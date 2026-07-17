Что важно учесть перед «железной» дистанцией? Советы для каждого этапа триатлонного старта

Чек-лист для тех, кто решился поучаствовать в старте на 226 км.

Владимир Шейкин генеральный директор IRONSTAR, мастер спорта по плаванию и триатлону «3,8 км вплавь, 180 км на велосипеде и марафонские 42,2 км бегом — дистанция 226 км, или «железная» дистанция, считается одной из главных целей в триатлоне. Чтобы преодолеть её, недостаточно быть хорошо подготовленным в каждой из трёх дисциплин. Важно правильно распределить силы, заранее отработать питание и переходы между этапами, а также проверить экипировку».

8 августа в Москве пройдут соревнования «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226 2026». Разбираемся, на что обратить внимание во время подготовки к старту.

О чём расскажем:

Плавание: экономьте силы с первых метров

Плавательный этап открывает дистанцию, поэтому здесь особенно важно не задавать слишком высокий темп с первых минут. Главная цель — равномерно преодолеть 3,8 км и сохранить силы для велоэтапа. На первых 500 м не стоит форсировать темп. Тут важнее сохранять равномерное дыхание и экономичный гребок. Впереди ещё 180 км на велосипеде и марафон, поэтому силы лучше распределять с самого начала.

Техника плавания в открытой воде отличается от техники в бассейне, поэтому её стоит заранее отработать на тренировках. Отдельный момент — плавание в группе. На старте участники находятся близко друг к другу, это стоит учитывать во время подготовки. Вход в воду и выход из неё тоже важно отработать, чтобы не терять на этом лишнее время.

Не менее важно до старта поплавать в гидрокостюме, который вы планируете использовать во время соревнования. Это поможет привыкнуть к нему и убедиться, что он подходит по размеру. Также стоит проверить очки или маску: они должны плотно сидеть и не запотевать.

Фото: Пресс-служба IRONSTAR

Велоэтап: учитывайте, что впереди ещё марафон

180 км на велосипеде — самый продолжительный этап дистанции. Именно здесь особенно важно правильно распределить силы: ошибки на велоэтапе могут заметно усложнить предстоящий марафон.

До старта стоит провести хотя бы одну тренировку протяженностью 150 км и более. Она поможет оценить готовность к продолжительной нагрузке, проверить посадку, выбранный темп, а также схему питания и питья.

Примерно за неделю до гонки велосипед лучше показать механику, не откладывайте проверку вплотную ко дню старта. Питание и питьё во время движения тоже стоит заранее отработать на тренировках, чтобы на дистанции это не требовало лишнего внимания.

На дистанции 180 км даже небольшой дискомфорт со временем может усилиться, поэтому велосипед должен быть отрегулирован под вас заранее. А на случай технических проблем стоит взять с собой запасную камеру, насос и мультитул.

Главный ориентир на велоэтапе — равномерный темп. Проходить 180 км на пределе возможностей не стоит: впереди ещё полноценный беговой этап.

Фото: Пресс-служба IRONSTAR

Бег: заранее продумайте темп

Переход от велосипеда к бегу — отдельная часть подготовки к «железной» дистанции. Привыкнуть к такой смене нагрузки помогают так называемые brick-тренировки — бег сразу после велосипеда. Они позволяют заранее познакомиться с ощущениями, которые возникают в начале бегового этапа после 180 км на велосипеде.

Темп на марафон стоит определить заранее. При этом отдельно важно продумать первые 2-3 км: после велоэтапа телу требуется время на адаптацию, поэтому сразу выходить на целевой темп не стоит. Сначала лучше оценить своё состояние и только после этого постепенно увеличивать скорость.

Сам марафон можно мысленно разделить на отдельные отрезки. Так дистанция воспринимается спокойнее, а внимание остаётся сосредоточенным на ближайшем участке, а не на всех 42,2 км сразу.

Во время бега важно не пропускать пункты питания и следить за своим состоянием. Если появляется сильная усталость, небольшая корректировка темпа поможет сохранить контроль и продолжить движение. Заранее стоит продумать и запасной план: например, снизить скорость, пройти подъёмы шагом или использовать дыхательные техники.

Фото: Пресс-служба IRONSTAR

Экипировка: всё должно быть проверено заранее

В день старта не стоит использовать экипировку, которую вы не проверяли во время подготовки. На дистанции 226 км даже небольшой дискомфорт может постепенно превратиться в серьезную проблему.

Гидрокостюм должен подходить по размеру и соответствовать температуре воды. Велосипед необходимо отрегулировать под индивидуальные параметры тела. Для этого можно пройти байк-фиттинг и заранее проверить выбранную посадку на длительной тренировке.

Кроссовки не должны быть новыми. Лучше использовать пару, в которой вы уже бегали на длительных тренировках и понимаете, насколько она комфортна при продолжительной нагрузке. То же касается одежды: её стоит проверить как минимум на одной тренировке и убедиться, что она не натирает.

Для контроля темпа и пульса можно использовать часы или велокомпьютер. На велосипеде понадобится гидратационная система, а на беговом этапе — пояс.

Фото: Пресс-служба IRONSTAR

Питание: составьте план заранее

На дистанции 226 км питание становится частью общей тактики. Необходимую калорийность важно заранее рассчитать для каждого этапа, а выбранную схему — отработать на тренировках. Чем точнее будет отработан план питания, тем меньше решений придётся принимать уже на дистанции.

Организм должен привыкнуть к гелям, батончикам, изотоникам и другим продуктам, которые вы планируете использовать во время гонки. Пробовать новое питание в день старта не стоит.

На велоэтап удобно брать углеводы в формате гелей, батончиков и изотоника. Во время бега лучше сделать акцент на легкоусваиваемых углеводах и воде. Также важно учитывать потребление соли и электролитов, особенно в жаркую погоду, когда организм быстрее теряет минералы.

Фото: Пресс-служба IRONSTAR

Главное правило «железной» дистанции

На дистанции 226 км нельзя пытаться выиграть время на одном из этапов в ущерб следующим. Главная задача — придерживаться заранее выбранной тактики, распределять силы и при необходимости корректировать темп с учетом своего состояния.

Подготовка к триатлону — сложный и трудоёмкий процесс. Уделяйте внимание деталям и не жалейте времени и сил на тренировках. Именно это повлияет на успех на дистанции.