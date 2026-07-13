Рассказываем, по каким скрытым признакам можно вычислить задержку жидкости и когда действительно пора пересмотреть рацион.

Отёк от жары или лишний вес: как понять, что именно показывают весы летом?

Летом стрелка весов часто «ползёт» вверх, даже если питание остаётся прежним, а тренировки становятся интенсивнее. Многие впадают в панику, думая, что набрали жир, хотя на самом деле причина может быть в задержке жидкости. Жара заставляет организм включать защитные механизмы, и вода начинает накапливаться в тканях, маскируя реальные изменения состава тела.

Татьяна Савельева врач косметолог-эстетист сети клиник ЦИДК «Расскажу, как отличить отёки от жировых отложений и что делать, чтобы не паниковать перед зеркалом».

Летом колебания веса на 1-2 кг в течение нескольких дней – в пределах нормы, не стоит воспринимать их как прибавку жировой массы. В жару сосуды расширяются, кровоток замедляется, и организм начинает удерживать воду, чтобы поддерживать нормальное давление и предотвращать обезвоживание. У мужчин, особенно активно тренирующихся, этот механизм выражен сильнее из-за более интенсивного потоотделения и большей мышечной массы.

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Если утром лицо выглядит одутловатым, кольца с трудом снимаются, а на голенях остаются следы от резинок носков – это явные признаки отёков, а не лишнего веса. Жировая ткань набирается медленно и равномерно, а жидкость может «приходить» и «уходить» за сутки. Важно не паниковать, а научиться различать эти состояния и корректировать питание и питьевой режим.

Почему летом вес колеблется сильнее обычного?

Основная причина летних колебаний веса кроется в изменении водно-солевого баланса под воздействием высокой температуры. Организм теряет больше жидкости через пот, и, если не восполнять её достаточно, он начинает запасать воду в тканях, что даёт прибавку на весах. Кроме того, в жару люди чаще пьют сладкие газировки и соки, которые задерживают воду, и едят больше солёных продуктов (чипсы, сухарики, копчёности), что только усиливает отёки.

У спортсменов к этому добавляется усиленное потоотделение во время тренировок, что может привести к дисбалансу электролитов и также спровоцировать задержку жидкости. Все эти факторы делают летние показатели весов менее информативными.

Как отличить отёки от жира по внешним признакам?

У отёков есть несколько характерных признаков, по которым их легко распознать даже без специальных анализов. Если после сна лицо выглядит одутловатым, веки нависают, а на коже остаются следы от подушки – это говорит о задержке жидкости. Если вечером обувь становится тесной, а на ногах остаются вмятины от резинок носков – это тоже признак отёков.

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При жировых отложениях кожа остаётся упругой, а объёмы увеличиваются равномерно и постепенно, без резких скачков. Ещё один простой тест: если нажать пальцем на голень и останется ямка, которая медленно исчезает – это отёк. Жир так себя не ведёт.

Что делать, если весы показывают прибавку?

Первое, что стоит сделать при внезапной прибавке веса летом – проверить питьевой режим. Парадокс, но недостаток воды усиливает отёки. Нужно пить чистую воду без газа в течение дня, примерно 30-35 мл на 1 кг веса. Также важно сократить потребление соли, особенно в вечернее время, и добавить в рацион продукты с высоким содержанием калия: бананы, курагу, шпинат, авокадо. Они помогают выводить лишнюю жидкость. В самые жаркие часы не стоит отменять тренировки, однако важно снизить их интенсивность и обязательно делать заминку и растяжку для улучшения лимфотока.

Какие продукты провоцируют отёки?

Соль – главный враг при склонности к отёкам, и она часто скрывается в продуктах, которые кажутся безобидными. Колбасные изделия, сыры, соусы, маринады, консервы и даже хлеб могут содержать дневную норму натрия в одной порции. Также задерживают воду сладкие напитки и алкоголь, особенно пиво, которое популярно летом.

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Стоит обратить внимание на продукты с высоким содержанием клетчатки и белка: они помогают поддерживать водный баланс без задержки жидкости. Если исключить явно солёные продукты и сладкую газировку на два-три дня, весы покажут нормализацию веса без изменений в питании.

Как тренировки влияют на задержку воды?

Интенсивные физические нагрузки, особенно в жаркую погоду, вызывают микроповреждения мышц, что также может приводить к локальным отёкам. Это естественная реакция организма на восстановление, и она не имеет отношения к набору жира. Кроме того, после тяжёлых тренировок в мышцах накапливается гликоген, который связывает воду: на каждый грамм гликогена приходится примерно 3-4 г воды, что может давать прибавку на весах до 1,5-2 кг в течение нескольких дней. Это не жир, а просто временное состояние, которое проходит после восстановления.

Косметологические процедуры для борьбы с отёками

Если отёки становятся хроническими и мешают тренировкам и восстановлению, на помощь приходят косметологические методы:

лимфодренажный массаж – стимулирует отток лишней жидкости из тканей, особенно эффективен для ног и лица;

прессотерапия – аппаратная процедура, создающая давление на конечности и улучшающая лимфоток, часто используется спортсменами для быстрого восстановления после интенсивных нагрузок;

микротоковая терапия также способствует выведению жидкости и уменьшению отёков.

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Эти процедуры не заменяют правильное питание и питьевой режим, но могут значительно ускорить процесс восстановления и сделать тело более сухим и рельефным.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если отёки не проходят даже после нормализации питания и питьевого режима, если они асимметричны (например, одна нога больше другой), если появляются боли в груди или одышка, стоит обратиться к врачу. Это могут быть признаки проблем с сердцем, почками или венами. В остальных случаях летние колебания веса – это нормальная реакция организма на жару, и не стоит воспринимать их как неудачу в тренировках или питании.

Летние колебания веса не повод для расстройства, а сигнал о том, что организм адаптируется к жаре. Отёки, задержка жидкости и временное увеличение веса – естественные процессы, которые проходят при правильной коррекции питания и питьевого режима. Важно различать водную прибавку и жировую массу, чтобы не бросать тренировки и не садиться на жёсткие диеты, которые только усугубят ситуацию. Если уделять внимание водно-солевому балансу, а также регулярно двигаться и давать телу время на восстановление, то весы покажут реальный прогресс, а не случайные цифры. И тогда лето станет временем побед, а не разочарований.