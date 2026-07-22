Бег или велосипед: какой вид активности лучше для здоровья?

Бег и велосипед — два самых популярных вида циклической физической активности. Оба помогают укреплять организм, повышать выносливость и поддерживать хорошую физическую форму, но воздействуют на тело по-разному.

Перед человеком, который хочет начать заниматься спортом, часто возникает вопрос: что выбрать — бег или велосипед? Однозначного ответа нет, потому что эффективность зависит от целей, состояния здоровья, уровня подготовки и личных предпочтений.

Кирилл Антонов старший инструктор-методист центра ЛФК, АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) «Сравним бег и велосипед с точки зрения влияния на организм, нагрузки на суставы, расхода энергии, удобства тренировок и психологической пользы».

Популярность бега и велоспорта

Бег считается одним из самых доступных видов спорта. Для него практически не требуется специальное оборудование: достаточно удобной обуви и подходящей площадки для занятий. Именно поэтому миллионы людей во всём мире выбирают бег как способ поддерживать здоровье и снижать уровень стресса.

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Велоспорт также имеет огромную популярность. Для одних это профессиональный спорт, для других — удобный способ передвижения и активного отдыха. Велосипед позволяет тренироваться на свежем воздухе, исследовать новые маршруты и получать удовольствие от движения.

Оба направления имеют свои преимущества и могут стать частью здорового образа жизни.

Польза для здоровья

Физическая форма

И бег, и велосипед относятся к аэробным нагрузкам, то есть помогают тренировать способность организма эффективно использовать кислород.

Регулярные занятия способствуют:

увеличению выносливости;

укреплению мышц;

улучшению координации;

поддержанию здоровой массы тела;

повышению общего уровня энергии.

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Бег даёт более выраженную нагрузку на мышцы ног и корпуса, поскольку человек самостоятельно перемещает вес тела. Особенно активно работают мышцы бёдер, ягодиц, икр и мышечный корсет, который помогает стабилизировать положение тела.

Велосипед больше концентрируется на работе нижней части тела. Основную нагрузку получают квадрицепсы, ягодичные мышцы и мышцы голени. При этом движение происходит с опорой на велосипед, поэтому нагрузка распределяется иначе.

Для улучшения физической формы оба варианта эффективны, но результат будет зависеть от регулярности, интенсивности и продолжительности тренировок.

Кардиоваскулярное здоровье

Одна из главных причин заниматься бегом или велосипедным спортом — положительное влияние на сердце и сосуды.

При регулярных тренировках сердечно-сосудистая система адаптируется к нагрузкам: сердце становится более эффективным, улучшается кровоснабжение тканей, повышается выносливость.

Фото: istockphoto.com/South_agency

Бег часто позволяет быстрее достичь высокой интенсивности, поэтому он хорошо подходит для развития общей выносливости. Однако для некоторых людей, особенно начинающих или имеющих проблемы с суставами, велосипед может быть более комфортным способом постепенно укреплять сердце.

Оба вида активности связаны со снижением риска заболеваний, которые чаще встречаются при малоподвижном образе жизни.

Психологическое здоровье

Физическая активность влияет не только на тело, но и на мозг. Во время тренировок повышается выработка гормонов, участвующих в регулировании настроения. После занятий многие люди отмечают снижение напряжения, улучшение сна и повышение эмоциональной устойчивости.

Бег часто используют как способ «перезагрузки»: монотонное движение помогает сосредоточиться на настоящем моменте и отвлечься от повседневных проблем.

Велосипед имеет дополнительное преимущество — возможность смены обстановки. Поездки на природе, новые маршруты и ощущение свободы могут положительно влиять на эмоциональное состояние.

Влияние на тело

Бег: воздействие на суставы и мышцы

Главная особенность бега — ударная нагрузка. При каждом шаге тело испытывает воздействие веса собственного тела, поэтому нагрузка приходится на коленные, тазобедренные и голеностопные суставы.

Для здорового человека при правильной технике и постепенном увеличении нагрузки бег является безопасным. Однако риск травм повышается, если:

человек резко увеличивает дистанцию;

использует неподходящую обувь;

бегает с неправильной техникой;

тренируется без восстановления.

Фото: istockphoto.com/Marco VDM

Бег хорошо укрепляет мышцы и кости, поскольку относится к нагрузкам с собственным весом. Это особенно важно для поддержания плотности костной ткани.

Велосипед: минимизация травм и нагрузки на суставы

Главное преимущество велосипеда — более низкая ударная нагрузка. Во время езды суставы не испытывают постоянных ударов о поверхность, поэтому велосипед часто выбирают люди, которым сложно переносить беговые нагрузки.

Это может быть хорошим вариантом для:

начинающих спортсменов;

людей с большим избыточным весом;

тех, кто восстанавливается после некоторых травм.

Однако велосипед тоже требует правильной настройки. Неправильная высота сиденья, положение руля или слишком большая нагрузка могут привести к боли в коленях, спине или шее.

Энергетические затраты

Сравнение калорий, сжигаемых при беге и велоспорте

Расход энергии зависит от веса человека, скорости, длительности тренировки и уровня подготовки. Важно учитывать не только количество сожжённых калорий, но и то, насколько регулярно человек способен заниматься выбранным видом активности. Самая эффективная тренировка — та, которую человек может выполнять постоянно.

Фото: istockphoto.com/xavierarnau

Павел Андреев травматолог-ортопед EMC «Если ехать на велосипеде и бежать одинаковое время, бег обычно тратит больше калорий. Дело не в том, что бег «эффективнее» сам по себе, а в том, как он нагружает тело: во время бега приходится всё время поднимать и переносить вес собственного тела, а в работу включается сразу много мышечных групп — от стоп до плечевого пояса. На велосипеде же основная нагрузка приходится на бёдра и голени, а вес тела держит рама, а не мышцы».

Поэтому при спокойном, комфортном темпе бег обычно расходует больше энергии, чем такая же по времени велопрогулка. Но если ехать быстро — 25–30 км/ч — расход калорий на велосипеде может догнать бег или даже превысить его. То есть решает не вид спорта, а то, насколько интенсивно вы тренируетесь.

Бег в привычном темпе сжигает много калорий, поэтому его часто выбирают те, кто хочет похудеть или просто держать себя в форме. Оба вида нагрузки развивают выносливость и помогают тратить энергию. При сопоставимом темпе бег обычно сжигает больше калорий за то же время, потому что задействует больше мышц. Но если увеличить интенсивность или продолжительность велотренировки, результат такой тренировки может сравниться с беговой нагрузкой.

Влияние интенсивности и времени тренировки

Продолжительность и интенсивность имеют большое значение. 30 минут интенсивного занятия могут дать большую нагрузку, чем час лёгкой активности. При этом длительные умеренные тренировки также очень полезны для сердечно-сосудистой системы. Бег чаще подходит тем, кто хочет получить высокую нагрузку за короткое время. Велосипед удобен для длительных тренировок: многие люди способны ехать несколько часов без сильного ощущения усталости.

Удобство и доступность

Инвентарь и снаряжение

С точки зрения простоты начала бег имеет преимущество. Основное вложение — качественная обувь.

Фото: istockphoto.com/RealPeopleGroup

Для велосипеда потребуется сам велосипед, который может быть достаточно дорогим, а также дополнительные аксессуары: шлем, одежда, средства безопасности и обслуживания. Однако он может выполнять сразу несколько функций: быть тренировочным инструментом и транспортом.

Условия для тренировок

Бег можно организовать практически в любом месте: в парке, на стадионе, на дорожке возле дома. Велосипед требует больше пространства и безопасных маршрутов. В городе важны качество дорог, наличие велодорожек и безопасность движения. Погода также влияет на выбор. В дождь, гололёд или сильную жару многие предпочитают заменить тренировку на улице другим вариантом.

Социальный аспект

Командные соревнования и группы

И бег, и велосипед имеют развитую спортивную культуру. Существуют любительские соревнования, клубы и совместные тренировки. Участие в таких группах помогает поддерживать мотивацию и делает занятия более интересными.

Фото: istockphoto.com/pixdeluxe

Велосипедные группы часто объединяются вокруг совместных маршрутов и поездок. Беговые сообщества организуют массовые старты, марафоны и регулярные пробежки.

Сообщества бегунов и велосипедистов

Одно из преимуществ обоих видов спорта — возможность найти единомышленников. Общение с людьми с похожими интересами помогает не бросать тренировки и превращает физическую активность в часть социальной жизни. Для многих именно принадлежность к сообществу становится причиной, почему спорт сохраняется как привычка на долгие годы.

Нельзя однозначно сказать, что бег лучше велосипеда или наоборот. Эти виды активности решают разные задачи.

Бег:

проще начать;

эффективен для быстрого повышения выносливости;

хорошо укрепляет кости и мышцы;

требует меньше оборудования.

Фото: momcilog

Велосипед:

снижает нагрузку на суставы;

подходит для длительных тренировок;

позволяет получать удовольствие от путешествий и маршрутов;

часто легче переносится новичками.

Как выбрать подходящий вид активности?

Выбор зависит от целей и особенностей человека. Если главная задача — быстро повысить общую физическую форму и нет противопоказаний к ударной нагрузке, можно выбрать бег. Если важна щадящая нагрузка на суставы, длительные тренировки или активное передвижение, хорошим вариантом станет велосипед.

Также можно сочетать оба вида спорта. Например, бег развивает силовую выносливость, а велосипед помогает тренироваться без чрезмерной нагрузки на суставы. Главное правило — выбрать ту активность, которая приносит удовольствие и которую можно сделать регулярной частью жизни.