и употребляли в пищу ещё несколько тысяч лет назад в Индии и на Ближнем Востоке. Из семян делали масло, пасту и напитки, а традиция готовить из кунжута растительное «молоко» пришла вместе с общей модой на альтернативы животным продуктам».

О чём расскажем:

Польза кунжутного молока

Одна из особенностей такого «молока» — в нём нет лактозы и глютена, поэтому напиток часто выбирают те, кто придерживается растительного питания или плохо переносит обычные молочные продукты.

Кунжутное молоко содержит много полезных веществ: витамины группы B, витамин A, E и C, а также кальций, магний, фосфор, железо, цинк, медь и селен.

По содержанию кальция и магния кунжутное молоко иногда даже богаче, чем привычное коровье (зависит от технологии производства). А эти минералы напрямую участвуют в работе костной и нервной систем.

В семенах содержится сезамин. Вещество помогает организму бороться со свободными радикалами, замедляет процессы старения и поддерживает работу печени.

Благодаря высокому содержанию кальция, фосфора и магния кунжутное молоко считается одним из лучших растительных средств для поддержки костной ткани.

В напитке также есть витамин E, цинк и жиры, полезные для кожи и волос. Кунжутное молоко используют не только внутрь, но и в качестве компонента в составе домашних масок для лица и волос.

Фото: istockphoto.com/Rimma_Bondarenko

Напиток нередко рекомендуют включать в рацион людям, которые по каким-то причинам ограничивают употребление молочных продуктов животного происхождения.

Приготовление кунжутного молока

В классическом составе напитка всего два ингредиента: сырые семена кунжута (лучше нелущёные — в них больше пользы) и чистая вода. По желанию можно добавить щепотку соли, немного мёда, кленового сиропа или ванили для более мягкого и сладкого вкуса. Пошаговая инструкция по приготовлению:

Семена кунжута замочите в воде на шесть-восемь часов или на ночь — так они станут мягче, а молоко получится более однородным. Воду слейте, семена промойте и переложите в блендер, залейте свежей водой в пропорции примерно один к трём или к четырём (одна часть кунжута на три-четыре части воды). Массу взбейте несколько минут до однородности, а затем процедите через марлю или ореховый мешок, чтобы избавиться от жмыха. Готовое молоко храните в холодильнике в закрытой ёмкости не дольше трёх дней.

Фото: istockphoto.com/Oksana Shyriaieva

Чтобы вкус был мягче, а горечь ушла, перед замачиванием семечки можно слегка обжарить на сухой сковороде. Если молоко получилось слишком густым, его легко разбавить водой до нужной консистенции. А жмых, оставшийся после процеживания, не стоит выбрасывать — его можно добавить в выпечку, оладьи или использовать как основу для растительной пасты.

Способы использования кунжутного молока

Растительный состав прекрасно раскрывается не только в выпечке. С ним получаются нежные оладьи, кексы и блины с лёгким ореховым оттенком. Его часто добавляют в смузи и коктейли, где оно придаёт напитку кремовую текстуру и мягкий вкус, а также используют как основу для каш и киселей. Благодаря нейтральной консистенции «молоко» можно использовать в кофе и чае, в соусах и заправках, при варке каш.

Единственный нюанс — напиток не стоит доводить до кипения: при сильном нагреве он может свернуться и частично потерять полезные свойства.

Рецепты

Всё из перечисленного ниже легко приготовить дома.

Овсяная каша с курагой. Курагу промойте и нарежьте, слегка проварите в небольшом количестве воды три-пять минут, затем всыпьте овсяные хлопья. Когда каша будет почти готова, влейте тёплое кунжутное молоко, перемешайте и прогрейте ещё одну-две минуты, не доводя до кипения.

Смузи. В чашу блендера положите банан, ягоды или финики по вкусу, добавьте кунжутное молоко и взбейте до однородной консистенции. По желанию можно добавить немного корицы, ванили или ложку ореховой пасты.

Растительный соус для салатов. Кунжутное молоко смешайте с лимонным соком, мелко рубленным чесноком, щепоткой соли, перца и любимыми специями. Для более густой текстуры можно добавить немного тахини или оливкового масла, после чего соус хорошо перемешать и подать к овощным салатам.

Фото: istockphoto.com/Sergey Kirsanov

Также на основе «молока» получаются интересные напитки. Базовый состав можно смешивать с ягодами, специями, приправами, какао — всё на ваш вкус.

Сравнение кунжутного молока с другими видами

Рассмотрим, чем кунжутный напиток отличается от популярных видов растительного молока.

Миндальное. Более лёгкое и низкокалорийное, с деликатным ореховым вкусом, но по содержанию кальция и магния оно, как правило, уступает кунжутному.

Овсяное. Отличается более сладким и мягким вкусом, кремовой текстурой, а также отлично подходит для кофе. В нём больше клетчатки, чем в кунжутном, но меньше минералов, особенно кальция и цинка.

Соевое. Считается одним из самых близких к животному по содержанию белка, поэтому его часто выбирают для полноценной замены в рационе. Кунжутное молоко уступает ему по количеству белка, однако выигрывает по содержанию антиоксидантов и полезных жиров.

Фото: istockphoto.com/alvarez

Несмотря на всю пользу, растительное молоко не может полностью заменить коровье. Во-первых, в нём нет животных аминокислот, во-вторых, у него тоже есть противопоказания.

Потенциальный вред и меры предосторожности

У кунжута и молока из него практически нет «побочек». Главный нюанс – вероятность появления аллергии. Аллергическая реакция может проявляться раздражением слизистой, отёком, покраснением кожи или сыпью, и в этом случае от напитка стоит полностью отказаться. Проблема решается методом проб и ошибок – съешьте несколько зёрен кунжута и посмотрите на свою реакцию. Если проблем нет, увеличивайте дозу.

Но даже при хорошей переносимости кунжутное молоко не стоит пить бесконтрольно. Из-за высокого содержания минералов и жиров избыточное количество может привести к дискомфорту в пищеварении. Взрослому человеку достаточно одной-двух порций напитка (100-200 мл) в день, чтобы получить пользу без риска побочных эффектов.

Кунжутное молоко подходит как для повседневного употребления, так и для диеты. Приготовление состава не занимает много времени, а полученное вещество можно использовать и как самостоятельный напиток, и в сложных рецептах. Попробуйте добавить его в утренний кофе, испечь на нём блины — и, возможно, кунжутное молоко займёт постоянное место в вашем холодильнике.

Источники

Вэй П., Чжао Ф., Мэн Ц. Кунжут: обзор пищевой ценности, фитохимического состава, пользы для здоровья // Nutrients. 2022. Vol. 14, №19. Art. 4079.

Тонг С. К., Ли Ю. Ю. Растительное молоко: изменения антиоксидантного индекса в ходе переработки и хранения // Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2024. Vol. 64, №14. P. 4603-4621.

Кисо Я. Антиоксидантные функции сезамина // BioFactors. 2004. Vol. 21, №1-4. P. 191-196.