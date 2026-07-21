Питание в дороге: что есть в поезде и самолёте, чтобы избежать отёков?

Долгие перелёты и железнодорожные путешествия – это не только смена часовых поясов, но и серьёзное испытание для организма. Обезвоживание, перепады давления и малоподвижность часто приводят к задержке жидкости, отёкам лица и конечностей. Особенно это проблема актуальна для тех, кто совмещает поездки с тренировками: отёкшие ноги и тяжесть в теле могут свести на нет все усилия в спортзале.

Анжелика Вентерева врач-эндокринолог, диетолог «Расскажу, как правильно питаться в дороге, чтобы избежать отёков и сохранить спортивную форму».

Небольшие отёки во время длительных поездок чаще всего связаны с длительным пребыванием в сидячем положении, венозным застоем и изменением распределения жидкости в организме. Обычно они проходят самостоятельно после возвращения к привычной активности. В самолёте низкая влажность воздуха способствует повышенным потерям жидкости через дыхательные пути и кожу, в связи с чем во время перелёта важно регулярно пить воду.

Во время поездки предпочтение стоит отдавать простой воде, овощам, фруктам, продуктам с достаточным содержанием белка и ограничивать солёную пищу, так как она может усиливать задержку жидкости у чувствительных людей. Во время длительных перелётов рекомендуется периодически вставать, немного ходить по салону и выполнять простые движения стопами и голенями. Это помогает уменьшить венозный застой и снизить вероятность появления отёков после посадки.

Почему в дороге появляются отёки и как с ними бороться?

Отёки во время путешествий чаще всего возникают из-за сочетания ряда факторов. Основным из них является длительное пребывание в положении сидя, что замедляет венозный отток и способствует временному накоплению жидкости в тканях нижних конечностей. Также дополнительную роль играет низкая влажность воздуха, которая провоцирует повышенные потери жидкости.

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Кроме того, питание в дороге нередко содержит избыток соли, что у некоторых людей может усиливать задержку жидкости. Чтобы избежать этого, важно пить достаточное количество воды, не злоупотреблять солёными продуктами и не забывать о минимальной физической активности даже в ограниченном пространстве.

Что пить в дороге, чтобы избежать отёков?

Во время длительных поездок важно поддерживать достаточное потребление жидкости, чтобы избежать обезвоживания и сохранить хорошее самочувствие. В самолёте или поезде лучше отказаться от кофе и алкоголя, которые усиливают обезвоживание. Вместо этого стоит выбирать чистую воду без газа, травяные чаи или воду с лимоном. Сладкие газированные напитки лучше ограничить из-за высокого содержания сахаров и низкой пищевой ценности. Пить воду следует регулярно небольшими порциями, ориентируясь на чувство жажды и длительность поездки.

Какие продукты помогут предотвратить отёки и сохранить энергию?

Во время длительных поездок стоит отдавать предпочтение простым и сбалансированным продуктам. Желательно ограничить снеки и готовые продукты с высоким содержанием соли, например, солёные орешки, чипсы, сухарики и готовые бутерброды, поскольку избыток натрия может способствовать задержке жидкости, особенно у людей, склонных к отёкам.

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Хорошим выбором будут свежие фрукты, овощи, несолёные орехи, цельнозерновые хлебцы, а также продукты, богатые белком: отварная курица, рыба, яйца, творог или натуральный йогурт. Такое сочетание помогает дольше сохранять чувство сытости и делает рацион более сбалансированным. В качестве источников углеводов предпочтение лучше отдавать цельнозерновым продуктам, которые обеспечивают постепенное поступление энергии по сравнению с продуктами, содержащими большое количество добавленного сахара.

Что нельзя есть в дороге, чтобы не навредить фигуре и самочувствию?

В дороге лучше ограничить продукты с высоким содержанием соли и высокой степенью обработки, например, фастфуд, копчёности, консервы, снеки, сладкие десерты. Избыточное потребление соли может способствовать задержке жидкости. Кроме того, такие продукты часто отличаются высокой калорийностью и низкой пищевой ценностью.

Если знаете, что определённые продукты вызывают у вас вздутие, например, бобовые или некоторые виды капусты, перед поездкой их употребление лучше уменьшить. Газированные напитки также могут усилить ощущение вздутия. Предпочтение стоит отдать простым, сбалансированным блюдам и перекусам, которые хорошо переносятся.

Как минимизировать вред от долгого сидения?

Даже при сбалансированном питании длительное пребывание в положении сидя может замедлять венозный отток крови от нижних конечностей и способствовать появлению отёков. Во время длительных поездок рекомендуется каждые два часа менять положение тела, по возможности вставать и немного ходить.

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Если такой возможности нет, полезно выполнять простые упражнения для ног: сгибать и разгибать стопы, делать круговые движения ими и периодически напрягать мышцы голеней. Для поездок также лучше выбирать удобную обувь и одежду, не сдавливающую ноги. И конечно, пить достаточно воды, чтобы компенсировать повышенные потери жидкости.

Что делать после прибытия, чтобы быстро восстановиться?

После длительной поездки полезно постепенно возвращаться к привычному режиму. Поддерживать достаточное потребление жидкости, отдавая предпочтение воде, не забывать о движении: прогулка, лёгкая разминка или растяжка помогут уменьшить ощущение скованности после длительного пребывания в положении сидя.

Следующий приём пищи лучше сделать сбалансированным, включив в него источник белка, овощи и продукты из цельного зерна. Если после поездки появились небольшие отёки ног, полезно немного походить или, отдыхая, придать ногам возвышенное положение, что способствует улучшению венозного оттока.

Основой восстановления после длительных поездок остаются достаточное потребление жидкости, полноценный сон, физическая активность и сбалансированное питание. В некоторых случаях может быть рекомендована инфузионная терапия , направленная на восполнение жидкости и введение витаминов и других компонентов. Они сочетают регидратацию, антиоксидантную защиту, нейропротекцию и детоксикацию, а также поддержку иммунной системы.

Решение о необходимости и составе инфузионной терапии принимается врачом после консультации, с учётом состояния здоровья, жалоб и противопоказаний.

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Главное – помнить о балансе: пить воду, а не сладкие напитки, выбирать белок, клетчатку и сложные углеводы вместо солёных перекусов, двигаться и при необходимости использовать современные методы восстановления. Тогда даже длительное путешествие не станет причиной усталости и дискомфорта, а восстановление после него пройдёт быстрее и легче.