Овощи на гриле: как выбрать, замариновать и приготовить вкусно и полезно?

Евгений Белоусов врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. «Овощи, приготовленные на гриле, давно перестали быть лишь дополнением к шашлыку. Сегодня это самостоятельное блюдо, которое ценят сторонники здорового питания, вегетарианцы и все, кто любит яркий вкус сезонных продуктов. Гриль позволяет раскрыть естественную сладость овощей, придать им аппетитный аромат дымка и сохранить приятную текстуру без большого количества масла».

Такой способ приготовления считается одним из наиболее щадящих. В отличие от жарки во фритюре, овощи не впитывают большое количество жира, а при правильном температурном режиме сохраняют значительную часть витаминов, минералов и пищевых волокон. Кроме того, приготовление на открытом огне или углях позволяет получить насыщенный вкус даже без сложных соусов и большого количества специй.

Для гриля далеко не все овощи подходят одинаково хорошо. Лучше всего ведут себя продукты с плотной мякотью, которые сохраняют форму при нагревании. Классикой считаются сладкий болгарский перец, кабачки, цукини, баклажаны, красный и белый лук, шампиньоны, кукуруза в початках, спаржа, томаты плотных сортов и молодой картофель, который предварительно отваривают до полуготовности.

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Не менее интересными получаются цветная капуста, брокколи, фенхель, тыква, морковь, свёкла, сельдерей, а также молодые кочаны салата романо. Если экспериментировать с сезонными овощами, можно каждый раз получать новые сочетания вкусов.

Лучше всего использовать свежие сезонные продукты. Летом это кабачки, баклажаны, томаты, сладкий перец и молодая кукуруза. Осенью прекрасно подходят тыква, свёкла, морковь и репчатый лук. Весной стоит обратить внимание на молодую спаржу, зелёный лук и ранние кабачки. Зимой можно готовить шампиньоны, лук, сладкий перец, который доступен круглый год, а также использовать качественные замороженные овощи после предварительного размораживания и удаления лишней влаги.

Перед приготовлением овощи необходимо тщательно вымыть и обсушить. Лишняя вода препятствует образованию красивой румяной корочки и замедляет приготовление.

Размер нарезки имеет большое значение. Слишком тонкие ломтики быстро пересыхают и могут подгореть, а слишком толстые остаются сырыми внутри. Кабачки и баклажаны обычно нарезают кружками или длинными пластинами толщиной около 1 см. Перец удобно разрезать на крупные сегменты, удалив семена. Лук можно готовить толстыми кольцами или разрезать на четвертинки. Шампиньоны небольшого размера часто жарят целиком.

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Маринад помогает подчеркнуть вкус овощей, но не должен его перебивать. В большинстве случаев достаточно смешать небольшое количество растительного масла, лимонный сок или бальзамический уксус, чеснок, свежие травы и немного специй. Подойдут розмарин, тимьян, орегано, базилик, паприка, чёрный перец и кориандр.

В отличие от мяса, овощам не требуется длительное маринование. Обычно достаточно 20-40 минут. Более продолжительное выдерживание может сделать некоторые овощи слишком мягкими.

Соль лучше добавлять непосредственно перед приготовлением или уже после него. Если посолить овощи заранее, они начинают активно выделять сок, что ухудшает образование румяной корочки.

Для приготовления существует несколько удобных способов. Самый популярный — использование гриль-решётки. Она позволяет получить характерные полоски и красивое подрумянивание. Важно предварительно хорошо разогреть решётку и слегка смазать её растительным маслом, чтобы продукты не прилипали.

Если овощи нарезаны небольшими кусочками или содержат много сока, можно использовать фольгу. Такой способ позволяет сохранить максимум влаги и приготовить особенно нежные блюда. В фольгу удобно добавлять ароматные травы, чеснок, немного сливочного или оливкового масла.

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Ещё один вариант — деревянные или металлические шпажки. На них можно нанизывать кусочки кабачков, баклажанов, лука, шампиньонов и сладкого перца, создавая яркие овощные шашлыки. Если используются деревянные шпажки, их желательно заранее замочить в воде примерно на полчаса, чтобы они не подгорали.

Температура приготовления также имеет большое значение. Слишком сильный жар быстро обугливает поверхность, оставляя середину сырой. При слишком слабом нагреве овощи начинают терять влагу и становятся сухими. Оптимальной считается средняя или умеренно высокая температура гриля — примерно 180-220°C. Именно при таком режиме овощи приобретают аппетитную корочку, но сохраняют сочность.

Время приготовления зависит от вида овощей. Спаржа и шампиньоны готовы уже через пять-семь минут. Кабачкам, цукини и сладкому перцу обычно требуется около 7-10 минут. Баклажаны становятся мягкими через 10-12 минут. Початки кукурузы готовятся около 15-20 минут, при этом их необходимо периодически переворачивать. Молодой картофель после предварительного отваривания обычно доходит на гриле за 10-15 минут.

Во время приготовления не стоит слишком часто переворачивать овощи. Лучше дождаться появления характерных полосок и только после этого менять сторону. Это позволяет сохранить структуру мякоти и получить красивый внешний вид.

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Готовые овощи можно подавать как самостоятельное блюдо или использовать в составе более сложных рецептов. Они отлично сочетаются с мягкими сырами, свежей зеленью, орехами, зёрнами граната и различными соусами на основе натурального йогурта или оливкового масла.

Особенно удачным считается сочетание с соусом песто, хумусом, соусом дзадзики или лёгкими томатными соусами. Несколько капель бальзамического крема или лимонного сока способны подчеркнуть вкус готового блюда.

Овощи на гриле прекрасно дополняют мясо, птицу и рыбу. Они помогают сделать приём пищи более сбалансированным за счёт высокого содержания клетчатки и относительно невысокой калорийности. Кроме того, они могут стать полноценным основным блюдом для вегетарианцев, если дополнить их сыром халуми, тофу, фасолью, чечевицей или другими источниками растительного белка.

Не менее вкусными получаются тёплые салаты, в которых овощи с гриля смешивают с листьями салата, киноа, булгуром или кус-кусом. Такое блюдо подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

При приготовлении важно помнить и о безопасности. Не следует допускать сильного обугливания продуктов, поскольку при чрезмерном воздействии высокой температуры могут образовываться нежелательные соединения. Лучше готовить овощи до мягкости и появления золотистой корочки, избегая их подгорания.

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Гриль открывает широкие возможности для кулинарных экспериментов. Меняя состав овощей, сочетания специй, виды маринадов и способы подачи, можно каждый раз создавать новые блюда. Простые сезонные продукты приобретают совершенно иной вкус, а приготовление на свежем воздухе превращается не только в способ приготовления еды, но и в приятный семейный или дружеский ритуал.

Овощи на гриле — это удачное сочетание пользы, простоты и разнообразия. Они подходят практически для любого рациона, легко готовятся и позволяют максимально использовать богатство сезонных продуктов. Даже начинающий кулинар сможет приготовить вкусное блюдо, если уделить внимание выбору свежих овощей, правильной подготовке и соблюдению температурного режима. Именно поэтому гриль остаётся одним из самых универсальных и любимых способов приготовления овощей во всём мире.