Легкоатлетические манежи Москвы. 10 мест для тренировок

Москва — город возможностей, в том числе спортивных. Тренироваться здесь можно в любое время года и суток. Для любителей бега в столице есть множество парков, площадок и стадионов с дорожками. Ещё один вариант — крытые манежи. Собрали 10 локаций, где можно бегать, улучшать личные результаты и готовиться к соревнованиям.

О чём расскажем:

Дворец спорта НИУ МГСУ

Адрес: Ярославское шоссе, дом 26, строение 11.

Стоимость: разовый визит — 400 рублей (время тренировки в течение одного дня не ограничено). Доступны абонементы на четыре (1500 рублей), восемь (2900 рублей) и 12 (4200 рублей) посещений.

В легкоатлетическом манеже Дворца спорта НИУ МГСУ доступно несколько дорожек. Там оборудована 200‑метровая круговая беговая зона с несколькими параллельными дорожками. Резиновое покрытие выполнено из профессионального материала. На площадке есть раздевалки со шкафчиками и душевые — всё это входит в стоимость посещения.

Фото: mgsu.ru

Легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА

Адрес: Ленинградский проспект, дом 39, строение 1.

Стоимость: цена на разовое посещение (90 минут) зависит от времени суток. С 7:00 до 10:30 — 400 рублей, с 10:30 до 14:30 — 200 рублей, с 14:30 до 18:30 — 600-800 рублей, с 18:30 до 22:30 — 400 рублей, на выходных с 7:00 до 23:00 — 400 рублей. Также доступны абонементы на восемь и 16 посещений. Их стоимость рассчитывается индивидуально.

В легкоатлетическом манеже комплекса ЦСКА обустроены четыре круговые дорожки по 200 м с наклонными виражами, дополнительная круговая дорожка длиной 333 м по периметру, восемь 60‑метровых прямых дорожек, а также отдельные дорожки для барьерного бега (на 100 и 110 м) и спортивной ходьбы. Покрытие — рулонное. В комплексе есть раздевалки с запирающимися шкафчиками и душевые (пользование душем оплачивается отдельно). Также на территории предусмотрены камера хранения, зона ожидания, парковка и кафе.

Фото: cska.ru

Спортивный комплекс «Измайлово»

Адрес: 11-я Парковая улица, 49.

Стоимость: разовое посещение манежа (один час) стоит 350 рублей. При покупке абонемента на четыре занятия стоимость рассчитывается по тарифу 300 рублей за один час.

В легкоатлетическом манеже СК «Измайлово» обустроены три круговые беговые дорожки, каждая по 200 м, а также четыре прямые дорожки для спринтерских ускорений (по 100 м). Помимо беговых зон, есть секторы для прыжков в длину и толкания ядра. Покрытие дорожек — полиуретановое, толщиной 14,2 мм, оно специально разработано для спортивных объектов. На территории — парковка, две раздевалки с душевыми, тренажёрный зал, 25‑метровый бассейн, залы для единоборств и гимнастики, кафе и буфет.

Фото: mgfso.mossport.ru

Спортивный комплекс «Москвич»

Адрес: Волгоградский проспект, дом 46/15.

Стоимость: разовое посещение (два часа) стоит 500 рублей. Цена абонемента на четыре занятия — 1800 рублей.

В легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Москвич» обустроены три круговые дорожки длиной по 200 м и три прямые — по 110 м. Покрытие синтетическое. В спорткомплексе есть раздевалки со шкафчиками и душевые (в зонах у бассейна, манежа, тренажёрного зала), гардероб, кафе и парковка. Последний день месяца — санитарный.

Фото: stroi.mos.ru

Олимпийский центр имени братьев Знаменских

Адрес: улица Стромынка, дом 4, строение 1.

Стоимость: разовый визит — 400 рублей (без ограничения по времени). Абонемент на четыре посещения стоит 1720 рублей, на восемь — 3200 рублей, на 12 — 4560 рублей.

В легкоатлетическом манеже Олимпийского центра имени братьев Знаменских обустроены четыре круговые дорожки длиной по 200 м (на виражах есть уклон для комфортного прохождения поворотов), а внутри чаши — восемь прямых дорожек по 60 м, предназначенных для спринтерских ускорений. Покрытие синтетическое (на основе полиуретана). В центре есть две раздевалки с душевыми, кафе, медкабинет, парковка и велопарковка.

Фото: olimp-znamen.ru

Манеж Спортивного комплекса МГТУ им. Н. Э. Баумана

Адрес: Госпитальная набережная, дом 4, строение 1.

Стоимость: разовое посещение недоступно. Стоимость абонемента на месяц зависит от времени тренировок: с 8:00 до 22:00 — 2400 рублей, с 8:00 до 17:00 — 1800 рублей, в выходные с 9:00 до 19:00 — 1200 рублей. Для студентов МГТУ действуют скидки.

В легкоатлетическом манеже СК МГТУ им. Н. Э. Баумана три круговые дорожки длиной по 200 м: две предназначены для быстрого бега (с наклоном на виражах), а третья — разминочная, для ходьбы и медленного бега (без наклона). Дополнительно есть две прямые дорожки длиной 80 м для спринтерских ускорений, а внутри бегового круга расположена прыжковая яма с песком. Покрытие резиновое. Посетителям доступны две раздевалки с душевыми, есть гардероб. На территории — парковка. Также в комплексе есть скалодром, бассейн, теннисные корты, залы для разных видов спорта.

Фото: pinkov.ru

Велотрек «Крылатское»

Адрес: Крылатская улица, дом 10, строение 1.

Стоимость: цена на разовое посещение – 350-450 рублей за 60-90 минут в зависимости от выбранного тарифа. Доступны абонементы на восемь (действует месяц и стоит 4000 рублей), 15 (действует три месяца и стоит 6750 рублей) и 30 (действует полгода и стоит 11 500 рублей) часовых тренировок.

В велотреке «Крылатское» для бега есть два места: на нижнем уровне — 200‑метровый круг с жёстким покрытием, а на верхнем уровне, над самим велотреком, — две дорожки: внутренняя (393-395 м) для быстрого бега и внешняя (400 м) — для медленного бега и заминки. На территории расположены раздевалки и душевые — учитывайте, что душ оплачивается отдельно. Также доступны камера хранения, кафе и бесплатная охраняемая парковка.

Фото: krylatskoe.com

Спортивный комплекс «На Инженерной»

Адрес: Инженерная улица, дом 5А.

Стоимость: самостоятельное посещение обойдётся в 350-400 рублей за час.

В манеже СК «На Инженерной» — шесть круговых дорожек по 200 м с виражами и четыре прямые дорожки для спринтов. Покрытие профессиональное. Внутри также есть секторы для прыжков и толкания ядра. На территории — раздевалки и душевые. Также есть тренажёрный и разминочный залы, а для хранения вещей можно воспользоваться гардеробом.

Фото: mossport.ru

Легкоатлетический манеж «Дворец детского спорта»

Адрес: Рабочая улица, дом 53, строение 1.

Стоимость: разовое посещение стоит 400 рублей за час.

В легкоатлетическом манеже «Дворца детского спорта» — три круговые дорожки по 200 м с синтетическим покрытием и пять прямых дорожек для спринтов. Внутри бегового круга расположены теннисные корты и прыжковая яма с песком, за периметром — площадка с тренажёрами. Есть раздевалки и душевые. Также на территории работает буфет, доступна парковка и предусмотрена камера хранения.

Фото: begaem.com

Центр современного пятиборья «Северный»

Адрес: ул. Арсюкова, дом 11.

Стоимость: разовое посещение (60 минут) стоит 200 рублей. Абонемент на восемь занятий в будни с 7:00 до 15:00 или с 21:00 до 23:00 обойдётся примерно в 3100 рублей, а в пиковые часы (15:00-21:00) — примерно в 4500 рублей.

В Центре современного пятиборья «Северный» обустроены четыре круговые дорожки по 200 м (есть отдельная без уклона для разминки) и восемь прямых дорожек для спринтов, также есть 50‑метровый бассейн и другие спортивные зоны. В центре доступны удобные раздевалки с тёплыми полами и душевые. В раздевалках установлены кулеры. На территории есть бесплатная парковка.

Фото: mossport.ru

Если пробежки на стадионах зависят от погоды, то манежы дают стабильную среду для занятий независимо от сезона. В закрытом пространстве легче контролировать ситуацию, что снижает риск травм и помогает реализовывать тренировочный план.