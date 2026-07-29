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Восхождение на Эльбрус 2026: маршрут, цены, снаряжение, подготовка для новичков

Восхождение на Эльбрус — 2026: маршрут, цены, снаряжение, подготовка для новичков
Ксения Беленицина Владислав Галдин
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Восхождение на Эльбрус 2026: маршрут, цены
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Рекомендации от покорителя вершин и советы врача.

За последние два месяца при восхождениях на Эльбрус погибли 11 человек. Шесть из них — за одни выходные 25-26 июля. Об этом сообщил председатель комиссии Федерации альпинизма России Александр Яковенко (по состоянию на 27 июля). В качестве основных причин он выделил и рост популярности Эльбруса, и тот факт, что люди отправляются туда неподготовленными — «не могут адекватно оценить свою квалификацию».

На последнем пункте хочется остановиться отдельно. Вместе с экспертом мы составили подробный гайд, который поможет подготовиться к восхождению. А также спросили врача о мерах предосторожности и ограничениях.

<a href="https://www.championat.com/authors/9352/1.html">Владислав Галдин</a>
Владислав Галдин
опытный турист, трижды покорил Эльбрус

«Восхождение на Эльбрус — серьёзное испытание, требующее основательной подготовки. Ежегодно гора уносит порядка 10-15 жизней. А в этом году смертность и вовсе аномальная. Важно соблюдать технику безопасности, подчиняться гиду и соблюдать все меры предосторожности».

Гора находится на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, на Большом Кавказе. На южном склоне работают канатная дорога, высокогорные приюты, пункты проката, гостиницы и ратраки. Подъём на канатной дороге занимает около 15 минут и доставляет на станцию Гарабаши (3847 м), создавая иллюзию близкой вершины. Однако организм не успевает адаптироваться за несколько минут.

Основная работа на восхождении – акклиматизация, тренировки на снегу и льду, ночёвки выше и сам штурм – начинаются после. Инфраструктура упрощает быт, но не решает проблему высоты. Мы учли тонкости подготовки и составили полный гид по восхождению на Эльбрус с опытным покорителем и врачом.

О чём расскажем:

Когда лучше идти?

Сезон восхождений длится с мая по сентябрь, однако некоторые программы захватывают и начало октября. Весной больше снега и холоднее, летом – пик групповых восхождений. Осенью световой день короче.

Самая благоприятная погода для восхождения обычно в конце августа, но помните, что в горах всё может измениться за часы.

При неблагоприятных погодных условиях восхождение переносится. Поэтому выбирайте тур с резервным днём и не планируйте возвращение сразу на следующий день после штурма. Горящий билет на самолёт заставляет совершать необдуманные поступки и рисковать жизнью.

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Южный или Северный маршруты

Юг (категория 1Б)

Классический маршрут восхождения на Эльбрус на западную вершину стартует в районе Терскола и поляны Азау. По пути можно увидеть водопад Девичьи Косы.

Первые дни – акклиматизационные выходы на 3000-3500 м, затем – подъём по канатке в высокогорный приют. Далее – обучение ходьбе в кошках, работе с ледорубом, движению в связке и на перилах. Затем ещё один важный этап – акклиматизационный выход на высоту около 4700 м (к скалам Пастухова). В день штурма маршрут проходит выше скал, затем – длинный косой траверс к седловине между вершинами и финальный подъём на западную вершину.

Преимущества юга – инфраструктура, в которой можно:

  • жить в приюте;
  • арендовать экипировку на месте;
  • при необходимости подняться на ратраке;
  • при необходимости воспользоваться эвакуацией, которая тут организована проще;
  • иметь доступ к еде и палаткам, которые предоставляются.

Южный маршрут – более открытый, с видами на Главный Кавказский хребет, но в разгар сезона на склоне образуется плотная цепочка групп с налобными фонарями. Восхождение на Эльбрус с юга считается более доступным для новичков.

акклиматизационный выход — важный период восхождения

акклиматизационный выход — важный период восхождения

Фото: marlenka/ istockphoto.com

Север (категория 2А)

Старт северного маршрута происходит от поляны Эммануэля. Канатной дороги нет, часть пути нужно проходить с рюкзаком (возможна частичная заброска).

Сложность нарастает постепенно:

  • длинные подходы;
  • высота;
  • усталость;
  • палаточный быт;
  • отсутствие быстрого спуска.

Даже после успешного восхождения предстоит долгий спуск через лагеря. День штурма длиннее (8-10 часов подъёма, затем – спуск). Ландшафт меняется от широких морен до снега и ледника. Восхождение требует умения распределять силы на все дни, следить за питанием и восстановлением. На протяжении всего маршрута важно сохранять равномерный темп.

Северное восхождение стоит пробовать после того, как появляется понимание своей реакции на высоту и опыт многодневных походов. Восточные, западные маршруты и траверсы для первого раза не рекомендуются, так как они относятся к горному туризму и альпинизму более высокого уровня. Некоторые программы предлагают восхождение на две вершины, но это уже для подготовленных.

Даже после успешного восхождения предстоит долгий спуск через лагеря

Даже после успешного восхождения предстоит долгий спуск через лагеря

Фото: popovaphoto/ istockphoto.com

Сколько дней нужно?

Базовая южная программа длится восемь-девять дней:

  • приезд;
  • проверка снаряжения;
  • акклиматизационные выходы внизу;
  • подъём в приют;
  • снежно-ледовая подготовка;
  • выход к скалам Пастухова;
  • отдых;
  • штурм;
  • резервный день.

При хорошей погоде резерв можно использовать как день отдыха для восстановления, при плохой он даёт дополнительный шанс покорить вершину.

Северная программа – 9-11 дней из-за более долгих переходов и спуска.

Экономия времени на днях акклиматизации резко повышает риск горной болезни.

Физическая подготовка

<a href="https://www.championat.com/authors/9296/1.html">Юлия Ватагина</a>
Юлия Ватагина
врач-терапевт, нутрициолог, врач УЗД

«Восхождение на Эльбрус — серьёзная нагрузка на организм: высота, перепады температур и гипоксия требуют хорошей физической формы и предварительной оценки здоровья. Безопасность во многом зависит от грамотной подготовки и врачебного контроля».

Показания:

  • аэробная выносливость (15-20 км по пересечённой местности с рюкзаком 5-8 кг);
  • стабильное состояние при хронических заболеваниях (с согласованным планом действий);
  • готовность соблюдать рекомендации гида и при необходимости отказаться от штурма;
  • опыт походов и пребывания в горах на высоте 2500-3500 м (особенно для северного маршрута).

Противопоказания

Абсолютные:

  • острые инфекции и обострения;
  • нестабильная стенокардия;
  • недавний инфаркт или инсульт;
  • неконтролируемая гипертензия;
  • тяжёлые болезни лёгких;
  • выраженные нарушения ритма;
  • беременность.
проверьте, есть ли у вас противопоказания, перед подготовкой к покорению вершины

проверьте, есть ли у вас противопоказания, перед подготовкой к покорению вершины

Фото: JulPo/ istockphoto.com

Относительные (нужна консультация врача):

  • контролируемая гипертензия;
  • астма или ХОБЛ;
  • анемия;
  • высокий риск тромбозов;
  • эпилепсия;
  • выраженная тревожность.

Как подготовиться

За три-шесть месяцев:

  • консультация терапевта (ЭКГ, общий анализ крови, при необходимости — спирометрия, ЭхоКГ);
  • регулярные тренировки (три аэробные и две силовые в неделю);
  • длительные походы с рюкзаком.
пройдите обследования перед подготовкой к восхождению

пройдите обследования перед подготовкой к восхождению

Фото: JazzIRT/ istockphoto.com

За четыре-шесть недель:

  • питание с упором на сложные углеводы;
  • привычный уровень белка (1,2-1,6 г/кг);
  • умеренный жир;
  • питьевой режим 1,5-2,5 л воды в день;
  • проверка витамина D, ферритина и железа — только по назначению врача.

За одну-две недели:

  • отказ от новых добавок;
  • снижение нагрузки;
  • сбор аптечки (обезболивающее, противорвотное, сорбент, личные препараты, солнцезащита SPF 40+ и другое).

Перед восхождением: хороший сон, отказ от алкоголя, обсуждение с гидом плана маршрута, резервных дней и страховки с покрытием эвакуации с высоты >5000 м.

Создатель метода Heavy Duty был настоящим революционером бодибилдинга:
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Снаряжение

Важно правильно подобрать снаряжение: альпинистские ботинки, совместимые с кошками. Обувь нужно тщательно примерять, ходить в них, проверять фиксацию пятки и положение пальцев. Малейший дискомфорт на высоте превратится в серьёзную проблему.

Техническое снаряжение:

  • кошки;
  • ледоруб;
  • каска;
  • страховочная система;
  • карабины;
  • самостраховка.

Навыки работы с ними отрабатываются с гидом на реальном рельефе, а не по видео. На склоне с помощью ледоруба отрабатывают самозадержание и другие приёмы.

Одежда – многослойная:

  • термобельё;
  • утепляющий слой (флис или шерсть);
  • ветро-влагозащитные куртка и брюки;
  • тёплая пуховая куртка;
  • тонкие перчатки для работы;
  • тёплые и непродуваемые рукавицы;
  • шапка;
  • бафф или балаклава.
одежда должна быть многослойной

одежда должна быть многослойной

Фото: kav38/ istockphoto.com

Инвентарь:

  • треккинговые палки;
  • налобный фонарь с запасными батарейками;
  • термос;
  • перекус;
  • личная аптечка;
  • солнцезащитные очки;
  • горнолыжная маска;
  • крем SPF 40+;
  • гигиеническая помада (снег отражает ультрафиолет снизу).

Для севера список расширен:

  • большой рюкзак;
  • более тёплый спальный мешок;
  • коврик;
  • палатка;
  • дополнительное походное снаряжение.

Личное снаряжение – термобельё, носки, бафф – лучше иметь своё. Остальное можно арендовать.

Ориентировочная стоимость – 15 000-30 000 рублей за полный комплект. Всё арендованное проверять заранее, не в ночь перед штурмом. Перед восхождением стоит зайти в пункт проката снаряжения для подгонки.

Важно правильно подобрать снаряжение

Важно правильно подобрать снаряжение

Фото: VittoriaChe/ istockphoto.com

Выбор гида и группы

Не стоит ориентироваться только на красивые фото и низкую цену. Важно узнать, кто именно будет вести группу, и проверить его в государственном реестре инструкторов-проводников (для работы выше 4000 метров требования строже).

Рекомендуемое соотношение – не более трёх участников на одного гида в день штурма (в сложных условиях – два). Если в группе 10 человек и один гид, а кому-то стало плохо, непонятно, кто поведёт остальных – у нормального организатора должен быть чёткий ответ. Гид оценивает состояние каждого участника и принимает решение о развороте.

Необходимо уточнить у гида:

  • наличие резервного дня;
  • порядок принятия решения о развороте;
  • действия при досрочном спуске участника;
  • кто оплачивает проживание при переносе.

Маршрут должен быть зарегистрирован в МЧС. Страховка должна покрывать поисково-спасательные работы и эвакуацию группы с высоты более 5000 метров (эти условия прописаны в полисе). Хороший гид не обещает вершину. Он отвечает за организацию, безопасность и своевременное решение о развороте.

Почему сегодня важнее ответить на вопрос «Зачем?», чем «Куда?»:
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Стоимость восхождения в 2026 году

Цены зависят от маршрута, продолжительности, условий и набора услуг.

Недорогие групповые туры на южный склон стоят в диапазоне 70 000-169 000 руб. (в зависимости от размещения и комфорта). Туры на север – 61 000-165 000 руб. Более низкая цена севера не говорит о простоте – она обусловлена походным бытом и меньшим количеством услуг.

Аренда экипировки обойдётся в 15 000-30 000 руб. Спортивная страховка стоит от 5000 руб. (с полным набором рисков может быть дороже).

Другие траты:

  • подъём на ратраке – 7000-14 000 руб.;
  • спуск ратрак на юге – 6000-9000 руб. (зависит от высоты заброски и организатора);
  • официальный альпбилет на канатку – 4000 руб. (однократный подъём и спуск с багажом);
  • посещение нацпарка – 200 руб., если не включено в программу.

Бюджет на первое восхождение с юга – примерно 120 000-220 000 руб. без учёта билетов до Минеральных Вод. При наличии собственного снаряжения и выборе недорогой группы – меньше, при комфортном размещении, прокате и ратраке – больше. Обычно группа собирается в Минеральных Водах, откуда начинается трансфер.

Цены зависят от маршрута, продолжительности, условий и набора услуг

Цены зависят от маршрута, продолжительности, условий и набора услуг

Фото: dbearham/ istockphoto.com

Сравнивать нужно полную стоимость.

Входят ли в тур:

  • трансфер;
  • гостиница;
  • приют;
  • питание;
  • канатка;
  • заброска;
  • ратрак;
  • прокат;
  • страховка;
  • дополнительный гид;
  • резервный день.

День штурма: как проходит и где подстерегают опасности

С юга выход начинается ночью (время зависит от прогноза и использования ратрака). Первые часы – в темноте, важно не пытаться идти быстрее других – резкий старт не даёт преимущества. Темп должен казаться медленным, но позволять двигаться без длительных остановок.

После скал Пастухова – длительный набор высоты и косой траверс к седловине. Здесь многие впервые остро чувствуют гипоксию: шаг укорачивается, дыхание учащается. На седловине гид оценивает состояние группы и погоду – даже если вершина видна, до неё ещё серьёзная работа, и на этом этапе часто принимают решение о развороте. Затем – финальный подъём. На вершине Эльбруса погода может резко измениться, поэтому стоянка короткая, затем – сразу спуск.

Северный штурм тоже ночной, но весь день длиннее – после вершины нужно самостоятельно возвращаться через ледник и лагеря, канатки нет.

Вершина – только половина маршрута, восхождение заканчивается безопасным спуском.

Главная опасность – острая горная болезнь. Часто возникают через несколько часов после подъёма или во время первой ночи на новой высоте. Нельзя скрывать своё состояние от гида! Это не проявление силы, а серьёзный риск.

При симптомах горной болезни нельзя продолжать набор высоты. Если состояние не улучшается – необходим спуск. Нарушение координации, спутанность сознания, сонливость, одышка в покое – признаки опасных осложнений, требующих срочной эвакуации.

Вершина — только половина маршрута, восхождение заканчивается безопасным спуском

Вершина — только половина маршрута, восхождение заканчивается безопасным спуском

Фото: glogowski/ istockphoto.com

Другие риски:

  • резкая смена погоды;
  • потеря видимости;
  • холод;
  • сильный ветер;
  • ледовые участки;
  • трещины;
  • падения;
  • обезвоживание;
  • накопленная усталость (особенно на спуске, когда концентрация падает).

Движение по снежно-ледовому склону требует уверенного владения кошками и ледорубом. Если гид объявляет контрольное время разворота – спорить не нужно, даже если до вершины рукой подать. Иногда правильное решение – развернуться в нескольких десятках метров от цели.

Восхождение начинается не в ночь перед штурмом, а в момент, когда инициируется качественная подготовка.

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