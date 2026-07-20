Кардио или силовые: что важнее в подготовке к гонкам с препятствиями?

25 июля на полигоне в Алабине пройдет «Гонка Героев» — экстремальный забег с препятствиями, который ежегодно собирает тысячи любителей спорта и активного образа жизни. Участников ждут километры пересечённой местности, десятки препятствий, проверка силы, выносливости и умения работать в команде.
«Многие начинают готовиться к старту за несколько недель, однако далеко не все понимают, какие навыки действительно необходимы для успешного прохождения трассы».
О чём расскажем:
- Кардио или силовые?
- 3 качества для прохождения трассы
- Почему одной выносливости недостаточно?
- Тренировки для гонок с препятствиями
- Совет тем, кто выходит на старт впервые
Кардио или силовые?
Главное заблуждение новичков — считать, что для гонки достаточно хорошо бегать или, наоборот, много заниматься в тренажёрном зале. Но важно и то, и другое.
Гонки с препятствиями требуют сочетания нескольких физических качеств. Между испытаниями участникам приходится преодолевать длинные беговые участки, а сами препятствия требуют силы, ловкости и уверенной работы с собственным весом.
У профессиональных спортсменов подготовка обычно строится по следующей схеме:
- 70% тренировок — бег;
- 30% — силовая работа, развитие хвата и техника прохождения препятствий.
Именно такой баланс позволяет поддерживать высокую скорость на дистанции и сохранять силы до самого финиша.
3 качества для прохождения трассы
Успех в гонке складывается сразу из нескольких компонентов.
- Беговая выносливость помогает сохранять темп между препятствиями.
- Силовая выносливость необходима, чтобы после нескольких километров бега руки продолжали уверенно работать на рукоходах, канатах и других элементах.
- Ловкость и техника позволяют проходить препятствия значительно экономичнее и расходовать меньше сил.
Важное место занимает сила хвата. Именно она часто становится решающим фактором на подвесных конструкциях, рукоходах и канатах, особенно если перекладины мокрые после дождя.
Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»
Почему одной выносливости недостаточно?
Даже опытные бегуны могут потерять много времени на отдельных препятствиях. Например, подъём по канату требует не только силы, но и правильной техники. Использование ног позволяет существенно снизить нагрузку на руки и сохранить силы для следующих испытаний.
Поэтому специальные элементы необходимо регулярно отрабатывать ещё до старта. Какие-то препятствия требуют силы, а какие-то — выносливости. Разные элементы трассы предъявляют разные требования.
Сила и мощность:
- подъём по канату;
- высокие стены;
- перенос тяжёлых мешков.
Силовая выносливость и хват:
- длинные рукоходы;
- подвесные конструкции;
- элементы, где приходится долго удерживать собственный вес.
Общая выносливость:
- длинные беговые участки;
- подъёмы;
- бег по пересечённой местности.
Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»
Тренировки для гонок с препятствиями
Главный принцип — тренируйте движения, которые действительно встречаются на трассе, а не отдельные мышцы.
В базовую подготовку стоит включить:
- подтягивания;
- висы и переходы на турнике или кольцах;
- берпи;
- бег по пересечённой местности;
- бег в гору;
- приседания и выпады;
- перенос тяжёлых предметов;
- упражнения на канате.
Как развить силу хвата?
Если выбирать одно упражнение, которое даст максимальную пользу будущему участнику гонки, это будет обычный вис на турнике. Начать можно с 20 секунд, постепенно увеличивая время до полутора минут.
После этого нагрузку стоит усложнять:
- вис на одной руке;
- вис с использованием полотенца;
- работа на мокрой перекладине;
- «фермерская прогулка» с тяжёлыми гантелями или гирями.
Как тренироваться любителю?
Мы показываем один из вариантов плана подготовки, вы можете адаптировать его под свой график и свои запросы.
Тренировочный план
- Понедельник — подтягивания и тренировка хвата.
- Вторник — бег, приседания и выпады.
- Среда — восстановление и растяжка.
- Четверг — техника прохождения препятствий.
- Пятница — интервальный бег или перенос тяжестей.
- Суббота — отдых.
- Воскресенье — длительный кросс.
Длинные пробежки или интервалы?
Лучший результат даёт сочетание двух типов тренировок. Длинный бег развивает общую выносливость, а интервалы учат организм быстро восстанавливаться после интенсивной нагрузки — именно это происходит после прохождения большинства препятствий.
Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»
Совет тем, кто выходит на старт впервые
Многие опытные участники советуют не концентрироваться на секундах, а воспринимать старт как возможность проверить себя, получить новые эмоции и провести день в кругу единомышленников. Главная цель первой «Гонки Героев» не рекорд, а получение удовольствия от прохождения трассы. Командный формат помогает преодолевать сложные препятствия, поддерживать друг друга и делает участие для новичков гораздо комфортнее.
Ошибки новичков
Самая распространённая ошибка — делать ставку только на одно направление подготовки. Хороший бегун может не справиться с рукоходом, а человек с сильными руками — устать уже после первых километров дистанции.
Ещё одна распространённая проблема — подготовка исключительно на асфальте. На трассе участникам предстоит бег по грунту, грязи, склонам и пересечённой местности, поэтому подобные условия желательно включать в тренировки заранее.
Как восстанавливаться прямо на дистанции?
Во время прохождения трассы важно не только быстро двигаться, но и грамотно распределять силы. После препятствий лучше немного снизить темп, восстановить дыхание и только затем снова ускоряться. Правильная техника прохождения позволяет экономить значительно больше энергии, чем попытка пройти их исключительно за счёт силы.
Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»
Если вы хотите стать участником «Гонки Героев», при подготовке воспользуйтесь помощью тренера и используйте разнонаправленные упражнения. Это позволит преодолеть маршрут безопасно.