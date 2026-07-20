Кардио или силовые: что важнее в подготовке к гонкам с препятствиями?

25 июля на полигоне в Алабине пройдет «Гонка Героев» — экстремальный забег с препятствиями, который ежегодно собирает тысячи любителей спорта и активного образа жизни. Участников ждут километры пересечённой местности, десятки препятствий, проверка силы, выносливости и умения работать в команде.

Джунай Алиева руководитель проекта Hero League Training «Многие начинают готовиться к старту за несколько недель, однако далеко не все понимают, какие навыки действительно необходимы для успешного прохождения трассы».

О чём расскажем:

Кардио или силовые?

Главное заблуждение новичков — считать, что для гонки достаточно хорошо бегать или, наоборот, много заниматься в тренажёрном зале. Но важно и то, и другое.

Гонки с препятствиями требуют сочетания нескольких физических качеств. Между испытаниями участникам приходится преодолевать длинные беговые участки, а сами препятствия требуют силы, ловкости и уверенной работы с собственным весом.

У профессиональных спортсменов подготовка обычно строится по следующей схеме:

70% тренировок — бег;

30% — силовая работа, развитие хвата и техника прохождения препятствий.

Именно такой баланс позволяет поддерживать высокую скорость на дистанции и сохранять силы до самого финиша.

3 качества для прохождения трассы

Успех в гонке складывается сразу из нескольких компонентов.

Беговая выносливость помогает сохранять темп между препятствиями. Силовая выносливость необходима, чтобы после нескольких километров бега руки продолжали уверенно работать на рукоходах, канатах и других элементах. Ловкость и техника позволяют проходить препятствия значительно экономичнее и расходовать меньше сил.

Важное место занимает сила хвата. Именно она часто становится решающим фактором на подвесных конструкциях, рукоходах и канатах, особенно если перекладины мокрые после дождя.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Почему одной выносливости недостаточно?

Даже опытные бегуны могут потерять много времени на отдельных препятствиях. Например, подъём по канату требует не только силы, но и правильной техники. Использование ног позволяет существенно снизить нагрузку на руки и сохранить силы для следующих испытаний.

Поэтому специальные элементы необходимо регулярно отрабатывать ещё до старта. Какие-то препятствия требуют силы, а какие-то — выносливости. Разные элементы трассы предъявляют разные требования.

Сила и мощность:

подъём по канату;

высокие стены;

перенос тяжёлых мешков.

Силовая выносливость и хват:

длинные рукоходы;

подвесные конструкции;

элементы, где приходится долго удерживать собственный вес.

Общая выносливость:

длинные беговые участки;

подъёмы;

бег по пересечённой местности.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Тренировки для гонок с препятствиями

Главный принцип — тренируйте движения, которые действительно встречаются на трассе, а не отдельные мышцы.

В базовую подготовку стоит включить:

подтягивания;

висы и переходы на турнике или кольцах;

берпи;

бег по пересечённой местности;

бег в гору;

приседания и выпады;

перенос тяжёлых предметов;

упражнения на канате.

Как развить силу хвата?

Если выбирать одно упражнение, которое даст максимальную пользу будущему участнику гонки, это будет обычный вис на турнике. Начать можно с 20 секунд, постепенно увеличивая время до полутора минут.

После этого нагрузку стоит усложнять:

вис на одной руке;

вис с использованием полотенца;

работа на мокрой перекладине;

«фермерская прогулка» с тяжёлыми гантелями или гирями.

Как тренироваться любителю?

Мы показываем один из вариантов плана подготовки, вы можете адаптировать его под свой график и свои запросы.

Тренировочный план

Понедельник — подтягивания и тренировка хвата.

Вторник — бег, приседания и выпады.

Среда — восстановление и растяжка.

Четверг — техника прохождения препятствий.

Пятница — интервальный бег или перенос тяжестей.

Суббота — отдых.

Воскресенье — длительный кросс.

Длинные пробежки или интервалы?

Лучший результат даёт сочетание двух типов тренировок. Длинный бег развивает общую выносливость, а интервалы учат организм быстро восстанавливаться после интенсивной нагрузки — именно это происходит после прохождения большинства препятствий.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Совет тем, кто выходит на старт впервые

Многие опытные участники советуют не концентрироваться на секундах, а воспринимать старт как возможность проверить себя, получить новые эмоции и провести день в кругу единомышленников. Главная цель первой «Гонки Героев» не рекорд, а получение удовольствия от прохождения трассы. Командный формат помогает преодолевать сложные препятствия, поддерживать друг друга и делает участие для новичков гораздо комфортнее.

Ошибки новичков

Самая распространённая ошибка — делать ставку только на одно направление подготовки. Хороший бегун может не справиться с рукоходом, а человек с сильными руками — устать уже после первых километров дистанции.

Ещё одна распространённая проблема — подготовка исключительно на асфальте. На трассе участникам предстоит бег по грунту, грязи, склонам и пересечённой местности, поэтому подобные условия желательно включать в тренировки заранее.

Как восстанавливаться прямо на дистанции?

Во время прохождения трассы важно не только быстро двигаться, но и грамотно распределять силы. После препятствий лучше немного снизить темп, восстановить дыхание и только затем снова ускоряться. Правильная техника прохождения позволяет экономить значительно больше энергии, чем попытка пройти их исключительно за счёт силы.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Если вы хотите стать участником «Гонки Героев», при подготовке воспользуйтесь помощью тренера и используйте разнонаправленные упражнения. Это позволит преодолеть маршрут безопасно.