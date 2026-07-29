Восхождение на Эльбрус — 2026: маршрут, цены, снаряжение, подготовка для новичков

За последние два месяца при восхождениях на Эльбрус погибли 11 человек. Шесть из них — за одни выходные 25-26 июля. Об этом сообщил председатель комиссии Федерации альпинизма России Александр Яковенко (по состоянию на 27 июля). В качестве основных причин он выделил и рост популярности Эльбруса, и тот факт, что люди отправляются туда неподготовленными — «не могут адекватно оценить свою квалификацию».
На последнем пункте хочется остановиться отдельно. Вместе с экспертом мы составили подробный гайд, который поможет подготовиться к восхождению. А также спросили врача о мерах предосторожности и ограничениях.
«Восхождение на Эльбрус — серьёзное испытание, требующее основательной подготовки. Ежегодно гора уносит порядка 10-15 жизней. А в этом году смертность и вовсе аномальная. Важно соблюдать технику безопасности, подчиняться гиду и соблюдать все меры предосторожности».
Гора находится на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, на Большом Кавказе. На южном склоне работают канатная дорога, высокогорные приюты, пункты проката, гостиницы и ратраки. Подъём на канатной дороге занимает около 15 минут и доставляет на станцию Гарабаши (3847 м), создавая иллюзию близкой вершины. Однако организм не успевает адаптироваться за несколько минут.
Основная работа на восхождении – акклиматизация, тренировки на снегу и льду, ночёвки выше и сам штурм – начинаются после. Инфраструктура упрощает быт, но не решает проблему высоты. Мы учли тонкости подготовки и составили полный гид по восхождению на Эльбрус с опытным покорителем и врачом.
О чём расскажем:
- Когда лучше идти?
- Сколько дней нужно?
- Физическая подготовка
- Снаряжение
- Выбор гида и группы
- Стоимость восхождения в 2026 году
- День штурма: как проходит и где подстерегают опасности
Когда лучше идти?
Сезон восхождений длится с мая по сентябрь, однако некоторые программы захватывают и начало октября. Весной больше снега и холоднее, летом – пик групповых восхождений. Осенью световой день короче.
Самая благоприятная погода для восхождения обычно в конце августа, но помните, что в горах всё может измениться за часы.
При неблагоприятных погодных условиях восхождение переносится. Поэтому выбирайте тур с резервным днём и не планируйте возвращение сразу на следующий день после штурма. Горящий билет на самолёт заставляет совершать необдуманные поступки и рисковать жизнью.
Южный или Северный маршруты
Юг (категория 1Б)
Классический маршрут восхождения на Эльбрус на западную вершину стартует в районе Терскола и поляны Азау. По пути можно увидеть водопад Девичьи Косы.
Первые дни – акклиматизационные выходы на 3000-3500 м, затем – подъём по канатке в высокогорный приют. Далее – обучение ходьбе в кошках, работе с ледорубом, движению в связке и на перилах. Затем ещё один важный этап – акклиматизационный выход на высоту около 4700 м (к скалам Пастухова). В день штурма маршрут проходит выше скал, затем – длинный косой траверс к седловине между вершинами и финальный подъём на западную вершину.
Преимущества юга – инфраструктура, в которой можно:
- жить в приюте;
- арендовать экипировку на месте;
- при необходимости подняться на ратраке;
- при необходимости воспользоваться эвакуацией, которая тут организована проще;
- иметь доступ к еде и палаткам, которые предоставляются.
Южный маршрут – более открытый, с видами на Главный Кавказский хребет, но в разгар сезона на склоне образуется плотная цепочка групп с налобными фонарями. Восхождение на Эльбрус с юга считается более доступным для новичков.
акклиматизационный выход — важный период восхождения
Фото: marlenka/ istockphoto.com
Север (категория 2А)
Старт северного маршрута происходит от поляны Эммануэля. Канатной дороги нет, часть пути нужно проходить с рюкзаком (возможна частичная заброска).
Сложность нарастает постепенно:
- длинные подходы;
- высота;
- усталость;
- палаточный быт;
- отсутствие быстрого спуска.
Даже после успешного восхождения предстоит долгий спуск через лагеря. День штурма длиннее (8-10 часов подъёма, затем – спуск). Ландшафт меняется от широких морен до снега и ледника. Восхождение требует умения распределять силы на все дни, следить за питанием и восстановлением. На протяжении всего маршрута важно сохранять равномерный темп.
Северное восхождение стоит пробовать после того, как появляется понимание своей реакции на высоту и опыт многодневных походов. Восточные, западные маршруты и траверсы для первого раза не рекомендуются, так как они относятся к горному туризму и альпинизму более высокого уровня. Некоторые программы предлагают восхождение на две вершины, но это уже для подготовленных.
Даже после успешного восхождения предстоит долгий спуск через лагеря
Фото: popovaphoto/ istockphoto.com
Сколько дней нужно?
Базовая южная программа длится восемь-девять дней:
- приезд;
- проверка снаряжения;
- акклиматизационные выходы внизу;
- подъём в приют;
- снежно-ледовая подготовка;
- выход к скалам Пастухова;
- отдых;
- штурм;
- резервный день.
При хорошей погоде резерв можно использовать как день отдыха для восстановления, при плохой он даёт дополнительный шанс покорить вершину.
Северная программа – 9-11 дней из-за более долгих переходов и спуска.
Экономия времени на днях акклиматизации резко повышает риск горной болезни.
Физическая подготовка
«Восхождение на Эльбрус — серьёзная нагрузка на организм: высота, перепады температур и гипоксия требуют хорошей физической формы и предварительной оценки здоровья. Безопасность во многом зависит от грамотной подготовки и врачебного контроля».
Показания:
- аэробная выносливость (15-20 км по пересечённой местности с рюкзаком 5-8 кг);
- стабильное состояние при хронических заболеваниях (с согласованным планом действий);
- готовность соблюдать рекомендации гида и при необходимости отказаться от штурма;
- опыт походов и пребывания в горах на высоте 2500-3500 м (особенно для северного маршрута).
Противопоказания
Абсолютные:
- острые инфекции и обострения;
- нестабильная стенокардия;
- недавний инфаркт или инсульт;
- неконтролируемая гипертензия;
- тяжёлые болезни лёгких;
- выраженные нарушения ритма;
- беременность.
проверьте, есть ли у вас противопоказания, перед подготовкой к покорению вершины
Фото: JulPo/ istockphoto.com
Относительные (нужна консультация врача):
- контролируемая гипертензия;
- астма или ХОБЛ;
- анемия;
- высокий риск тромбозов;
- эпилепсия;
- выраженная тревожность.
Как подготовиться
За три-шесть месяцев:
- консультация терапевта (ЭКГ, общий анализ крови, при необходимости — спирометрия, ЭхоКГ);
- регулярные тренировки (три аэробные и две силовые в неделю);
- длительные походы с рюкзаком.
пройдите обследования перед подготовкой к восхождению
Фото: JazzIRT/ istockphoto.com
За четыре-шесть недель:
- питание с упором на сложные углеводы;
- привычный уровень белка (1,2-1,6 г/кг);
- умеренный жир;
- питьевой режим 1,5-2,5 л воды в день;
- проверка витамина D, ферритина и железа — только по назначению врача.
За одну-две недели:
- отказ от новых добавок;
- снижение нагрузки;
- сбор аптечки (обезболивающее, противорвотное, сорбент, личные препараты, солнцезащита SPF 40+ и другое).
Перед восхождением: хороший сон, отказ от алкоголя, обсуждение с гидом плана маршрута, резервных дней и страховки с покрытием эвакуации с высоты >5000 м.
Снаряжение
Важно правильно подобрать снаряжение: альпинистские ботинки, совместимые с кошками. Обувь нужно тщательно примерять, ходить в них, проверять фиксацию пятки и положение пальцев. Малейший дискомфорт на высоте превратится в серьёзную проблему.
Техническое снаряжение:
- кошки;
- ледоруб;
- каска;
- страховочная система;
- карабины;
- самостраховка.
Навыки работы с ними отрабатываются с гидом на реальном рельефе, а не по видео. На склоне с помощью ледоруба отрабатывают самозадержание и другие приёмы.
Одежда – многослойная:
- термобельё;
- утепляющий слой (флис или шерсть);
- ветро-влагозащитные куртка и брюки;
- тёплая пуховая куртка;
- тонкие перчатки для работы;
- тёплые и непродуваемые рукавицы;
- шапка;
- бафф или балаклава.
одежда должна быть многослойной
Фото: kav38/ istockphoto.com
Инвентарь:
- треккинговые палки;
- налобный фонарь с запасными батарейками;
- термос;
- перекус;
- личная аптечка;
- солнцезащитные очки;
- горнолыжная маска;
- крем SPF 40+;
- гигиеническая помада (снег отражает ультрафиолет снизу).
Для севера список расширен:
- большой рюкзак;
- более тёплый спальный мешок;
- коврик;
- палатка;
- дополнительное походное снаряжение.
Личное снаряжение – термобельё, носки, бафф – лучше иметь своё. Остальное можно арендовать.
Ориентировочная стоимость – 15 000-30 000 рублей за полный комплект. Всё арендованное проверять заранее, не в ночь перед штурмом. Перед восхождением стоит зайти в пункт проката снаряжения для подгонки.
Важно правильно подобрать снаряжение
Фото: VittoriaChe/ istockphoto.com
Выбор гида и группы
Не стоит ориентироваться только на красивые фото и низкую цену. Важно узнать, кто именно будет вести группу, и проверить его в государственном реестре инструкторов-проводников (для работы выше 4000 метров требования строже).
Рекомендуемое соотношение – не более трёх участников на одного гида в день штурма (в сложных условиях – два). Если в группе 10 человек и один гид, а кому-то стало плохо, непонятно, кто поведёт остальных – у нормального организатора должен быть чёткий ответ. Гид оценивает состояние каждого участника и принимает решение о развороте.
Необходимо уточнить у гида:
- наличие резервного дня;
- порядок принятия решения о развороте;
- действия при досрочном спуске участника;
- кто оплачивает проживание при переносе.
Маршрут должен быть зарегистрирован в МЧС. Страховка должна покрывать поисково-спасательные работы и эвакуацию группы с высоты более 5000 метров (эти условия прописаны в полисе). Хороший гид не обещает вершину. Он отвечает за организацию, безопасность и своевременное решение о развороте.
Стоимость восхождения в 2026 году
Цены зависят от маршрута, продолжительности, условий и набора услуг.
Недорогие групповые туры на южный склон стоят в диапазоне 70 000-169 000 руб. (в зависимости от размещения и комфорта). Туры на север – 61 000-165 000 руб. Более низкая цена севера не говорит о простоте – она обусловлена походным бытом и меньшим количеством услуг.
Аренда экипировки обойдётся в 15 000-30 000 руб. Спортивная страховка стоит от 5000 руб. (с полным набором рисков может быть дороже).
Другие траты:
- подъём на ратраке – 7000-14 000 руб.;
- спуск ратрак на юге – 6000-9000 руб. (зависит от высоты заброски и организатора);
- официальный альпбилет на канатку – 4000 руб. (однократный подъём и спуск с багажом);
- посещение нацпарка – 200 руб., если не включено в программу.
Бюджет на первое восхождение с юга – примерно 120 000-220 000 руб. без учёта билетов до Минеральных Вод. При наличии собственного снаряжения и выборе недорогой группы – меньше, при комфортном размещении, прокате и ратраке – больше. Обычно группа собирается в Минеральных Водах, откуда начинается трансфер.
Цены зависят от маршрута, продолжительности, условий и набора услуг
Фото: dbearham/ istockphoto.com
Сравнивать нужно полную стоимость.
Входят ли в тур:
- трансфер;
- гостиница;
- приют;
- питание;
- канатка;
- заброска;
- ратрак;
- прокат;
- страховка;
- дополнительный гид;
- резервный день.
День штурма: как проходит и где подстерегают опасности
С юга выход начинается ночью (время зависит от прогноза и использования ратрака). Первые часы – в темноте, важно не пытаться идти быстрее других – резкий старт не даёт преимущества. Темп должен казаться медленным, но позволять двигаться без длительных остановок.
После скал Пастухова – длительный набор высоты и косой траверс к седловине. Здесь многие впервые остро чувствуют гипоксию: шаг укорачивается, дыхание учащается. На седловине гид оценивает состояние группы и погоду – даже если вершина видна, до неё ещё серьёзная работа, и на этом этапе часто принимают решение о развороте. Затем – финальный подъём. На вершине Эльбруса погода может резко измениться, поэтому стоянка короткая, затем – сразу спуск.
Северный штурм тоже ночной, но весь день длиннее – после вершины нужно самостоятельно возвращаться через ледник и лагеря, канатки нет.
Вершина – только половина маршрута, восхождение заканчивается безопасным спуском.
Главная опасность – острая горная болезнь. Часто возникают через несколько часов после подъёма или во время первой ночи на новой высоте. Нельзя скрывать своё состояние от гида! Это не проявление силы, а серьёзный риск.
При симптомах горной болезни нельзя продолжать набор высоты. Если состояние не улучшается – необходим спуск. Нарушение координации, спутанность сознания, сонливость, одышка в покое – признаки опасных осложнений, требующих срочной эвакуации.
Вершина — только половина маршрута, восхождение заканчивается безопасным спуском
Фото: glogowski/ istockphoto.com
Другие риски:
- резкая смена погоды;
- потеря видимости;
- холод;
- сильный ветер;
- ледовые участки;
- трещины;
- падения;
- обезвоживание;
- накопленная усталость (особенно на спуске, когда концентрация падает).
Движение по снежно-ледовому склону требует уверенного владения кошками и ледорубом. Если гид объявляет контрольное время разворота – спорить не нужно, даже если до вершины рукой подать. Иногда правильное решение – развернуться в нескольких десятках метров от цели.
Восхождение начинается не в ночь перед штурмом, а в момент, когда инициируется качественная подготовка.