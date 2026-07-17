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Как подготовиться к триатлонной дистанции: подготовка к триатлону на 226 км, план подготовки, советы

Что важно учесть перед «железной» дистанцией? Советы для каждого этапа триатлонного старта
Владимир Шейкин
Что важно учесть перед «железной» дистанцией?
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Чек-лист для тех, кто решился поучаствовать в старте на 226 км.
<a href="https://www.championat.com/authors/5927/1.html">Владимир Шейкин</a>
Владимир Шейкин
генеральный директор IRONSTAR, мастер спорта по плаванию и триатлону

«3,8 км вплавь, 180 км на велосипеде и марафонские 42,2 км бегом — дистанция 226 км, или «железная» дистанция, считается одной из главных целей в триатлоне. Чтобы преодолеть её, недостаточно быть хорошо подготовленным в каждой из трёх дисциплин. Важно правильно распределить силы, заранее отработать питание и переходы между этапами, а также проверить экипировку».

8 августа в Москве пройдут соревнования «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226 2026». Разбираемся, на что обратить внимание во время подготовки к старту.

О чём расскажем:

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Плавание: экономьте силы с первых метров

Плавательный этап открывает дистанцию, поэтому здесь особенно важно не задавать слишком высокий темп с первых минут. Главная цель — равномерно преодолеть 3,8 км и сохранить силы для велоэтапа. На первых 500 м не стоит форсировать темп. Тут важнее сохранять равномерное дыхание и экономичный гребок. Впереди ещё 180 км на велосипеде и марафон, поэтому силы лучше распределять с самого начала.

Техника плавания в открытой воде отличается от техники в бассейне, поэтому её стоит заранее отработать на тренировках. Отдельный момент — плавание в группе. На старте участники находятся близко друг к другу, это стоит учитывать во время подготовки. Вход в воду и выход из неё тоже важно отработать, чтобы не терять на этом лишнее время.

Не менее важно до старта поплавать в гидрокостюме, который вы планируете использовать во время соревнования. Это поможет привыкнуть к нему и убедиться, что он подходит по размеру. Также стоит проверить очки или маску: они должны плотно сидеть и не запотевать.

Фото: Пресс-служба IRONSTAR

Велоэтап: учитывайте, что впереди ещё марафон

180 км на велосипеде — самый продолжительный этап дистанции. Именно здесь особенно важно правильно распределить силы: ошибки на велоэтапе могут заметно усложнить предстоящий марафон.

До старта стоит провести хотя бы одну тренировку протяженностью 150 км и более. Она поможет оценить готовность к продолжительной нагрузке, проверить посадку, выбранный темп, а также схему питания и питья.

Примерно за неделю до гонки велосипед лучше показать механику, не откладывайте проверку вплотную ко дню старта. Питание и питьё во время движения тоже стоит заранее отработать на тренировках, чтобы на дистанции это не требовало лишнего внимания.

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На дистанции 180 км даже небольшой дискомфорт со временем может усилиться, поэтому велосипед должен быть отрегулирован под вас заранее. А на случай технических проблем стоит взять с собой запасную камеру, насос и мультитул.

Главный ориентир на велоэтапе — равномерный темп. Проходить 180 км на пределе возможностей не стоит: впереди ещё полноценный беговой этап.

Фото: Пресс-служба IRONSTAR

Бег: заранее продумайте темп

Переход от велосипеда к бегу — отдельная часть подготовки к «железной» дистанции. Привыкнуть к такой смене нагрузки помогают так называемые brick-тренировки — бег сразу после велосипеда. Они позволяют заранее познакомиться с ощущениями, которые возникают в начале бегового этапа после 180 км на велосипеде.

Темп на марафон стоит определить заранее. При этом отдельно важно продумать первые 2-3 км: после велоэтапа телу требуется время на адаптацию, поэтому сразу выходить на целевой темп не стоит. Сначала лучше оценить своё состояние и только после этого постепенно увеличивать скорость.

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Сам марафон можно мысленно разделить на отдельные отрезки. Так дистанция воспринимается спокойнее, а внимание остаётся сосредоточенным на ближайшем участке, а не на всех 42,2 км сразу.

Во время бега важно не пропускать пункты питания и следить за своим состоянием. Если появляется сильная усталость, небольшая корректировка темпа поможет сохранить контроль и продолжить движение. Заранее стоит продумать и запасной план: например, снизить скорость, пройти подъёмы шагом или использовать дыхательные техники.

Фото: Пресс-служба IRONSTAR

Экипировка: всё должно быть проверено заранее

В день старта не стоит использовать экипировку, которую вы не проверяли во время подготовки. На дистанции 226 км даже небольшой дискомфорт может постепенно превратиться в серьезную проблему.

Гидрокостюм должен подходить по размеру и соответствовать температуре воды. Велосипед необходимо отрегулировать под индивидуальные параметры тела. Для этого можно пройти байк-фиттинг и заранее проверить выбранную посадку на длительной тренировке.

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Кроссовки не должны быть новыми. Лучше использовать пару, в которой вы уже бегали на длительных тренировках и понимаете, насколько она комфортна при продолжительной нагрузке. То же касается одежды: её стоит проверить как минимум на одной тренировке и убедиться, что она не натирает.

Для контроля темпа и пульса можно использовать часы или велокомпьютер. На велосипеде понадобится гидратационная система, а на беговом этапе — пояс.

Фото: Пресс-служба IRONSTAR

Питание: составьте план заранее

На дистанции 226 км питание становится частью общей тактики. Необходимую калорийность важно заранее рассчитать для каждого этапа, а выбранную схему — отработать на тренировках. Чем точнее будет отработан план питания, тем меньше решений придётся принимать уже на дистанции.

Организм должен привыкнуть к гелям, батончикам, изотоникам и другим продуктам, которые вы планируете использовать во время гонки. Пробовать новое питание в день старта не стоит.

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На велоэтап удобно брать углеводы в формате гелей, батончиков и изотоника. Во время бега лучше сделать акцент на легкоусваиваемых углеводах и воде. Также важно учитывать потребление соли и электролитов, особенно в жаркую погоду, когда организм быстрее теряет минералы.

Фото: Пресс-служба IRONSTAR

Главное правило «железной» дистанции

На дистанции 226 км нельзя пытаться выиграть время на одном из этапов в ущерб следующим. Главная задача — придерживаться заранее выбранной тактики, распределять силы и при необходимости корректировать темп с учетом своего состояния.

Подготовка к триатлону — сложный и трудоёмкий процесс. Уделяйте внимание деталям и не жалейте времени и сил на тренировках. Именно это повлияет на успех на дистанции.

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