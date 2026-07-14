В их рационе есть жирная пища и круассаны, но они не толстеют!

Правда ли, что во Франции едят лягушачьи лапки? Топ-5 фактов о жителях этой страны

Сегодня, 14 июля, в 22:00 мск в полуфинале ЧМ-2026 встретятся сборные Франции и Испании. А мы продолжаем рассказывать необычные факты о странах-участницах чемпионата мира по футболу. На очереди – Франция.

О чём расскажем:

Лягушачьи лапки не всегда были деликатесом

Впервые лягушек стали употреблять ещё в Древнем Китае. Однако создателями лучших гастрономических рецептов из их мяса считаются французы. Изменения в национальной кухне страны начались в ходе Столетней войны (1337-1453) Франции с Англией. В разорённых деревнях царил настоящий голод, на полях росла высокая трава.

И французские крестьяне неожиданно нашли питательную и довольно вкусную пищу в диких лесных озёрах, кишащих лягушками. Возможно, по названным выше причинам (отчасти из-за поражения в Столетней войне) англичане дали французам язвительное прозвище – «лягушатники». До какого-то времени мясо земноводных называли основной едой бедняков. Впрочем, они также варили супы из улиток, которых было всегда в избытке.

В Средние века монахи в пост ели улиток и лягушек, блюда из которых были очень калорийны и отлично утоляли голод. Знаменитый французский писатель Александр Дюма в своём «Кулинарном словаре» говорил, что земноводные обитатели местных озёр стали настоящей кулинарной находкой для французских хозяек. Лягушек бросали в суп, готовили с добавлением различных специй. И женщины были убеждены, что они даже улучшают цвет кожи.

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Лягушки — на грани исчезновения

Благодаря знаменитому французскому ресторатору Огюсту Эскофье в начале XX века «еда для бедных» превратилась в деликатес, который могли позволить себе только знатные и состоятельные люди. Работая в одном из лондонских отелей, он решил сделать рекламу новому блюду из лягушачьих лапок, назвав его «юными нимфами». По сути, случившееся можно назвать эффектным пиар-ходом, который вскоре вызвал интерес многих гурманов.

Сегодня задние лапки лягушек жарят во фритюре, запекают под соусом бешамель или просто готовят на гриле. Этот деликатес теперь можно попробовать только в самых дорогих французских ресторанах.

Кстати, только лягушка, выросшая в диких условиях, считается по-настоящему вкусной. Ежегодно Европа импортирует до 200 млн этих земноводных. Основной поставщик – Индонезия, где уже бьют экологическую тревогу.

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А французские виноградные улитки превратились во всемирно известный деликатес лишь в XIX веке и появлялись преимущественно на королевских столах. Сегодня улитки входят в дорогое меню крупных ресторанов. Рецепт приготовления этого блюда остаётся, как и прежде, простым: всегда используются соль, перец, укроп, чеснок и масло.

Блюда из голубиного мяса — только в дорогих ресторанах

Удивительно, но голуби – это тоже часть кулинарной традиции страны. В давние времена голубятина считалась символом состоятельности человека. Птиц держали в этом случае богатые монастыри, дворяне и сельские помещики. У голубей был ряд преимуществ: они быстро набирали вес, давали вкусное мясо, занимали немного места, а помёт шёл на удобрение.

В деревенских харчевнях блюдо из этих птиц пользовалось широкой популярностью. И гораздо позже голубя уже подавали во французских ресторанах с трюфелем или печёными овощами как изысканный деликатес. Любопытно, что в течение многих веков в стране складывался прагматичный подход к еде. Любой продукт имел право быть на столе, если приготовить из него отменное блюдо с душой и умением.

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Разумеется, в случае с голубями речь идёт не о тех пернатых, которые разгуливают на городских площадях. В пищу идут только специальные выращенные мясные породы, которых во Франции называют pigeonneau (молодой голубь). Таких птиц содержат в голубятнях, где царит идеальная чистота. Их кормят отборным зерном и строго следят за их состоянием. Заметим, что мясо голубя обладает вкусом ближе к дичи.

Особой породой являются бресские птицы, мясо которых чаще используется для приготовления самых изысканных блюд. К примеру, гурманы обожают пикантный пирог с дичью pigeon pie. Это праздничное угощение готовили ещё в XVII веке. Сегодня отведать пирог из голубятини можно только в дорогом мишленовском ресторане.

Французы очень любят супы

Знаменитый луковый суп долгое время считался едой бедняков и праздных гуляк, которые почитали эту незатейливую похлебку за утреннее спасение после бессонной ночи. Сейчас всё обстоит иначе, и его приготовление давно превратилось в целое кулинарное искусство. Лук долго томится в сливочном масле, постепенно обретая сладковатый аромат и янтарный оттенок. Блюдо часто запекают в духовке прямо в мисках, обильно посыпая сыром до появления румяной корочки.

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Консоме, буйабес, креси и вишисуаз – эти лёгкие французские супы традиционно подаются на ужин и не перегружают пищеварение. К примеру, холодный вишисуаз дополняется сухариками и подаётся с салатом из креветок с фенхелем.

Едят жирное — и не толстеют

В стране нет проблем с ожирением. Этот феномен называют «французским парадоксом». В рационе французов всегда много выпечки, сыров, различного хлеба, но при этом они сохраняют стройность и имеют низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний.

Одно из самых неоднозначных блюд высокой французской кухни – это фуа-гра. Жирная печень специально откормленного гуся или утки, приготовленная особым способом, постоянно присутствует в меню жителей страны. Фуа-гра отличается повышенной жирностью, из неё делаются паштеты, муссы и основные блюда.

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Круассаны, знаменитое французское масло, булочки и кондитерские изделия – эта картина постоянного пиршества как бы в корне противоречит самой идее похудения. Однако у французов особый культ еды со своими традициями и правилами. Жители страны предпочитают только натуральные свежие продукты: упор делается на качество. Они покупают, например, хлеб в небольших пекарнях, а мясо – в специализированной лавке.

Пища принимается небольшими порциями, и весь процесс ощущается как приятный для желудка и сердца ритуал. Также существует чёткий режим без перекусов: французы едят только три раза в день. Причём очень разнообразна диета, включающая в себя овощи, фрукты, рыбу и другие продукты. Французы очень активны в повседневной жизни, живут в психологическом комфорте и не делят еду на «полезную» и «вредную». Они также пьют много воды и вместо сладких напитков предпочитают травяные чаи.