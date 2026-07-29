Восхождение на Эльбрус — 2026: маршрут, цены, снаряжение, подготовка для новичков

За последние два месяца при восхождениях на Эльбрус погибли 11 человек. Шесть из них — за одни выходные 25-26 июля. Об этом сообщил председатель комиссии Федерации альпинизма России Александр Яковенко (по состоянию на 27 июля). В качестве основных причин он выделил и рост популярности Эльбруса, и тот факт, что люди отправляются туда неподготовленными — «не могут адекватно оценить свою квалификацию».

На последнем пункте хочется остановиться отдельно. Вместе с экспертом мы составили подробный гайд, который поможет подготовиться к восхождению. А также спросили врача о мерах предосторожности и ограничениях.

Владислав Галдин опытный турист, трижды покорил Эльбрус «Восхождение на Эльбрус — серьёзное испытание, требующее основательной подготовки. Ежегодно гора уносит порядка 10-15 жизней. А в этом году смертность и вовсе аномальная. Важно соблюдать технику безопасности, подчиняться гиду и соблюдать все меры предосторожности».

Гора находится на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, на Большом Кавказе. На южном склоне работают канатная дорога, высокогорные приюты, пункты проката, гостиницы и ратраки. Подъём на канатной дороге занимает около 15 минут и доставляет на станцию Гарабаши (3847 м), создавая иллюзию близкой вершины. Однако организм не успевает адаптироваться за несколько минут.

Основная работа на восхождении – акклиматизация, тренировки на снегу и льду, ночёвки выше и сам штурм – начинаются после. Инфраструктура упрощает быт, но не решает проблему высоты. Мы учли тонкости подготовки и составили полный гид по восхождению на Эльбрус с опытным покорителем и врачом.

О чём расскажем:

Когда лучше идти?

Сезон восхождений длится с мая по сентябрь, однако некоторые программы захватывают и начало октября. Весной больше снега и холоднее, летом – пик групповых восхождений. Осенью световой день короче.

Самая благоприятная погода для восхождения обычно в конце августа, но помните, что в горах всё может измениться за часы.

При неблагоприятных погодных условиях восхождение переносится. Поэтому выбирайте тур с резервным днём и не планируйте возвращение сразу на следующий день после штурма. Горящий билет на самолёт заставляет совершать необдуманные поступки и рисковать жизнью.

Южный или Северный маршруты

Юг (категория 1Б)

Классический маршрут восхождения на Эльбрус на западную вершину стартует в районе Терскола и поляны Азау. По пути можно увидеть водопад Девичьи Косы.

Первые дни – акклиматизационные выходы на 3000-3500 м, затем – подъём по канатке в высокогорный приют. Далее – обучение ходьбе в кошках, работе с ледорубом, движению в связке и на перилах. Затем ещё один важный этап – акклиматизационный выход на высоту около 4700 м (к скалам Пастухова). В день штурма маршрут проходит выше скал, затем – длинный косой траверс к седловине между вершинами и финальный подъём на западную вершину.

Преимущества юга – инфраструктура, в которой можно:

жить в приюте;

арендовать экипировку на месте;

при необходимости подняться на ратраке;

при необходимости воспользоваться эвакуацией, которая тут организована проще;

иметь доступ к еде и палаткам, которые предоставляются.

Южный маршрут – более открытый, с видами на Главный Кавказский хребет, но в разгар сезона на склоне образуется плотная цепочка групп с налобными фонарями. Восхождение на Эльбрус с юга считается более доступным для новичков.

акклиматизационный выход — важный период восхождения Фото: marlenka/ istockphoto.com

Север (категория 2А)

Старт северного маршрута происходит от поляны Эммануэля. Канатной дороги нет, часть пути нужно проходить с рюкзаком (возможна частичная заброска).

Сложность нарастает постепенно:

длинные подходы;

высота;

усталость;

палаточный быт;

отсутствие быстрого спуска.

Даже после успешного восхождения предстоит долгий спуск через лагеря. День штурма длиннее (8-10 часов подъёма, затем – спуск). Ландшафт меняется от широких морен до снега и ледника. Восхождение требует умения распределять силы на все дни, следить за питанием и восстановлением. На протяжении всего маршрута важно сохранять равномерный темп.

Северное восхождение стоит пробовать после того, как появляется понимание своей реакции на высоту и опыт многодневных походов. Восточные, западные маршруты и траверсы для первого раза не рекомендуются, так как они относятся к горному туризму и альпинизму более высокого уровня. Некоторые программы предлагают восхождение на две вершины, но это уже для подготовленных.

Даже после успешного восхождения предстоит долгий спуск через лагеря Фото: popovaphoto/ istockphoto.com

Сколько дней нужно?

Базовая южная программа длится восемь-девять дней:

приезд;

проверка снаряжения;

акклиматизационные выходы внизу;

подъём в приют;

снежно-ледовая подготовка;

выход к скалам Пастухова;

отдых;

штурм;

резервный день.

При хорошей погоде резерв можно использовать как день отдыха для восстановления, при плохой он даёт дополнительный шанс покорить вершину.

Северная программа – 9-11 дней из-за более долгих переходов и спуска.

Экономия времени на днях акклиматизации резко повышает риск горной болезни.

Физическая подготовка

Юлия Ватагина врач-терапевт, нутрициолог, врач УЗД «Восхождение на Эльбрус — серьёзная нагрузка на организм: высота, перепады температур и гипоксия требуют хорошей физической формы и предварительной оценки здоровья. Безопасность во многом зависит от грамотной подготовки и врачебного контроля».

Показания:

аэробная выносливость (15-20 км по пересечённой местности с рюкзаком 5-8 кг);

стабильное состояние при хронических заболеваниях (с согласованным планом действий);

готовность соблюдать рекомендации гида и при необходимости отказаться от штурма;

опыт походов и пребывания в горах на высоте 2500-3500 м (особенно для северного маршрута).

Противопоказания

Абсолютные:

острые инфекции и обострения;

нестабильная стенокардия;

недавний инфаркт или инсульт;

неконтролируемая гипертензия;

тяжёлые болезни лёгких;

выраженные нарушения ритма;

беременность.

проверьте, есть ли у вас противопоказания, перед подготовкой к покорению вершины Фото: JulPo/ istockphoto.com

Относительные (нужна консультация врача):

контролируемая гипертензия;

астма или ХОБЛ;

анемия;

высокий риск тромбозов;

эпилепсия;

выраженная тревожность.

Как подготовиться

За три-шесть месяцев:

консультация терапевта (ЭКГ, общий анализ крови, при необходимости — спирометрия, ЭхоКГ);

регулярные тренировки (три аэробные и две силовые в неделю);

длительные походы с рюкзаком.

пройдите обследования перед подготовкой к восхождению Фото: JazzIRT/ istockphoto.com

За четыре-шесть недель:

питание с упором на сложные углеводы;

привычный уровень белка (1,2-1,6 г/кг);

умеренный жир;

питьевой режим 1,5-2,5 л воды в день;

проверка витамина D, ферритина и железа — только по назначению врача.

За одну-две недели:

отказ от новых добавок;

снижение нагрузки;

сбор аптечки (обезболивающее, противорвотное, сорбент, личные препараты, солнцезащита SPF 40+ и другое).

Перед восхождением: хороший сон, отказ от алкоголя, обсуждение с гидом плана маршрута, резервных дней и страховки с покрытием эвакуации с высоты >5000 м.

Снаряжение

Важно правильно подобрать снаряжение: альпинистские ботинки, совместимые с кошками. Обувь нужно тщательно примерять, ходить в них, проверять фиксацию пятки и положение пальцев. Малейший дискомфорт на высоте превратится в серьёзную проблему.

Техническое снаряжение:

кошки;

ледоруб;

каска;

страховочная система;

карабины;

самостраховка.

Навыки работы с ними отрабатываются с гидом на реальном рельефе, а не по видео. На склоне с помощью ледоруба отрабатывают самозадержание и другие приёмы.

Одежда – многослойная:

термобельё;

утепляющий слой (флис или шерсть);

ветро-влагозащитные куртка и брюки;

тёплая пуховая куртка;

тонкие перчатки для работы;

тёплые и непродуваемые рукавицы;

шапка;

бафф или балаклава.

одежда должна быть многослойной Фото: kav38/ istockphoto.com

Инвентарь:

треккинговые палки;

налобный фонарь с запасными батарейками;

термос;

перекус;

личная аптечка;

солнцезащитные очки;

горнолыжная маска;

крем SPF 40+;

гигиеническая помада (снег отражает ультрафиолет снизу).

Для севера список расширен:

большой рюкзак;

более тёплый спальный мешок;

коврик;

палатка;

дополнительное походное снаряжение.

Личное снаряжение – термобельё, носки, бафф – лучше иметь своё. Остальное можно арендовать.

Ориентировочная стоимость – 15 000-30 000 рублей за полный комплект. Всё арендованное проверять заранее, не в ночь перед штурмом. Перед восхождением стоит зайти в пункт проката снаряжения для подгонки.

Важно правильно подобрать снаряжение Фото: VittoriaChe/ istockphoto.com

Выбор гида и группы

Не стоит ориентироваться только на красивые фото и низкую цену. Важно узнать, кто именно будет вести группу, и проверить его в государственном реестре инструкторов-проводников (для работы выше 4000 метров требования строже).

Рекомендуемое соотношение – не более трёх участников на одного гида в день штурма (в сложных условиях – два). Если в группе 10 человек и один гид, а кому-то стало плохо, непонятно, кто поведёт остальных – у нормального организатора должен быть чёткий ответ. Гид оценивает состояние каждого участника и принимает решение о развороте.

Необходимо уточнить у гида:

наличие резервного дня;

порядок принятия решения о развороте;

действия при досрочном спуске участника;

кто оплачивает проживание при переносе.

Маршрут должен быть зарегистрирован в МЧС. Страховка должна покрывать поисково-спасательные работы и эвакуацию группы с высоты более 5000 метров (эти условия прописаны в полисе). Хороший гид не обещает вершину. Он отвечает за организацию, безопасность и своевременное решение о развороте.

Стоимость восхождения в 2026 году

Цены зависят от маршрута, продолжительности, условий и набора услуг.

Недорогие групповые туры на южный склон стоят в диапазоне 70 000-169 000 руб. (в зависимости от размещения и комфорта). Туры на север – 61 000-165 000 руб. Более низкая цена севера не говорит о простоте – она обусловлена походным бытом и меньшим количеством услуг.

Аренда экипировки обойдётся в 15 000-30 000 руб. Спортивная страховка стоит от 5000 руб. (с полным набором рисков может быть дороже).

Другие траты:

подъём на ратраке – 7000-14 000 руб.;

спуск ратрак на юге – 6000-9000 руб. (зависит от высоты заброски и организатора);

официальный альпбилет на канатку – 4000 руб. (однократный подъём и спуск с багажом);

посещение нацпарка – 200 руб., если не включено в программу.

Бюджет на первое восхождение с юга – примерно 120 000-220 000 руб. без учёта билетов до Минеральных Вод. При наличии собственного снаряжения и выборе недорогой группы – меньше, при комфортном размещении, прокате и ратраке – больше. Обычно группа собирается в Минеральных Водах, откуда начинается трансфер.

Цены зависят от маршрута, продолжительности, условий и набора услуг Фото: dbearham/ istockphoto.com

Сравнивать нужно полную стоимость.

Входят ли в тур:

трансфер;

гостиница;

приют;

питание;

канатка;

заброска;

ратрак;

прокат;

страховка;

дополнительный гид;

резервный день.

День штурма: как проходит и где подстерегают опасности

С юга выход начинается ночью (время зависит от прогноза и использования ратрака). Первые часы – в темноте, важно не пытаться идти быстрее других – резкий старт не даёт преимущества. Темп должен казаться медленным, но позволять двигаться без длительных остановок.

После скал Пастухова – длительный набор высоты и косой траверс к седловине. Здесь многие впервые остро чувствуют гипоксию: шаг укорачивается, дыхание учащается. На седловине гид оценивает состояние группы и погоду – даже если вершина видна, до неё ещё серьёзная работа, и на этом этапе часто принимают решение о развороте. Затем – финальный подъём. На вершине Эльбруса погода может резко измениться, поэтому стоянка короткая, затем – сразу спуск.

Северный штурм тоже ночной, но весь день длиннее – после вершины нужно самостоятельно возвращаться через ледник и лагеря, канатки нет.

Вершина – только половина маршрута, восхождение заканчивается безопасным спуском.

Главная опасность – острая горная болезнь. Часто возникают через несколько часов после подъёма или во время первой ночи на новой высоте. Нельзя скрывать своё состояние от гида! Это не проявление силы, а серьёзный риск.

При симптомах горной болезни нельзя продолжать набор высоты. Если состояние не улучшается – необходим спуск. Нарушение координации, спутанность сознания, сонливость, одышка в покое – признаки опасных осложнений, требующих срочной эвакуации.

Вершина — только половина маршрута, восхождение заканчивается безопасным спуском Фото: glogowski/ istockphoto.com

Другие риски:

резкая смена погоды;

потеря видимости;

холод;

сильный ветер;

ледовые участки;

трещины;

падения;

обезвоживание;

накопленная усталость (особенно на спуске, когда концентрация падает).

Движение по снежно-ледовому склону требует уверенного владения кошками и ледорубом. Если гид объявляет контрольное время разворота – спорить не нужно, даже если до вершины рукой подать. Иногда правильное решение – развернуться в нескольких десятках метров от цели.

Восхождение начинается не в ночь перед штурмом, а в момент, когда инициируется качественная подготовка.