Сукхасана, или «поза счастья»: противопоказания, особенности и польза упражнения

Даже самые простые позы в йоге требуют тщательного изучения. Во время выполнения нужно активировать мышцы и занимать правильную позицию. Сукхасана считается лёгким упражнением, но на самом деле есть тонкости, которые важно учитывать во время практики. Рассказываем о них.

О чём расскажем:

Суть и особенности

Орина Мартыненко инструктор по хатха- и кундалини-йоге, тренер сети фитнес-клубов Pride Fitness «Асана улучшает осанку и успокаивает нервную систему».

«Сукха» с санскрита переводится как «комфортный» или «удобный», поэтому Сукхасана — «удобная поза». Также это положение называют «позой счастья». Её часто используют для медитативных практик, ведь в такой асане удобно контролировать дыхание и концентрироваться на собственных мыслях.

Сукхасана задействует мышцы спины и корпуса, тем самым благотворно влияя на осанку. Большое внимание уделяется положению ног: они скрещиваются, создавая мягкое натяжение в мышцах. Помимо этого, поза улучшает подвижность тазобедренных суставов и способствует нормализации работы внутренних органов.

Фото: Из личного архива Орины Мартыненко

Противопоказания

Сукхасана безопасна для большинства практикующих. С осторожностью стоит относится к позе, если у вас есть травмы коленных или тазобедренного суставов, а также воспалительные процессы в них.

Если во время занятия вы почувствуете боль в области таза или коленей — обратитесь к врачу. Возвращайтесь к практикам только после решения проблем со здоровьем.

Фото: istockphoto.com / Nadiia Moiseyenko

Как выполнять асану правильно?

Перед занятиям обязательно выполните разминку, обычно это лёгкая суставная гимнастика с элементами растяжки. Это позволит подготовить тело к нагрузке и сделать практику безопаснее.

Перед выполнением можно сделать:

Марджариасану, «позу кошки»;

Уттанасану, поза глубокого вытяжения;

Вирасану, «позу героя»;

Маласану, «позу гирлянды».

После рекомендуем выполнять:

Баласану, «позу ребёнка»;

Шавасану, «позу трупа»;

дыхательные практики.

Сукхасана

Техника выполнения

Сядьте на коврик, выпрямите спину, взгляд направьте вперёд. Макушка тянется вверх.

Согните ноги в коленях и скрестите их перед собой. Колени направлены в стороны. Таз находится в нейтральном положении.

Стопы могут лежать рядом друг с другом. В продвинутом варианте стопы скрещены между собой и лежат на икрах.

Положите кисти рук на колени ладонями вверх. Руки расслаблены. Соедините большой и указательный пальцы.

Держите спину ровно, расправьте плечи, продолжайте тянуться макушкой вверх. Плечи расслаблены и находятся над тазом.

Для упрощения асаны можно положить под таз плед или йога-блоки. Сидеть на возвышенности будет немного комфортнее.

Закройте глаза, сконцентрируйтесь на дыхании, оно должно быть спокойным, глубоким и ровным.

В таком положении можно начинать медитативную практику.

Фото: Из личного архива Орины Мартыненко

Ошибки при выполнении

Это базовая асана, справиться с которой может каждый. Однако стоит обратить внимание на детали, которые могут делать выполнение дискомфортным и даже опасным.

Основные ошибки при выполнении Сукхасаны

Сутулость. Держите спину прямой, сохраняя естественные изгибы, чтобы лучше ощутить положение, проверните плечи назад, опустите лопатки вниз и зафиксируйте это положение. Не наклоняйте таз вперёд. Для дополнительной стабилизации подтяните живот и нижние рёбра вверх.

Держите спину прямой, сохраняя естественные изгибы, чтобы лучше ощутить положение, проверните плечи назад, опустите лопатки вниз и зафиксируйте это положение. Не наклоняйте таз вперёд. Для дополнительной стабилизации подтяните живот и нижние рёбра вверх. Напряжение в области плеч. Вытяните шею, взгляд направьте вперёд. Не задирайте плечи, расслабьте их и опустите вниз.

Вытяните шею, взгляд направьте вперёд. Не задирайте плечи, расслабьте их и опустите вниз. Давление на колени. Асана не требует проявления излишней гибкости. Сохраняйте комфортную амплитуду раскрытия ног. Основная точка опоры — ягодицы, не перераспределяйте вес на ноги.

Фото: istockphoto.com / AzmanL

Ключ к здоровью тела и спокойствию — регулярные практики. Уделяйте йоге хотя бы 15 минут в день, и результат не заставит себя ждать. Больше о практиках и асанах читайте по тегу «Йога».