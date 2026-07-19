Нейросети для соло-путешествий: как спланировать идеальный маршрут с ИИ?

Что можно ему доверить, а что лучше делать самому? Рассказывает постоянный эксперт «Чемпионата».

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Когда собираешься в путешествие один, чувствуешь приятную свободу. Не нужно ни с кем согласовывать маршрут, подстраиваться под чужой бюджет и искать кафе, которое устроит всю компанию. Но есть и обратная сторона: все решения попадают под вашу личную ответственность. Где остановиться? Что посмотреть? Стоит ли ехать в соседний город? Как не потерять полдня на переездах? Если раньше ответы приходилось искать самому — на форумах, в блогах и путеводителях — то теперь появилось своеобразное «второе мнение»: искусственный интеллект».

Признаюсь честно, сначала я относился к нейроподсказкам скептически и предпочитал всё делать сам. С другой стороны, на тщательную подготовку далеко не всегда находится время. Иногда поездка намечается спонтанно, а порой просто не хочется тратить несколько вечеров на изучение десятков вкладок в браузере. И вот здесь нейронка оказывается действительно полезной. Но только если понять, какие задачи можно спокойно делегировать ИИ, а какие лучше оставить за собой.

Фото: из личного архива Владимира Виноградова

Что можно смело доверить искусственному интеллекту

Первичный обзор локации

Если вы летите в новое место и пока вообще не понимаете, с чего начать, нейросеть за несколько минут соберёт базовый маршрут. Это хороший способ быстро разобраться в городе, понять его районы и наметить точки, от которых уже можно строить собственный план.

Черновик маршрута

Я часто прошу ИИ составить программу на два-три дня с учётом логистики. Например, чтобы достопримечательности располагались рядом друг с другом и день не превращался в бесконечные поездки через весь город. Потом этот маршрут почти всегда дорабатываю, но как отправная точка он работает неплохо.

Фото: Thai Liang Lim / istockphoto.com

Подбор вариантов под ваши интересы

Чем подробнее и индивидуальнее составить промпт, тем полезнее оказывается результат. Вместо банального «что посмотреть в Лиссабоне» лучше написать: «Люблю современную архитектуру и недорогие локальные рынки, много хожу пешком и хочу увидеть самый красивый закат». В этом случае рекомендации получаются гораздо более персонализированными.

Поиск авиабилетов и жилья

ИИ-ассистенты умеют не только советовать маршруты, но и подбирать перелёты, варианты проживания и даже оценивать примерный бюджет поездки. Это не значит, что нужно сразу бронировать первое предложение, но для быстрого сравнения вариантов такой инструмент действительно удобен.

Идеи, до которых вы сами могли не дойти

Иногда я прошу нейросеть предложить пять необычных мест, куда редко заходят туристы, или придумать маршрут под конктретную ситуацию – «для дождливой погоды» или «у воды». Не все советы оказываются удачными, но интересные находки встречаются регулярно.

Фото: Wojciech Kozielczyk / istockphoto.com

Что обязательно нужно проверить самостоятельно

Актуальность информации

Главное ограничение любой нейросети – временной лаг. Она может рекомендовать ресторан, который уже закрылся, устаревший график работы музея и маршрут, который оказывается перекопан из-за ремонта дороги. Поэтому часы работы, стоимость билетов, расписание транспорта, работу канатных дорог, паромов и национальных парков я всегда перепроверяю на официальных сайтах.

Советы по безопасности

Нейросеть способна собрать общую информацию о районе, однако не знает, что происходило там вчера или неделю назад. Если речь идёт о безопасности, вечерних прогулках или малоизвестных районах, гораздо полезнее посмотреть местные новости, свежие отзывы путешественников или спросить совета у местных.

Нишевые места и локации «для своих»

ИИ хорошо агрегирует и анализирует общедоступную информацию. Но самые интересные кафе, крафтовые семейные мастерские, частные винодельни и пляжи без названия часто становятся доступными благодаря сарафанному радио. Здесь личные рекомендации пока вне конкуренции. ИИ не почувствует атмосферу города и не поймёт, зачем менять маршрут ради уличного концерта. А именно из таких случайностей часто состоят лучшие путешествия. И, если честно, мне хочется, чтобы так оставалось как можно дольше.