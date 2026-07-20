От Месси без шорт до золотого Пеле: 10 самых ярких памятников футболистам во всём мире

19 июля завершилось самое важное событие в мире футбола — чемпионат мира. И по этому поводу мы подготовили «монументальный» обзор, собрав самые интересные памятники знаменитым футболистам. Провожаем ЧМ-2026, наслаждаясь творениями скульпторов. Внимание, спойлеры: далеко не все из них можно назвать шедеврами. А значит, у нас есть ещё один повод бурно пообсуждать футбол!

О чём расскажем:

Лионель Месси

21 июня 2026 года в городе Кутраль-Ко, провинция Неукен, Аргентина, в честь Лионеля Месси был установлен памятник высотой 26 м и весом 60 т. Автор проекта художник Альдо Бероиса прослыл страстным фанатом таланта звёздного соотечественника и постарался создать творение, которому не будет равных в мире. Это ему удалось.

Лионель выглядит эдаким монстром из бетона с неузнаваемым лицом. Месси на коленях с непропорциональной фигурой, в форме аргентинской сборной, с вытянутой правой рукой, Кубком мира между ног и без шорт – эта статуя сразу же стала объектом для насмешек.

26-метровый Месси Фото: Nestor Ponce/AP/ТАСС

Лев Яшин

Лев Яшин – единственный вратарь в истории мирового футбола, получивший «Золотой мяч», при жизни был настоящей легендой. В 1990 году после смерти великого голкипера на Ваганьковском кладбище ему был установлен первый памятник. Бронзовый бюст работы скульптора Вячеслава Клыкова в полный рост изображал Яшина в футбольной форме с мячом.

В 1997 году на Аллее Славы в «Лужниках» был воздвигнут ещё один памятник вратарю. В этой скульптурной композиции Лев Яшин был изображён в момент прыжка за мячом.

В 1999 году рядом с северной трибуной стадиона «Динамо» был установлен третий памятник из бронзы, посвящённый знаменитому вратарю. Здесь Яшин изображён в прыжке, отбивающим мяч, летящий в девятку.

Лев Яшин, стадион «Динамо» Фото: РИА Новости

Зинедин Зидан и Марко Матерацци

27 сентября 2012 года в Париже перед Национальным центром искусств и культуры имени Жоржа Помпиду был установлен памятник, посвящённый скандальной истории «бодания» между двумя футбольными звёздами – Зинедином Зиданом и Марко Матерацци. В финальном матче чемпионата мира по футболу 2006 года встретились сборные Франции и Италии. На 110-й минуте тяжёлой и вязкой игры произошёл случай, который надолго остался в памяти болельщиков.

Зинедин Зидан и Марко Матерацци, Париж Фото: Massimiliano Maddanu/Getty Images

После нескольких взаимных словесных перепалок в ходе матча Зидан неожиданно ударил Матерацци в грудь. Тот упал как подкошенный. После удаления Зидана французы проиграли итальянцам в серии послематчевых пенальти. В скульптуре высотой 4,27 м алжирский ваятель Адель Абдессемед хотел изобразить тёмную сторону человеческой природы: злобу и конфликтность. Но некоторые критики не увидели в композиции настоящей драмы.

Пеле

16 мая 2023 года в бразильском городе Сантос открылся мавзолей Пеле. Он находится на территории 32-этажного кладбища «Вселенский некрополь» (Экуменика), которое занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. Площадь мавзолея легендарного футболиста составляет 200 м². Оказывается, ещё при жизни Пеле выкупил себе нишу на девятом этаже с видом на стадион «Вила Белмиру» – арену родного «Сантоса».

Мавзолей Пеле Фото: Paulo Lopes/Getty Images

При входе в мемориал стоят две позолоченные статуи великого кудесника мяча в натуральную величину. Зал полностью стилизован под футбольное поле. В мавзолее собраны личные вещи Пеле, копия Кубка мира и автомобиль Mercedes-Benz S-280, подаренный ему в честь 1000-го гола. Кстати, позолоченный гроб с телом бразильца установлен на первом этаже. А 21 мая 2026 года в мексиканской Гваладахаре возле стадиона «Халиско» была установлена бронзовая статуя Пеле высотой 9,5 м.

Криштиану Роналду

5 февраля 2025 года в честь 40-летия Криштиану Роналду на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в центральной части Манхэттена была установлена его бронзовая скульптура высотой 3,6 м. Статуя знаменитого португальца расположилась на грузовике. И автор проекта итальянский скульптор Серджио Фурнари не планировал, что его творение станет постоянной достопримечательностью.

Криштиану Роналду, Нью-Йорк Фото: Manoli Figetakis/Getty Images

Раскрашенная в цвета сборной Португалии бронзовая фигура Роналду собрала в тот день немало восторженных фанатов. Впрочем, один памятник, установленный в 2017 году в аэропорту португальского острова Мадейра, хотели даже отправить в известный Зал Позора в Селороне, штат Нью-Йорк. Глаза на разном уровне, перекошенное лицо. Эта бронзовая скульптура вызвала смех и послужила поводом для мемов.

Диего Марадона

Мурал с изображением Диего Марадоны в Испанских кварталах в Неаполе написал в 1990 году художник Марио Филарди. Любопытно, что он работал по небольшой фотографии и по ночам ему помогали фанаты звёздного аргентинца, освещая стену фарами машин. На трёхэтажном мурале Марадона изображён в игровой форме с капитанской повязкой на руке. Также бросается в глаза знак чемпионства на его груди.

После смерти великого футболиста мурал в Неаполе стал своего рода святилищем для тысяч поклонников его таланта. Сюда несут живые цветы, памятные вещи и записки.

Диего Марадона, Неаполь Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

В честь Диего Марадоны воздвигнуто немало памятников. Например, скульптура аргентинского ваятеля Хорхе Ортиса Эскивеля отразила сложную и противоречивую натуру легендарного футболиста. 16 декабря 2021 года в международном аэропорту Эсейса в Буэнос-Айресе был установлен необычный памятник, где Диего изображён с пачкой денег в кармане – и как бы выпрашивающим у прохожих милостыню.

Бобби Мур, Джефф Хёрст, Мартин Питерс и Рэй Уилсон

28 апреля 2003 года, недалеко от бывшего стадиона футбольного клуба «Вест Хэм» была установлена «Скульптура мира», или «Чемпионы». Эта бронзовая статуя высотой 4,9 м и весом 4 т стала символом единственной победы сборной Англии на чемпионатах мира по футболу – в 1966 году.

Королевский скульптор Филипп Джексон почти «скопировал» памятник с известной фотографии, сделанной на стадионе «Уэмбли». В момент, когда английские футболисты праздновали свой триумф. На скульптуре изображена сцена победы с участием европейских звёзд: Бобби Мура, Джеффа Хёрста, Мартина Питерса и Рэя Уилсона.

В 2007 году Филипп Джексон создал статую Бобби Мура – центрального защитника, капитана сборной Англии образца 1966 года. Памятник знаменитому футболисту установлен у входа на новый стадион «Уэмбли».

«Скульптура мира» Фото: Christopher Lee/Getty Images

Карлос Вальдеррама

Колумбийский футболист Карлос Вальдеррама был знаменит не только роскошной шевелюрой. Он слыл одним из лучших плеймейкеров Южной Америки и благодаря этим качествам в отборочном цикле чемпионата мира — 1994 сборная Колумбии вынесла в гостях сильную команду Аргентины со счётом 5:0.

Карлос Вальдеррама Фото: Andrés Ante/google.com/maps

В 2006 году в родном городе Санта-Марте футболисту, известному под прозвищем Эль Пибе («Малыш»), был установлен необычный памятник. Бронзовая статуя на двухметровом постаменте высотой 6 м и весом 7 т обошлась жителям в $ 130 тыс. На скульптуре Карлос Вальдеррама был изображён с неизменной львиной гривой волос.

Томас Финни

31 июля 2004 года на стадионе «Дипдейл» рядом с домашней ареной футбольного клуба «Престон» была установлена статуя сэра Томми Финни — легендарного игрока команды. Скульптура получила название «Всплеск», её создал местный автор Питер Ходжкинсон.

Сэр Томас Финни Фото: Alex Livesey/Getty Images

Эта яркая композиция из бронзы создана на основе знаменитой фотографии, сделанной 5 августа 1956 года на стадионе «Стэмфорд Бридж», который почти затопил ливень. Скульптура изображает Финни в борьбе с соперниками: он скользит на мокром газоне – и поднимает каскад брызг. Томми Финни всю футбольную карьеру провёл в «Престоне». И в его честь названа одна из трибун родного стадиона.

Билли Бремнер

«Огненный» полузащитник английского «Лидса» шотландец Билли Бремнер в своё время из-за низкого роста (166 см) не был принят в лондонские «Челси» и «Арсенал». Должно быть, по этой причине «рыжеволосый коротышка» на поле отличался жёсткой и бескомпромиссной игрой. И болельщики редко видели улыбку на его лице.

Билли Бремнер Фото: George Wood/Getty Images

В блестящей спортивной карьере Билли Бремнера немало достижений. В 2000 году он был признан величайшим игроком в истории клуба. А годом ранее ему был установлен памятник, автором которого стала бывшая модель Фрэнсис Сигельман. Её творение назвали «самой смелой футбольной статуей Англии». Впервые горячий и неуступчивый шотландец был изображён весёлым.