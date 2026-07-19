Мощный ментальный фильтр: как Ямаль защищает свою психику от давления медиа

Сегодня, 19 июля, в 23.00 мск в финальном матче ЧМ-2026 встретятся сборные Испании и Аргентины.

Несложно представить, какое напряжение испытывают участники команд. Его уровень зашкаливает. К счастью, у многих спортсменов есть чёткие стратегии, которые позволяют всё это вывозить. Одна из них — информационный детокс. Именно его использует вингер сборной Испании Ламин Ямаль. Как именно он организовал процесс и почему вам тоже стоит взять этот опыт на вооружение? Разбираемся вместе со спортивным психологом.

О чём расскажем:

Андрей Гребнев спортивный психолог «Недавно инсайдер Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV сообщил: вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль полностью перестроил управление своими страницами в соцсетях. Из его аккаунта с аудиторией более 40 млн человек исчез неформальный контент, архивы зачищены, комментарии закрыты, и теперь всем этим управляет нанятая команда профессионалов. Сам игрок физически изолирован от цифрового шума. ‎Разбираем по полочкам, почему этот шаг не каприз звезды, а жёсткая необходимость, которая спасёт Ямаля от судьбы сотен «сгоревших» вундеркиндов».

‎В спортивной психологии есть понятие когнитивного ресурса. Он ограничен. Когда молодой игрок после матча открывает телефон, он тратит этот ресурс на переваривание чужих эмоций. Система, которую внедрили для Ямаля, работает как мощный ментальный фильтр.

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‎Мозг в 19 лет против 40 млн критиков

‎Главная ловушка, в которую попадают болельщики и менеджеры – это восприятие Ямаля как готового, ментально зрелого гладиатора. Да, сейчас ему 19 лет, он уже чемпион Европы и состоявшаяся суперзвезда. Но физиология неумолима. Перед нами всё ещё формирующийся юноша. Префронтальная кора головного мозга, отвечающая за эмоциональную регуляцию, оценку рисков и долгосрочное планирование, окончательно созревает лишь к 21-23 годам.

Что происходит, когда на такую психику обрушивается лавина из десятков миллионов мнений? Включаются первобытные механизмы выживания. Мозг биологически запрограммирован искать одобрение стаи (фанатов) и панически бояться отвержения. Когда Ямаль забивает, миллионы лайков вызывают мощнейший выброс дофамина. Это искусственный суррогат счастья. Но стоит парню провести один неудачный матч, как та же толпа выливает на него тонны токсичного хейта.

Такие «американские горки» разрушительны. Психика истощается, падает концентрация, появляется страх ошибки на поле. Ограничив доступ к комментариям, команда Ямаля убрала этот деструктивный фактор. Нет триггера – нет эмоциональных качелей.

Фото: Carl Recine/Getty Images

‎Эффект эхо-камеры и потеря фокуса

‎‎Вторая серьёзная опасность – потеря связи с реальностью из-за так называемой «эхо-камеры» соцсетей. Когда тебя круглосуточно называют «новым Месси» и коронуют в каждом посте, удерживать фокус на рутинной работе становится невыносимо трудно. Возникает иллюзия, что ты уже всего достиг.

Ямаль, передав телефон SMM-специалистам, вернул себе самое ценное, что есть у спортсмена – фокус и чистое время для ментальной перезагрузки. На поле выходит не задёрганный юноша, судорожно проверяющий, что о нём написали в медиа, а хладнокровный исполнитель.

Современный топ-футболист — это корпорация

‎То, что мы видим в кейсе Ямаля – это рождение нового стандарта в индустрии. Эпоха, когда футболисты сами вели свои странички, шутили в комментариях и выкладывали фото домашних питомцев, безвозвратно уходит. Современный топ-игрок — это корпорация, где соцсети выполняют исключительно роль рекламной витрины и строгого юридического обязательства перед спонсорами.

Фото: David Ramos/Getty Images

‎Сравните две модели управления

‎Старая модель: игрок после матча сидит в раздевалке, читает директ, отвечает критикам, эмоционально выгорает.

Модель Ямаля: нанятые эксперты фильтруют контент, публикуют только официальные отчёты встреч и коммерцию. Игрок защищён «информационным куполом».

Посмотрите на Килиана Мбаппе или на Эрлинга Холанда. Их медиаактивность выверена до миллиметра. Холанд открыто практикует медитацию и жёсткую цифровую гигиену. Именно поэтому они стабильно держат планку годами, избегая психологических срывов.

Фото: Carl Recine/Getty Images

Окружение Ямаля вовремя осознало: защитить ментальное здоровье Ламина сегодня — значит гарантировать его доминирование на поле в ближайшие 15 лет.

‎Резюме для молодых спортсменов

‎Кейс Ламина Ямаля – это готовое методическое пособие для каждого молодого атлета. Если вы хотите добиться больших высот, ваш главный враг – не соперник на поле, а хаос в вашей собственной голове, подогреваемый экраном смартфона. Помните три главных правила цифровой гигиены, которые теперь спасают карьеру Ямаля.

Зачистите личное пространство. Соцсети – это работа, а не место для личных откровений. Закройте комментарии от незнакомцев. Важно только мнение тренера и близких людей. Делегируйте или жёстко ограничивайте экранное время. Фокус должен быть на игре, а не на лайках.

‎‎Зачистив медийное поле Ямаля от радиации современных медиа, его команда совершила, возможно, главный трансфер в его жизни. Это чистая математика и торжество спортивной психологии над хаосом интернета.

Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

‎Нужно ли это вам, если вы не мегазвезда?

‎‎Нужно, и даже сильнее, чем Ямалю. У топ-звёзд есть деньги, контракты и лучшие психологи мира. Но механизмы зависимости и выгорания работают одинаково.

‎‎Токсичность масштабируется. Для Ямаля трагедия – 100 000 злых комментариев. Для обычного человека поводом для расстройства может стать одно едкое высказывание от коллеги, критика от знакомого или пассивная агрессия в локальном чате. Ранит не количество, ранит сам факт хейта.

Кража фокуса и энергии — общая проблема. Бесцельный скроллинг чужих «идеальных жизней» перед сном уничтожает фазы глубокого восстановления, включает синдром упущенной выгоды (FOMO) и незаметно сжигает дофамин, который утром нужен вам для реальной жизни и работы.

Как взять метод Ямаля на вооружение обычному человеку

‎‎Чтобы построить свой «цифровой купол», вам не нужна дорогая SMM-команда. Сделайте это сами за три шага.

‎‎1. Разделите телефон и жизнь. Удалите самые «залипательные» приложения с главного экрана смартфона или настройте жёсткий лимит времени (например, не более 30 минут в день). Заходите туда осознанно, а не автоматически от скуки.

‎2. Закройте комментарии и директ. Оставьте возможность писать вам только друзьям и близким. У мнения диванных экспертов не должно быть доступа к вашему сознанию.

‎3. Превратите профиль в витрину. Относитесь к своей странице как к цифровой витрине или фотоальбому для памяти. Если вам нужно выговориться или поделиться эмоциями – сделайте это в живой беседе с близкими. Реальная жизнь происходит там, где нет кнопки «поделиться».

‎В современную эпоху побеждает не тот, у кого миллионы подписчиков, тысячи просмотров и сотни лайков, а тот, кто соблюдает цифровую гигиену и чей разум способен выдерживать давление медийного пространства.