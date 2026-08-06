Повышает выносливость и ускоряет метаболизм: как йерба мате влияет на организм?

Йерба мате — это высушенные и измельчённые листья вечнозелёного дерева «падуб парагвайский», растущего в странах Южной Америки. Из листьев готовят напиток, который местные жители пьют так же привычно, как мы — обычный чай или кофе. У мате весьма узнаваемый вкус: терпкий, слегка травянистый, с лёгкой горчинкой и дымными нотками (если листья подсушивались над огнём). Строго говоря, это не чай. Но так повелось, что в России чаями называют многие травяные отвары (ромашковый, облепиховый и так далее).

Марина Карташева врач-эндокринолог, диабетолог, нутрициолог со стажем работы 20 лет «Расскажу про особенности травяного чая йерба мате».

О чём расскажем:

Состав и калорийность

Напиток весьма полезен. В листьях содержатся:

витамины группы B, витамин C, витамин A;

минералы — калий, магний, марганец, железо и цинк;

матеин – вещество, близкое по структуре к кофеину, но действующее, по отзывам многих любителей напитка, мягче.

Фото: istockphoto.com/marcinm111

Напиток нередко называют «зелёным золотом» — по концентрации и качеству микроэлементов он может конкурировать с зелёным чаем. Разумеется, точное количество нутриентов зависит от сорта, качества сырья и способа заваривания. Помимо указанных веществ, в составе чая есть теобромин и теофиллин — те же алкалоиды, что содержатся в какао и чае, а также полифенолы и антиоксиданты, о которых мы подробнее поговорим ниже.

Настой мате практически не содержит калорий — в среднем около 2 ккал на 100 мл, если пить его без добавок. Калорийность резко возрастает, если добавлять сахар, мёд, молоко или сливки. Поэтому тем, кто следит за фигурой, стоит выбирать мате в чистом виде или с минимальным количеством подсластителей.

Польза чая йерба мате

Мате часто выбирают как альтернативу кофе именно из-за эффекта бодрости. Матеин в составе помогает справиться с сонливостью и улучшает концентрацию внимания. При этом многие отмечают, что после него нет привычной тревожности и резкого спада энергии. Что ещё доказано научно:

напиток способен улучшать липидный обмен и поддерживать нормальный уровень холестерина;

регулярное употребление чая связывают с общей поддержкой здоровья и замедлением процессов старения клеток;

из-за бодрящего эффекта мате часто повышает выносливость, что полезно для спортсменов;

напиток помогает организму эффективнее использовать жир в качестве источника энергии во время тренировок.

Фото: istockphoto.com/Aleksandr_Vorobev

Чай нередко пьют перед пробежкой, силовой тренировкой или долгой прогулкой. Если не занимаетесь спортом – пейте его для тонуса по утрам или в первой половине дня.

Возможный вред и противопоказания

От напитка стоит отказаться беременным и кормящим, людям с гипертонией, серьёзными нарушениями сна, повышенной тревожностью, а также тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Детям мате также не рекомендуется из-за содержания кофеиноподобных веществ.

При чрезмерном увлечении напитком возможны:

бессонница;

учащённое сердцебиение;

раздражительность;

проблемы с пищеварением.

Отдельно стоит упомянуть, что очень горячий мате, который пьют часто и по много лет подряд, некоторые исследователи связывают с повышенным риском для здоровья пищевода.

Фото: istockphoto.com/Olga Yastremska

Большинство специалистов сходятся во мнении, что одна-три порции мате в день (200-300 мл каждая) — это безопасное количество для здорового взрослого человека. При этом стоит учитывать индивидуальную чувствительность к кофеину и общий объём других тонизирующих напитков в рационе — кофе, чёрного и зелёного чая.

Как правильно заваривать чай мате?

Для классического заваривания мате традиционно используют калабас — специальную ёмкость из тыквы-горлянки, дерева или керамики, и бомбилью — металлическую трубочку с ситечком на конце, через которую пьют напиток. Для заваривания в наших домашних условиях вполне подойдёт обычная посуда.

Потребуются: обычная кружка, чайник или френч-пресс. Удобнее всего использовать кружку объёмом 250-300 мл и чайное ситечко либо фильтр, чтобы напиток был без частиц листа. Как заваривать мате дома:

на одну кружку возьмите одну-две чайные ложки сухого мате (точное количество можно регулировать по вкусу и желаемой крепости);

cухую смесь залейте горячей, но не кипящей водой температурой около 70-80°C и оставьте на три-пять минут (кипяток делает вкус более резким и горьким);

после настаивания напиток процедите через ситечко и пейте охлаждённым.

Фото: istockphoto.com/CasarsaGuru

Ещё польза напитка – он весьма экономичный. Одну порцию листьев можно заливать водой много раз, вплоть до 5-10 заварок в течение дня, в зависимости от качества сырья. Вкус при этом будет постепенно меняться и становиться мягче.

Как пить йерба мате?

Традиционный горячий мате называют «мате себадо», а холодный вариант — «терере». Последний особенно популярен в жаркую погоду и готовится намного проще — листья просто заливают холодной водой или водой со льдом. Чтобы не пить пустой отвар, его можно сочетать с цитрусовыми, мятой, имбирём и мёдом — эти добавки смягчают терпкость и делают вкус более сбалансированным.

Из еды к мате традиционно подают лёгкие закуски: печенье, сухофрукты, орехи. А вот с жирной и тяжёлой пищей отвар сочетать не рекомендуется. Причина проста – чай даёт тонизирующий эффект, а пища может создавать тяжесть в желудке. Два противоречащих друг другу ощущения нередко вызывают тошноту.

Мате можно пить не только ранним утром, но и днём – кофеина в нём всё же меньше, чем в обычном кофе. Но здесь ориентируйтесь на свои индивидуальные предпочтения – если чай бодрит вас сильно, то ограничьтесь одной кружкой утром или во время второго завтрака.

Как выбрать и хранить йерба мате?

Основные критерии – страна, состав и дата упаковки. Разберём подробнее и начнём со страны производства.

Аргентина — местный йерба более мягкий, сбалансированный, травянистый, нередко с лёгкой горчинкой, иногда — с ореховыми, хлебными нотами.

Парагвай — чай более резкий, мощный, горький, «с дымком» и с выраженной терпкостью. Часто вкус кажется более «тяжёлым», плотным, иногда — почти костровым.

Бразилия — самый свежий, ярко-травянистый, зелёный, иногда слегка сладковатый, со вкусом шпината, зелени.

Фото: istockphoto.com/Marc_Osborne

Дальше смотрим на состав. В идеале он должен включать только листья и веточки без посторонних добавок. В магазинах встречаются:

con palo — с добавлением веточек, что делает вкус мягче;

sin palo — только листья, для более крепкого и терпкого настоя;

смешанные – с добавками трав, цитрусовых или мяты для более лёгкого и ароматного вкуса.

Если есть возможность, сразу посмотрите на цвет – у качественного йерба мате насыщенный зелёный или зеленовато-коричневый оттенок. С датой упаковки всё понятно – чем ближе она к моменту покупки, тем лучше.

Купленный чай нужно хранить в сухом, тёмном и прохладном месте, желательно в герметичной упаковке или контейнере — так листья дольше сохранят аромат и не впитают посторонние запахи. Открытую упаковку лучше использовать в течение нескольких месяцев. Со временем эфирные масла выветриваются, и вкус напитка становится менее насыщенным.

Йерба мате — интересный выбор для тех, кто ищет более мягкую и разнообразную по вкусу альтернативу кофе. Он подойдёт активным людям, любителям спорта и всем, кто ценит неспешные ритуалы вроде чаепития. Среди главных плюсов напитка — лёгкий, но продолжительный заряд бодрости, богатый состав витаминов и антиоксидантов, приятный терпкий вкус и возможность заваривать одну порцию листьев по несколько раз.

Выбирайте свой сорт, но пейте его с осторожностью. С непривычки чай может показаться невкусным, однако со временем он войдёт в ваш рацион и сможет принести пользу здоровью!