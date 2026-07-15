Врач дала полезные советы по уходу за кожей лица до и после занятий спортом.

Смыть или оставить? Рассказываем, как SPF-крем влияет на потоотделение во время тренировки

Летняя тренировка на открытом воздухе – это всегда испытание для организма: жара, солнце и интенсивная нагрузка заставляют потеть сильнее обычного. В таких условиях использование солнцезащитного крема кажется обязательным, но многих спортсменов беспокоит вопрос: не помешает ли SPF-средство естественному охлаждению тела?

Динара Махтумкулиева врач косметолог-эстетист сети клиник ЦИДК «Расскажу том, как работают солнцезащитные средства во время активных тренировок и как выбрать оптимальный вариант для защиты мужской кожи».

Мужская и женская кожа отличаются по многим параметрам: толщине, плотности, активности сальных и потовых желёз, и это напрямую влияет на то, как SPF-средства работают во время тренировок. Исследования показывают, что у мужчин местное потоотделение во время физической нагрузки может быть выше, а кожа толще и жирнее, что требует особого подхода к выбору солнцезащитных средств.

При этом некоторые формулы, особенно содержащие силиконы и окклюзионные компоненты, способны снижать эффективность потоотделения, что критично при спорте в жару. Поэтому для спорта стоит выбирать лёгкие текстуры на водной или гелевой основе, которые не создают плёнки и позволяют коже дышать, обеспечивая при этом надёжную защиту от UVA- и UVB-лучей.

Как терморегуляция работает у мужчин во время спорта?

Потоотделение – главный механизм охлаждения организма во время интенсивных нагрузок. Однако физиология мужской кожи имеет свои особенности. Мужская кожа в среднем толще женской, содержит больше коллагена и обладает более активным кровоснабжением. Чувствительность к температурным крайностям у мужчин ниже, но потовые железы могут работать иначе. Исследования показывают, что в условиях физической нагрузки без использования SPF уровень потоотделения у мужчин и женщин примерно одинаковый. Однако применение некоторых солнцезащитных средств может его снижать.

Фото: istockphoto.com/ciricvelibor

Как SPF-кремы влияют на потоотделение во время тренировки?

Ключевой фактор, влияющий на терморегуляцию, – это способность SPF-средства пропускать влагу. Местное потоотделение у мужчин при нанесении некоторых солнцезащитных кремов может снижаться по сравнению с тренировкой без защиты. Связывают это с наличием в составе силиконов и других окклюзионных (плёнкообразующих) компонентов, которые создают на коже барьер, мешающий испарению влаги.

Как выбрать солнцезащитный крем для тренировок на открытом воздухе?

Для активных занятий спортом на солнце ключевыми критериями выбора должны стать:

водостойкая формула – средство должно сохранять свойства даже при обильном потоотделении;

– средство должно сохранять свойства даже при обильном потоотделении; лёгкая текстура – гели, флюиды или спреи, которые быстро впитываются и не оставляют липкого слоя, предпочтительнее кремов с маслянистой основой;

– гели, флюиды или спреи, которые быстро впитываются и не оставляют липкого слоя, предпочтительнее кремов с маслянистой основой; отсутствие окклюзионных компонентов – стоит избегать формул с высокой концентрацией силиконов, которые могут нарушать терморегуляцию;

– стоит избегать формул с высокой концентрацией силиконов, которые могут нарушать терморегуляцию; SPF не ниже 30 – для активного солнца рекомендуется SPF 30-50;

Фото: istockphoto.com/milan2099

специальная маркировка – средства с пометкой sport или active обычно разработаны с учётом повышенного потоотделения.

Как наносить крем перед тренировкой?

Чтобы защита работала эффективно и не мешала терморегуляции, важно соблюдать несколько правил:

наносить крем за 15–20 минут до выхода на солнце – это время необходимо для формирования защитного слоя;

использовать достаточное количество средства: около чайной ложки на лицо и шею;

после двух часов интенсивной тренировки или при обильном потоотделении защиту нужно обновлять;

особое внимание уделять ушам, затылку и кистям рук, та как эти зоны обгорают быстрее всего.

Косметологические процедуры для восстановления мужской кожи после солнца

После активных тренировок на солнце кожа нуждается в восстановлении. Для мужской кожи, которая более склонна к воспалениям и обезвоживанию из-за частого бритья и воздействия ультрафиолета, рекомендуются профессиональные процедуры по назначению специалиста. Он может предложить:

биоревитализацию с гиалуроновой кислотой — помогает восстановить водный баланс, укрепляет барьерную функцию и уменьшает последствия фотостарения;

Фото: istockphoto.com/AVI stock

плазмотерапию — ускоряет регенерацию клеток и снижает воспаление;

лёгкие пилинги с молочной кислотой — выравнивают тон кожи и стимулируют обновление клеток;

ботулотоксин — один из самых эффективных методов борьбы с локальным гипергидрозом, то есть повышенным потоотделением в конкретных зонах. Препарат временно блокирует передачу нервных импульсов к потовым железам, и они перестают вырабатывать пот в прежнем объёме.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Подводя итоги, правильно подобранный SPF-крем не мешает терморегуляции и позволяет телу охлаждаться естественным путём. Для мужской кожи, особенно в условиях спортивных нагрузок, важно выбирать лёгкие водостойкие формулы без плёнкообразующих компонентов, которые не нарушают процесс потоотделения.

Современные технологии позволяют создавать средства, которые обеспечивают надёжную защиту от ультрафиолета и при этом не ощущаются на коже. Защита от солнца – это не роскошь, а необходимость для каждого, кто тренируется на открытом воздухе. А правильно подобранный SPF становится залогом комфорта и здоровья кожи на долгие годы.