Почему Килиана Мбаппе называют модной иконой и как повторить его образы?

В воскресенье, 19 июля, в 00.00 мск Англия и Франция встретятся в «бронзовом» финале ЧМ-2026. Противостояние этих стран — классика жанра. Выражается оно даже в модной индустрии.

Британский стиль, в котором всегда есть лёгкая небрежность и дерзость, или парижский шик, стремящийся к выверенной элегантности? Дэвид Бекхэм или Килиан Мбаппе? Да, именно они олицетворяют эти два стиля. И, если фэшн-заслуги Бекхэма всем известны, то Мбаппе укрепился в статусе иконы моды не так давно. Вместе со стилистом разбираемся в том, как ему это удалось, и составляем инструкции для воплощения образов.

Индира Фаттахова персональный стилист, сертифицированный типолог по системам MBTI «Когда-то звание модной иконы принадлежало тем, кто удивлял. Яркие цвета, сложные принты, необычные силуэты и эпатажные выходы становились главным способом заявить о себе. Но мода меняется вместе с обществом. Сегодня настоящим признаком хорошего вкуса становится не желание выделиться любой ценой, а умение выглядеть уверенно, современно и уместно. Именно поэтому новой иконой мужского стиля всё чаще называют Килиана Мбаппе».

Один из лучших футболистов мира доказывает, что впечатление производят не громкие логотипы и экстравагантные вещи, а грамотные пропорции, качественные материалы, свободный крой и внимание к деталям. Его стиль — это выбор нового поколения успешных мужчин, одежда которых не кричит о статусе, а спокойно его подтверждает.

Фото: Mustafa Yalcin/Getty Images

Современная элегантность — это не про желание быть самым заметным в комнате, а про умение выглядеть так, чтобы уверенность читалась ещё до того, как вы заговорили.

В повседневной жизни Мбаппе выбирает расслабленные силуэты, монохромные сочетания и спортивную эстетику с элементами luxury, а для официальных мероприятий — современные деловые костюмы оверсайз-кроя. Такой гардероб идеально соответствует его характеру: дисциплинированному, уверенному, целеустремлённому и спокойному.

Разбираем, почему стиль Килиана Мбаппе стал ориентиром для миллионов мужчин, какие приёмы делают его образы актуальными и как адаптировать их под свой гардероб без огромных затрат.

Образ №1

Этот образ — пример современной тихой роскоши без нарочитой демонстрации статуса. Бежевая куртка с фактурой, белая базовая футболка и карго в песочном оттенке создают монохромную палитру, которая выглядит дорого за счёт игры материалов. Светлая сумка прямоугольной формы, словно портфель, добавляет неожиданную элегантность и деловитость, смягчает утилитарный характер брюк. Цепочка и часы завершают образ деликатными акцентами. Расслабленный силуэт, натуральные оттенки и качественные ткани делают его актуальным, уверенным и вне времени.

Фото: Franco Arland/Getty Images

Как повторить

Используйте в образе фактурную куртку-бомбер или овершот в оттенке беж, белую базовую футболку, свободные карго песочного цвета, светлые кеды или кроссовки, кожаную сумку (лучше — в тон обуви), серебристую цепочку, часы на металлическом браслете. Главное — не забывайте о сочетании цветов и минималистичном настрое. В этом фишка образа.

Образ №2

Этот образ построен на эстетике sporty luxury — сочетании спортивных силуэтов с премиальными материалами и безупречной посадкой. Белый бомбер с контрастной отделкой и лаконичным логотипом становится главным акцентом. Благодаря оверсайз-крою и спущенной линии плеч он визуально расширяет верх, делая силуэт более мужественным и атлетичным.

Белая футболка создаёт чистую базу, а тёмно-синие широкие брюки добавляют расслабленности и современного объёма, перекликаясь с кедами в той же гамме. Чёрные солнцезащитные очки завершают образ, добавляя ему уверенности и кинематографичности. Ограниченная палитра, выверенные пропорции и качественные ткани создают ощущение спокойной роскоши, где стиль читается не по логотипам, а по посадке, силуэту и вниманию к деталям.

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Как повторить

Используйте в образе белый оверсайз-бомбер с акцентными плечами и свободную футболку в тон. Оттенок может быть разным. Кому-то больше пойдёт белоснежный, а кому-то — более мягкий молочный. Важно, чтобы бомбер и нижний слой совпадали по этим нюансам. Далее возьмите широкие брюки тёмного благородного оттенка (синий, глубокий изумрудный, коричневый) и кеды, которые цитируют оба цвета: белый и тот, что выбран для брюк. Завершите образ чёрными солнцезащитными очками и элегантными часами.

Образ №3

Этот образ — пример того, как спортивная эстетика может выглядеть дорого и современно. Белый тотал-лук создаёт ощущение свежести и визуально вытягивает силуэт, а свободные пропорции делают его актуальным. Майка без рукавов открывает плечи, подчёркивая спортивное телосложение и добавляя образу динамики.

Брюки с заниженной посадкой создают расслабленный объём и балансируют верх. Бордовая кепка становится выразительным цветовым акцентом, повторяя цвета принта на майке, а солнцезащитные очки создают характер и эффект некой закрытости (звёздный статус).

Вещей вроде бы мало, в основе простой белый цвет, но благодаря бордо-акцентам он выглядит дорого и неизбито. Уверенно и по-настоящему современно.

Фото: Arnold Jerocki/Getty Images

Как повторить

Используйте в образе майку без рукавов свободного кроя с интересным принтом, брюки, массивные кроссовки. Всё это — в белом цвете. Далее — важный нюанс. Подберите кепку в тон принта на майке. Не берите яркие цвета. Пусть это будет благородный бордо (как у Килиана), насыщенный изумрудный, синий. Завершите образ очками и часами.

Образ №4

Как один из самых узнаваемых спортсменов мира Килиан Мбаппе уверенно чувствует себя не только в спортивной одежде, но и в классическом гардеробе. Для вечерних выходов он часто выбирает деловые костюмы оверсайз-кроя — современный силуэт с мягкой линией плеч выглядит актуально, дорого и подчёркивает высокий статус. В этом образе серый двубортный костюм с широкими лацканами дополнен чёрной рубашкой и галстуком, что создаёт элегантный монохромный ансамбль.

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Свободная посадка делает классику менее формальной, но более современной и уверенной. Такой стиль отражает характер Мбаппе: дисциплинированный, амбициозный, сдержанный и уверенный в себе. Он не стремится эпатировать, а делает ставку на безупречный крой, качество и спокойную элегантность, которые говорят о статусе громче любых логотипов.

Как повторить

Используйте в образе двубортный костюм оверсайз-кроя графитового или тёмно-серого цвета, чёрные рубашку и галстук, классические кожаные туфли, лаконичные часы. Не нужно лишних деталей, ярких цветовых акцентов. Так вы заявите о себе уверенно и со знанием трендов.

Изучив повседневные и вечерние выходы Килиана Мбаппе, можно выделить несколько ключевых принципов его стиля. Несмотря на статус мировой звезды футбола, он не стремится привлекать внимание сложными сочетаниями, яркими принтами или обилием логотипов. Основа его гардероба — качественная база, современные свободные силуэты и спокойная цветовая палитра.

Фото: Mustafa Yalcin/Getty Images

В повседневной жизни он выбирает расслабленный стиль с элементами sporty luxury: широкие брюки, оверсайз-бомберы, карго, базовые футболки, кеды и лаконичные аксессуары. Свободный крой делает образы актуальными, а оверсайз-плечи в верхней одежде визуально усиливают спортивное телосложение и создают более мужественный силуэт.

Для официальных мероприятий Мбаппе меняет спортивные вещи на деловые костюмы современного оверсайз-кроя. Такой выбор подчёркивает его высокий статус, уверенность и зрелость, сохраняя при этом ощущение лёгкости и непринуждённости. Его стиль полностью соответствует характеру: дисциплинированному, целеустремлённому, спокойному и уверенному в себе.

Главный вывод — настоящая элегантность не требует демонстративной роскоши. Она строится на правильной посадке, качественных материалах, грамотных пропорциях и умении выбирать вещи, которые работают на образ, а не перетягивают внимание на себя.