«Учишься держать слово, лицо и удар». Как спорт помогает Артёму Михееву строить бизнес

Успешный предприниматель — о том, как научить 100 000 людей плавать, работе на Олимпийских играх и помощи тем, кто ушёл из большого спорта.

рубрике «Форма успеха» мы изучаем, как спорт и внимательное отношение к своему здоровью помогают развивать своё дело. Здесь — истории разных предпринимателей и энтузиастов бизнеса.

Фото: личный архив Артёма Михеева

В дошкольный период моим спортивным развитием плотнее всех занимался дедушка. В межсезонье мы ходили в бассейн, зимой катались на коньках, а летом я от рассвета до заката гонял футбол на даче с местными соседями по СНТ.

У меня инвалидность детства — при рождении была челюстно-лицевая травма (расщелина мягкого и твёрдого нёба плюс заячья губа). Поэтому моя мама очень тревожно относилась ко всему, что связано с профессиональным спортом. К тому же у неё перед глазами был неудачный кейс в виде брата, который не смог реализоваться на высоком уровне как профессиональный хоккеист из-за травм и вовремя не нагнал учёбу, что впоследствии добавило ему много трудностей в жизни.

Так мама поставила передо мной главный приоритет — учёбу. За это ей искреннее спасибо!

Я ездил в Сокольники, за три станции на метро, в специализированную школу с уклоном на изучение английского языка. Мои инициативы со спортом браковали, а меня всегда тянуло туда, где есть командные виды. Двоюродный брат по отцу (на самом деле он сын лучшего друга моего папы, но так повелось, что мы зовём его двоюродным братом) занимался водным поло.

В итоге в 11 лет мне удалось «продать» идею родителям, чтобы мне дали шанс. Это был как раз 2004 год, когда проходили Олимпийские игры в Афинах, и наша сборная по водному поло заняла третье место. К слову, это последние Олимпийские игры, где сборная России по этому виду спорта принимала участие. Родители думали, что меня надолго не хватит, но меня затянуло, и я начал регулярно посещать тренировки.

Фото: личный архив Артёма Михеева

Мы играли юношеский турнир в Кронштадте. Я был вратарём. Первую игру мы проиграли 33:0, что для водного поло является разгромным счётом. Помню, как один из команды рыдал в раздевалке, сейчас это вспоминается с улыбкой. А когда я успокоился и вышел к гардеробу к маме, то услышал, как кто-то из зрителей, не видя меня, назвал вратаря моей команды (то есть меня) говном. И я снова ушёл в эмоциональную яму, правда, уже менее громкую и длительную.

На всём турнире мы забили всего три гола, один из которых забил я. После третьей игры мне надоело пропускать мячи, я попросил тренера дать мне шанс в поле. Мы заняли почётное первое место… но с конца. Однако после дебюта запал на тренировки только вырос, и именно тогда впервые сформировалась мечта попасть в сборную и на Олимпийские игры.

Спустя несколько месяцев после тех соревнований мы участвовали в турнире по мини водному поло, где я выиграл свою первую медаль. Для меня было ценно, что родители видели мой успех: в тот день я забил много мячей от своих ворот, так как формат мини водного поло позволяет вратарю выходить на ударную позицию. Не могу сказать, что в начале спортивной карьеры я был суперразвитым физически, но у меня всегда была отличная посещаемость, я отдавался делу на 100%. Были годы, когда за весь сезон я пропускал 0 тренировок.

Всё, что есть в моей жизни — благодаря спорту.

Во-первых — семья. Мы с женой одного поля ягоды. Она мастер спорта по синхронному плаванию. Во-вторых, партнёрство: без спорта мы никогда бы не объединились вокруг одной большой идеи. Друзья, первое образование, социальный актив в виде знакомств, умение работать в команде и держать фокус на результате, дисциплина — всё оттуда. Были тренеры, чьи сборы точно можно счесть более жёсткими, чем курс молодого бойца.

Спорт дал мне самостоятельность, умение разбираться в людях и придерживаться принципов, потому что в мужском коллективе не приживаются неэтичные ребята, какими бы талантливыми они ни были.

Фото: личный архив Артёма Михеева

Спорт воспитывает понимание, что любого соперника или оппонента нужно уважать, но и культивировать авторитет тоже деструктивно. На сегодняшний день для меня не является стрессом общаться или вести переговоры с кем угодно — от собственников больших организаций до людей, занимающих высокие государственные посты.

А ещё спорт даёт навык потерпеть и поработать столько, сколько нужно, засучив рукава. Искренне считаю, что есть много талантливых экспертов, которые могли бы кратно себя развить, если бы обладали этим качеством. Благодарность — тоже спортивная черта. Как после тренировки ты говоришь спасибо тренеру или сопернику, так и в работе благодаришь любого коллегу за уделённое время и труд.

И, конечно, фокус на результатах. Спорт без результата — это физкультура. В бизнесе — так же. Результаты и цели олицетворяют масштаб игры.

Искренне считаю, что земля крутится за счёт обмена добром между людьми.

Если говорить о тяге к масштабным проектам, то на психологическом уровне это, скорее всего, желание быть причастным к чему-то значимому. У меня нет потребности быть видимым и проявленным хедлайнером, но меня сильно греет, когда моя работа даёт результат. И чем больше получается создать пользы и гармонии для окружающих, тем больше я от этого кайфую.

Фото: личный архив Артёма Михеева

Я видел сотни родителей на примере нашей школы. У ребёнка точно должен быть ориентир перед глазами, и ему должно быть интересно заниматься. Для меня таким примером был мой двоюродный брат, который впоследствии стал капитаном «Динамо», капитаном сборной и участником всевозможных международных соревнований. Ещё одним большим драйвером было то, что через спорт можно путешествовать — я очень любил сборы и выезды.

В спорте всегда было много друзей, со многими мы очень близко общаемся по сегодняшний день. Есть ребята, с которыми мы можем не списываться годами, но нас столько связывает в прошлом, что не раз бывало: в сложных ситуациях мы приходили друг другу на помощь быстрее многих. Возможно, это нечто большее, чем просто дружба.

Интересно, что плавать в чистом виде я никогда не любил...

У нас были плавательные сборы, где мы наплывали до 10 км в день, но это точно никогда не являлось моей любимой частью тренировочного процесса. Я любил играть, в любой игровой вид спорта с мячом могу играть с утра до вечера даже сейчас. Последний год системно занимаюсь большим теннисом, и мне это приносит огромное удовольствие и разгрузку.

Фото: личный архив Артёма Михеева

Помню, как мне было не по себе плавать в первый раз в «Олимпийском» в секторе для прыжков в воду, где глубина шесть метров. Я ещё только осваивал стихию, и такая толща воды меня тревожила. Сейчас же мы развиваем школу Swim Rocket, и именно плавание, а не водное поло, так как коммерчески оно не имеет целесообразности. Возможность принести пользу через плавание намного доступнее, чем собрать ватерпольную команду для тренировки.

Мне повезло работать на Олимпийских играх в Сочи и чемпионате мира по футболу в России. Это одни из самых ярких событий в жизни!

Моё первое олимпийское воспоминание — это Солт-Лейк-Сити 2002 года. Церемония открытия и то, как все ждали золотой медали Плющенко, а в итоге победил Ягудин. Это было чем-то очень объединяющим и значимым для всех. Аналогично и с чемпионатом мира по футболу 2002 года в Японии и Корее. Наши тогда даже из группы выйти не смогли, что привело к множеству беспорядков в Москве (мне тогда было девять лет).

Когда я стал взрослым, мне повезло работать на Олимпийских играх в Сочи и чемпионате мира по футболу в России. Такое событие — огромный праздник единения, радости, драйва. Мне искренне хотелось бы, чтобы больше людей переживали подобные эмоции.

Ты становишься свидетелем моментов, которые навсегда входят в историю: нога Акинфеева, дубль Дацюка в ворота США, празднование золотых медалей наших лыжников у олимпийского огня, слёзы сборной Франции после награждения на ЧМ-2018 и ливень стеной, который не заканчивался. Было очень грустно от осознания, что эта маленькая жизнь завершилась, хотя все безумно устали от высокой интенсивности работы. Я бывал на двух финалах Лиги чемпионов в Лондоне и Лиссабоне, на финале Кубка конфедераций в Питере, но финал ЧМ-2018 и закрытие Игр-2014 — это события совершенно другого уровня значимости и красок.

За кулисами таких мероприятий происходит много всего!

Например, во время Олимпиады нам запрещалось меняться сменами, нужно было быть на своих постах. Но один наш друг урвал билет на хоккейный матч 1/4 финала Россия — Финляндия. Чтобы не спалиться, он раскрасил лицо в цвета российского флага. Но он не учёл, что его могут показать по ТВ! Спустя минуту после обретения всемирной известности в командный чат наш руководитель скинул фото с его лицом со словами, что Олимпиада действительно волшебная: наш Саша и на работе, и на матче одновременно.

На чемпионате мира тоже хватало форс-мажоров. В момент прохода зрителей у одного из гейтов образовался улей пчёл, и приходилось оперативно решать вопрос (смешно, что ответственным там оказался парень из Уфы, чьи родители разводили мёд). А у стадиона «Лужники» перед полуфиналом с Хорватией мы нашли пропавшего болельщика сборной Англии, который как сквозь землю провалился в Самаре, и его искало консульство Великобритании.

Все эти форс-мажоры с нарушением инструкций — прикольные истории, хоть и неэтично их слишком сильно разгонять. На ЧМ и ОИ у коллег случались даже летальные исходы. Поэтому такие мероприятия прокачивают стрессоустойчивость до максимального уровня.

У нас нет амбиций воспитать олимпийских чемпионов. Нам важнее, чтобы люди чувствовали себя в воде безопасно.

Проекту Swim Rocket изначально дал жизнь мой партнёр Никита Кислов. Я ему во многом благодарен: я пришёл с идеей организации детской школы, когда уже были запущены взрослые группы. Он меня поддержал, и у нас получилось выстроить прочные долгосрочные отношения. Уверен, что ключевое в предпринимательстве — это уметь идти в неизвестность, продвигать свои услуги и собирать талантливую команду. У нас это пока получается.

Часто спрашивают, как научить плавать взрослого человека с его страхами и зажимами. На самом деле, если вам кто-то гарантирует, что научит плавать за какое-то конкретное время — обязательно детализируйте запрос. Это хорошая обложка для Reels, потому что все хотят быстрого результата, однако на деле всё иначе. Это как выучить английский: его невозможно «выучить» до конца, даже если вы носитель языка, а вот сдать экзамен на определённый балл за конкретное время — реально.

По-хорошему нужно понять, какую цель вы перед собой ставите. Мы берём цель обучить плаванию 100 000 человек, потому что верим, что так оставим положительный след в развитии плавательной культуры в нашей стране. Для нас обучившийся человек — это тот, кто прошёл курс. У нас нет амбиций воспитать олимпийских чемпионов. Талантливых детей мы передаём в спортивные школы. Нам важнее, чтобы люди получали удовольствие, чувствовали себя в водной стихии комфортно и безопасно. Мы хотим влиять на город и страну, где живём. Поэтому у нас есть уроки в разных локациях, онлайн-курсы и огромная библиотека видео на канале — самом крупном по обучению плаванию (русскоязычном).

Я провёл более 100 стратегических сессий для разных компаний и вижу, что ошибки у предпринимателей похожи. Каждая организация индивидуальна, но чаще всего у компании просто отсутствует цель как таковая, либо она разнится у собственников и команды — в итоге все гребут в разные стороны.

Опытную команду отличает не количество нанятых людей, а число прожитых увольнений.

Я стараюсь окружать себя людьми, которые идут от внутренних преференций. Не от протеста к миру или чувства, что всё несправедливо, а от того, что человек готов взять ответственность как лидер и реализовать свой результат. И я почти никогда не даю вторых шансов тем, в кого никто не верил. Там, где я шёл на компромиссы с собой, всё чаще всего заканчивалось новым опытом, потерянным временем и деньгами. Мозг частенько продаёт нам невыгодные модели: почему стоит быть помягче, дать ещё шанс, быть менее радикальным.

На учёбе нам приводили пример из бизнес-программы Гарварда. Залу задали вопрос: «Кто из вас увольнял кого-то поздно?» — весь зал поднял руку. «А кто увольнял кого-то рано?» — никто не поднял. Как будто опытную команду отличает не количество нанятых людей, а количество прожитых увольнений. Бывает очень грустно и больно расставаться с сильными специалистами, но это часть пути. Так как мы работаем с людьми, иногда человеческий фактор может иметь бо́льшую ценность вдолгую, чем упущенная выгода в моменте.

Ещё одна важная часть моей жизни — благотворительность.

Я всегда хотел заниматься благотворительностью и сейчас активно помогаю фонду OvertimeFund. Мне откликается лидерская позиция его основательницы Олеси Серёгиной.

Одна из программ фонда — это дуал-карьера, направленная на бесшовный переход спортсмена из профессионального спорта в жизнь за его пределами. В спорте практически нет психологов, которые помогают находить опоры, помимо привычного ремесла. Многие заканчивают из-за травм и оказываются один на один с непониманием будущего. Знаю спортсменов, которые продолжают выступать не ради результатов, а просто потому, что не знают, где ещё себя применить. Важно давать им прикладное образование, учить финансовой грамотности.

Мне самому повезло: мой спорт был очень бедным. Будучи в составе дубля профессиональной команды и юношеских сборных, мы не получали денег. В 18 лет я понимал, что нашему поколению вряд ли светят Олимпиады, финансирование отсутствовало, у меня болел папа, нужно было финансово помогать семье. Так я закончил играть и начал карьеру тренером водных программ в фитнес-клубе. И ни о чём не жалею.

Бизнес-сообщества часто нацелены на достигаторство, а иногда больший прорыв даёт качественный отдых.

Кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает. Я активно помогаю развивать мужское банное сообщество «Круг силы» — проект моего близкого товарища. Мы живём в стрессе, а баня позволяет мягко войти в стресс через поднятие температуры тела, а затем, погрузившись в купель, поймать перезагрузку. Качественное восстановление после усилий вообще важнее, чем просто тяжёлый труд. Это абсолютно ЗОЖ-формат, по науке, с травами, без алкоголя. Многие бизнес-клубы нацелены исключительно на успех, а здесь большую пользу даёт отдых. После пара мужчины делятся неудачами, просят помощи в больном вопросе или просто пьют квас и травят анекдоты. Баня — это суперкрутой инструмент, чтобы разгрузить нервную систему и обнулиться.

Фото: личный архив Артёма Михеева

Очень восстанавливает сон на свежем воздухе. Мой режим довольно обычный: подъём, завтрак, работа, спорт, работа, семья, сон. Стараюсь следить за питанием, хоть это и сложно даётся. Практически убрал алкоголь, за исключением знаковых событий, где бестактно не отметить ярко в кругу близких.

Баланс нахожу благодаря сильной команде, которой можно делегировать решения. Стараюсь, чтобы семья всегда была на первом месте, но работа часто меня захватывает, жене со мной бывает непросто. У всего есть свой ритм. За удачами бывают сложности — это здоровый процесс. Главное в этом марафоне — ритм, а не стартовая скорость, хотя спринты мы тоже практикуем. Бывают моменты, когда хочется всё бросить, но меня такие кризисы драйвят: просыпается азарт красиво выйти из ситуации.

Фото: личный архив Артёма Михеева

Блиц-опрос

Если бы вы смогли стать профессиональным спортсменом в любом виде спорта, какой бы выбрали и почему?

Формула-1, даже, может, не в амплуа гонщика. Тот вид спорта, который является образцом командной работы.

Какой была первая работа и первый заработанный рубль?

Листовки раздавал в ТЦ за 150 рублей в час.

Если бы была возможность попробовать любую профессию на один день, что бы выбрали и почему?

Секретарь Владимира Путина. Мне интересно хвостиком за ним было бы походить и понять, как устроено управление на его уровне и масштабе.

Любимое упражнение в спортзале?

Последнее.

Что вы обычно делаете, чтобы расслабиться после трудного дня?

Общаюсь с женой или просто молчу рядом с ней.

Какого спортсмена считаете культовым?

Их много. Если выбирать одного, то для меня — Майкл Джордан. Он изменил баскетбол как бренд и перевернул его восприятие на уровне культуры.

Месси или Роналду?

Месси.

Представьте, что придётся есть одно и то же блюдо всю жизнь. Что это будет?

Сыр.

Надо ли заставлять себя заниматься спортом? Да или нет — почему?

Если это жизненно необходимо, то да. Если нет необходимости, то развивать свою насмотренность и найти спорт, который мог бы приносить радость и стать тем хобби, при занятии которым вы не смотрите на часы, а расстраиваетесь каждый раз, что тренировка подошла к концу. Уверен, что не стоит складывать своё впечатление о спорте, если не попробовали его с тренером. Если даже тренер не по душе, то всегда можно попробовать с другим. В любом деле помогает проводник, который с вами на одной волне.