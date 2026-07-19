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Лионель Месси: как питается, диета Джулиано Позера, рацион

Метод Джулиано Позера: из чего состоит диета, изменившая карьеру Лионеля Месси?
Елена Грабовски
Диета «итальянского врача»: как питается Месси?
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Специалист по питанию полностью перестроил рацион аргентинского футболиста.

Лионель Месси считается лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. На ЧМ-2026 39-летний капитан сборной Аргентины продолжает бить рекорды. В его копилке появились хет-трик в стартовом матче с Алжиром, победный гол в компенсированное время в игре с Иорданией, спасение команды во встрече с Египтом. В итоге это дало ему статус первого футболиста в истории, забившего 20 мячей на первенствах планеты. Для игрока, которому уже почти 40 лет, играет и выглядит Месси просто отлично. И у нас есть подозрения, что секрет успеха футболиста скрывается не только в усиленных тренировках, но и в питании.

Лионель Месси Подробнее

Больше 10 лет назад, ещё во времена «Барселоны», в жизни Месси появился скромный итальянский врач из маленького городка Сачиле под Венецией — Джулиано Позер. Именно он в середине 2010-х перекроил рацион будущей легенды футбола. Давайте посмотрим, к каким результатам в карьере это привело.

Сборная Аргентины сыграет за третье место на ЧМ-2026 с командой Испании 19 июля в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как Месси питался раньше?

В юности Лионель был вполне себе обычным аргентинским парнем с типичными пищевыми привычками. В его рационе находились пицца, много мяса, жареные блюда, сладкая газировка. То есть всё то, чем славится латиноамериканская кухня. В своё время это было допустимо – пока организм молодой, можно не думать о калориях. Однако время идёт, и вскоре такой рацион стал приводить к проблемам.

Фото: из личного архива Лионеля Месси

Сезон-2013/2014 для Месси получился скомканным — травмы, сбои в физической форме. Впервые за шесть лет «Барселона» осталась без единого трофея. Апофеозом стал финал ЧМ-2014 в Бразилии: Месси уверенно начал турнир, однако к решающему матчу с Германией выглядел откровенно уставшим и не смог привести Аргентину к победе. Прежний трансферный советник «Барселоны» Чарли Рексач позже прямо сказал, что Месси «ел слишком много пиццы». Именно в тот момент и начался пересмотр всего, что касалось образа жизни аргентинца.

Кто такой Джулиано Позер?

Совет обратиться к итальянскому специалисту Месси дал его партнёр по сборной Мартин Демикелис — он был лично знаком с Позером и порекомендовал его как проверенного эксперта по питанию.

Позер — не нутрициолог в популярной трактовке этого термина. Он врач спортивной медицины и кинезиолог, работающий по собственной методике. Он изучает тонус и реакцию мышц, чтобы понять, каких именно веществ и элементов не хватает организму, а что, наоборот, ему мешает. На основе этих данных он и выстраивает индивидуальный план питания.

Фото: из личного архива Лионеля Месси

Сам Позер довольно закрытый человек и не любит журналистов, поэтому о его подходах было мало что известно. Но на то, что именно его методика помогла аргентинцу вернуться в строй, указывает факт, что после сотрудничества с Месси к нему выстроилась очередь. За консультациями к Позеру обращались Гонсало Игуаин, Серхио Агуэро и другие звёзды южноамериканского футбола. А значит, методика работает.

Что именно изменил итальянец?

«Основа всегда одна — правильное питание, но конкретика индивидуальна для каждого», — объяснял Джулиано в одном из немногих интервью. Первое, от чего пришлось избавиться Месси под контролем врача — переработанные продукты и рафинированный сахар. «Сахар — это худшее, что можно дать мышцам», — говорил Позер. По его словам, чем меньше сахара, тем лучше работает мускулатура.

Досталось и рафинированной муке. «Найти сегодня чистую и качественную пшеницу довольно сложно. Поэтому от белого хлеба, обычной выпечки и большей части пасты нужно отказаться либо серьёзно ограничить их количество», — уверяет Позер. Вместо пиццы и колы в рационе именитого футболиста появились самые простые продукты:

  • чистая вода — в достаточном количестве, для полноценной гидратации;
  • качественное оливковое масло;
  • цельнозерновые крупы и злаки;
  • рыба;
  • овощи и фрукты в свежем необработанном виде;
  • орехи и семена — источник полезных жиров и энергии.

Фото: istockphoto.com/towfiqu ahamed

Мяса, к которому Месси привык с детства, стало значительно меньше — сам Позер советовал есть его «намного меньше, чем принято у аргентинцев и уругвайцев». А вот соль исключать не стал: в небольших дозах, по его словам, мышцам и организму она даже нужна.

Помимо коррекции питания, в программу работы с Месси входила терапия цветами Баха — метод альтернативной медицины для эмоциональной саморегуляции, эффективность которого не имеет убедительного научного подтверждения. По данным испанских СМИ, она помогала Лионелю справляться с неуверенностью, апатией и общей тревожностью. Эмоциональное состояние на весах не отражается, однако на качество игры виляет напрямую.

Каким был эффект?

Результат не заставил себя ждать. Уже в сезоне-2014/2015 (примерно через два-три месяца после начала работы с доктором) Месси выдал один из лучших отрезков карьеры:

  • 58 голов и 23 результативные передачи;
  • требл с «Барселоной» — Лига чемпионов, Кубок Испании и Ла Лига;
  • статус главного фаворита в борьбе за «Золотой мяч».
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Позер утверждал, что после смены рациона Месси похудел примерно на 3,5 кг — не критично много, но достаточно, чтобы почувствовать разницу в лёгкости движений. Параллельно снизилось количество проблем с пищеварением, реже стали беспокоить мышечные травмы, а восстановление между матчами заметно ускорилось.

Сам итальянец скромно объяснял это так: «После чемпионата мира что-то в нём изменилось. У Месси хватило интуиции и смирения попробовать сделать что-то по-другому в профессиональной жизни».

Почему методика работает даже спустя 10 лет?

Самое важное в этой истории — не то, что произошло в 2015-м, а то, что «диета» Позера не стала разовой. Привитых ему принципов питания Месси придерживается до сих пор, хоть и с поправками под возраст и текущие задачи. Сам футболист признавался: «То, что можно есть в 18-19 лет, — совсем не то, что можно есть в 27». С возрастом дисциплины стало только больше.

Фото: из личного архива Лионеля Месси

Это не значит, что аргентинец полностью отказался от любимой пищи. Месси не раз признавался, что обожает шоколад, мороженое и традиционную аргентинскую молочную карамель dulce de leche. Но теперь такие продукты появляются в его рационе лишь время от времени. Даже у йерба мате, который футболист пьёт с детства, теперь классический горький вкус.

Как выяснилось в итоге, никакой «секретной диеты» у Месси нет. Основа его питания — самые обычные продукты: овощи, фрукты, цельнозерновые крупы, рыба, орехи, оливковое масло и много воды. Поэтому принципы его режима питания может использовать любой человек, который хочет питаться более здорово.

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